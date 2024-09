EBC Financial Group Memamerkan Kehadiran Yang Kuat Di Ifx EXPO Asia 2024 Di Bangkok

(MENAFN- EIN Presswire)

THAILAND, September 24, 2024 /EINPresswire / -- EBC Financial Group berhasil merampungkan partisipasinya di iFX EXPO Asia 2024, ajang perdagangan daring B2B terkemuka di dunia, yang mempertemukan lebih dari 3.500 pemimpin industri, pakar, dan profesional dari 1.600+ perusahaan selama tiga hari untuk berjejaring, berbagi pengetahuan, dan menciptakan peluang bisnis baru. Diselenggarakan dari tanggal 16 hingga 18 September di Centara Grand & Bangkok Convention Centre yang bergengsi, stan EBC Financial Group diakui oleh pejabat acara sebagai stan terbaik di pameran tersebut, dan menjadi pusat utama bagi para peserta yang ingin menjelajahi solusi keuangan inovatif dan kemitraan B2B milik perusahaan.

Rekor Kerumunan dan Keterlibatan B2B yang Kuat

EBC Financial Group melihat jumlah pengunjung yang luar biasa di stannya, dengan para peserta menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi perdagangan canggih, layanan pialang, dan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Selama acara tiga hari tersebut, tim EBC berinteraksi dengan banyak IB, inovator teknologi finansial, dan calon mitra bisnis, serta menjawab banyak pertanyaan yang menekankan permintaan yang terus meningkat terhadap layanan grup tersebut di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Banyaknya pengunjung stan merupakan bukti meluasnya pengaruh EBC Financial Group di industri ini, karena para peserta sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang solusi perusahaan yang dirancang untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh para pedagang dan investor modern. Pameran ini menyediakan platform yang sangat baik untuk membahas peluang bisnis, yang menghasilkan koneksi B2B yang berharga dan kemitraan yang prospektif.

Asia: Pusat Utama Pertumbuhan Fintech

Ekosistem teknologi finansial Asia terus berkembang pesat, dan iFX EXPO Asia 2024 menjadi ajang yang ideal bagi EBC Financial Group untuk menonjolkan keahlian dan inovasinya di kawasan tersebut. Kepemimpinan perusahaan menekankan pentingnya beradaptasi dengan lanskap perdagangan daring dan teknologi finansial yang terus berkembang pesat.

Pasar platform perdagangan daring global bernilai $8,9 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai $18,4 miliar pada tahun 2031, tumbuh pada CAGR sebesar 7,8% dari tahun 2022 hingga 2031. Asia-Pasifik diperkirakan akan menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat selama periode ini, didorong oleh meningkatnya penggunaan platform perdagangan daring dan lonjakan perdagangan mandiri. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai titik fokus bagi perusahaan fintech, dan EBC Financial Group berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ini dan memperluas jejaknya.

Visi untuk Masa Depan

Dengan keberhasilan iFX EXPO Asia 2024, EBC Financial Group bersemangat untuk membangun momentum yang dihasilkan dari acara tersebut. Perusahaan tetap berkomitmen untuk mendorong inovasi dalam bidang jasa keuangan dan berharap dapat memperluas kemitraan dan pengaruhnya di seluruh wilayah. Seiring dengan terus berkembangnya dunia perdagangan daring, EBC Financial Group siap memimpin dalam memberikan solusi keuangan yang canggih dan berpusat pada pelanggan.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan perantara global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), dan EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.





