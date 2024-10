(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

10 October 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 09 October 2024 it had purchased a total of 89,742 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 89,742 - - Highest price paid (per ordinary share) 391.60p - - Lowest price paid (per ordinary share) 388.00p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 389.81p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 378,690,550 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 378,690,550.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 09/10/2024 16:05:58 GBp 171 391.40 XLON xHa8cZP6n0C 09/10/2024 16:05:58 GBp 168 391.40 XLON xHa8cZP6n0R 09/10/2024 16:05:58 GBp 76 391.40 XLON xHa8cZP6n0T 09/10/2024 16:05:58 GBp 972 391.00 XLON xHa8cZP6n3W 09/10/2024 16:05:39 GBp 13 391.40 XLON xHa8cZP6nIt 09/10/2024 16:05:39 GBp 102 391.40 XLON xHa8cZP6nIv 09/10/2024 16:05:39 GBp 517 391.40 XLON xHa8cZP6nIx 09/10/2024 16:05:39 GBp 300 391.40 XLON xHa8cZP6nIz 09/10/2024 16:05:38 GBp 972 391.20 XLON xHa8cZP6nIN 09/10/2024 16:05:38 GBp 407 391.00 XLON xHa8cZP6nTa 09/10/2024 16:01:52 GBp 91 391.00 XLON xHa8cZP6zj3 09/10/2024 16:01:51 GBp 220 391.20 XLON xHa8cZP6zi5 09/10/2024 15:03:15 GBp 291 390.00 XLON xHa8cZP7$kX 09/10/2024 15:03:15 GBp 186 390.00 XLON xHa8cZP7$lT 09/10/2024 15:03:15 GBp 151 390.00 XLON xHa8cZP7$lV 09/10/2024 15:01:24 GBp 183 390.00 XLON xHa8cZP7zcn 09/10/2024 15:01:24 GBp 85 390.00 XLON xHa8cZP7zcp 09/10/2024 15:01:24 GBp 38 390.00 XLON xHa8cZP7zcr 09/10/2024 15:01:24 GBp 82 390.00 XLON xHa8cZP7zct 09/10/2024 15:01:24 GBp 388 390.00 XLON xHa8cZP7zcv 09/10/2024 15:00:48 GBp 79 390.00 XLON xHa8cZP7zBw 09/10/2024 15:00:48 GBp 388 390.00 XLON xHa8cZP7zBy 09/10/2024 15:00:48 GBp 90 390.00 XLON xHa8cZP7zB8 09/10/2024 15:00:48 GBp 388 390.00 XLON xHa8cZP7zBA 09/10/2024 15:00:48 GBp 250 390.00 XLON xHa8cZP7zBK 09/10/2024 15:00:48 GBp 88 390.00 XLON xHa8cZP7zBM 09/10/2024 15:00:48 GBp 388 390.00 XLON xHa8cZP7zBO 09/10/2024 15:00:48 GBp 77 390.00 XLON xHa8cZP7zAb 09/10/2024 15:00:48 GBp 172 390.00 XLON xHa8cZP7zAl 09/10/2024 15:00:48 GBp 89 390.00 XLON xHa8cZP7zAq 09/10/2024 15:00:48 GBp 35 390.00 XLON xHa8cZP7zAs 09/10/2024 14:59:08 GBp 240 390.00 XLON xHa8cZP7xVg 09/10/2024 14:59:08 GBp 417 390.00 XLON xHa8cZP7xVp 09/10/2024 14:50:19 GBp 220 390.20 XLON xHa8cZP7XIe 09/10/2024 14:50:18 GBp 323 390.20 XLON xHa8cZP7XIG 09/10/2024 14:50:18 GBp 646 390.40 XLON xHa8cZP7XIK 09/10/2024 