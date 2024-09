(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

25 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 24 September 2024 it had purchased a total of 140,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 140,000 - - Highest price paid (per ordinary share) 386.80p - - Lowest price paid (per ordinary share) 378.80p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 384.19p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,183,473 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,183,473.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 24/09/2024 16:27:15 GBp 313 383.00 XLON xHa8atZDswf 24/09/2024 16:27:00 GBp 67 383.00 XLON xHa8atZDsMB 24/09/2024 16:26:54 GBp 627 383.00 XLON xHa8atZDsIl 24/09/2024 16:26:53 GBp 129 383.20 XLON xHa8atZDsTc 24/09/2024 16:26:53 GBp 73 383.20 XLON xHa8atZDsTe 24/09/2024 16:26:40 GBp 52 383.00 XLON xHa8atZDtXi 24/09/2024 16:26:40 GBp 96 383.00 XLON xHa8atZDtXk 24/09/2024 16:25:20 GBp 168 383.00 XLON xHa8atZDqpU 24/09/2024 16:25:03 GBp 606 383.40 XLON xHa8atZDqBX 24/09/2024 16:25:03 GBp 1,100 383.60 XLON xHa8atZDqBZ 24/09/2024 16:23:46 GBp 151 383.80 XLON xHa8atZDrN2 24/09/2024 16:23:46 GBp 709 383.80 XLON xHa8atZDrN4 24/09/2024 16:23:46 GBp 203 383.80 XLON xHa8atZDrN6 24/09/2024 16:22:43 GBp 789 383.80 XLON xHa8atZDo0N 24/09/2024 16:21:25 GBp 1,022 383.80 XLON xHa8atZDpLo 24/09/2024 16:21:05 GBp 1,227 384.00 XLON xHa8atZDmak 24/09/2024 16:20:49 GBp 6 384.40 XLON xHa8atZDmsH 24/09/2024 16:20:49 GBp 72 384.40 XLON xHa8atZDmsJ 24/09/2024 16:20:49 GBp 81 384.40 XLON xHa8atZDmsL 24/09/2024 16:20:49 GBp 420 384.40 XLON xHa8atZDmnc 24/09/2024 16:20:49 GBp 194 384.40 XLON xHa8atZDmne 24/09/2024 16:19:52 GBp 167 384.40 XLON xHa8atZDnrD 24/09/2024 16:19:52 GBp 81 384.40 XLON xHa8atZDnrF 24/09/2024 16:19:06 GBp 73 384.00 XLON xHa8atZDnRg 24/09/2024 16:19:06 GBp 77 384.00 XLON xHa8atZDnRe 24/09/2024 16:18:32 GBp 67 384.00 XLON xHa8atZD@4L 24/09/2024 16:18:32 GBp 82 384.00 XLON xHa8atZD@4N 24/09/2024 16:18:32 GBp 310 384.00 XLON xHa8atZD@4P 24/09/2024 16:18:32 GBp 76 384.00 XLON xHa8atZD@4R 24/09/2024 16:18:32 GBp 298 384.00 XLON xHa8atZD@4T 24/09/2024 16:17:55 GBp 184 383.80 XLON xHa8atZD$d@ 24/09/2024 16:15:46 GBp 62 383.80 XLON xHa8atZDyV6 24/09/2024 16:15:46 GBp 968 383.80 XLON xHa8atZDyV8 24/09/2024 16:14:29 GBp 1,027 383.80 XLON xHa8atZDzRZ 24/09/2024 16:13:14 GBp 1,296 384.00 XLON xHa8atZDxZB 24/09/2024 16:12:46 GBp 166 384.40 XLON xHa8atZDx4M 24/09/2024 16:12:46 GBp 79 384.40 XLON xHa8atZDx4O 24/09/2024 16:12:46 GBp 402 384.40 XLON xHa8atZDx7b 24/09/2024 16:12:46 GBp 1 384.40 XLON xHa8atZDx7d 24/09/2024 16:12:46 GBp 82 384.40 XLON xHa8atZDx7f 24/09/2024 16:12:46 GBp 380 384.40 XLON xHa8atZDx7h 24/09/2024 16:12:46 GBp 82 384.40 XLON xHa8atZDx7j 24/09/2024 16:12:46 GBp 466 384.40 XLON xHa8atZDx7p 24/09/2024 16:12:46 GBp 331 384.40 XLON xHa8atZDx75 24/09/2024 16:12:46 GBp 84 384.40 XLON xHa8atZDx77 24/09/2024 16:12:46 GBp 76 384.40 XLON xHa8atZDx79 24/09/2024 16:12:46 GBp 188 384.40 XLON xHa8atZDx7B 24/09/2024 16:06:42 GBp 463 383.40 XLON xHa8atZDaJM 24/09/2024 16:06:37 GBp 635 383.60 XLON xHa8atZDaPb 24/09/2024 16:06:37 GBp 102 383.60 XLON xHa8atZDaPc 24/09/2024 16:04:02 GBp 340 384.00 XLON xHa8atZDZCw 24/09/2024 16:03:56 GBp 778 384.20 XLON xHa8atZDZKt 24/09/2024 16:03:43 GBp 541 384.40 XLON xHa8atZDZTV 24/09/2024 16:03:43 GBp 49 384.60 XLON xHa8atZDZSX 24/09/2024 16:03:35 GBp 264 384.60 XLON xHa8atZDWao 24/09/2024 16:03:34 GBp 457 385.00 XLON xHa8atZDWdZ 24/09/2024 16:03:34 GBp 474 385.00 XLON xHa8atZDWdk 24/09/2024 16:03:34 GBp 81 385.00 XLON xHa8atZDWdm 24/09/2024 16:03:34 GBp 84 385.00 XLON xHa8atZDWdo 24/09/2024 16:03:34 GBp 495 385.00 XLON xHa8atZDWdx 24/09/2024 16:03:34 GBp 86 385.00 XLON xHa8atZDWdz 24/09/2024 16:03:34 GBp 503 385.00 XLON xHa8atZDWd5 24/09/2024 16:03:34 GBp 433 385.00 XLON xHa8atZDWdD 24/09/2024 16:03:34 GBp 76 385.00 XLON xHa8atZDWdF 24/09/2024 16:03:34 GBp 173 385.00 XLON xHa8atZDWdH 24/09/2024 16:03:34 GBp 722 385.00 XLON xHa8atZDWdR 24/09/2024 16:03:34 GBp 75 385.00 XLON xHa8atZDWdT 24/09/2024 16:03:34 GBp 87 385.00 XLON xHa8atZDWdV 24/09/2024 16:03:34 GBp 173 385.00 XLON xHa8atZDWcZ 24/09/2024 16:03:34 GBp 290 385.00 XLON xHa8atZDWcX 24/09/2024 16:03:34 GBp 73 385.00 XLON xHa8atZDWcx 24/09/2024 16:03:34 GBp 788 385.00 XLON xHa8atZDWcl 24/09/2024 16:03:34 GBp 75 385.00 XLON xHa8atZDWcn 24/09/2024 16:03:34 GBp 85 385.00 XLON xHa8atZDWcp 24/09/2024 16:03:34 GBp 433 385.00 XLON xHa8atZDWcr 24/09/2024 16:03:34 GBp 4 385.00 XLON xHa8atZDWct 24/09/2024 16:03:34 GBp 91 385.00 XLON xHa8atZDWcv 24/09/2024 16:03:34 GBp 571 385.00 XLON xHa8atZDWcz 24/09/2024 15:57:46 GBp 5 384.80 XLON xHa8atZDjFN 24/09/2024 15:57:46 GBp 364 384.80 XLON xHa8atZDjFP 24/09/2024 15:57:31 GBp 79 384.60 XLON xHa8atZDjV4 24/09/2024 15:57:31 GBp 55 384.60 XLON xHa8atZDjVM 24/09/2024 15:57:31 GBp 72 384.60 XLON xHa8atZDjVO 24/09/2024 15:57:31 GBp 86 384.60 XLON xHa8atZDjVQ 24/09/2024 15:55:52 GBp 86 384.60 XLON xHa8atZDh3j 24/09/2024 15:55:52 GBp 81 384.60 XLON xHa8atZDh3l 24/09/2024 15:48:23 GBp 194 384.20 XLON xHa8atZDIXw 24/09/2024 15:48:18 GBp 162 384.40 XLON xHa8atZDIl4 24/09/2024 15:48:18 GBp 542 384.40 XLON xHa8atZDIl6 24/09/2024 15:46:23 GBp 445 384.40 XLON xHa8atZDJVV 24/09/2024 15:46:23 GBp 528 384.40 XLON xHa8atZDJUX 24/09/2024 15:46:23 GBp 76 384.40 XLON xHa8atZDJUZ 24/09/2024 15:46:23 GBp 199 384.00 XLON xHa8atZDJUh 24/09/2024 15:46:23 GBp 332 384.20 XLON xHa8atZDJUj 24/09/2024 15:46:23 GBp 759 384.40 XLON xHa8atZDJUl 24/09/2024 15:42:39 GBp 120 384.80 XLON xHa8atZDVmk 24/09/2024 15:42:39 GBp 72 384.80 XLON xHa8atZDVmm 24/09/2024 15:42:39 GBp 25 384.80 XLON xHa8atZDVmo 24/09/2024 15:42:39 GBp 86 384.80 XLON xHa8atZDVmq 24/09/2024 15:42:37 GBp 81 384.80 XLON xHa8atZDVz$ 24/09/2024 15:42:37 GBp 77 384.80 XLON xHa8atZDVzz 24/09/2024 15:42:34 GBp 79 384.80 XLON xHa8atZDV@@ 24/09/2024 15:42:34 GBp 182 384.80 XLON xHa8atZDVvq 24/09/2024 15:42:33 GBp 341 384.80 XLON xHa8atZDVx@ 24/09/2024 15:42:33 GBp 80 384.80 XLON xHa8atZDVx0 24/09/2024 15:42:33 GBp 87 384.80 XLON xHa8atZDVx2 24/09/2024 15:42:33 GBp 236 384.80 XLON xHa8atZDVxJ 24/09/2024 15:37:19 GBp 476 384.40 XLON xHa8atZDODd 24/09/2024 15:37:18 GBp 134 384.60 XLON xHa8atZDOCc 24/09/2024 15:37:18 GBp 786 384.60 XLON xHa8atZDOCa 24/09/2024 15:34:46 GBp 1,141 384.80 XLON xHa8atZD7kq 24/09/2024 15:33:38 GBp 313 385.00 XLON xHa8atZD4gX 24/09/2024 15:33:38 GBp 126 385.00 XLON xHa8atZD4hR 24/09/2024 15:33:38 GBp 80 385.00 XLON xHa8atZD4hT 24/09/2024 15:33:38 GBp 78 385.00 XLON xHa8atZD4hV 24/09/2024 15:32:10 GBp 334 384.60 XLON xHa8atZD53G 24/09/2024 15:32:10 GBp 86 384.60 XLON xHa8atZD53I 24/09/2024 15:32:10 GBp 400 384.60 XLON xHa8atZD53K 24/09/2024 15:32:10 GBp 49 384.60 XLON xHa8atZD53M 24/09/2024 15:27:05 GBp 184 384.20 XLON xHa8atZD1wL 24/09/2024 15:26:35 GBp 184 384.40 XLON xHa8atZD1Vf 24/09/2024 15:26:34 GBp 218 384.60 XLON xHa8atZD1UR 24/09/2024 15:26:19 GBp 176 384.80 XLON xHa8atZDEj$ 24/09/2024 15:26:19 GBp 369 384.80 XLON xHa8atZDEjz 24/09/2024 15:24:00 GBp 139 385.00 XLON xHa8atZDCc7 24/09/2024 15:24:00 GBp 184 385.00 XLON xHa8atZDCcN 24/09/2024 15:23:44 GBp 198 385.00 XLON xHa8atZDChc 24/09/2024 15:23:09 GBp 219 385.20 XLON xHa8atZDCN9 24/09/2024 15:23:07 GBp 133 385.20 XLON xHa8atZDCHW 24/09/2024 15:23:07 GBp 279 385.40 XLON xHa8atZDCHd 24/09/2024 15:23:07 GBp 81 385.40 XLON xHa8atZDCHf 24/09/2024 15:23:07 GBp 446 385.40 XLON xHa8atZDCHh 24/09/2024 15:23:07 GBp 169 385.20 XLON xHa8atZDCH$ 24/09/2024 15:23:07 GBp 91 385.40 XLON xHa8atZDCH1 24/09/2024 15:23:07 GBp 192 385.40 XLON xHa8atZDCH3 24/09/2024 15:23:02 GBp 660 385.60 XLON xHa8atZDCRk 24/09/2024 15:23:02 GBp 647 385.60 XLON xHa8atZDCRv 24/09/2024 15:19:30 GBp 63 385.60 XLON xHa8atZD8i6 24/09/2024 15:16:45 GBp 342 385.60 XLON xHa8atZEs0q 24/09/2024 15:16:45 GBp 218 385.60 XLON xHa8atZEs0s 24/09/2024 15:13:51 GBp 275 385.60 XLON xHa8atZErpC 24/09/2024 15:13:51 GBp 405 385.80 XLON xHa8atZEroj 24/09/2024 15:12:22 GBp 184 386.00 XLON xHa8atZEo4E 24/09/2024 15:11:58 GBp 283 386.20 XLON xHa8atZEoRw 24/09/2024 15:11:58 GBp 423 386.40 XLON xHa8atZEoR1 24/09/2024 15:11:58 GBp 987 386.40 XLON xHa8atZEoR4 24/09/2024 15:11:38 GBp 335 386.60 XLON xHa8atZEpt9 24/09/2024 15:11:38 GBp 35 386.60 XLON xHa8atZEptB 24/09/2024 15:11:38 GBp 67 386.60 XLON xHa8atZEptD 24/09/2024 15:10:49 GBp 267 386.60 XLON xHa8atZEmit 24/09/2024 15:10:49 GBp 87 386.60 XLON xHa8atZEmiv 24/09/2024 15:10:49 GBp 22 386.60 XLON xHa8atZEmix 24/09/2024 15:10:48 GBp 22 386.60 XLON xHa8atZEmlZ 24/09/2024 15:10:48 GBp 85 386.60 XLON xHa8atZEmlR 24/09/2024 15:10:48 GBp 22 386.60 XLON xHa8atZEmlT 24/09/2024 15:10:48 GBp 22 386.60 XLON xHa8atZEmkl 24/09/2024 15:10:48 GBp 78 386.60 XLON xHa8atZEmkr 24/09/2024 15:10:48 GBp 22 386.60 XLON xHa8atZEmkt 24/09/2024 15:10:48 GBp 42 386.60 XLON xHa8atZEmk6 24/09/2024 15:10:48 GBp 35 386.60 XLON xHa8atZEmk8 24/09/2024 15:10:48 GBp 213 386.60 XLON xHa8atZEmkA 24/09/2024 15:10:48 GBp 194 386.60 XLON xHa8atZEmkC 24/09/2024 15:10:48 GBp 76 386.60 XLON xHa8atZEmkI 24/09/2024 15:10:48 GBp 152 386.60 XLON xHa8atZEmkK 24/09/2024 15:06:59 GBp 190 386.40 XLON xHa8atZE$8U 24/09/2024 15:06:59 GBp 445 386.40 XLON xHa8atZE$BW 24/09/2024 15:06:59 GBp 328 386.40 XLON xHa8atZE$BY 24/09/2024 15:03:06 GBp 231 386.00 XLON xHa8atZEwKs 24/09/2024 15:03:06 GBp 254 386.00 XLON xHa8atZEwKu 24/09/2024 15:03:06 GBp 366 386.00 XLON xHa8atZEwKw 24/09/2024 15:03:01 GBp 453 386.20 XLON xHa8atZEwPL 24/09/2024 15:03:01 GBp 78 386.20 XLON xHa8atZEwPN 24/09/2024 15:03:01 GBp 82 386.20 XLON xHa8atZEwPP 24/09/2024 15:03:01 GBp 291 386.20 XLON xHa8atZEwOr 24/09/2024 15:01:35 GBp 243 386.20 XLON xHa8atZEuf3 24/09/2024 15:01:35 GBp 270 386.20 XLON xHa8atZEufF 24/09/2024 15:01:35 GBp 92 386.20 XLON xHa8atZEufH 24/09/2024 15:01:20 GBp 624 385.60 XLON xHa8atZEu4x 24/09/2024 15:00:03 GBp 98 385.40 XLON xHa8atZEvA0 24/09/2024 15:00:03 GBp 1,039 385.40 XLON xHa8atZEvAF 24/09/2024 15:00:03 GBp 400 385.40 XLON xHa8atZEvAH 24/09/2024 15:00:03 GBp 400 385.40 XLON xHa8atZEvAJ 24/09/2024 15:00:03 GBp 1,200 385.40 XLON xHa8atZEvAL 24/09/2024 15:00:03 GBp 75 385.40 XLON xHa8atZEvLu 24/09/2024 15:00:03 GBp 141 385.40 XLON xHa8atZEvLw 24/09/2024 15:00:03 GBp 220 385.40 XLON xHa8atZEvLy 24/09/2024 15:00:03 GBp 250 385.40 XLON xHa8atZEvLJ 24/09/2024 14:59:59 GBp 84 385.20 XLON xHa8atZEvTk 24/09/2024 14:59:59 GBp 78 385.20 XLON xHa8atZEvTm 24/09/2024 14:59:59 GBp 87 385.20 XLON xHa8atZEvTz 24/09/2024 14:59:59 GBp 78 385.20 XLON xHa8atZEvT$ 24/09/2024 14:59:59 GBp 71 385.20 XLON xHa8atZEvT1 24/09/2024 14:56:58 GBp 195 384.60 XLON xHa8atZEa4s 24/09/2024 14:56:46 GBp 184 384.80 XLON xHa8atZEaCs 24/09/2024 14:56:31 GBp 661 384.80 XLON xHa8atZEaTu 24/09/2024 14:56:31 GBp 81 384.80 XLON xHa8atZEaTw 24/09/2024 14:56:31 GBp 82 384.80 XLON xHa8atZEaTy 24/09/2024 14:56:31 GBp 102 384.80 XLON xHa8atZEaT@ 24/09/2024 14:56:31 GBp 53 384.80 XLON xHa8atZEaT0 24/09/2024 14:56:31 GBp 103 384.80 XLON xHa8atZEaT2 24/09/2024 14:56:31 GBp 221 384.80 XLON xHa8atZEaTH 24/09/2024 14:56:31 GBp 188 384.60 XLON xHa8atZEaTK 24/09/2024 14:56:31 GBp 202 384.60 XLON xHa8atZEaTM 24/09/2024 14:56:31 GBp 176 384.60 XLON xHa8atZEaTO 24/09/2024 14:44:23 GBp 125 384.60 XLON xHa8atZEjR6 24/09/2024 14:44:23 GBp 32 384.60 XLON xHa8atZEjR8 24/09/2024 14:44:23 GBp 460 384.40 XLON xHa8atZEjRF 24/09/2024 14:44:22 GBp 138 384.80 XLON xHa8atZEjRT 24/09/2024 14:44:22 GBp 7,077 384.80 XLON xHa8atZEjQa 24/09/2024 14:44:22 GBp 400 384.80 XLON xHa8atZEjQc 24/09/2024 14:44:22 GBp 219 384.80 XLON xHa8atZEjQe 24/09/2024 14:44:22 GBp 226 384.80 XLON xHa8atZEjQn 24/09/2024 14:44:22 GBp 69 384.80 XLON xHa8atZEjQp 24/09/2024 14:44:22 GBp 146 384.40 XLON xHa8atZEjQu 24/09/2024 14:44:21 GBp 127 384.60 XLON xHa8atZEgbf 24/09/2024 14:44:21 GBp 930 384.60 XLON xHa8atZEgbo 24/09/2024 14:44:21 GBp 568 384.60 XLON xHa8atZEgbv 24/09/2024 14:38:58 GBp 57 384.60 XLON xHa8atZEfIz 24/09/2024 14:35:28 GBp 223 384.60 XLON xHa8atZEKnJ 24/09/2024 14:31:12 GBp 176 384.20 XLON xHa8atZEJSc 24/09/2024 14:30:48 GBp 389 384.20 XLON xHa8atZEGra 24/09/2024 14:30:40 GBp 418 384.60 XLON xHa8atZEGz6 24/09/2024 14:30:40 GBp 120 384.60 XLON xHa8atZEGz8 24/09/2024 14:30:40 GBp 440 384.60 XLON xHa8atZEGyo 24/09/2024 14:30:40 GBp 60 384.60 XLON xHa8atZEGyq 24/09/2024 14:30:40 GBp 264 384.60 XLON xHa8atZEGys 24/09/2024 14:30:40 GBp 153 384.40 XLON xHa8atZEGy7 24/09/2024 14:30:40 GBp 400 384.40 XLON xHa8atZEGy9 24/09/2024 14:29:44 GBp 236 384.60 XLON xHa8atZEH6H 24/09/2024 14:21:48 GBp 118 384.60 XLON xHa8atZEQAD 24/09/2024 14:21:48 GBp 75 384.60 XLON xHa8atZEQAF 24/09/2024 14:21:48 GBp 141 384.40 XLON xHa8atZEQAI 24/09/2024 14:21:38 GBp 236 384.60 XLON xHa8atZEQGm 24/09/2024 14:21:38 GBp 210 384.80 XLON xHa8atZEQGq 24/09/2024 14:21:38 GBp 206 384.80 XLON xHa8atZEQGw 24/09/2024 14:21:38 GBp 204 384.80 XLON xHa8atZEQG3 24/09/2024 14:21:37 GBp 213 384.80 XLON xHa8atZEQGC 24/09/2024 14:21:37 GBp 214 384.80 XLON xHa8atZEQGI 24/09/2024 14:21:37 GBp 206 384.80 XLON xHa8atZEQGO 24/09/2024 14:21:37 GBp 209 384.80 XLON xHa8atZEQJa 24/09/2024 14:21:37 GBp 208 384.80 XLON xHa8atZEQJg 24/09/2024 14:21:37 GBp 144 384.80 XLON xHa8atZEQJu 24/09/2024 14:21:37 GBp 75 384.80 XLON xHa8atZEQJw 24/09/2024 14:21:37 GBp 82 384.80 XLON xHa8atZEQJy 24/09/2024 14:21:37 GBp 120 384.80 XLON xHa8atZEQJ@ 24/09/2024 14:21:37 GBp 120 384.60 XLON xHa8atZEQJ0 24/09/2024 14:21:37 GBp 130 384.40 XLON xHa8atZEQJ9 24/09/2024 14:21:37 GBp 231 384.60 XLON xHa8atZEQJB 24/09/2024 14:21:37 GBp 525 384.80 XLON xHa8atZEQJD 24/09/2024 14:16:09 GBp 525 385.00 XLON xHa8atZEPQW 24/09/2024 14:12:28 GBp 176 385.00 XLON xHa8atZE4cK 24/09/2024 14:09:09 GBp 3 385.00 XLON xHa8atZE5OU 24/09/2024 14:03:18 GBp 77 384.60 XLON xHa8atZE11J 24/09/2024 14:03:18 GBp 348 384.60 XLON xHa8atZE11L 24/09/2024 14:01:16 GBp 430 384.40 XLON xHa8atZEEJV 24/09/2024 13:55:09 GBp 100 384.40 XLON xHa8atZEAfI 24/09/2024 13:53:02 GBp 3 384.60 XLON xHa8atZEBhG 24/09/2024 13:44:22 GBp 100 383.80 XLON xHa8atZFqd9 24/09/2024 13:44:08 GBp 231 383.60 XLON xHa8atZFqkc 24/09/2024 13:44:08 GBp 67 383.60 XLON xHa8atZFqke 24/09/2024 13:44:08 GBp 46 383.60 XLON xHa8atZFqkg 24/09/2024 13:44:08 GBp 38 383.60 XLON xHa8atZFqki 24/09/2024 13:44:08 GBp 77 383.60 XLON xHa8atZFqkk 24/09/2024 13:44:08 GBp 94 383.60 XLON xHa8atZFqkm 24/09/2024 13:39:46 GBp 648 383.40 XLON xHa8atZFoGX 24/09/2024 13:38:30 GBp 142 383.60 XLON xHa8atZFp8x 24/09/2024 13:37:46 GBp 182 383.60 XLON xHa8atZFmjm 24/09/2024 13:35:34 GBp 585 383.60 XLON xHa8atZFnyP 24/09/2024 13:34:06 GBp 223 383.60 XLON xHa8atZF@qJ 24/09/2024 13:32:38 GBp 316 383.60 XLON xHa8atZF@QB 24/09/2024 13:32:38 GBp 110 383.60 XLON xHa8atZF@QD 24/09/2024 13:31:54 GBp 140 383.60 XLON xHa8atZF$wi 24/09/2024 13:31:54 GBp 56 383.60 XLON xHa8atZF$wk 24/09/2024 13:30:10 GBp 829 383.60 XLON xHa8atZFyNP 24/09/2024 13:30:10 GBp 148 383.40 XLON xHa8atZFyNV 24/09/2024 13:30:10 GBp 122 383.40 XLON xHa8atZFyMX 24/09/2024 13:30:10 GBp 401 383.60 XLON xHa8atZFyMZ 24/09/2024 13:24:13 GBp 184 383.80 XLON xHa8atZFuZ@ 24/09/2024 13:22:00 GBp 261 384.00 XLON xHa8atZFvjA 24/09/2024 13:21:54 GBp 341 384.20 XLON xHa8atZFvhB 24/09/2024 13:21:36 GBp 392 384.60 XLON xHa8atZFvnz 24/09/2024 13:21:36 GBp 389 384.40 XLON xHa8atZFvn3 24/09/2024 13:18:57 GBp 601 384.60 XLON xHa8atZFct1 24/09/2024 13:18:57 GBp 1,753 384.60 XLON xHa8atZFct3 24/09/2024 13:18:57 GBp 531 384.60 XLON xHa8atZFct5 24/09/2024 13:18:57 GBp 800 384.60 XLON xHa8atZFct7 24/09/2024 13:18:57 GBp 36 384.60 XLON xHa8atZFct9 24/09/2024 13:18:57 GBp 151 384.60 XLON xHa8atZFctP 24/09/2024 13:18:11 GBp 140 384.60 XLON xHa8atZFc32 24/09/2024 13:18:11 GBp 400 384.60 XLON xHa8atZFc34 24/09/2024 13:18:11 GBp 550 384.60 XLON xHa8atZFc36 24/09/2024 13:18:11 GBp 79 384.60 XLON xHa8atZFc38 24/09/2024 13:18:11 GBp 405 384.40 XLON xHa8atZFc3H 24/09/2024 13:06:33 GBp 531 384.60 XLON xHa8atZFZs3 24/09/2024 13:06:33 GBp 339 384.40 XLON xHa8atZFZsK 24/09/2024 12:59:23 GBp 224 384.60 XLON xHa8atZFkkA 24/09/2024 12:59:23 GBp 176 384.60 XLON xHa8atZFkkC 24/09/2024 12:59:18 GBp 210 384.80 XLON xHa8atZFket 24/09/2024 12:59:18 GBp 181 384.80 XLON xHa8atZFkev 24/09/2024 12:49:38 GBp 346 384.80 XLON xHa8atZFgas 24/09/2024 12:49:35 GBp 11 384.80 XLON xHa8atZFgdJ 24/09/2024 12:49:28 GBp 30 384.80 XLON xHa8atZFgXC 24/09/2024 12:48:53 GBp 142 384.80 XLON xHa8atZFgnV 24/09/2024 12:46:19 GBp 95 385.00 XLON xHa8atZFhun 24/09/2024 12:46:17 GBp 419 384.80 XLON xHa8atZFhwA 24/09/2024 12:46:17 GBp 36 384.80 XLON xHa8atZFhwC 24/09/2024 12:46:17 GBp 141 384.80 XLON xHa8atZFhwP 24/09/2024 12:41:54 GBp 961 384.80 XLON xHa8atZFfyK 24/09/2024 12:41:54 GBp 367 384.60 XLON xHa8atZFfyR 24/09/2024 12:41:33 GBp 26 384.80 XLON xHa8atZFf7Z 24/09/2024 12:41:33 GBp 342 384.80 XLON xHa8atZFf7a 24/09/2024 12:41:33 GBp 44 385.00 XLON xHa8atZFf7g 24/09/2024 12:41:33 GBp 316 385.00 XLON xHa8atZFf7i 24/09/2024 12:22:21 GBp 226 385.20 XLON xHa8atZFUbk 24/09/2024 12:19:09 GBp 326 385.40 XLON xHa8atZFV@Z 24/09/2024 12:19:09 GBp 226 385.20 XLON xHa8atZFV@e 24/09/2024 12:19:09 GBp 183 385.40 XLON xHa8atZFV@g 24/09/2024 12:19:09 GBp 143 385.40 XLON xHa8atZFV@i 24/09/2024 12:17:55 GBp 326 385.40 XLON xHa8atZFSbO 24/09/2024 12:02:35 GBp 112 385.80 XLON xHa8atZF4iK 24/09/2024 12:02:35 GBp 200 385.80 XLON xHa8atZF4iM 24/09/2024 12:02:34 GBp 201 386.00 XLON xHa8atZF4l2 24/09/2024 12:02:34 GBp 247 386.00 XLON xHa8atZF4l4 24/09/2024 12:02:26 GBp 295 386.20 XLON xHa8atZF4tQ 24/09/2024 12:02:26 GBp 2 386.20 XLON xHa8atZF4tS 24/09/2024 12:01:14 GBp 89 386.20 XLON xHa8atZF5XC 24/09/2024 12:01:14 GBp 65 386.00 XLON xHa8atZF5XE 24/09/2024 12:01:14 GBp 86 386.00 XLON xHa8atZF5XG 24/09/2024 12:01:14 GBp 220 385.80 XLON xHa8atZF5XQ 24/09/2024 12:01:14 GBp 332 386.00 XLON xHa8atZF5XS 24/09/2024 11:56:40 GBp 339 386.20 XLON xHa8atZF0hV 24/09/2024 11:51:45 GBp 205 386.40 XLON xHa8atZFF7$ 24/09/2024 11:51:45 GBp 274 386.40 XLON xHa8atZFF71 24/09/2024 11:49:02 GBp 35 386.60 XLON xHa8atZFDEZ 24/09/2024 11:49:02 GBp 116 386.60 XLON xHa8atZFDFV 24/09/2024 11:49:02 GBp 400 386.60 XLON xHa8atZFDEX 24/09/2024 11:49:02 GBp 2 386.60 XLON xHa8atZFDEe 24/09/2024 11:49:02 GBp 400 386.60 XLON xHa8atZFDEg 24/09/2024 11:49:02 GBp 400 386.60 XLON xHa8atZFDEi 24/09/2024 11:49:02 GBp 19 386.60 XLON xHa8atZFDEk 24/09/2024 11:49:02 GBp 45 386.60 XLON xHa8atZFDEm 24/09/2024 11:49:02 GBp 142 386.60 XLON xHa8atZFDEx 24/09/2024 11:49:02 GBp 1,000 386.60 XLON xHa8atZFDE$ 24/09/2024 11:49:02 GBp 226 386.40 XLON xHa8atZFDE6 24/09/2024 11:49:02 GBp 332 386.60 XLON xHa8atZFDE8 24/09/2024 11:46:01 GBp 100 386.60 XLON xHa8atZFB8m 24/09/2024 11:46:01 GBp 326 386.60 XLON xHa8atZFBBa 24/09/2024 11:42:53 GBp 313 386.80 XLON xHa8atZF9N@ 24/09/2024 11:42:53 GBp 13 386.80 XLON xHa8atZF9N0 24/09/2024 11:39:16 GBp 326 386.60 XLON xHa8atZ8t38 24/09/2024 11:33:10 GBp 326 386.60 XLON xHa8atZ8oC4 24/09/2024 11:22:55 GBp 184 385.20 XLON xHa8atZ8zCf 24/09/2024 11:22:55 GBp 71 385.20 XLON xHa8atZ8zCh 24/09/2024 11:22:35 GBp 213 383.00 XLON xHa8atZ8zJ2 24/09/2024 11:12:49 GBp 229 382.80 XLON xHa8atZ8dNe 24/09/2024 11:12:48 GBp 330 383.00 XLON xHa8atZ8dNJ 24/09/2024 11:12:48 GBp 622 383.20 XLON xHa8atZ8dNK 24/09/2024 11:12:48 GBp 51 383.20 XLON xHa8atZ8dNO 24/09/2024 11:11:36 GBp 475 383.00 XLON xHa8atZ8a6t 24/09/2024 11:11:36 GBp 268 383.00 XLON xHa8atZ8a6v 24/09/2024 11:07:05 GBp 624 383.00 XLON xHa8atZ8Zqd 24/09/2024 11:05:13 GBp 266 383.00 XLON xHa8atZ8WZN 24/09/2024 11:05:13 GBp 326 382.80 XLON xHa8atZ8WZQ 24/09/2024 11:01:23 GBp 25 383.00 XLON xHa8atZ8kX0 24/09/2024 11:01:23 GBp 301 383.00 XLON xHa8atZ8kX2 24/09/2024 11:01:16 GBp 326 383.20 XLON xHa8atZ8kjg 24/09/2024 10:50:50 GBp 454 383.20 XLON xHa8atZ8h4e 24/09/2024 10:48:36 GBp 111 383.40 XLON xHa8atZ8eBR 24/09/2024 10:48:36 GBp 360 383.40 XLON xHa8atZ8eBT 24/09/2024 10:47:50 GBp 399 384.00 XLON xHa8atZ8ffW 24/09/2024 10:47:50 GBp 192 384.00 XLON xHa8atZ8fkS 24/09/2024 10:47:50 GBp 85 384.00 XLON xHa8atZ8fkU 24/09/2024 10:47:50 GBp 1,707 384.00 XLON xHa8atZ8ffc 24/09/2024 10:43:27 GBp 326 383.40 XLON xHa8atZ8N2G 24/09/2024 10:42:22 GBp 85 383.20 XLON xHa8atZ8KeL 24/09/2024 10:30:39 GBp 326 381.80 XLON xHa8atZ8SWJ 24/09/2024 10:25:39 GBp 495 382.00 XLON xHa8atZ8Rkr 24/09/2024 10:20:40 GBp 211 382.20 XLON xHa8atZ86i@ 24/09/2024 10:20:35 GBp 373 382.40 XLON xHa8atZ86f3 24/09/2024 10:20:35 GBp 117 382.40 XLON xHa8atZ86f5 24/09/2024 10:18:57 GBp 233 383.00 XLON xHa8atZ87Wp 24/09/2024 10:18:57 GBp 550 383.00 XLON xHa8atZ87Wr 24/09/2024 10:18:57 GBp 326 382.60 XLON xHa8atZ87Wu 24/09/2024 10:14:09 GBp 346 382.80 XLON xHa8atZ85T@ 24/09/2024 10:07:51 GBp 184 383.00 XLON xHa8atZ81AU 24/09/2024 10:00:05 GBp 699 383.00 XLON xHa8atZ8DG$ 24/09/2024 10:00:04 GBp 3,827 383.00 XLON xHa8atZ8DJ8 24/09/2024 10:00:04 GBp 45 383.00 XLON xHa8atZ8DJA 24/09/2024 10:00:04 GBp 422 383.00 XLON xHa8atZ8DIe 24/09/2024 10:00:04 GBp 286 383.00 XLON xHa8atZ8DIu 24/09/2024 10:00:04 GBp 326 382.60 XLON xHa8atZ8DI$ 24/09/2024 09:56:01 GBp 498 383.00 XLON xHa8atZ88iS 24/09/2024 09:39:47 GBp 206 381.60 XLON xHa8atZ9@dI 24/09/2024 09:39:47 GBp 20 381.60 XLON xHa8atZ9@dK 24/09/2024 09:39:47 GBp 92 381.80 XLON xHa8atZ9@cA 24/09/2024 09:39:47 GBp 234 381.80 XLON xHa8atZ9@cC 24/09/2024 09:39:40 GBp 303 382.00 XLON xHa8atZ9@lh 24/09/2024 09:36:26 GBp 346 382.20 XLON xHa8atZ9yrM 24/09/2024 09:36:26 GBp 346 382.20 XLON xHa8atZ9yqX 24/09/2024 09:33:45 GBp 231 382.20 XLON xHa8atZ9zBX 24/09/2024 09:33:45 GBp 115 382.20 XLON xHa8atZ9zBZ 24/09/2024 09:24:37 GBp 450 382.20 XLON xHa8atZ9cOh 24/09/2024 09:24:37 GBp 1,000 382.20 XLON xHa8atZ9cOj 24/09/2024 09:24:37 GBp 226 382.00 XLON xHa8atZ9cOo 24/09/2024 09:24:37 GBp 326 382.20 XLON xHa8atZ9cOq 24/09/2024 09:22:43 GBp 153 382.20 XLON xHa8atZ9dUC 24/09/2024 09:18:19 GBp 184 381.80 XLON xHa8atZ9Ylo 24/09/2024 09:17:46 GBp 346 381.60 XLON xHa8atZ9Y4Z 24/09/2024 09:17:11 GBp 184 381.80 XLON xHa8atZ9YG3 24/09/2024 09:16:40 GBp 226 381.80 XLON xHa8atZ9ZjU 24/09/2024 09:16:40 GBp 326 382.00 XLON xHa8atZ9ZiW 24/09/2024 09:07:58 GBp 320 381.80 XLON xHa8atZ9idT 24/09/2024 09:07:52 GBp 431 382.00 XLON xHa8atZ9iWM 24/09/2024 