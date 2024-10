(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Copenhagen

Other stakeholders Date 7 October 2024 Share buyback programme - week 40 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” rules. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 319,507 1,120.76 358,091,110 30 September 2024 5,000 1,054.33 5,271,650 1 October 2024 5,200 1,051.51 5,467,852 2 October 2024 5,200 1,040.00 5,408,000 3 October 2024 5,100 1,038.27 5,295,177 4 October 2024 5,000 1,042.36 5,211,800 Total under the share buyback programme, part II 345,007 1,115.18 384,745,589 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 976,907 1,161.52 1,134,698,989

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

976,907 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.7 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 1062 XCSE 20240930 9:03:26.156000 33 1062 XCSE 20240930 9:03:27.107000 9 1060 XCSE 20240930 9:03:27.139000 8 1064 XCSE 20240930 9:11:59.931000 7 1064 XCSE 20240930 9:11:59.931000 6 1062 XCSE 20240930 9:14:33.392000 27 1062 XCSE 20240930 9:14:33.392000 25 1061 XCSE 20240930 9:35:50.200000 9 1061 XCSE 20240930 9:35:50.200000 50 1061 XCSE 20240930 9:35:50.217000 10 1060 XCSE 20240930 9:35:50.232000 6 1060 XCSE 20240930 9:35:50.234000 33 1059 XCSE 20240930 9:36:13.751000 35 1058 XCSE 20240930 9:37:19.758000 26 1057 XCSE 20240930 9:37:42.268000 1 1056 XCSE 20240930 9:37:44.065000 36 1059 XCSE 20240930 9:43:23.147000 34 1057 XCSE 20240930 9:49:17.668000 25 1056 XCSE 20240930 9:49:55.562000 10 1056 XCSE 20240930 9:49:55.562000 34 1055 XCSE 20240930 9:50:05.549000 17 1057 XCSE 20240930 9:50:05.559000 8 1058 XCSE 20240930 9:50:21.954000 27 1059 XCSE 20240930 9:55:05.183000 25 1058 XCSE 20240930 10:17:22.101000 8 1058 XCSE 20240930 10:17:22.101000 8 1058 XCSE 20240930 10:17:22.101000 25 1058 XCSE 20240930 10:19:06.744000 15 1058 XCSE 20240930 10:22:25.208000 26 1057 XCSE 20240930 10:22:25.245000 9 1057 XCSE 20240930 10:22:25.245000 8 1057 XCSE 20240930 10:22:25.245000 15 1057 XCSE 20240930 10:22:25.263000 42 1057 XCSE 20240930 10:22:28.437000 41 1055 XCSE 20240930 10:23:35.115000 8 1055 XCSE 20240930 10:23:35.115000 49 1054 XCSE 20240930 10:24:14.702000 3 1056 XCSE 20240930 10:27:15.972000 3 1057 XCSE 20240930 10:28:12.839000 6 1057 XCSE 20240930 10:28:12.839000 4 1057 XCSE 20240930 10:28:55.439000 4 1057 XCSE 20240930 10:28:55.439000 8 1057 XCSE 20240930 10:29:46.953000 8 1057 XCSE 20240930 10:30:47.378000 8 1057 XCSE 20240930 10:31:43.374000 8 1057 XCSE 20240930 10:32:38.439000 5 1057 XCSE 20240930 10:33:36.439000 3 1057 XCSE 20240930 10:33:36.439000 25 1056 XCSE 20240930 10:33:36.458000 26 1056 XCSE 20240930 10:33:36.477000 5 1059 XCSE 20240930 10:46:18.341000 15 1060 XCSE 20240930 10:46:18.361000 11 1060 XCSE 20240930 10:46:18.362000 12 1060 XCSE 20240930 10:46:18.374000 10 1060 XCSE 20240930 10:46:18.385000 1 1061 XCSE 20240930 10:47:20.768000 10 1061 XCSE 20240930 10:47:20.768000 43 1062 XCSE 20240930 10:50:29.878000 5 1062 XCSE 20240930 10:51:15.439000 3 1062 XCSE 20240930 10:51:15.439000 8 1062 XCSE 20240930 10:52:03.439000 8 1062 XCSE 20240930 10:52:58.438000 7 1062 XCSE 20240930 10:54:00.438000 1 1062 XCSE 20240930 10:54:00.438000 8 1062 XCSE 20240930 10:54:56.438000 3 1062 XCSE 20240930 10:55:51.544000 5 1062 XCSE 20240930 10:55:51.544000 7 1062 XCSE 20240930 10:56:46.441000 1 1062 XCSE 20240930 10:56:46.441000 8 1062 XCSE 20240930 10:57:49.439000 1 1062 XCSE 20240930 10:58:45.440000 7 1062 XCSE 20240930 10:58:45.440000 8 1062 XCSE 20240930 10:59:48.137000 8 1062 XCSE 20240930 11:00:52.438000 8 1062 XCSE 20240930 11:01:59.439000 8 1062 XCSE 20240930 11:03:05.439000 34 1060 XCSE 20240930 11:03:53.518000 8 1060 XCSE 20240930 11:03:53.518000 8 1058 XCSE 20240930 11:04:23.517000 35 1058 XCSE 20240930 11:04:27.276000 8 1058 XCSE 20240930 11:04:27.276000 33 1057 XCSE 20240930 11:04:27.298000 34 1056 XCSE 20240930 11:04:27.377000 34 1056 XCSE 20240930 11:04:27.489000 25 1055 XCSE 20240930 11:04:30.733000 9 1054 XCSE 20240930 11:04:50.690000 9 1054 XCSE 20240930 11:04:50.690000 8 1054 XCSE 20240930 11:04:50.690000 18 1053 XCSE 20240930 11:07:39.571000 8 1053 XCSE 20240930 11:07:39.571000 9 1053 XCSE 20240930 11:07:39.571000 8 1053 XCSE 20240930 11:07:39.637000 2 1053 XCSE 20240930 11:07:39.637000 22 1053 XCSE 20240930 11:07:39.637000 34 1055 XCSE 20240930 11:11:47.428000 34 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 8 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 9 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 8 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 8 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 9 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 16 1054 XCSE 20240930 11:17:32.205000 6 1054 XCSE 20240930 11:17:32.238000 52 1054 XCSE 20240930 11:17:32.238000 10 1055 XCSE 20240930 11:23:25.218000 10 1055 XCSE 20240930 11:24:38.511000 33 1055 XCSE 20240930 11:24:38.511000 8 1055 XCSE 20240930 11:24:38.511000 9 1054 XCSE 20240930 11:27:49.342000 9 1054 XCSE 20240930 11:29:30.441000 9 1054 XCSE 20240930 11:29:30.441000 9 1054 XCSE 20240930 11:29:33.446000 9 1053 XCSE 20240930 11:30:35.432000 25 1053 XCSE 20240930 11:35:10.843000 9 1053 XCSE 20240930 11:36:06.825000 9 1053 XCSE 20240930 11:36:11.889000 26 1049 XCSE 20240930 11:40:10.970000 9 1049 XCSE 20240930 11:43:29.831000 8 1049 XCSE 20240930 11:43:29.831000 9 1048 XCSE 20240930 11:44:12.068000 17 1048 XCSE 20240930 11:48:12.951000 9 1048 XCSE 20240930 11:48:12.951000 26 1050 XCSE 20240930 11:54:43.922000 27 1049 XCSE 20240930 11:57:04.393000 18 1049 XCSE 20240930 12:07:24.518000 17 1048 XCSE 20240930 12:09:19.598000 9 1048 XCSE 20240930 12:09:19.598000 10 1048 XCSE 20240930 12:09:19.617000 17 1049 XCSE 20240930 12:21:07.347000 18 1047 XCSE 20240930 12:27:36.904000 16 1047 XCSE 20240930 12:28:58.109000 10 1047 XCSE 20240930 12:28:58.109000 18 1049 XCSE 20240930 12:33:27.622000 11 1048 XCSE 20240930 12:38:45.859000 15 1048 XCSE 20240930 12:38:45.872000 11 1048 XCSE 20240930 12:38:45.872000 27 1047 XCSE 20240930 12:43:10.220000 8 1047 XCSE 20240930 12:43:10.220000 9 1047 XCSE 20240930 12:43:10.220000 18 1047 XCSE 20240930 12:48:24.092000 9 1047 XCSE 20240930 12:53:42.251000 33 1047 XCSE 20240930 12:53:42.308000 33 1047 XCSE 20240930 12:56:42.323000 6 1047 XCSE 20240930 13:03:17.396000 9 1047 XCSE 20240930 13:05:31.880000 10 1047 XCSE 20240930 13:05:31.880000 6 1047 XCSE 20240930 13:05:31.880000 1 1047 XCSE 20240930 13:07:12.870000 27 1046 XCSE 20240930 13:24:40.440000 8 1046 XCSE 20240930 13:24:40.440000 9 1046 XCSE 20240930 13:24:40.440000 9 1046 XCSE 20240930 13:24:40.440000 8 1046 XCSE 20240930 13:24:40.440000 33 1046 XCSE 20240930 13:54:34.210000 23 1046 XCSE 20240930 13:54:34.231000 8 1046 XCSE 20240930 13:55:03.439000 8 1046 XCSE 20240930 13:55:31.088000 8 1046 XCSE 20240930 13:56:37.438000 8 1046 XCSE 20240930 13:58:02.439000 8 1046 XCSE 20240930 13:59:18.439000 6 1046 XCSE 20240930 14:00:30.438000 