14:46:50 GBp 240 390.80 XLON xHa8cZP7jEl 09/10/2024 14:46:50 GBp 288 391.00 XLON xHa8cZP7jEn 09/10/2024 14:45:59 GBp 399 391.20 XLON xHa8cZP7gTJ 09/10/2024 14:45:59 GBp 153 391.40 XLON xHa8cZP7gSb 09/10/2024 14:45:59 GBp 73 391.40 XLON xHa8cZP7gSd 09/10/2024 14:45:59 GBp 171 391.40 XLON xHa8cZP7gSf 09/10/2024 14:45:59 GBp 331 391.40 XLON xHa8cZP7gSj 09/10/2024 14:45:12 GBp 237 391.60 XLON xHa8cZP7h8F 09/10/2024 14:45:12 GBp 389 391.40 XLON xHa8cZP7h8H 09/10/2024 14:45:12 GBp 93 391.60 XLON xHa8cZP7h8J 09/10/2024 14:43:31 GBp 150 391.60 XLON xHa8cZP7f0m 09/10/2024 14:43:31 GBp 15 391.60 XLON xHa8cZP7f0r 09/10/2024 14:43:31 GBp 94 391.40 XLON xHa8cZP7f01 09/10/2024 14:43:31 GBp 15 391.40 XLON xHa8cZP7f03 09/10/2024 14:42:17 GBp 178 391.40 XLON xHa8cZP7MR7 09/10/2024 14:42:02 GBp 231 391.00 XLON xHa8cZP7Nsw 09/10/2024 14:41:14 GBp 194 390.80 XLON xHa8cZP7Kcu 09/10/2024 14:39:12 GBp 546 390.80 XLON xHa8cZP7IgC 09/10/2024 14:37:55 GBp 485 390.80 XLON xHa8cZP7J71 09/10/2024 14:37:55 GBp 484 390.80 XLON xHa8cZP7J75 09/10/2024 14:37:55 GBp 220 390.80 XLON xHa8cZP7J7J 09/10/2024 14:34:54 GBp 177 390.40 XLON xHa8cZP7Uym 09/10/2024 14:34:54 GBp 165 390.40 XLON xHa8cZP7Uyo 09/10/2024 14:34:54 GBp 101 390.40 XLON xHa8cZP7Uyq 09/10/2024 14:34:54 GBp 257 390.40 XLON xHa8cZP7Uys 09/10/2024 14:34:54 GBp 131 390.40 XLON xHa8cZP7Uyu 09/10/2024 14:34:54 GBp 220 390.20 XLON xHa8cZP7Uy$ 09/10/2024 14:31:47 GBp 180 390.40 XLON xHa8cZP7T7L 09/10/2024 14:31:47 GBp 250 390.40 XLON xHa8cZP7T7N 09/10/2024 14:31:47 GBp 340 390.40 XLON xHa8cZP7T7P 09/10/2024 14:31:47 GBp 155 390.40 XLON xHa8cZP7T7R 09/10/2024 14:31:47 GBp 70 390.40 XLON xHa8cZP7T6b 09/10/2024 14:31:47 GBp 357 390.40 XLON xHa8cZP7T6d 09/10/2024 14:31:47 GBp 250 390.40 XLON xHa8cZP7T6f 09/10/2024 14:31:47 GBp 39 390.40 XLON xHa8cZP7T6h 09/10/2024 14:31:47 GBp 32 390.40 XLON xHa8cZP7T6j 09/10/2024 14:31:47 GBp 92 390.40 XLON xHa8cZP7T6l 09/10/2024 14:31:47 GBp 177 390.40 XLON xHa8cZP7T6n 09/10/2024 14:31:47 GBp 357 390.40 XLON xHa8cZP7T6p 09/10/2024 14:31:47 GBp 168 390.40 XLON xHa8cZP7T6v 09/10/2024 14:31:47 GBp 747 390.40 XLON xHa8cZP7T6x 09/10/2024 14:31:47 GBp 39 390.40 XLON xHa8cZP7T6z 09/10/2024 14:31:47 GBp 32 390.40 XLON xHa8cZP7T6$ 09/10/2024 14:31:47 GBp 39 390.40 XLON xHa8cZP7T61 09/10/2024 14:31:47 GBp 32 390.40 XLON xHa8cZP7T63 09/10/2024 14:31:47 GBp 66 390.40 XLON xHa8cZP7T65 09/10/2024 14:31:47 GBp 83 390.40 XLON xHa8cZP7T67 09/10/2024 14:31:47 GBp 48 390.40 XLON xHa8cZP7T69 09/10/2024 14:31:47 GBp 92 390.40 XLON xHa8cZP7T6B 09/10/2024 14:31:47 GBp 246 390.40 XLON