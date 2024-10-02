LA Auto Show®将携创新与汽车文化亮相automobility LA®

(MENAFN- PR Newswire)
国际顶级汽车盛会发布2024年初步议程
洛杉矶2024年10月2日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show ® (简称“LA Auto Show”)已公布扩展后的AutoMobility LA ® 202 (简称“AMLA 2024”)议程初步安排。
AMLA 2024将于11月21日(星期四)举行,这是LA Auto Show的全球新闻和行业活动,吸引了数千名汽车高管、认证记者和媒体代表、政府官员、政策制定者、技术专家、设计师、经销商、投资者、行业分析师、思想领袖、内容创作者和意见领袖。
AMLA 2024将推出丰富节目,包括原始设备制造商(OEM)的发布和首秀;涵盖汽车、技术、政策、设计等领域的主舞台演讲和专家小组讨论;行业领导力和创新领域的各类奖项;以及与会者的众多交流机会。
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AutoMobility LA 2024 – 初步议程
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社交早餐
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颁奖仪式
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北美年度轿车和卡车评选
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主舞台演讲环节
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车队现状 - 优化车队运营
●Bradley Northup - NAFA,加利福尼亚州卡尔斯巴德市车队运营经理
●Jill Guenther - Nikola Motor客户成功负责人
●Stephen Israel - ChargeTronix运营副总裁
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Paul-Matthew Zamsky - Rekor战略增长和全球合作伙伴关系副总裁
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主舞台演讲环节
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现场案例研究 - Viaduct
●David Hallac - Viaduct创始人兼首席执行官
● 其他演讲者待公布
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OEM公告
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主舞台演讲环节
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坚定不移 - INEOS Grenadier的故事
●Lynn Calder - INEOS Automotive首席执行官
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OEM公告
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特别活动
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纪录片放映
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主舞台演讲环节
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培养未来汽车行业的劳动力
● Marques McCammon - Karma Automotive总裁
●Mary Jo Madda博士 - Google项目经理
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OEM公告
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社交午餐
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颁奖仪式
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LA Auto Show®颁发THE ZEVASTM 2024奖项
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颁奖仪式
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西裔汽车新闻协会
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主舞台演讲环节
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现场案例研究 - Tekion
● Jay Vijayan - Tekion创始人兼首席执行官
● 其他演讲者待公布
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主舞台演讲环节
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从概念到量产:颠覆汽车设计的技术趋势
● Alan Macey - ArtCenter学院交通设计系副主任
● Hussein Al Attar - BMW Designworks设计总监
● 其他演讲者待公布
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OEM公告
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颁奖仪式
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Plug In America
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社交欢乐时光
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特别活动
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越野之夜体验(Overland Overnight Experience)
完整的AutoMobility LA议程*将在未来几周发布,更多节目和演讲者将陆续公布。
“AutoMobility LA汇集了汽车、技术、设计、政策等领域的领军人物,”LA Auto Show和AutoMobility LA总裁兼首席运营官Terri Toennies表示。“随着汽车生态系统的快速发展,我们很自豪能为全球专业人士提供一个了解行业创新、进行良性辩论并最终推动行业前行的论坛。”
AMLA 2024现已开放媒体注册,对获得认证和批准的媒体免费开放。 业内与会者可在10月31日前享受149美元的“早鸟”注册优惠。 从11月1日起,所有获批的业内注册者需支付249美元的全额注册费。 即刻在 上注册。
在AMLA 2024之后,LA Auto Show将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。
如要接收最新的展会新闻、更新和信息,请在LinkedIn 、Instagram 、Facebook 和X 上关注LA Auto Show,并在laautoshow 注册并接收通知。
*可能会有变更
关于Los Angeles Auto Show和AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show®成立于1907年,被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱,也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。
11月22日至12月1日向公众开放,展会将持续10天,包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说,这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举行,为该市的经济贡献了数亿美元,刺激了当地的就业市场,是该中心的头号创收来源。
11月21日,该展会的媒体和行业日AutoMobility LA将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布,以及一场主要由汽车和技术领域领军人物参加的会议节目。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。
媒体联系人
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA
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