2 1046 XCSE 20240930 14:00:30.438000 8 1046 XCSE 20240930 14:01:56.439000 8 1046 XCSE 20240930 14:03:14.441000 8 1046 XCSE 20240930 14:04:45.439000 25 1045 XCSE 20240930 14:05:02.475000 1 1045 XCSE 20240930 14:10:09.855000 16 1045 XCSE 20240930 14:10:09.855000 9 1045 XCSE 20240930 14:10:09.855000 27 1045 XCSE 20240930 14:10:09.877000 9 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 10 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 7 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 9 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 10 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 23 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 15 1048 XCSE 20240930 14:49:24.200000 10 1049 XCSE 20240930 14:49:25.341000 12 1049 XCSE 20240930 14:49:25.341000 12 1049 XCSE 20240930 14:49:25.341000 5 1049 XCSE 20240930 14:49:25.341000 12 1049 XCSE 20240930 14:49:25.363000 40 1049 XCSE 20240930 14:49:25.363000 12 1049 XCSE 20240930 14:49:25.369000 12 1049 XCSE 20240930 14:49:25.384000 10 1049 XCSE 20240930 14:49:25.392000 13 1048 XCSE 20240930 14:49:33.040000 6 1048 XCSE 20240930 14:49:33.056000 13 1048 XCSE 20240930 14:49:33.057000 10 1048 XCSE 20240930 14:49:33.071000 1 1048 XCSE 20240930 14:49:33.071000 33 1047 XCSE 20240930 15:01:21.188000 26 1049 XCSE 20240930 15:08:22.055000 7 1050 XCSE 20240930 15:30:41.593000 16 1050 XCSE 20240930 15:30:41.593000 2 1050 XCSE 20240930 15:30:41.595000 10 1050 XCSE 20240930 15:32:12.007000 10 1050 XCSE 20240930 15:32:12.023000 11 1050 XCSE 20240930 15:32:12.035000 26 1049 XCSE 20240930 15:32:21.680000 9 1049 XCSE 20240930 15:32:21.680000 8 1049 XCSE 20240930 15:32:21.681000 34 1049 XCSE 20240930 15:32:21.704000 8 1049 XCSE 20240930 15:32:32.348000 3 1052 XCSE 20240930 15:50:15.482000 39 1052 XCSE 20240930 15:50:22.016000 35 1052 XCSE 20240930 15:50:22.033000 20 1052 XCSE 20240930 15:50:22.076000 10 1052 XCSE 20240930 15:50:22.203000 25 1052 XCSE 20240930 15:50:22.203000 1 1052 XCSE 20240930 15:50:23.096000 30 1052 XCSE 20240930 15:50:24.102000 10 1053 XCSE 20240930 15:55:34.215000 22 1053 XCSE 20240930 15:55:34.242000 35 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 12 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 12 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 10 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 6 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 21 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 10 1054 XCSE 20240930 15:58:09.177000 41 1055 XCSE 20240930 16:03:53.626000 22 1055 XCSE 20240930 16:03:53.653000 18 1055 XCSE 20240930 16:03:53.669000 43 1055 XCSE 20240930 16:03:54.480000 11 1056 XCSE 20240930 16:09:41.043000 2 1057 XCSE 20240930 16:14:36.741000 36 1057 XCSE 20240930 16:14:36.741000 34 1057 XCSE 20240930 16:14:37.554000 10 1057 XCSE 20240930 16:14:41.259000 10 1057 XCSE 20240930 16:14:41.275000 12 1057 XCSE 20240930 16:14:47.046000 10 1057 XCSE 20240930 16:14:47.058000 9 1057 XCSE 20240930 16:15:01.457000 41 1057 XCSE 20240930 16:15:06.147000 11 1057 XCSE 20240930 16:15:11.374000 11 1057 XCSE 20240930 16:15:32.006000 12 1057 XCSE 20240930 16:15:32.026000 11 1057 XCSE 20240930 16:15:32.041000 24 1058 XCSE 20240930 16:15:37.521000 24 1058 XCSE 20240930 16:15:37.528000 13 1057 XCSE 20240930 16:15:41.556000 36 1057 XCSE 20240930 16:15:41.564000 16 1057 XCSE 20240930 16:15:51.118000 10 1057 XCSE 20240930 16:15:51.140000 22 1057 XCSE 20240930 16:15:51.142000 2 1056 XCSE 20240930 16:18:10.564000 31 1056 XCSE 20240930 16:18:39.647000 1021 1056 XCSE 20240930 16:19:08.587177 245 1056 XCSE 20240930 16:19:08.587311 15 1057 XCSE 20241001 9:05:30.014000 11 1057 XCSE 20241001 9:05:30.014000 9 1057 XCSE 20241001 9:05:30.014000 25 1056 XCSE 20241001 9:05:49.355000 1 1055 XCSE 20241001 9:05:50.361000 8 1055 XCSE 20241001 9:05:50.361000 7 1052 XCSE 20241001 9:07:46.622000 9 1051 XCSE 20241001 9:09:51.356000 9 1051 XCSE 20241001 9:09:51.356000 8 1051 XCSE 20241001 9:09:51.356000 7 1049 XCSE 20241001 9:16:41.235000 1 1049 XCSE 20241001 9:16:41.235000 14 1046 XCSE 20241001 9:17:21.934000 11 1046 XCSE 20241001 9:21:00.502000 8 1046 XCSE 20241001 9:21:00.502000 14 1046 XCSE 20241001 9:21:00.502000 26 1049 XCSE 20241001 9:21:05.345000 5 1049 XCSE 20241001 9:27:37.370000 10 1051 XCSE 20241001 9:30:43.452000 2 1051 XCSE 20241001 9:30:43.452000 42 1050 XCSE 20241001 9:35:04.123000 9 1050 XCSE 20241001 9:37:19.979000 24 1050 XCSE 20241001 9:39:31.122000 9 1050 XCSE 20241001 9:39:31.122000 13 1050 XCSE 20241001 9:39:54.802000 12 1050 XCSE 20241001 9:49:56.466000 5 1050 XCSE 20241001 9:49:56.466000 16 1050 XCSE 20241001 9:54:47.666000 16 1050 XCSE 20241001 9:54:51.780000 16 1050 XCSE 20241001 9:54:51.787000 1 1053 XCSE 20241001 9:57:28.814000 8 1053 XCSE 20241001 9:57:28.814000 44 1052 XCSE 20241001 10:01:01.961000 5 1051 XCSE 20241001 10:01:01.980000 39 1051 XCSE 20241001 10:01:01.980000 29 1053 XCSE 20241001 10:10:41.470000 5 1053 XCSE 20241001 10:10:41.470000 34 1053 XCSE 20241001 10:12:54.837000 7 1053 XCSE 20241001 10:12:54.861000 27 1052 XCSE 20241001 10:14:40.431000 9 1052 XCSE 20241001 10:20:52.042000 114 1052 XCSE 20241001 10:20:52.175000 18 1053 XCSE 20241001 10:28:05.660000 7 1053 XCSE 20241001 10:28:05.660000 18 1053 XCSE 20241001 10:28:05.664000 9 1053 XCSE 20241001 10:28:05.684000 9 1053 XCSE 20241001 10:28:05.697000 32 1053 XCSE 20241001 10:29:52.372000 18 1051 XCSE 20241001 10:37:18.889000 9 1052 XCSE 20241001 10:50:33.574000 8 1052 XCSE 20241001 10:50:33.574000 8 1052 XCSE 20241001 10:50:33.574000 26 1051 XCSE 20241001 10:50:33.675000 18 1051 XCSE 20241001 11:00:06.550000 43 1051 XCSE 20241001 11:06:19.115000 25 1052 XCSE 20241001 11:40:07.959000 9 1052 XCSE 20241001 11:40:07.959000 8 1052 XCSE 20241001 11:40:07.959000 9 1052 XCSE 20241001 11:40:48.516000 7 1052 XCSE 20241001 11:40:48.532000 7 1052 XCSE 20241001 11:40:48.550000 8 1052 XCSE 20241001 11:40:48.557000 3 1052 XCSE 20241001 11:40:50.495000 8 1052 XCSE 20241001 11:40:51.973000 7 1052 XCSE 20241001 11:40:51.992000 9 1052 XCSE 20241001 11:40:51.998000 2 1052 XCSE 20241001 11:40:55.171000 3 1052 XCSE 20241001 11:40:59.839000 36 1051 XCSE 20241001 11:41:17.000000 33 1051 XCSE 20241001 11:41:28.825000 3 1052 XCSE 20241001 12:02:54.605000 61 1053 XCSE 20241001 12:23:01.273000 33 1053 XCSE 20241001 12:36:32.945000 9 1053 XCSE 20241001 12:36:32.945000 2 1054 XCSE 20241001 12:36:32.965000 32 1055 XCSE 20241001 12:37:09.257000 7 1056 XCSE 20241001 12:40:51.738000 34 1056 XCSE 20241001 12:40:51.738000 9 1056 XCSE 20241001 12:40:51.738000 36 1055 XCSE 20241001 12:42:33.132000 17 1055 XCSE 20241001 12:43:43.053000 36 1055 XCSE 20241001 12:44:23.334000 17 1054 XCSE 20241001 12:46:55.820000 18 1054 XCSE 20241001 12:47:04.436000 17 1054 XCSE 20241001 12:47:13.765000 148 1054 XCSE 20241001 12:47:13.772000 1 1054 XCSE 20241001 12:47:13.863000 6 1055 XCSE 20241001 12:49:38.658000 36 1055 XCSE 20241001 12:49:38.658000 7 1055 XCSE 20241001 12:49:38.678000 8 1055 XCSE 20241001 12:49:38.694000 7 1055 XCSE 20241001 12:49:38.701000 7 1055 XCSE 20241001 12:49:38.720000 9 1055 XCSE 20241001 12:49:38.736000 8 1055 XCSE 20241001 12:49:56.869000 8 1055 XCSE 20241001 12:50:16.487000 7 1055 XCSE 20241001 12:50:16.510000 7 1055 XCSE 20241001 12:50:51.869000 8 1055 XCSE 20241001 12:50:51.906000 7 1055 XCSE 20241001 12:50:51.930000 4 1059 XCSE 20241001 13:15:58.850000 8 1059 XCSE 20241001 13:15:58.850000 2 1059 XCSE 20241001 13:15:58.850000 2 1060 XCSE 20241001 13:16:29.996000 4 1060 XCSE 20241001 13:16:29.996000 9 1060 XCSE 20241001 13:17:11.869000 15 1060 XCSE 20241001 13:17:11.869000 9 1060 XCSE 20241001 13:17:11.887000 35 1059 XCSE 20241001 13:18:06.916000 49 1060 XCSE 20241001 13:21:50.322000 7 1060 XCSE 20241001 13:21:50.322000 9 1060 XCSE 20241001 13:21:50.322000 37 1061 XCSE 20241001 13:24:03.991000 9 1061 XCSE 20241001 13:24:03.991000 8 1061 XCSE 20241001 13:24:03.991000 9 1061 XCSE 20241001 13:24:03.991000 8 1062 XCSE 20241001 13:24:08.892000 35 1061 XCSE 20241001 13:26:10.072000 8 1061 XCSE 20241001 13:26:10.096000 1 1061 XCSE 20241001 13:26:10.096000 33 1060 XCSE 20241001 13:26:12.532000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.556000 8 1060 XCSE 20241001 13:26:12.561000 8 1060 XCSE 20241001 13:26:12.576000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.588000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.606000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.624000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.643000 7 1060 XCSE 20241001 13:26:12.661000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.673000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.682000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.699000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.718000 8 1060 XCSE 20241001 13:26:12.736000 8 1060 XCSE 20241001 13:26:12.754000 9 1060 XCSE 20241001 13:26:12.762000 7 1060 XCSE 20241001 13:26:12.781000 35 1059 XCSE 20241001 13:26:12.781000 35 1059 XCSE 20241001 13:26:12.793000 6 1059 XCSE 20241001 13:26:13.705000 29 1059 XCSE 20241001 13:26:13.705000 35 1058 XCSE 20241001 13:26:16.535000 1 1058 XCSE 20241001 13:27:34.376000 33 1058 XCSE 20241001 13:27:34.376000 15 1058 XCSE 20241001 13:30:51.242000 10 1058 XCSE 20241001 13:32:50.017000 15 1058 XCSE 20241001 13:32:50.017000 9 1058 XCSE 20241001 13:32:50.017000 12 1058 XCSE 20241001 13:39:16.801000 25 1057 XCSE 20241001 13:53:18.379000 8 1057 XCSE 20241001 13:53:18.379000 8 1057 XCSE 20241001 13:53:18.379000 8 1057 XCSE 20241001 13:53:18.379000 8 1057 XCSE 20241001 13:53:18.379000 27 1057 XCSE 20241001 14:02:16.725000 13 1057 XCSE 20241001 14:05:28.989000 9 1057 XCSE 20241001 14:05:29.007000 7 1057 XCSE 20241001 14:05:29.012000 31 1057 XCSE 20241001 14:10:26.725000 26 1057 XCSE 20241001 14:10:26.725000 60 1056 XCSE 20241001 14:10:27.151000 28 1055 XCSE 20241001 14:10:40.518000 15 1057 XCSE 20241001 14:14:29.438000 15 1057 XCSE 20241001 14:14:29.439000 15 1057 XCSE 20241001 14:14:29.456000 42 1056 XCSE 20241001 14:14:29.456000 15 1057 XCSE 20241001 14:14:29.456000 27 1055 XCSE 20241001 14:21:04.346000 9 1055 XCSE 20241001 14:21:04.346000 8 1056 XCSE 20241001 14:21:04.346000 16 1056 XCSE 20241001 14:21:04.346000 33 1056 XCSE 20241001 14:21:04.347000 5 1056 XCSE 20241001 14:21:04.347000 42 1056 XCSE 20241001 14:30:34.413000 9 1056 XCSE 20241001 14:30:34.435000 8 1056 XCSE 20241001 14:30:34.443000 7 1056 XCSE 20241001 14:30:34.455000 9 1056 XCSE 20241001 14:30:34.472000 9 1056 XCSE 20241001 14:30:34.479000 8 1056 XCSE 20241001 14:30:34.493000 5 1056 XCSE 20241001 14:30:36.426000 8 1056 XCSE 20241001 14:30:42.922000 7 1056 XCSE 20241001 14:31:05.049000 9 1056 XCSE 20241001 14:31:05.073000 7 1056 XCSE 20241001 14:31:05.088000 9 1056 XCSE 20241001 14:31:05.895000 34 1055 XCSE 20241001 14:31:06.121000 24 1055 XCSE 20241001 14:33:35.488000 1 1055 XCSE 20241001 14:33:50.933000 24 1055 XCSE 20241001 14:33:50.933000 15 1054 XCSE 20241001 14:37:27.908000 7 1054 XCSE 20241001 14:37:27.923000 7 1054 XCSE 20241001 14:38:33.119000 9 1054 XCSE 20241001 14:38:36.869000 7 1054 XCSE 20241001 14:38:36.892000 9 1054 XCSE 20241001 14:38:36.906000 7 1054 XCSE 20241001 14:38:36.915000 7 1054 XCSE 20241001 14:38:36.930000 8 1054 XCSE 20241001 14:39:33.111000 8 1054 XCSE 20241001 14:40:33.137000 9 1054 XCSE 20241001 14:40:33.143000 9 1054 XCSE 20241001 14:40:33.160000 15 1054 XCSE 20241001 14:48:55.185000 9 1054 XCSE 20241001 14:49:33.118000 8 1054 XCSE 20241001 14:49:33.137000 27 1053 XCSE 20241001 14:50:19.757000 9 1053 XCSE 20241001 14:50:19.757000 6 1053 XCSE 20241001 14:50:19.757000 2 1053 XCSE 20241001 14:56:29.709000 9 1053 XCSE 20241001 14:56:29.709000 9 1053 XCSE 20241001 14:56:29.709000 13 1053 XCSE 20241001 14:56:29.709000 11 1053 XCSE 20241001 15:01:11.320000 12 1056 XCSE 20241001 15:10:38.919000 24 1056 XCSE 20241001 15:10:38.919000 17 1056 XCSE 20241001 15:10:38.919000 53 1055 XCSE 20241001 15:11:14.286000 8 1055 XCSE 20241001 15:11:14.316000 7 1055 XCSE 20241001 15:11:14.323000 12 1055 XCSE 20241001 15:21:10.923000 8 1055 XCSE 20241001 15:21:10.941000 42 1054 XCSE 20241001 15:22:09.129000 8 1054 XCSE 20241001 15:22:09.129000 3 1054 XCSE 20241001 15:22:09.129000 5 1054 XCSE 20241001 15:22:13.484000 1 1054 XCSE 20241001 15:22:13.484000 1 1056 XCSE 20241001 15:25:42.112000 33 1055 XCSE 20241001 15:32:07.830000 9 1055 XCSE 20241001 15:32:07.865000 21 1054 XCSE 20241001 15:32:56.426000 1 1054 XCSE 20241001 15:32:56.426000 13 1054 XCSE 20241001 15:32:56.426000 8 1054 XCSE 20241001 15:32:56.463000 9 1054 XCSE 20241001 15:32:56.463000 6 1053 XCSE 20241001 15:33:22.409000 28 1053 XCSE 20241001 15:33:22.409000 1 1052 XCSE 20241001 15:33:25.407000 33 1052 XCSE 20241001 15:34:29.583000 28 1051 XCSE 20241001 15:36:10.184000 6 1051 XCSE 20241001 15:36:10.184000 9 1052 XCSE 20241001 15:36:10.221000 9 1052 XCSE 20241001 15:36:10.234000 9 1052 XCSE 20241001 15:36:10.244000 25 1051 XCSE 20241001 15:37:07.602000 9 1051 XCSE 20241001 15:38:15.129000 9 1051 XCSE 20241001 15:38:15.144000 13 1050 XCSE 20241001 15:38:15.150000 13 1050 XCSE 20241001 15:38:15.150000 7 1050 XCSE 20241001 15:39:33.152000 8 1050 XCSE 20241001 15:39:33.167000 30 1050 XCSE 20241001 15:39:33.167000 7 1050 XCSE 20241001 15:39:33.175000 8 1050 XCSE 20241001 15:39:33.187000 9 1050 XCSE 20241001 15:39:33.195000 8 1050 XCSE 20241001 15:39:33.209000 1 1049 XCSE 20241001 15:39:36.146000 7 1051 XCSE 20241001 15:40:03.582000 9 1051 XCSE 20241001 15:40:03.628000 7 1051 XCSE 20241001 15:40:13.804000 9 1051 XCSE 20241001 15:40:13.824000 17 1050 XCSE 20241001 15:40:44.561000 7 1050 XCSE 20241001 15:40:44.561000 1 1050 XCSE 20241001 15:40:44.561000 17 1049 XCSE 20241001 15:45:01.583000 17 1048 XCSE 20241001 15:45:12.358000 90 1048 XCSE 20241001 15:45:12.373000 26 1048 XCSE 20241001 15:45:12.390000 18 1048 XCSE 20241001 15:46:35.600000 17 1048 XCSE 20241001 15:46:35.624000 11 1048 XCSE 20241001 15:46:36.135000 27 1048 XCSE 20241001 15:47:46.895000 25 1049 XCSE 20241001 15:47:46.908000 12 1049 XCSE 20241001 15:47:46.908000 9 1049 XCSE 20241001 15:47:55.472000 8 1047 XCSE 20241001 15:48:04.152000 