xHa8cZP7T6D 09/10/2024 14:31:40 GBp 254 390.20 XLON xHa8cZP7TFo 09/10/2024 14:31:40 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TF7 09/10/2024 14:31:40 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TFJ 09/10/2024 14:31:39 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TFP 09/10/2024 14:31:39 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TFV 09/10/2024 14:31:39 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TEa 09/10/2024 14:31:39 GBp 30 390.20 XLON xHa8cZP7TEi 09/10/2024 14:31:39 GBp 36 390.20 XLON xHa8cZP7TEk 09/10/2024 14:31:39 GBp 85 390.20 XLON xHa8cZP7TEm 09/10/2024 14:31:39 GBp 164 390.20 XLON xHa8cZP7TEo 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TKU 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TNa 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TNm 09/10/2024 14:31:34 GBp 74 390.00 XLON xHa8cZP7TNx 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TNz 09/10/2024 14:31:34 GBp 81 390.00 XLON xHa8cZP7TN3 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TN5 09/10/2024 14:31:34 GBp 80 390.00 XLON xHa8cZP7TNB 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TND 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TNR 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TMa 09/10/2024 14:31:34 GBp 75 390.00 XLON xHa8cZP7TMY 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TMg 09/10/2024 14:31:34 GBp 87 390.00 XLON xHa8cZP7TMs 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TMu 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TM1 09/10/2024 14:31:34 GBp 81 390.00 XLON xHa8cZP7TM6 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TM8 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TMH 09/10/2024 14:31:34 GBp 27 390.00 XLON xHa8cZP7TMR 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TMT 09/10/2024 14:31:34 GBp 65 390.00 XLON xHa8cZP7TH0 09/10/2024 14:31:34 GBp 77 390.00 XLON xHa8cZP7TH2 09/10/2024 14:31:34 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TH4 09/10/2024 14:31:33 GBp 698 390.00 XLON xHa8cZP7THC 09/10/2024 14:31:33 GBp 80 390.00 XLON xHa8cZP7THE 09/10/2024 14:31:33 GBp 14 390.00 XLON xHa8cZP7THM 09/10/2024 14:31:33 GBp 60 390.00 XLON xHa8cZP7THR 09/10/2024 14:31:33 GBp 28 390.00 XLON xHa8cZP7TGX 09/10/2024 14:31:33 GBp 75 390.00 XLON xHa8cZP7TGZ 09/10/2024 14:31:33 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TGb 09/10/2024 14:31:33 GBp 54 390.00 XLON xHa8cZP7TGg 09/10/2024 14:31:33 GBp 78 390.00 XLON xHa8cZP7TGi 09/10/2024 14:31:33 GBp 74 390.00 XLON xHa8cZP7TGk 09/10/2024 14:31:33 GBp 296 