Action Concrète : Mammut Contribue À La Lutte Contre Le Changement Climatique Grâce À Une Initiative Révolutionnaire D'élimination Du CO2

COPENHAGUE, Danemark, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration innovante, Mammut, Klimate, ARC, Bofort et Carbonaide ont dévoilé un projet de pointe pour l'élimination du dioxyde de carbone (CO 2 ) et son stockage dans le béton, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte contre le changement climatique. L'initiative est défendue par nul autre que l'alpiniste de classe mondiale Adam Ondra.

Mads Emil Dalsgaard, Co-CEO of Klimate, was a reliable partner in the project as well as in belaying Adam Ondra during his climb. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

ARC in Copenhagen captures up to 4 tons of CO2 daily which is eventually being integrated by Carbonaide into their sustainable concrete production process. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

This symbolic climb not only highlights the physical challenges overcome by athletes but also underscores the commitment to environmental stewardship within the sporting community. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

The artificial route on the exterior of CopenHill is one of the tallest of its kind globally. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

Adam Ondra's ascent on the exterior of CopenHill: a symbol of commitment to sustainability. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

The initiative's visual representation features multiple-time World Champion and Olympian Adam Ondra climbing the artificial route on the exterior of CopenHill. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)

En tant qu'entreprise de sports de plein air qui s'appuie sur une nature intacte, Mammut opère dans un champ de tension : permettant aux amateurs d'activités de plein air de vivre des expériences uniques en montagne grâce à un équipement durable, tout en les protégeant des éléments et des blessures. Cependant, ces produits génèrent des émissions tout au long de leur production. Conformément à son ambitieuse stratégie de décarbonisation, (( Do Our Best, Remove the Rest )), Mammut vise à réduire de moitié ses émissions d'ici à 2030 et à atteindre l'objectif zéro d'ici à 2050.

--> Lien vers la vidéo du projet :

Du gaz au béton

La start-up technologique danoise Klimate est la cheville ouvrière de cette alliance, qui réunit toutes les parties prenantes autour d'un objectif commun : ARC à Copenhague capture jusqu'à 4 tonnes de CO2

par jour directement à partir des gaz de combustion de l'usine de valorisation énergétique des déchets. Bofort fournit le réservoir ISO pour le CO liquéfié2

et gère son transport vers la Finlande où Carbonaide intègre le CO2 dans son processus de production de béton plus durable, le liant ainsi de manière permanente. Mammut, en tant qu'(( acheteur )) dans ce projet, s'engage à décarboniser un total de 90 tonnes de CO2

d'ici à la fin de 2025.

Malgré le processus innovant de retrait et de stockage, l'objectif principal de Mammut est de réduire ses émissions. Comme le déclare Tobias Steinegger, responsable de la responsabilité d'entreprise chez Mammut : (( Grâce à cette coopération, nous souhaitons obtenir des résultats tangibles en matière d'élimination du carbone et inciter d'autres entreprises à éliminer leurs émissions résiduelles après avoir fait des efforts significatifs pour réduire leur empreinte carbone.))

Mads Emil Dalsgaard, codirecteur général de Klimate, déclare : (( Cette installation n'est qu'un début, cet investissement ouvrant la voie à de futurs agrandissements et développements. Chez Klimate, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien de Mammut et d'Adam Ondra pour faire de ce projet une réalité. ))

L'ascension d'Adam Ondra : Un symbole d'engagement

La représentation visuelle de l'initiative met en scène le multiple champion du monde et athlète olympique Adam Ondra escaladant une voie artificielle à l'extérieur de CopenHill, l'un des plus hauts bâtiments de ce type au monde. Cette ascension symbolique ne met pas seulement en évidence les défis physiques relevés par les athlètes, mais souligne également l'engagement de la communauté sportive en faveur de la gestion de l'environnement.

--> Plus d'informations sur le projet :