19 1047 XCSE 20241001 15:48:04.152000 17 1046 XCSE 20241001 15:50:48.286000 8 1046 XCSE 20241001 15:50:48.286000 25 1045 XCSE 20241001 15:50:49.180000 25 1044 XCSE 20241001 15:51:23.350000 25 1045 XCSE 20241001 15:53:00.703000 14 1045 XCSE 20241001 15:53:00.703000 14 1045 XCSE 20241001 15:55:08.345000 12 1045 XCSE 20241001 15:55:08.345000 9 1045 XCSE 20241001 15:55:08.398000 16 1045 XCSE 20241001 15:55:08.398000 9 1045 XCSE 20241001 15:55:08.414000 7 1045 XCSE 20241001 15:55:08.414000 9 1045 XCSE 20241001 15:55:08.415000 17 1044 XCSE 20241001 15:59:46.874000 8 1044 XCSE 20241001 15:59:46.874000 18 1043 XCSE 20241001 15:59:51.303000 8 1046 XCSE 20241001 16:00:54.131000 9 1046 XCSE 20241001 16:00:54.131000 26 1044 XCSE 20241001 16:06:45.493000 8 1044 XCSE 20241001 16:06:45.493000 9 1044 XCSE 20241001 16:06:45.493000 25 1042 XCSE 20241001 16:09:50.764000 8 1042 XCSE 20241001 16:09:50.764000 9 1041 XCSE 20241001 16:12:19.833000 9 1041 XCSE 20241001 16:12:19.833000 8 1041 XCSE 20241001 16:12:19.833000 27 1041 XCSE 20241001 16:13:50.904000 8 1041 XCSE 20241001 16:13:50.904000 9 1040 XCSE 20241001 16:19:08.658000 8 1040 XCSE 20241001 16:19:08.658000 8 1040 XCSE 20241001 16:19:08.658000 8 1040 XCSE 20241001 16:19:08.658000 18 1040 XCSE 20241001 16:20:55.060000 9 1040 XCSE 20241001 16:20:55.060000 9 1040 XCSE 20241001 16:20:55.060000 2 1039 XCSE 20241001 16:21:19.648000 34 1041 XCSE 20241001 16:25:17.458000 9 1041 XCSE 20241001 16:25:17.458000 9 1040 XCSE 20241001 16:27:33.589000 8 1040 XCSE 20241001 16:27:33.589000 9 1039 XCSE 20241001 16:29:01.218000 2 1039 XCSE 20241001 16:29:01.218000 5 1038 XCSE 20241001 16:29:09.943000 9 1039 XCSE 20241001 16:29:10.836000 277 1039 XCSE 20241001 16:30:38.866195 8 1038 XCSE 20241001 16:35:32.476190 33 1038 XCSE 20241001 16:37:06.045626 159 1040 XCSE 20241001 16:40:29.811456 10 1037 XCSE 20241002 9:06:10.101000 34 1036 XCSE 20241002 9:08:07.882000 35 1038 XCSE 20241002 9:14:43.906000 20 1038 XCSE 20241002 9:14:43.919000 27 1038 XCSE 20241002 9:16:49.829000 23 1038 XCSE 20241002 9:21:27.387000 21 1038 XCSE 20241002 9:21:27.387000 42 1037 XCSE 20241002 9:21:27.404000 9 1036 XCSE 20241002 9:21:27.426000 8 1036 XCSE 20241002 9:27:16.578000 8 1040 XCSE 20241002 9:29:55.086000 8 1040 XCSE 20241002 9:29:55.106000 10 1040 XCSE 20241002 9:29:55.106000 8 1040 XCSE 20241002 9:30:08.578000 9 1040 XCSE 20241002 9:31:01.709000 27 1040 XCSE 20241002 9:40:32.336000 25 1039 XCSE 20241002 9:45:19.257000 31 1039 XCSE 20241002 9:50:42.208000 19 1039 XCSE 20241002 9:50:42.238000 17 1039 XCSE 20241002 9:50:42.246000 8 1038 XCSE 20241002 9:50:42.247000 35 1039 XCSE 20241002 9:50:42.255000 8 1042 XCSE 20241002 9:59:43.326000 4 1042 XCSE 20241002 9:59:43.326000 16 1042 XCSE 20241002 9:59:43.327000 10 1042 XCSE 20241002 9:59:43.345000 10 1042 XCSE 20241002 9:59:43.362000 9 1042 XCSE 20241002 9:59:43.367000 10 1042 XCSE 20241002 9:59:43.380000 8 1042 XCSE 20241002 9:59:43.385000 9 1042 XCSE 20241002 9:59:43.390000 8 1042 XCSE 20241002 9:59:56.510000 9 1042 XCSE 20241002 9:59:56.527000 9 1042 XCSE 20241002 10:00:00.145000 20 1041 XCSE 20241002 10:00:02.380000 13 1041 XCSE 20241002 10:00:02.380000 25 1040 XCSE 20241002 10:00:05.915000 8 1037 XCSE 20241002 10:02:12.797000 19 1037 XCSE 20241002 10:02:24.120000 27 1040 XCSE 20241002 10:08:48.910000 18 1040 XCSE 20241002 10:11:17.851000 10 1040 XCSE 20241002 10:16:12.843000 8 1040 XCSE 20241002 10:17:19.282000 27 1042 XCSE 20241002 10:22:32.132000 14 1042 XCSE 20241002 10:22:32.133000 9 1044 XCSE 20241002 10:30:15.228000 34 1043 XCSE 20241002 10:32:35.221000 18 1043 XCSE 20241002 10:32:39.166000 5 1042 XCSE 20241002 10:35:13.206000 20 1042 XCSE 20241002 10:35:33.296000 5 1042 XCSE 20241002 10:35:33.296000 20 1043 XCSE 20241002 10:37:39.554000 9 1043 XCSE 20241002 10:37:39.554000 8 1043 XCSE 20241002 10:37:39.554000 8 1043 XCSE 20241002 10:37:39.554000 10 1043 XCSE 20241002 10:37:39.554000 17 1043 XCSE 20241002 10:37:43.464000 15 1043 XCSE 20241002 10:40:53.226000 17 1042 XCSE 20241002 10:40:53.240000 9 1042 XCSE 20241002 10:40:53.240000 8 1043 XCSE 20241002 10:44:09.579000 8 1043 XCSE 20241002 10:45:09.577000 8 1043 XCSE 20241002 10:46:09.578000 25 1041 XCSE 20241002 10:46:50.597000 8 1041 XCSE 20241002 10:46:50.597000 8 1042 XCSE 20241002 10:51:15.578000 8 1042 XCSE 20241002 10:52:31.579000 20 1041 XCSE 20241002 11:00:13.839000 14 1041 XCSE 20241002 11:00:13.839000 9 1041 XCSE 20241002 11:00:13.839000 44 1040 XCSE 20241002 11:00:22.057000 8 1040 XCSE 20241002 11:03:53.864000 36 1038 XCSE 20241002 11:04:05.115000 8 1038 XCSE 20241002 11:04:05.115000 49 1040 XCSE 20241002 11:08:08.244000 33 1039 XCSE 20241002 11:17:36.841000 35 1037 XCSE 20241002 11:17:36.872000 31 1035 XCSE 20241002 11:17:36.907000 17 1039 XCSE 20241002 11:22:00.578000 17 1038 XCSE 20241002 11:25:23.906000 2 1038 XCSE 20241002 11:25:23.906000 7 1038 XCSE 20241002 11:25:23.906000 27 1037 XCSE 20241002 11:26:45.350000 11 1038 XCSE 20241002 11:29:14.500000 9 1039 XCSE 20241002 11:30:11.412000 18 1040 XCSE 20241002 11:33:39.063000 9 1040 XCSE 20241002 11:33:39.065000 10 1040 XCSE 20241002 11:33:39.082000 4 1039 XCSE 20241002 11:35:36.824000 13 1039 XCSE 20241002 11:35:36.824000 18 1038 XCSE 20241002 11:37:12.715000 18 1038 XCSE 20241002 11:46:05.044000 8 1038 XCSE 20241002 11:46:05.044000 9 1038 XCSE 20241002 11:46:05.044000 8 1038 XCSE 20241002 11:46:05.044000 19 1037 XCSE 20241002 11:51:01.907000 22 1037 XCSE 20241002 11:51:01.907000 8 1037 XCSE 20241002 11:51:01.907000 35 1037 XCSE 20241002 11:57:48.836000 35 1036 XCSE 20241002 11:57:48.969000 15 1036 XCSE 20241002 11:59:41.761000 7 1037 XCSE 20241002 12:01:02.951000 9 1037 XCSE 20241002 12:01:02.951000 9 1037 XCSE 20241002 12:01:02.951000 8 1037 XCSE 20241002 12:01:02.951000 20 1036 XCSE 20241002 12:02:31.023000 1 1036 XCSE 20241002 12:02:31.023000 15 1036 XCSE 20241002 12:02:31.023000 8 1036 XCSE 20241002 12:05:08.912000 1 1035 XCSE 20241002 12:06:12.161000 8 1035 XCSE 20241002 12:07:46.527000 9 1035 XCSE 20241002 12:07:56.580000 3 1034 XCSE 20241002 12:08:19.777000 22 1034 XCSE 20241002 12:08:19.777000 13 1036 XCSE 20241002 12:17:13.122000 41 1035 XCSE 20241002 12:22:27.725000 10 1035 XCSE 20241002 12:25:30.304000 10 1035 XCSE 20241002 12:25:30.319000 8 1035 XCSE 20241002 12:25:40.794000 8 1035 XCSE 20241002 12:25:43.305000 26 1034 XCSE 20241002 12:28:43.167000 2 1038 XCSE 20241002 12:33:40.564000 7 1039 XCSE 20241002 12:35:58.085000 9 1039 XCSE 20241002 12:35:58.085000 10 1039 XCSE 20241002 12:35:58.085000 9 1039 XCSE 20241002 12:35:58.085000 9 1039 XCSE 20241002 12:36:15.794000 9 1039 XCSE 20241002 12:36:15.831000 17 1038 XCSE 20241002 12:36:21.477000 8 1038 XCSE 20241002 12:36:21.477000 17 1037 XCSE 20241002 12:40:35.623000 9 1037 XCSE 20241002 12:40:35.623000 26 1037 XCSE 20241002 12:40:47.268000 9 1035 XCSE 20241002 12:41:42.448000 8 1036 XCSE 20241002 12:51:26.579000 8 1038 XCSE 20241002 12:51:37.578000 8 1038 XCSE 20241002 12:51:47.578000 8 1038 XCSE 20241002 12:51:56.578000 5 1038 XCSE 20241002 12:52:07.578000 10 1038 XCSE 