390.00 XLON xHa8cZP7TGm 09/10/2024 14:31:33 GBp 644 390.00 XLON xHa8cZP7TGv 09/10/2024 14:31:33 GBp 31 390.00 XLON xHa8cZP7TGx 09/10/2024 14:31:33 GBp 201 390.00 XLON xHa8cZP7TG0 09/10/2024 14:31:33 GBp 28 390.00 XLON xHa8cZP7TGE 09/10/2024 14:31:33 GBp 76 390.00 XLON xHa8cZP7TGG 09/10/2024 14:31:33 GBp 232 390.00 XLON xHa8cZP7TGI 09/10/2024 14:31:33 GBp 610 390.00 XLON xHa8cZP7TJX 09/10/2024 14:31:33 GBp 170 390.00 XLON xHa8cZP7TJZ 09/10/2024 14:31:33 GBp 77 390.00 XLON xHa8cZP7TJe 09/10/2024 14:31:33 GBp 84 390.00 XLON xHa8cZP7TJg 09/10/2024 14:31:33 GBp 76 390.00 XLON xHa8cZP7TJi 09/10/2024 14:31:33 GBp 170 390.00 XLON xHa8cZP7TJk 09/10/2024 14:31:33 GBp 18 390.00 XLON xHa8cZP7TJ9 09/10/2024 14:31:33 GBp 90 390.00 XLON xHa8cZP7TJB 09/10/2024 14:31:33 GBp 307 390.00 XLON xHa8cZP7TJD 09/10/2024 14:31:33 GBp 103 390.00 XLON xHa8cZP7TJO 09/10/2024 14:31:33 GBp 88 390.00 XLON xHa8cZP7TJQ 09/10/2024 14:31:33 GBp 307 390.00 XLON xHa8cZP7TJS 09/10/2024 14:31:33 GBp 592 390.00 XLON xHa8cZP7TIj 09/10/2024 14:31:33 GBp 24 390.00 XLON xHa8cZP7TIl 09/10/2024 14:31:33 GBp 307 390.00 XLON xHa8cZP7TIn 09/10/2024 14:31:33 GBp 46 390.00 XLON xHa8cZP7TIs 09/10/2024 14:31:33 GBp 6 390.00 XLON xHa8cZP7TIx 09/10/2024 14:31:32 GBp 301 390.00 XLON xHa8cZP7TI7 09/10/2024 14:31:32 GBp 112 390.00 XLON xHa8cZP7TIU 09/10/2024 14:31:32 GBp 143 390.00 XLON xHa8cZP7TTW 09/10/2024 14:31:32 GBp 632 390.00 XLON xHa8cZP7TTf 09/10/2024 14:31:32 GBp 27 390.00 XLON xHa8cZP7TTh 09/10/2024 14:31:32 GBp 790 390.00 XLON xHa8cZP7TTu 09/10/2024 14:23:20 GBp 240 389.60 XLON xHa8cZP75Bf 09/10/2024 14:23:20 GBp 118 389.60 XLON xHa8cZP75Bj 09/10/2024 14:23:20 GBp 89 389.60 XLON xHa8cZP75Bl 09/10/2024 14:23:20 GBp 1,000 389.60 XLON xHa8cZP75Bn 09/10/2024 14:14:35 GBp 26 389.60 XLON xHa8cZP7DXz 09/10/2024 14:08:35 GBp 29 389.60 XLON xHa8cZP79NP 09/10/2024 14:04:35 GBp 39 389.60 XLON xHa8cZP0q1p 09/10/2024 13:55:35 GBp 215 389.60 XLON xHa8cZP0@HX 09/10/2024 13:55:35 GBp 250 389.60 XLON xHa8cZP0@HZ 09/10/2024 13:55:35 GBp 450 389.60 XLON xHa8cZP0@Hb 09/10/2024 13:55:35 GBp 1,000 389.60 XLON xHa8cZP0@Hd 09/10/2024 13:55:35 GBp 389 389.40 XLON xHa8cZP0@Hi 09/10/2024 13:50:02 GBp 413 389.60 XLON xHa8cZP0wF$ 09/10/2024 13:34:37 GBp 87 389.60 XLON xHa8cZP0X@b 09/10/2024 13:34:37 GBp 1,558 389.60 XLON xHa8cZP0X@i 09/10/2024 13:34:37 GBp 389 389.40 XLON xHa8cZP0X@p 09/10/2024 12:58:08 GBp 376 389.40 XLON xHa8cZP0OKW 09/10/2024 12:36:35 GBp 89 389.40 XLON xHa8cZP0D@B 09/10/2024 11:53:02 GBp 343 388.80 XLON xHa8cZP1afF 09/10/2024 11:53:00 GBp 527 389.00 XLON xHa8cZP1agW 09/10/2024 11:46:36 GBp 294 389.20 XLON xHa8cZP1ZG4 09/10/2024 11:45:29 GBp 8 389.60 XLON xHa8cZP1Wpk 09/10/2024 11:45:29 GBp 250 389.60 XLON xHa8cZP1Wpt 09/10/2024 11:45:29 GBp 1,000 389.60 XLON xHa8cZP1Wpv 09/10/2024 11:45:29 GBp 389 389.40 XLON xHa8cZP1Wpy 09/10/2024 11:39:29 GBp 77 389.60 XLON xHa8cZP1lEd 09/10/2024 11:39:29 GBp 20 389.60 XLON xHa8cZP1lEm 09/10/2024 11:39:29 GBp 250 389.60 XLON xHa8cZP1lEo 09/10/2024 11:39:29 GBp 389 389.40 XLON xHa8cZP1lEu 09/10/2024 11:29:46 GBp 274 389.60 XLON xHa8cZP1fbj 09/10/2024 11:27:25 GBp 20 389.80 XLON xHa8cZP1Mhb 09/10/2024 11:27:25 GBp 24 389.80 XLON xHa8cZP1Mhd 09/10/2024 11:27:25 GBp 57 389.80 XLON xHa8cZP1Mhf 09/10/2024 11:27:25 GBp 111 389.80 XLON xHa8cZP1Mhh 09/10/2024 11:27:25 GBp 118 389.80 XLON xHa8cZP1MhZ 09/10/2024 11:25:35 GBp 158 389.60 XLON xHa8cZP1Ntr 09/10/2024 11:24:20 GBp 166 389.60 XLON xHa8cZP1NSc 09/10/2024 11:22:29 GBp 121 389.60 XLON xHa8cZP1KQT 09/10/2024 11:22:29 GBp 47 389.60 XLON xHa8cZP1KQV 09/10/2024 11:20:46 GBp 244 389.60 XLON xHa8cZP1LRf 09/10/2024 11:20:46 GBp 51 389.60 XLON xHa8cZP1LRh 09/10/2024 11:18:58 GBp 389 389.60 XLON xHa8cZP1JZ4 09/10/2024 11:10:00 GBp 3,816 389.80 XLON xHa8cZP1VeL 09/10/2024 11:10:00 GBp 301 389.60 XLON xHa8cZP1VeT 09/10/2024 10:59:43 GBp 389 389.80 XLON xHa8cZP1OlB 09/10/2024 10:47:11 GBp 392 390.00 XLON xHa8cZP13w7 09/10/2024 10:46:35 GBp 184 390.00 XLON xHa8cZP13NE 09/10/2024 10:46:33 GBp 1,041 390.00 XLON xHa8cZP13Hl 09/10/2024 10:46:33 GBp 250 390.00 XLON xHa8cZP13Hn 09/10/2024 10:46:33 GBp 1,500 390.00 XLON xHa8cZP13Hp 09/10/2024 10:46:33 GBp 389 389.80 XLON xHa8cZP13Hu 09/10/2024 10:45:40 GBp 752 390.00 XLON xHa8cZP10sN 09/10/2024 10:45:40 GBp 24 390.00 XLON xHa8cZP10sP 09/10/2024 10:40:40 GBp 389 390.00 XLON xHa8cZP1Ftx 09/10/2024 10:34:02 GBp 463 390.00 XLON xHa8cZP1Bd5 09/10/2024 10:34:02 GBp 79 390.00 XLON xHa8cZP1Bd7 09/10/2024 10:34:02 GBp 548 390.00 XLON xHa8cZP1Bd9 09/10/2024 10:34:02 GBp 1,000 390.00 XLON xHa8cZP1BdD 09/10/2024 10:34:02 GBp 271 389.60 XLON xHa8cZP1BdK 09/10/2024 10:34:02 GBp 389 389.80 XLON xHa8cZP1BdM 09/10/2024 10:10:27 GBp 220 389.80 XLON xHa8cZP2y8s 09/10/2024 10:08:21 GBp 318 389.80 XLON xHa8cZP2zFP 09/10/2024 10:08:09 GBp 193 390.40 XLON xHa8cZP2zLq 09/10/2024 10:08:09 GBp 85 390.40 XLON xHa8cZP2zLs 09/10/2024 10:08:09 GBp 389 390.00 XLON xHa8cZP2zLy 09/10/2024 10:03:50 GBp 617 390.20 XLON xHa8cZP2ul1 09/10/2024 10:03:44 GBp 365 390.40 XLON xHa8cZP2uhK 09/10/2024 10:03:44 GBp 24 390.40 XLON xHa8cZP2uhM 09/10/2024 10:01:27 GBp 241 390.60 XLON xHa8cZP2vN0 09/10/2024 10:01:27 GBp 14 390.60 XLON xHa8cZP2vNK 09/10/2024 10:01:27 GBp 60 390.60 XLON xHa8cZP2vNO 09/10/2024 10:01:27 GBp 7 390.60 XLON xHa8cZP2vNQ 09/10/2024 10:01:27 GBp 56 390.60 XLON xHa8cZP2vNS 09/10/2024 10:01:27 GBp 158 390.60 XLON xHa8cZP2vNU 09/10/2024 10:01:27 GBp 304 390.60 XLON xHa8cZP2vMW 09/10/2024 09:53:52 GBp 131 390.60 XLON xHa8cZP2Y@j 09/10/2024 09:53:52 GBp 45 390.60 XLON xHa8cZP2Y@l 09/10/2024 09:53:00 GBp 417 390.60 XLON xHa8cZP2YTS 09/10/2024 09:53:00 GBp 499 390.80 XLON xHa8cZP2YTU 09/10/2024 09:51:31 GBp 537 391.00 XLON xHa8cZP2Z6Q 09/10/2024 09:48:11 GBp 307 390.60 XLON xHa8cZP2XWb 09/10/2024 09:48:11 GBp 44 390.60 XLON xHa8cZP2XWd 09/10/2024 09:48:11 GBp 53 390.60 XLON xHa8cZP2XWf 09/10/2024 09:48:11 GBp 125 390.60 XLON xHa8cZP2XWh 09/10/2024 09:48:11 GBp 141 390.60 XLON xHa8cZP2XWj 09/10/2024 09:46:13 GBp 389 390.40 XLON xHa8cZP2kWI 09/10/2024 09:45:40 GBp 291 390.40 XLON xHa8cZP2kuE 09/10/2024 09:42:47 GBp 281 390.40 XLON xHa8cZP2lL9 09/10/2024 09:42:47 GBp 93 390.40 XLON xHa8cZP2lLH 09/10/2024 09:42:45 GBp 29 390.40 XLON xHa8cZP2lKv 09/10/2024 09:42:32 GBp 32 390.20 XLON xHa8cZP2lUL 09/10/2024 09:42:31 GBp 168 390.20 XLON xHa8cZP2lPX 09/10/2024 09:39:57 GBp 580 389.80 XLON xHa8cZP2jqF 09/10/2024 09:39:57 GBp 137 389.80 XLON xHa8cZP2jqU 09/10/2024 09:39:56 GBp 589 389.80 XLON xHa8cZP2jta 09/10/2024 09:39:56 GBp 59 389.80 XLON xHa8cZP2jtg 09/10/2024 09:39:56 GBp 271 389.80 XLON xHa8cZP2jts 09/10/2024 09:39:56 GBp 148 389.80 XLON xHa8cZP2jt1 09/10/2024 09:31:13 GBp 486 389.40 XLON xHa8cZP2fOB 09/10/2024 09:31:13 GBp 259 389.40 XLON xHa8cZP2fOD 09/10/2024 09:28:37 GBp 290 389.40 XLON xHa8cZP2NEw 09/10/2024 09:27:55 GBp 41 389.20 XLON xHa8cZP2Kf@ 09/10/2024 09:27:55 GBp 53 389.20 XLON xHa8cZP2Kf0 09/10/2024 09:27:55 GBp 125 389.20 XLON xHa8cZP2Kf2 09/10/2024 09:27:55 GBp 35 389.00 XLON xHa8cZP2Kf9 09/10/2024 09:27:55 GBp 354 389.00 XLON xHa8cZP2KfB 09/10/2024 09:23:12 GBp 271 388.20 XLON xHa8cZP2J1b 09/10/2024 09:23:09 GBp 389 388.40 XLON xHa8cZP2J0G 09/10/2024 09:23:09 GBp 387 388.40 XLON xHa8cZP2J2n 09/10/2024 09:23:09 GBp 2 388.40 XLON xHa8cZP2J2p 09/10/2024 09:20:21 GBp 327 388.60 XLON xHa8cZP2HoR 09/10/2024 09:20:21 GBp 62 388.60 XLON xHa8cZP2HoS 09/10/2024 09:18:28 GBp 214 388.80 XLON xHa8cZP2U2B 09/10/2024 09:18:28 GBp 216 388.80 XLON xHa8cZP2U2H 09/10/2024 09:18:28 GBp 211 388.80 XLON xHa8cZP2U2M 09/10/2024 09:18:28 GBp 36 388.80 XLON xHa8cZP2UDf 09/10/2024 09:18:27 GBp 542 388.80 XLON xHa8cZP2UCJ 09/10/2024 09:18:27 GBp 156 388.80 XLON xHa8cZP2UCO 09/10/2024 09:18:27 GBp 958 388.80 XLON