09:07:52 GBp 245 382.40 XLON xHa8atZ9iWR 24/09/2024 09:05:54 GBp 315 382.40 XLON xHa8atZ9jlE 24/09/2024 09:05:54 GBp 46 382.40 XLON xHa8atZ9jlG 24/09/2024 09:01:01 GBp 216 382.20 XLON xHa8atZ9hIg 24/09/2024 09:00:59 GBp 312 382.40 XLON xHa8atZ9hTV 24/09/2024 09:00:43 GBp 461 382.40 XLON xHa8atZ9ebl 24/09/2024 09:00:43 GBp 42 382.40 XLON xHa8atZ9ebn 24/09/2024 09:00:13 GBp 84 382.60 XLON xHa8atZ9enn 24/09/2024 09:00:13 GBp 109 382.60 XLON xHa8atZ9enp 24/09/2024 09:00:13 GBp 421 382.60 XLON xHa8atZ9enu 24/09/2024 09:00:13 GBp 326 382.40 XLON xHa8atZ9en$ 24/09/2024 08:57:22 GBp 1,879 382.20 XLON xHa8atZ9Mbl 24/09/2024 08:57:22 GBp 25 382.20 XLON xHa8atZ9Mbn 24/09/2024 08:57:20 GBp 326 382.00 XLON xHa8atZ9Max 24/09/2024 08:46:14 GBp 205 381.60 XLON xHa8atZ9GhU 24/09/2024 08:46:14 GBp 227 381.60 XLON xHa8atZ9GgY 24/09/2024 08:45:23 GBp 138 381.60 XLON xHa8atZ9GNI 24/09/2024 08:45:23 GBp 86 381.60 XLON xHa8atZ9GMa 24/09/2024 08:45:23 GBp 81 381.60 XLON xHa8atZ9GMc 24/09/2024 08:45:23 GBp 100 381.40 XLON xHa8atZ9GMe 24/09/2024 08:45:23 GBp 636 381.60 XLON xHa8atZ9GMW 24/09/2024 08:42:44 GBp 326 381.00 XLON xHa8atZ9Umd 24/09/2024 08:38:22 GBp 28 380.20 XLON xHa8atZ9SOn 24/09/2024 08:38:22 GBp 121 380.20 XLON xHa8atZ9SOp 24/09/2024 08:33:27 GBp 191 378.80 XLON xHa8atZ9OtI 24/09/2024 08:33:27 GBp 366 379.00 XLON xHa8atZ9OtK 24/09/2024 08:33:27 GBp 459 379.60 XLON xHa8atZ9OtR 24/09/2024 08:33:27 GBp 171 379.60 XLON xHa8atZ9OtT 24/09/2024 08:31:29 GBp 237 379.60 XLON xHa8atZ9PGS 24/09/2024 08:31:29 GBp 115 379.20 XLON xHa8atZ9PJf 24/09/2024 08:31:29 GBp 211 379.20 XLON xHa8atZ9PJh 24/09/2024 08:27:02 GBp 164 379.60 XLON xHa8atZ95d9 24/09/2024 08:27:02 GBp 238 379.80 XLON xHa8atZ95dB 24/09/2024 08:26:55 GBp 437 380.00 XLON xHa8atZ95ik 24/09/2024 08:23:49 GBp 165 381.00 XLON xHa8atZ93jx 24/09/2024 08:23:49 GBp 359 381.60 XLON xHa8atZ93j@ 24/09/2024 08:23:49 GBp 515 381.80 XLON xHa8atZ93j0 24/09/2024 08:21:19 GBp 258 382.00 XLON xHa8atZ90GJ 24/09/2024 08:21:19 GBp 63 382.00 XLON xHa8atZ90GL 24/09/2024 08:20:31 GBp 339 382.20 XLON xHa8atZ916$ 24/09/2024 08:19:08 GBp 425 382.40 XLON xHa8atZ9E48 24/09/2024 08:19:01 GBp 686 383.20 XLON xHa8atZ9ECL 24/09/2024 08:19:01 GBp 50 383.20 XLON xHa8atZ9ECN 24/09/2024 08:19:01 GBp 104 383.20 XLON xHa8atZ9ECP 24/09/2024 08:19:01 GBp 304 382.60 XLON xHa8atZ9ECS 24/09/2024 08:12:36 GBp 265 383.20 XLON xHa8atZ9BpF 24/09/2024 08:12:35 GBp 382 383.40 XLON xHa8atZ9Bor 24/09/2024 08:12:34 GBp 170 383.60 XLON xHa8atZ9Bo4 24/09/2024 08:12:33 GBp 20 385.40 XLON xHa8atZ9Bz5 24/09/2024 08:12:33 GBp 86 385.40 XLON xHa8atZ9Bz7 24/09/2024 08:12:33 GBp 83 385.40 XLON xHa8atZ9Bz9 24/09/2024 08:12:33 GBp 3,113 385.40 XLON xHa8atZ9BzB 24/09/2024 08:12:33 GBp 87 385.40 XLON xHa8atZ9BzD 24/09/2024 08:12:33 GBp 24 385.20 XLON xHa8atZ9BzH 24/09/2024 08:12:33 GBp 226 383.80 XLON xHa8atZ9BzN 24/09/2024 08:12:33 GBp 326 384.00 XLON xHa8atZ9BzP 24/09/2024 08:02:58 GBp 598 384.80 XLON xHa8atZAo71 24/09/2024 08:02:58 GBp 6 384.80 XLON xHa8atZAo7J 24/09/2024 08:02:58 GBp 57 384.60 XLON xHa8atZAo7L 24/09/2024 08:02:58 GBp 264 384.60 XLON xHa8atZAo7N 24/09/2024 08:02:58 GBp 231 384.60 XLON xHa8atZAo7P