20241002 12:52:17.289000 16 1037 XCSE 20241002 12:57:00.688000 10 1037 XCSE 20241002 12:57:00.688000 1 1038 XCSE 20241002 13:00:34.027000 14 1038 XCSE 20241002 13:07:39.887000 8 1038 XCSE 20241002 13:07:39.905000 10 1038 XCSE 20241002 13:07:39.905000 26 1038 XCSE 20241002 13:07:39.911000 8 1038 XCSE 20241002 13:07:39.919000 4 1038 XCSE 20241002 13:07:39.933000 1 1038 XCSE 20241002 13:08:01.578000 7 1038 XCSE 20241002 13:08:01.578000 26 1037 XCSE 20241002 13:08:05.176000 9 1037 XCSE 20241002 13:08:05.176000 8 1038 XCSE 20241002 13:12:59.196000 8 1038 XCSE 20241002 13:14:05.578000 19 1039 XCSE 20241002 13:25:28.176000 6 1039 XCSE 20241002 13:25:28.176000 39 1039 XCSE 20241002 13:25:28.179000 10 1041 XCSE 20241002 13:40:38.813000 8 1041 XCSE 20241002 13:41:11.115000 9 1041 XCSE 20241002 13:41:11.130000 8 1041 XCSE 20241002 13:42:03.914000 25 1040 XCSE 20241002 13:43:41.217000 8 1040 XCSE 20241002 13:43:41.217000 4 1041 XCSE 20241002 13:48:07.945000 10 1041 XCSE 20241002 13:48:07.945000 9 1041 XCSE 20241002 13:48:07.945000 8 1041 XCSE 20241002 13:48:07.945000 10 1041 XCSE 20241002 13:48:07.945000 9 1041 XCSE 20241002 13:48:07.965000 9 1041 XCSE 20241002 13:48:46.584000 8 1041 XCSE 20241002 13:48:46.605000 10 1041 XCSE 20241002 13:49:20.386000 8 1041 XCSE 20241002 13:50:04.023000 8 1041 XCSE 20241002 13:50:04.038000 9 1041 XCSE 20241002 13:50:18.500000 8 1041 XCSE 20241002 13:51:02.446000 8 1041 XCSE 20241002 13:51:30.579000 20 1040 XCSE 20241002 13:52:00.138000 16 1040 XCSE 20241002 13:52:00.138000 16 1040 XCSE 20241002 14:00:52.542000 33 1039 XCSE 20241002 14:01:04.513000 8 1039 XCSE 20241002 14:01:04.513000 43 1039 XCSE 20241002 14:01:20.099000 8 1040 XCSE 20241002 14:09:28.311000 6 1040 XCSE 20241002 14:09:28.311000 5 1040 XCSE 20241002 14:10:03.579000 3 1040 XCSE 20241002 14:10:03.579000 8 1042 XCSE 20241002 14:10:06.230000 8 1042 XCSE 20241002 14:10:09.830000 8 1042 XCSE 20241002 14:10:12.578000 2 1042 XCSE 20241002 14:10:15.625000 6 1042 XCSE 20241002 14:10:15.625000 34 1041 XCSE 20241002 14:11:34.915000 10 1042 XCSE 20241002 14:18:14.278000 7 1042 XCSE 20241002 14:18:14.278000 17 1042 XCSE 20241002 14:23:38.893000 8 1042 XCSE 20241002 14:23:38.893000 4 1042 XCSE 20241002 14:23:39.026000 8 1043 XCSE 20241002 14:26:32.139000 9 1043 XCSE 20241002 14:29:48.849000 9 1043 XCSE 20241002 14:29:48.852000 17 1043 XCSE 20241002 14:29:48.855000 9 1043 XCSE 20241002 14:29:48.859000 17 1043 XCSE 20241002 14:29:48.861000 9 1043 XCSE 20241002 14:29:48.862000 8 1043 XCSE 20241002 14:29:48.871000 92 1043 XCSE 20241002 14:31:13.595000 9 1043 XCSE 20241002 14:31:13.599000 20 1042 XCSE 20241002 14:31:13.610000 15 1042 XCSE 20241002 14:31:13.610000 34 1042 XCSE 20241002 14:31:13.625000 6 1044 XCSE 20241002 14:35:23.812000 13 1045 XCSE 20241002 14:50:11.380000 10 1045 XCSE 20241002 14:50:11.380000 10 1045 XCSE 20241002 14:50:11.380000 9 1045 XCSE 20241002 14:50:11.381000 8 1045 XCSE 20241002 14:50:11.398000 35 1044 XCSE 20241002 14:50:41.115000 11 1044 XCSE 20241002 14:51:35.782000 22 1044 XCSE 20241002 14:51:35.782000 63 1044 XCSE 20241002 14:51:35.786000 35 1043 XCSE 20241002 14:52:32.758000 25 1042 XCSE 20241002 14:53:46.966000 16 1041 XCSE 20241002 14:53:46.987000 1 1041 XCSE 20241002 14:57:06.070000 10 1041 XCSE 20241002 14:57:11.594000 6 1041 XCSE 20241002 14:57:11.594000 10 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 9 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 8 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 17 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 9 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 9 1041 XCSE 20241002 15:15:06.477000 34 1041 XCSE 20241002 15:17:23.296000 33 1040 XCSE 20241002 15:19:57.791000 9 1040 XCSE 20241002 15:19:57.791000 8 1040 XCSE 20241002 15:19:57.791000 8 1040 XCSE 20241002 15:19:57.791000 52 1039 XCSE 20241002 15:27:32.095000 9 1039 XCSE 20241002 15:27:32.095000 42 1040 XCSE 20241002 15:38:29.216000 8 1040 XCSE 20241002 15:38:29.243000 9 1040 XCSE 20241002 15:38:29.247000 5 1040 XCSE 20241002 15:38:29.274000 8 1040 XCSE 20241002 15:38:30.949000 17 1040 XCSE 20241002 15:38:30.950000 9 1040 XCSE 20241002 15:38:33.124000 8 1040 XCSE 20241002 15:38:33.142000 10 1040 XCSE 20241002 15:38:33.148000 8 1040 XCSE 20241002 15:38:36.668000 9 1040 XCSE 20241002 15:38:36.680000 10 1040 XCSE 20241002 15:38:36.690000 13 1040 XCSE 20241002 15:38:59.636000 8 1040 XCSE 20241002 15:39:54.466000 10 1040 XCSE 20241002 15:40:40.794000 18 1040 XCSE 20241002 15:40:40.795000 9 1040 XCSE 20241002 15:40:59.197000 9 1040 XCSE 20241002 15:41:06.644000 8 1040 XCSE 20241002 15:41:06.660000 8 1040 XCSE 20241002 15:41:06.663000 9 1040 XCSE 20241002 15:41:06.678000 27 1039 XCSE 20241002 15:41:11.168000 14 1039 XCSE 20241002 15:41:47.000000 27 1039 XCSE 20241002 15:41:47.000000 25 1039 XCSE 20241002 15:41:48.539000 25 1038 XCSE 20241002 15:44:55.171000 16 1038 XCSE 20241002 15:44:55.171000 8 1038 XCSE 20241002 15:44:55.171000 8 1038 XCSE 20241002 15:44:55.171000 17 1038 XCSE 20241002 15:44:55.174000 32 1038 XCSE 20241002 15:44:55.174000 60 1040 XCSE 20241002 15:45:58.081000 49 1040 XCSE 20241002 15:45:58.084000 38 1040 XCSE 20241002 15:45:58.102000 11 1040 XCSE 20241002 15:45:58.102000 23 1040 XCSE 20241002 15:45:58.114000 7 1042 XCSE 20241002 15:49:45.246000 42 1042 XCSE 20241002 15:49:45.246000 10 1043 XCSE 20241002 15:53:45.782000 8 1043 XCSE 20241002 15:56:07.083000 50 1041 XCSE 20241002 15:57:58.799000 8 1041 XCSE 20241002 15:57:58.799000 8 1041 XCSE 20241002 15:57:58.799000 61 1040 XCSE 20241002 15:59:17.992000 9 1040 XCSE 20241002 15:59:17.992000 13 1042 XCSE 20241002 16:03:07.643000 49 1042 XCSE 20241002 16:03:10.809000 13 1042 XCSE 20241002 16:03:10.809000 52 1041 XCSE 20241002 16:06:08.516000 28 1041 XCSE 20241002 16:06:08.517000 10 1041 XCSE 20241002 16:10:13.871219 730 1041 XCSE 20241002 16:10:13.871219 24 1052 XCSE 20241003 9:01:41.156000 9 1049 XCSE 20241003 9:05:03.232000 6 1049 XCSE 20241003 9:05:03.232000 2 1049 XCSE 20241003 9:05:03.232000 8 1049 XCSE 20241003 9:05:03.232000 22 1047 XCSE 20241003 9:07:06.727000 4 1047 XCSE 20241003 9:07:06.727000 18 1046 XCSE 20241003 9:08:42.379000 8 1046 XCSE 20241003 9:08:42.379000 16 1046 XCSE 20241003 9:16:41.781000 7 1046 XCSE 20241003 9:17:30.797000 1 1046 XCSE 20241003 9:17:30.797000 8 1046 XCSE 20241003 9:18:22.796000 35 1045 XCSE 20241003 9:25:49.328000 9 1044 XCSE 20241003 9:27:25.192000 9 1047 XCSE 20241003 9:29:03.640000 9 1047 XCSE 20241003 9:29:03.658000 9 1047 XCSE 20241003 9:29:03.677000 8 1047 XCSE 20241003 9:29:22.495000 7 1047 XCSE 20241003 9:29:22.509000 9 1047 XCSE 20241003 9:29:22.515000 5 1047 XCSE 20241003 9:29:22.555000 8 1047 XCSE 20241003 9:29:22.555000 15 1047 XCSE 20241003 9:30:22.782000 3 1047 XCSE 20241003 9:30:22.782000 26 1045 XCSE 20241003 9:30:52.712000 15 1043 XCSE 20241003 9:31:32.444000 11 1043 XCSE 20241003 9:34:17.410000 15 1043 XCSE 20241003 9:34:17.410000 20 1043 XCSE 20241003 9:36:13.414000 6 1043 XCSE 20241003 9:36:13.414000 3 1041 XCSE 20241003 9:38:31.550000 25 1041 XCSE 20241003 9:39:30.358000 25 1040 XCSE 20241003 9:41:35.474000 26 1042 XCSE 20241003 9:45:08.941000 8 1043 XCSE 20241003 9:45:49.790000 4 1043 XCSE 20241003 9:46:19.541000 4 1043 XCSE 20241003 9:46:19.541000 8 1043 XCSE 20241003 9:47:00.243000 15 1043 XCSE 20241003 9:51:13.129000 9 1043 XCSE 20241003 9:51:13.129000 4 1042 XCSE 20241003 9:51:13.169000 13 1042 XCSE 20241003 9:51:13.169000 7 1042 XCSE 20241003 9:51:13.200000 10 1042 XCSE 20241003 9:51:13.200000 7 1042 XCSE 20241003 9:51:13.205000 7 1042 XCSE 20241003 9:51:13.216000 3 1042 XCSE 20241003 9:51:13.216000 7 1042 XCSE 20241003 9:51:13.216000 7 1042 XCSE 20241003 9:51:13.221000 10 1042 XCSE 20241003 9:51:13.221000 9 1042 XCSE 20241003 9:51:13.235000 8 1042 XCSE 20241003 9:51:13.235000 9 1041 XCSE 20241003 9:54:54.786000 2 1041 XCSE 20241003 9:54:59.994000 7 1041 XCSE 20241003 9:54:59.994000 9 1041 XCSE 20241003 9:54:59.994000 27 1041 XCSE 20241003 10:07:59.409000 17 1040 XCSE 20241003 10:10:32.326000 17 1041 XCSE 20241003 10:21:14.928000 9 1040 XCSE 20241003 10:30:02.927000 26 1043 XCSE 20241003 10:30:05.408000 9 1042 XCSE 20241003 10:32:06.033000 29 1044 XCSE 20241003 10:37:27.321000 8 1044 XCSE 20241003 10:37:27.321000 7 1044 XCSE 20241003 10:37:27.321000 24 1044 XCSE 20241003 10:37:27.321000 8 1044 XCSE 20241003 10:37:27.340000 9 1044 XCSE 20241003 10:37:27.345000 7 1044 XCSE 20241003 10:37:27.363000 8 1044 XCSE 20241003 10:37:40.141000 9 1044 XCSE 20241003 10:37:40.155000 7 1044 XCSE 20241003 10:38:27.322000 7 1044 XCSE 20241003 10:38:27.341000 9 1043 XCSE 20241003 10:49:57.117000 9 1044 XCSE 20241003 10:49:59.073000 9 1043 XCSE 20241003 10:51:51.344000 9 1042 XCSE 20241003 10:54:29.405000 9 1042 XCSE 20241003 10:59:44.277000 1 1042 XCSE 20241003 10:59:46.177000 9 1041 XCSE 20241003 11:05:05.427000 17 1043 XCSE 20241003 11:05:05.435000 7 1042 XCSE 20241003 11:05:05.449000 9 1041 XCSE 20241003 11:12:19.118000 8 1041 XCSE 20241003 11:12:19.118000 8 1041 XCSE 20241003 11:12:34.478000 7 1042 XCSE 20241003 11:20:31.912000 7 1042 XCSE 20241003 11:20:31.912000 11 1042 XCSE 20241003 11:20:31.912000 44 1042 XCSE 20241003 11:20:31.912000 9 1042 XCSE 20241003 11:20:31.953000 7 1042 XCSE 20241003 11:20:31.973000 9 1042 XCSE 20241003 11:20:31.991000 9 1042 XCSE 20241003 11:20:46.816000 8 1042 XCSE 20241003 11:20:46.835000 26 1041 XCSE 20241003 11:21:00.745000 26 1041 XCSE 20241003 11:31:29.294000 70 1041 XCSE 20241003 11:31:29.294000 25 1041 XCSE 20241003 11:39:00.667000 18 1040 XCSE 20241003 11:46:44.217000 2 1041 XCSE 20241003 11:46:49.148000 7 1041 XCSE 20241003 11:46:49.166000 9 1041 XCSE 20241003 11:46:49.185000 10 1041 XCSE 20241003 11:47:38.779000 7 1041 XCSE 20241003 11:47:45.066000 9 1040 XCSE 20241003 11:51:39.144000 9 1041 XCSE 20241003 11:51:39.201000 1 1041 XCSE 20241003 11:51:39.245000 9 1040 XCSE 20241003 12:09:39.283000 8 1040 XCSE 20241003 12:13:21.473000 8 1040 XCSE 20241003 12:13:21.473000 8 1040 XCSE 20241003 12:13:21.473000 9 1040 XCSE 20241003 12:13:21.473000 8 1040 XCSE 20241003 12:13:21.473000 6 1041 XCSE 20241003 12:59:03.432000 3 1041 XCSE 20241003 13:01:31.496000 9 1041 XCSE 20241003 13:01:31.496000 9 1041 XCSE 20241003 13:01:31.496000 6 1041 XCSE 20241003 13:01:31.496000 12 1042 XCSE 20241003 13:14:42.515000 14 1042 XCSE 20241003 13:14:42.516000 2 1043 XCSE 20241003 13:21:54.745000 10 1043 XCSE 20241003 13:21:54.745000 10 1043 XCSE 20241003 13:21:54.745000 8 1043 XCSE 20241003 13:21:54.763000 7 1043 XCSE 20241003 13:22:30.180000 9 1043 XCSE 20241003 13:22:30.202000 9 1043 XCSE 20241003 13:22:30.222000 7 1043 XCSE 20241003 13:23:03.916000 8 1042 XCSE 20241003 13:23:42.067000 9 1042 XCSE 20241003 13:25:22.087000 8 1042 XCSE 20241003 13:27:59.467000 1 1042 XCSE 20241003 13:27:59.467000 8 1042 XCSE 20241003 13:27:59.649000 8 1042 XCSE 20241003 13:27:59.654000 9 1042 XCSE 20241003 13:27:59.668000 2 1043 XCSE 20241003 13:30:43.206000 9 1043 XCSE 20241003 13:30:43.224000 7 1043 XCSE 20241003 13:30:43.248000 49 1043 XCSE 20241003 13:32:37.759000 8 1043 XCSE 20241003 13:32:37.777000 9 1042 XCSE 20241003 13:32:52.761000 12 1042 XCSE 20241003 13:50:07.726000 9 1042 XCSE 20241003 13:50:07.756000 7 1042 XCSE 20241003 13:50:07.763000 7 1042 XCSE 20241003 13:50:07.775000 9 1041 XCSE 20241003 13:50:58.382000 9 1041 XCSE 20241003 13:50:58.382000 8 1041 XCSE 20241003 13:50:58.382000 9 1041 XCSE 20241003 13:50:58.382000 15 1040 XCSE 20241003 13:51:27.592000 19 1040 XCSE 20241003 13:51:27.592000 13 1039 XCSE 20241003 13:52:04.476000 21 1039 XCSE 20241003 13:52:04.476000 34 1038 XCSE 20241003 13:54:16.114000 8 1039 XCSE 20241003 13:57:22.818000 23 1039 XCSE 20241003 13:57:28.006000 1 1039 XCSE 20241003 13:58:02.058000 25 1038 XCSE 20241003 14:07:45.848000 8 1038 XCSE 20241003 14:07:45.848000 8 1039 XCSE 20241003 14:09:37.782000 33 1038 XCSE 20241003 14:14:44.723000 2 1038 XCSE 20241003 14:14:44.723000 18 1038 XCSE 20241003 14:22:22.289000 7 1039 XCSE 20241003 14:30:43.895000 8 1039 XCSE 20241003 14:30:43.908000 9 1039 XCSE 20241003 14:30:43.917000 35 1037 XCSE 20241003 14:30:49.474000 100 1037 XCSE 20241003 14:30:51.889000 2 1037 XCSE 20241003 14:31:44.193000 26 1037 XCSE 20241003 14:33:49.449000 24 1037 XCSE 20241003 14:34:19.360000 1 1037 XCSE 20241003 14:34:44.135000 9 1037 XCSE 20241003 14:34:50.505000 6 1037 XCSE 20241003 14:34:50.506000 9 1037 XCSE 20241003 14:34:51.084000 9 1037 XCSE 20241003 14:35:10.230000 24 1037 XCSE 20241003 14:35:19.159000 6 1037 XCSE 20241003 14:36:08.452000 26 1037 XCSE 20241003 14:39:42.227000 1 1037 XCSE 20241003 14:39:42.247000 8 1037 XCSE 20241003 14:42:48.474000 17 1037 XCSE 20241003 14:42:48.474000 17 1037 XCSE 20241003 14:42:48.894000 9 1037 XCSE 20241003 14:42:48.894000 18 1036 XCSE 20241003 14:48:48.497000 8 1036 XCSE 20241003 14:48:48.497000 3 1036 XCSE 20241003 14:49:18.819000 3 1036 XCSE 20241003 14:50:18.259000 14 1036 XCSE 20241003 14:50:18.259000 1 1035 XCSE 20241003 14:53:29.398000 14 1035 XCSE 20241003 14:54:28.283000 26 1035 XCSE 20241003 14:55:53.983000 1 1035 XCSE 20241003 15:01:40.697000 1 1035 XCSE 20241003 15:01:40.717000 1 1037 XCSE 20241003 15:09:00.698000 24 1036 XCSE 20241003 15:09:00.701000 2 1036 XCSE 20241003 15:09:00.701000 2 1036 XCSE 20241003 15:25:06.236000 9 1036 XCSE 20241003 15:25:20.096000 8 1036 XCSE 20241003 15:25:20.117000 1 1036 XCSE 20241003 15:25:28.380000 7 1036 XCSE 20241003 15:25:58.340000 1 1036 XCSE 20241003 15:26:08.401000 8 1036 XCSE 20241003 15:26:14.329000 9 1036 XCSE 20241003 15:26:56.638000 8 1036 XCSE 20241003 15:28:33.897000 25 1036 XCSE 20241003 15:28:33.912000 7 1036 XCSE 20241003 15:28:54.329000 1 1036 XCSE 20241003 15:29:14.684000 3 1035 XCSE 20241003 15:31:07.920000 24 1035 XCSE 20241003 15:31:07.920000 15 1035 XCSE 20241003 15:32:00.978000 15 1035 XCSE 20241003 15:32:00.996000 15 1035 XCSE 20241003 15:32:26.985000 2 1035 XCSE 20241003 15:32:27.002000 15 1035 XCSE 20241003 15:32:27.003000 8 1035 XCSE 20241003 15:32:27.006000 7 1035 XCSE 20241003 15:33:17.509000 8 1035 XCSE 20241003 15:33:17.520000 9 1035 XCSE 20241003 15:33:17.520000 9 1035 XCSE 20241003 15:33:17.528000 7 1035 XCSE 20241003 15:33:20.191000 7 1035 XCSE 20241003 15:34:02.339000 27 1034 XCSE 20241003 15:38:11.058000 8 1034 XCSE 20241003 15:38:38.873000 9 1034 XCSE 20241003 15:38:38.873000 27 1034 XCSE 20241003 15:38:38.873000 25 1035 XCSE 20241003 15:45:12.803000 35 1035 XCSE 20241003 15:45:25.717000 3 1035 XCSE 20241003 15:47:09.621000 23 1035 XCSE 20241003 15:47:09.621000 14 1035 XCSE 20241003 15:47:25.414000 12 1035 XCSE 20241003 15:47:39.384000 14 1035 XCSE 20241003 15:47:39.384000 17 1035 XCSE 20241003 15:55:58.374000 2 1035 XCSE 20241003 15:55:58.374000 2 1035 XCSE 20241003 15:55:58.374000 42 1035 XCSE 20241003 15:59:57.313000 17 1035 XCSE 20241003 15:59:57.334000 50 1036 XCSE 20241003 16:03:27.744883 7 1036 XCSE 20241003 16:03:27.744893 20 1036 XCSE 20241003 16:03:27.744994 2 1036 XCSE 20241003 16:03:27.747065 10 1036 XCSE 20241003 16:03:27.747638 18 1036 XCSE 20241003 16:03:33.013512 50 1036 XCSE 20241003 16:14:00.669686 50 1036 XCSE 20241003 16:14:00.669741 50 1036 XCSE 20241003 16:14:00.669744 50 1036 XCSE 20241003 16:14:02.193812 50 1036 XCSE 20241003 16:16:29.982643 7 1036 XCSE 20241003 16:16:29.982643 50 1036 XCSE 20241003 16:16:29.989876 4 1036 XCSE 20241003 16:16:29.998395 46 1036 XCSE 20241003 16:16:29.998426 46 1036 XCSE 20241003 16:16:29.998460 4 1036 XCSE 20241003 16:16:30.003310 2 1036 XCSE 20241003 16:16:30.003310 11 1036 XCSE 20241003 16:16:38.090201 11 1036 XCSE 20241003 16:16:58.691745 12 1036 XCSE 20241003 16:18:07.800959 16 1036 XCSE 20241003 16:19:17.584757 1 1036 XCSE 20241003 16:19:17.605877 49 1036 XCSE 20241003 16:19:45.028924 1 1036 XCSE 20241003 16:19:45.028933 8 1036 XCSE 20241003 16:19:45.031001 42 1036 XCSE 20241003 16:19:45.034448 7 1036 XCSE 20241003 16:19:45.034448 3 1036 XCSE 20241003 16:20:01.044047 18 1036 XCSE 20241003 16:20:11.045881 29 1036 XCSE 20241003 16:20:15.072986 6 1036 XCSE 20241003 16:20:15.073055 13 1036 XCSE 20241003 16:20:15.103215 2 1036 XCSE 20241003 16:20:15.130653 29 1036 XCSE 20241003 16:20:15.135447 8 1036 XCSE 20241003 16:20:15.153911 42 1036 XCSE 20241003 16:20:15.153934 39 1036 XCSE 20241003 16:20:34.371106 11 1036 XCSE 20241003 16:20:34.371314 3 1036 XCSE 20241003 16:20:34.371314 6 1036 XCSE 20241003 16:20:34.371374 44 1036 XCSE 20241003 16:20:34.371834 8 1036 XCSE 20241003 16:21:58.718712 42 1036 XCSE 20241003 16:22:34.594172 21 1036 XCSE 20241003 16:22:34.594284 29 1036 XCSE 20241003 16:22:34.594302 50 1036 XCSE 20241003 16:22:34.594334 21 1036 XCSE 20241003 16:22:45.369415 29 1036 XCSE 20241003 16:22:45.369434 6 1036 XCSE 20241003 16:22:45.369509 44 1036 XCSE 20241003 16:22:45.673863 15 1036 XCSE 20241003 16:22:45.673902 35 1036 XCSE 20241003 16:22:45.679116 9 1036 XCSE 20241003 16:22:45.679116 17 1036 XCSE 20241003 16:22:45.714380 6 1036 XCSE 20241003 16:22:45.788983 8 1036 XCSE 20241003 16:22:46.535394 19 1036 XCSE 20241003 16:22:46.535446 19 1036 XCSE 20241003 16:22:46.538938 31 1036 XCSE 20241003 16:22:50.907585 17 1036 XCSE 20241003 16:23:00.026910 15 1036 XCSE 20241003 16:23:00.026946 18 1036 XCSE 20241003 16:23:00.026975 15 1036 XCSE 20241003 16:23:00.026975 16 1036 XCSE 20241003 16:23:00.064854 32 1036 XCSE 20241003 16:23:00.125110 2 1036 XCSE 20241003 16:23:47.990953 50 1036 XCSE 20241003 16:23:47.991000 11 1036 XCSE 20241003 16:23:47.991033 22 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441824 17 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441855 20 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441892 12 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441903 18 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441909 12 1036 XCSE 20241003 16:23:53.441909 7 1036 XCSE 20241003 16:23:53.460368 43 1036 XCSE 20241003 16:23:57.398282 30 1036 XCSE 20241003 16:25:45.731797 20 1036 XCSE 20241003 16:25:45.731896 19 1036 XCSE 20241003 16:26:03.587619 31 1036 XCSE 20241003 16:26:38.114912 50 1036 XCSE 20241003 16:26:38.115219 12 1036 XCSE 20241003 16:26:38.115265 8 1036 XCSE 20241003 16:26:38.133684 1 1036 XCSE 20241003 16:26:38.135214 24 1036 XCSE 20241003 16:26:40.894793 5 1036 XCSE 20241003 16:26:40.894861 14 1036 XCSE 20241003 16:27:14.897769 7 1036 XCSE 20241003 16:28:00.451827 23 1036 XCSE 20241003 16:28:47.818192 6 1036 XCSE 20241003 16:29:08.598239 24 1036 XCSE 20241003 16:29:08.598291 26 1036 XCSE 20241003 16:29:08.598308 50 1036 XCSE 20241003 16:29:08.598343 21 1036 XCSE 20241003 16:30:00.509882 29 1036 XCSE 20241003 16:30:00.509957 50 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130126 20 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130126 15 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130158 35 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130180 15 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130180 50 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130214 12 1036 XCSE 20241003 16:30:16.130224 34 1039 XCSE 20241004 9:09:49.167000 33 1039 XCSE 20241004 9:09:49.182000 25 1039 XCSE 20241004 9:09:49.271000 10 1038 XCSE 20241004 9:11:31.828000 25 1040 XCSE 20241004 9:15:04.054000 11 1042 XCSE 20241004 9:27:35.674000 25 1040 XCSE 20241004 9:33:26.113000 24 1040 XCSE 20241004 9:40:13.359000 1 1040 XCSE 20241004 9:40:13.360000 25 1039 XCSE 20241004 9:40:45.949000 27 1038 XCSE 20241004 9:42:37.773000 11 1039 XCSE 20241004 9:44:05.942000 10 1039 XCSE 20241004 9:44:09.820000 10 1039 XCSE 20241004 9:44:48.480000 18 1038 XCSE 20241004 9:46:50.574000 17 1037 XCSE 20241004 9:56:36.237000 17 1036 XCSE 20241004 9:59:21.316000 8 1036 XCSE 20241004 9:59:21.316000 9 1036 XCSE 20241004 10:00:03.976000 16 1036 XCSE 20241004 10:03:07.693000 1 1036 XCSE 20241004 10:03:07.693000 18 1035 XCSE 20241004 10:15:26.822000 9 1034 XCSE 20241004 10:25:21.116000 9 1034 XCSE 20241004 10:25:21.116000 8 1034 XCSE 20241004 10:25:21.116000 17 1034 XCSE 20241004 10:27:21.524000 8 1034 XCSE 20241004 10:27:21.524000 26 1033 XCSE 20241004 10:27:21.543000 23 1032 XCSE 20241004 10:29:51.405000 3 1032 XCSE 20241004 10:29:57.813000 21 1032 XCSE 20241004 10:29:57.813000 17 1032 XCSE 20241004 10:31:41.110000 17 1031 XCSE 20241004 10:34:56.103000 6 1032 XCSE 20241004 10:35:44.449000 12 1032 XCSE 20241004 10:35:44.449000 9 1031 XCSE 20241004 10:45:35.776000 8 1031 XCSE 20241004 10:45:35.776000 8 1031 XCSE 20241004 10:45:35.776000 18 1030 XCSE 20241004 10:52:38.526000 8 1030 XCSE 20241004 10:52:38.526000 10 1030 XCSE 20241004 10:56:42.769000 9 1030 XCSE 20241004 10:58:26.953000 10 1030 XCSE 20241004 10:59:42.539000 17 1030 XCSE 20241004 11:00:27.972000 3 1031 XCSE 20241004 11:10:03.977000 9 1031 XCSE 20241004 11:10:23.651000 9 1031 XCSE 20241004 11:10:23.656000 10 1031 XCSE 20241004 11:10:23.674000 10 1031 XCSE 20241004 11:10:23.679000 9 1031 XCSE 20241004 11:10:49.767000 9 1031 XCSE 20241004 11:10:49.785000 9 1031 XCSE 20241004 11:10:49.790000 9 1031 XCSE 20241004 11:11:06.378000 9 1031 XCSE 20241004 11:14:12.780000 10 1031 XCSE 20241004 11:14:16.618000 9 1031 XCSE 20241004 11:14:16.618000 9 1031 XCSE 20241004 11:14:16.644000 10 1031 XCSE 20241004 11:14:16.649000 1 1036 XCSE 