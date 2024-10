KLEVV MELUNCURKAN RAM DDR5 STANDARD CU-DIMM DAN CSO-DIMM PERFORMA TINGGI PERTAMANYA

(MENAFN- EIN Presswire)

DIOPTIMALKAN UNTUK PERFORMA SUPERIOR DENGAN PROSESOR INTEL CORE ULTRA GENERASI KE-15 DAN Z890

HONG KONG, October 17, 2024 /EINPresswire / -- KLEVV, merek dan penyimpanan konsumen terkemuka yang diperkenalkan oleh Essencore, hari ini mengumumkan modul RAM CU-DIMM & CSO-DIMM pertamanya, yang bekerja mulus dengan prosesor Intel® CoreTM Ultra (Series 2) "Arrow Lake-S"/ Z890 Platform terbaru untuk melepaskan performa DDR5 sejati.Teknologi CKD yang Luar Biasa untuk Performa yang RevolusionerJajaran RAM DDR5 next-gen dari KLEVV memperoleh peningkatan performa yang besar dengan integrasi teknologi Client Clock Driver (CKD) yang canggih. Diintegrasikan melalui sirkuit terpadu (IC) kecil langsung pada DIMM, IC CKD meningkatkan kecepatan dan efisiensi modul untuk aplikasi desktop dan laptop. Dengan meregenerasi clock chip memori, teknologi ini meningkatkan stabilitas, mendukung frekuensi operasi yang lebih tinggi, dan meminimalkan gangguan listrik serta penurunan sinyal-mendorong batasan kinerja RAM.Performa Efisiensi Tinggi, Rekayasa yang Presisi, dan Kompatibilitas yang SempurnaDirancang untuk sistem desktop dan laptop berperforma tinggi, modul RAM Standard CU-DIMM dan CSO-DIMM baru dari KLEVV memadukan kualitas terkenal merek tersebut dengan teknologi DDR5 termutakhir, membuatnya sangat cocok bagi pengguna biasa maupun profesional. Dengan memanfaatkan arsitektur CKD yang inovatif, modul ini memberikan stabilitas dan keandalan yang luar biasa, bahkan pada kecepatan tinggi, secara efektif mengurangi gangguan listrik yang dapat menghambat kinerja. Dengan desain yang canggih ini, pengguna dijamin mendapatkan pengoperasian yang lancar dan efisien, bahkan di bawah beban kerja yang berat.Sinergi yang Tak Tertandingi dengan Prosesor Intel Generasi ke-15Sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi JEDEC, modul CU-DIMM dan CSO-DIMM KLEVV dibuat dengan presisi untuk memastikan kompatibilitas sempurna dengan prosesor Arrow Lake generasi ke-15 terbaru dari Intel. Tersedia dalam kapasitas 16GB, 24GB, 32GB, dan 48GB per DIMM, mereka memiliki kecepatan clock yang luar biasa sebesar 6.400 MT/dtk dan latency timing CL 52-52-52-103 pada 1,1V. Kecepatan ini setara dengan mentransfer 10 (sepuluh) film full-HD hanya dalam satu detik, menggambarkan kecepatan dan efisiensinya yang luar biasa. Pengguna akan terus mendapatkan teknologi inovatif ini pada produk-produk KLEVV di masa mendatang untuk membuka jalan bagi solusi komputasi yang lebih cepat dan lebih efisien.Garansi dan KetersediaanModul RAM DDR5 Standard CU-DIMM dan CSO-DIMM baru dari KLEVV hadir dengan garansi terbatas seumur hidup dan akan tersedia pada Q4. PT CAHAYA DISTRIBUSI NUSANTARA di Indonesia. Seluruh lini produk juga tersedia di Market Online ataupun Offline, seperti di Enter Komputer atau e-commerce: Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dll.TENTANG ESSENCOREDidirikan pada tahun 2014, Essencore Limited bertujuan untuk menjadi vendor modul DRAM dan produk aplikasi flash NAND terbesar di dunia. Perusahaan ini dimulai dengan satu tujuan: "Mengubah dunia dan menjadi pemimpin dalam distribusi semikonduktor". Strategi bisnis Essencore adalah mengadopsi teknologi terbaru untuk membedakan diri dari kompetitor, menghadirkan produk Memori khusus, dan menawarkan berbagai portofolio produk untuk kesiapan persaingan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi .TENTANG KLEVVKLEVV adalah merek premium dari Essencore, vendor utama produk Modul dan Flash NAND. Jangkauan KLEVV berfokus pada modul memori game superior dan solid state drive. KLEVV berkomitmen untuk menghadirkan produk kelas dunia dengan kualitas terbaik, dan semua produk dirancang untuk para penggemar yang mengutamakan hal terbaik dalam hidup. SSD/memori KLEVV telah diakui oleh Red Dot Design Award dan iF Design Award di Jerman untuk desain produk inovatifnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi .

