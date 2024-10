Mammut Transforma El Gris Londres Con Una Activación Espectacular, Animando A La Gente A Salir De La Ciudad

MENAFN - PR Newswire) LONDRES, 11 de octubre de 2024 /PRNewswire/ --

The immersive stunt, created and produced by global digital agency partner DEPT, proves that Mammut might be worn to work, but is not a streetwear brand.

The basecamp invited to experience the brand's offering whilst gearing up for the next adventure on expert advice from mountain guides from the Mammut Mountain School.

Mammut transforms grey London with spectacular activation, encouraging people to leave the city.

An attention-grabbing stunt saw Mammut take over Granary Square with 3D projections that transported passers-by from the urban landscape to the great outdoors.

At the base of the projection sat an authentic basecamp experience, transporting the public to the mountains.

Buildings transformed into rugged cliff faces as a climber navigated the challenging terrain; audio guided the audience with a score that took people from the noise of the city to the serene sounds of nature.

El mensaje no solo es válido en el Día Mundial de la Salud Mental de ayer. Mammut tiene una larga trayectoria destacando en una industria que comenzó a desdibujar las fronteras entre la moda urbana y el montañismo. La aparición de Mammut en el entorno urbano donde prosperan las marcas de moda urbana es una forma de señalar que no está de acuerdo con la dirección que está tomando la industria, que siempre se mantendrá fiel a sus raíces, que se mantendrá por encima de la línea de árboles. Al transformar temporalmente el entorno urbano, Mammut busca reconectar a los habitantes de las ciudades con la naturaleza, inspirándolos a abrazar su espíritu aventurero y experimentar la autenticidad de las montañas.

Mammut se apoderó de la plaza Granary con proyecciones en 3D que transportaron a los transeúntes del paisaje urbano al aire libre. La exhibición inmersiva, creada y producida por la agencia digital global asociada DEPT, demuestra que Mammut se puede usar para trabajar, pero no es una marca de ropa urbana.

A medida que la luz del día se desvanecía, los edificios se transformaban en escarpados acantilados mientras un escalador recorría el desafiante terreno; el audio guiaba a la audiencia con una banda sonora que llevaba a la gente del ruido rítmico de la ciudad a los sonidos serenos de la naturaleza. En la base de la proyección se encontraba una auténtica experiencia de campamento base, que transportaba al público a las montañas donde podían experimentar la oferta de la marca mientras se preparaban con el asesoramiento experto de los guías de montaña de Mammut Mountain School para su próxima aventura.

"Mammut nunca ha sido una marca de ropa urbana y no tiene planes de serlo. Somos una marca para quienes buscan conexión, aventura y emociones al aire libre y que buscan crecer en las montañas", afirmó Nic Brandenberger, director de marketing de Mammut.

"Estamos reforzando el compromiso de Mammut con las montañas, su comunidad que se enfrenta a la inercia en todas partes. Es una celebración de la autenticidad en un mundo en constante cambio", afirmó Bel Moretti, director creativo de DEPT.

Acerca de Mammut



Mammut es una empresa suiza de deportes al aire libre fundada en 1862 que ofrece productos de alta calidad y experiencias de marca únicas para los amantes de los deportes de montaña de todo el mundo. Esta marca líder internacional de deportes de montaña ha sido sinónimo de seguridad e innovación pionera durante más de 160 años. Los productos Mammut combinan funcionalidad y rendimiento con un diseño contemporáneo. Con su combinación de hardware, calzado y ropa, Mammut es uno de los proveedores más completos del mercado de deportes al aire libre. Mammut Sports Group AG opera en alrededor de 40 países y emplea a unas 850 personas.