20241004 11:21:26.525000 31 1036 XCSE 20241004 11:24:10.150000 10 1036 XCSE 20241004 11:24:10.153000 5 1036 XCSE 20241004 11:24:10.153000 26 1036 XCSE 20241004 11:24:10.155000 15 1036 XCSE 20241004 11:27:01.436000 81 1036 XCSE 20241004 11:31:26.784000 14 1035 XCSE 20241004 11:36:08.064000 1 1035 XCSE 20241004 11:36:08.064000 2 1035 XCSE 20241004 11:36:08.064000 17 1034 XCSE 20241004 11:56:03.974000 8 1034 XCSE 20241004 11:56:03.974000 18 1034 XCSE 20241004 12:21:55.304000 8 1034 XCSE 20241004 12:21:55.304000 6 1036 XCSE 20241004 12:22:30.036000 9 1036 XCSE 20241004 12:22:30.036000 10 1036 XCSE 20241004 12:22:30.036000 4 1036 XCSE 20241004 12:22:30.036000 10 1036 XCSE 20241004 12:22:30.062000 17 1036 XCSE 20241004 12:24:45.938000 11 1035 XCSE 20241004 12:28:04.285000 7 1035 XCSE 20241004 12:28:04.285000 17 1034 XCSE 20241004 12:29:34.340000 9 1033 XCSE 20241004 12:40:12.732000 8 1033 XCSE 20241004 12:40:12.732000 26 1033 XCSE 20241004 12:52:14.226000 25 1032 XCSE 20241004 12:59:22.407000 8 1032 XCSE 20241004 12:59:22.407000 142 1032 XCSE 20241004 12:59:22.427000 25 1033 XCSE 20241004 13:07:54.076000 17 1033 XCSE 20241004 13:30:03.331000 1 1033 XCSE 20241004 13:30:03.331000 25 1034 XCSE 20241004 13:32:48.449000 8 1034 XCSE 20241004 13:34:17.063000 10 1034 XCSE 20241004 13:34:17.063000 10 1034 XCSE 20241004 13:34:17.082000 6 1034 XCSE 20241004 13:34:17.107000 7 1033 XCSE 20241004 13:39:22.627000 18 1033 XCSE 20241004 13:39:22.627000 9 1033 XCSE 20241004 13:39:23.417000 10 1033 XCSE 20241004 13:39:23.432000 10 1033 XCSE 20241004 13:39:47.814000 1 1033 XCSE 20241004 13:39:51.646000 11 1033 XCSE 20241004 13:40:13.096000 10 1035 XCSE 20241004 13:59:19.522000 7 1035 XCSE 20241004 14:05:22.433000 3 1035 XCSE 20241004 14:06:23.760000 11 1035 XCSE 20241004 14:06:23.779000 10 1035 XCSE 20241004 14:06:23.797000 11 1035 XCSE 20241004 14:06:23.815000 9 1034 XCSE 20241004 14:09:31.110000 10 1034 XCSE 20241004 14:20:58.085000 9 1034 XCSE 20241004 14:22:09.888000 17 1033 XCSE 20241004 14:24:26.233000 1 1033 XCSE 20241004 14:24:26.233000 9 1038 XCSE 20241004 14:31:14.163000 11 1039 XCSE 20241004 14:31:14.187000 9 1043 XCSE 20241004 14:35:14.283000 13 1043 XCSE 20241004 14:35:14.283000 9 1043 XCSE 20241004 14:35:14.283000 11 1043 XCSE 20241004 14:35:15.205000 11 1043 XCSE 20241004 14:35:15.223000 10 1044 XCSE 20241004 14:35:43.864000 13 1044 XCSE 20241004 14:35:43.864000 11 1044 XCSE 20241004 14:35:43.864000 8 1044 XCSE 20241004 14:35:43.864000 25 1042 XCSE 20241004 14:36:08.754000 26 1043 XCSE 20241004 14:38:15.949000 18 1043 XCSE 20241004 14:40:25.663000 18 1045 XCSE 20241004 14:50:00.660000 9 1047 XCSE 20241004 14:51:33.159000 10 1047 XCSE 20241004 14:51:33.182000 10 1047 XCSE 20241004 14:51:44.086000 11 1048 XCSE 20241004 14:58:29.167000 11 1048 XCSE 20241004 14:58:29.182000 9 1048 XCSE 20241004 14:58:29.200000 10 1048 XCSE 20241004 14:58:29.219000 11 1048 XCSE 20241004 14:58:29.237000 8 1048 XCSE 20241004 14:58:30.145000 10 1048 XCSE 20241004 14:58:42.730000 11 1048 XCSE 20241004 14:58:42.748000 20 1047 XCSE 20241004 14:59:02.135000 13 1047 XCSE 20241004 14:59:02.135000 35 1047 XCSE 20241004 15:01:16.113000 25 1046 XCSE 20241004 15:04:38.827000 26 1045 XCSE 20241004 15:06:30.062000 6 1046 XCSE 20241004 15:06:30.082000 15 1046 XCSE 20241004 15:06:30.082000 9 1046 XCSE 20241004 15:06:30.082000 7 1048 XCSE 20241004 15:07:27.514000 18 1048 XCSE 20241004 15:07:27.515000 6 1048 XCSE 20241004 15:08:30.134000 9 1048 XCSE 20241004 15:08:44.062000 9 1048 XCSE 20241004 15:09:32.996000 9 1047 XCSE 20241004 15:10:30.213000 9 1047 XCSE 20241004 15:10:30.213000 17 1046 XCSE 20241004 15:10:31.127000 16 1046 XCSE 20241004 15:10:31.127000 25 1049 XCSE 20241004 15:17:51.441000 19 1049 XCSE 20241004 15:17:51.553000 7 1049 XCSE 20241004 15:17:51.553000 11 1049 XCSE 20241004 15:17:51.576000 9 1049 XCSE 20241004 15:17:51.586000 10 1049 XCSE 20241004 15:17:51.604000 9 1049 XCSE 20241004 15:17:51.614000 10 1049 XCSE 20241004 15:17:51.632000 26 1048 XCSE 20241004 15:18:30.133000 25 1047 XCSE 20241004 15:18:33.131000 5 1048 XCSE 20241004 15:24:15.754000 11 1048 XCSE 20241004 15:24:15.754000 9 1048 XCSE 20241004 15:25:13.103000 10 1048 XCSE 20241004 15:25:13.121000 11 1048 XCSE 20241004 15:25:13.126000 9 1048 XCSE 20241004 15:25:13.144000 11 1048 XCSE 20241004 15:25:13.161000 17 1047 XCSE 20241004 15:26:54.162000 6 1047 XCSE 20241004 15:26:54.162000 23 1046 XCSE 20241004 15:27:30.205000 21 1045 XCSE 20241004 15:31:17.625000 4 1045 XCSE 20241004 15:31:17.625000 25 1044 XCSE 20241004 15:32:23.069000 1 1044 XCSE 20241004 15:32:23.069000 25 1044 XCSE 20241004 15:35:40.408000 8 1044 XCSE 20241004 15:35:40.408000 18 1043 XCSE 20241004 15:35:40.540000 6 1043 XCSE 20241004 15:35:51.270000 19 1046 XCSE 20241004 15:38:37.548000 24 1045 XCSE 20241004 15:39:45.765000 1 1045 XCSE 20241004 15:39:45.765000 10 1045 XCSE 20241004 15:41:13.100000 9 1045 XCSE 20241004 15:41:13.115000 11 1045 XCSE 20241004 15:41:13.120000 9 1045 XCSE 20241004 15:41:13.138000 25 1046 XCSE 20241004 15:44:05.704000 12 1046 XCSE 20241004 15:44:05.706000 14 1046 XCSE 20241004 15:44:05.706000 26 1045 XCSE 20241004 15:44:05.726000 80 1046 XCSE 20241004 15:44:05.727000 24 1046 XCSE 20241004 15:44:05.727000 9 1046 XCSE 20241004 15:44:05.745000 10 1046 XCSE 20241004 15:44:05.750000 11 1046 XCSE 20241004 15:44:05.768000 11 1048 XCSE 20241004 15:47:34.291000 10 1048 XCSE 20241004 15:47:34.309000 11 1048 XCSE 20241004 15:47:34.328000 10 1048 XCSE 20241004 15:47:34.334000 11 1048 XCSE 20241004 15:47:34.348000 9 1048 XCSE 20241004 15:47:34.355000 33 1047 XCSE 20241004 15:51:35.832000 35 1046 XCSE 20241004 15:51:36.201000 11 1045 XCSE 20241004 15:57:06.658000 15 1045 XCSE 20241004 15:57:06.658000 9 1045 XCSE 20241004 15:58:19.231000 9 1045 XCSE 20241004 15:58:19.232000 9 1047 XCSE 20241004 16:01:29.872000 11 1047 XCSE 20241004 16:01:29.890000 11 1047 XCSE 20241004 16:01:29.896000 11 1047 XCSE 20241004 16:01:29.913000 10 1047 XCSE 20241004 16:01:29.929000 9 1047 XCSE 20241004 16:01:29.947000 25 1047 XCSE 20241004 16:08:48.716000 20 1046 XCSE 20241004 16:09:15.055000 6 1046 XCSE 20241004 16:09:15.055000 25 1045 XCSE 20241004 16:09:22.540000 7 1046 XCSE 20241004 16:13:32.339000 16 1046 XCSE 20241004 16:13:32.339000 12 1046 XCSE 20241004 16:13:32.339000 36 1046 XCSE 20241004 16:13:32.339000 9 1046 XCSE 20241004 16:13:32.370000 10 1046 XCSE 20241004 16:13:32.378000 2 1045 XCSE 20241004 16:13:33.308000 20 1046 XCSE 20241004 16:20:44.049000 6 1046 XCSE 20241004 16:20:44.050000 25 1046 XCSE 20241004 16:20:45.846000 26 1046 XCSE 20241004 16:22:15.340000 1 1046 XCSE 20241004 16:23:00.209000 26 1046 XCSE 20241004 16:23:00.209000 121 1046 XCSE 20241004 16:27:51.459788 60 1046 XCSE 20241004 16:27:51.459826 20 1046 XCSE 20241004 16:27:51.459841 58 1046 XCSE 20241004 16:27:51.475213 18 1046 XCSE 20241004 16:27:51.475228 13 1046 XCSE 20241004 16:27:51.475561 20 1046 XCSE 20241004 16:27:51.475574 946 1046 XCSE 20241004 16:27:51.477482 427 1046 XCSE 20241004 16:27:51.477500

UK Aktieopkøbsprogram 2024 - week 40