xHa8cZP2UCU 09/10/2024 09:18:27 GBp 149 388.60 XLON xHa8cZP2UFb 09/10/2024 09:18:27 GBp 240 388.60 XLON xHa8cZP2UFd 09/10/2024 09:18:15 GBp 389 388.80 XLON xHa8cZP2UM@ 09/10/2024 09:08:03 GBp 59 388.80 XLON xHa8cZP2OU@ 09/10/2024 09:01:21 GBp 343 388.60 XLON xHa8cZP25bQ 09/10/2024 09:00:42 GBp 124 388.80 XLON xHa8cZP25zK 09/10/2024 09:00:42 GBp 377 388.80 XLON xHa8cZP25zM 09/10/2024 09:00:00 GBp 128 389.20 XLON xHa8cZP25U$ 09/10/2024 09:00:00 GBp 299 389.20 XLON xHa8cZP25Uz 09/10/2024 08:58:00 GBp 336 389.20 XLON xHa8cZP23dx 09/10/2024 08:58:00 GBp 158 389.20 XLON xHa8cZP23dz 09/10/2024 08:58:00 GBp 4,466 389.20 XLON xHa8cZP23dD 09/10/2024 08:58:00 GBp 102 389.20 XLON xHa8cZP23dF 09/10/2024 08:58:00 GBp 389 388.80 XLON xHa8cZP23dM 09/10/2024 08:46:58 GBp 110 388.80 XLON xHa8cZP2AjO 09/10/2024 08:46:58 GBp 511 388.80 XLON xHa8cZP2AjQ 09/10/2024 08:46:58 GBp 402 388.80 XLON xHa8cZP2Aib 09/10/2024 08:46:58 GBp 87 388.80 XLON xHa8cZP2Aid 09/10/2024 08:46:58 GBp 157 388.80 XLON xHa8cZP2Aij 09/10/2024 08:46:58 GBp 250 388.80 XLON xHa8cZP2Ail 09/10/2024 08:46:58 GBp 75 388.80 XLON xHa8cZP2Ain 09/10/2024 08:46:56 GBp 271 388.40 XLON xHa8cZP2Akt 09/10/2024 08:46:56 GBp 220 388.60 XLON xHa8cZP2Akv 09/10/2024 08:46:56 GBp 1,100 388.80 XLON xHa8cZP2Akx 09/10/2024 08:41:01 GBp 21 388.20 XLON xHa8cZP29MM 09/10/2024 08:41:01 GBp 250 388.20 XLON xHa8cZP29MO 09/10/2024 08:37:34 GBp 220 388.40 XLON xHa8cZP3qyI 09/10/2024 08:33:30 GBp 271 388.40 XLON xHa8cZP3pdV 09/10/2024 08:33:30 GBp 60 388.60 XLON xHa8cZP3pce 09/10/2024 08:33:30 GBp 211 388.60 XLON xHa8cZP3pck 09/10/2024 08:33:30 GBp 389 388.80 XLON xHa8cZP3pcm 09/10/2024 08:30:02 GBp 271 389.00 XLON xHa8cZP3mIU 09/10/2024 08:30:02 GBp 389 389.20 XLON xHa8cZP3mTW 09/10/2024 08:24:13 GBp 77 389.20 XLON xHa8cZP3$0a 09/10/2024 08:24:13 GBp 195 389.20 XLON xHa8cZP3$0Y 09/10/2024 08:13:31 GBp 271 388.00 XLON xHa8cZP3uPt 09/10/2024 08:13:25 GBp 230 388.20 XLON xHa8cZP3uQp 09/10/2024 08:13:25 GBp 159 388.20 XLON xHa8cZP3uQr 09/10/2024 08:12:43 GBp 389 388.40 XLON xHa8cZP3vpM 09/10/2024 08:10:50 GBp 38 389.00 XLON xHa8cZP3cnB 09/10/2024 08:10:50 GBp 256 389.00 XLON xHa8cZP3cnD 09/10/2024 08:09:52 GBp 255 389.20 XLON xHa8cZP3cU4 09/10/2024 08:09:52 GBp 2,323 389.20 XLON xHa8cZP3cU6 09/10/2024 08:09:52 GBp 25 389.00 XLON xHa8cZP3cU8 09/10/2024 08:09:52 GBp 220 388.20 XLON xHa8cZP3cUF 09/10/2024 08:03:06 GBp 149 389.40 XLON xHa8cZP3bUA 09/10/2024 08:03:06 GBp 511 389.60 XLON xHa8cZP3bUC 09/10/2024 08:02:58 GBp 71 389.80 XLON xHa8cZP3YXE 09/10/2024 08:02:58 GBp 300 389.80 XLON xHa8cZP3YXG