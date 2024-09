(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

23 September 2024 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the“Company”)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 20 September 2024 it had purchased a total of 167,435 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE Number of ordinary shares purchased 167,435 - - Highest price paid (per ordinary share) 385.00p - - Lowest price paid (per ordinary share) 377.40p - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) 381.15p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,489,546 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,489,546.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT + 1 Currency GBP





Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID 20/09/2024 08:08:53 GBp 244 383.40 XLON xHa8ZinpI0d 20/09/2024 08:08:53 GBp 108 383.40 XLON xHa8ZinpI0b 20/09/2024 08:08:53 GBp 76 385.00 XLON xHa8ZinpI1Q 20/09/2024 08:08:53 GBp 68 385.00 XLON xHa8ZinpI1U 20/09/2024 08:08:53 GBp 68 385.00 XLON xHa8ZinpI1S 20/09/2024 08:08:53 GBp 79 385.00 XLON xHa8ZinpI1I 20/09/2024 08:08:53 GBp 211 385.00 XLON xHa8ZinpI1G 20/09/2024 08:08:53 GBp 322 385.00 XLON xHa8ZinpI1K 20/09/2024 08:08:53 GBp 194 385.00 XLON xHa8ZinpI16 20/09/2024 08:08:53 GBp 55 385.00 XLON xHa8ZinpI1A 20/09/2024 08:08:53 GBp 77 385.00 XLON xHa8ZinpI18 20/09/2024 08:08:53 GBp 200 385.00 XLON xHa8ZinpI1y 20/09/2024 08:08:53 GBp 66 385.00 XLON xHa8ZinpI10 20/09/2024 08:08:53 GBp 80 385.00 XLON xHa8ZinpI1@ 20/09/2024 08:08:53 GBp 205 385.00 XLON xHa8ZinpI1w 20/09/2024 08:09:04 GBp 375 385.00 XLON xHa8ZinpI7d 20/09/2024 08:09:41 GBp 149 383.40 XLON xHa8ZinpIvp 20/09/2024 08:09:46 GBp 199 384.60 XLON xHa8ZinpI@K 20/09/2024 08:10:01 GBp 429 384.40 XLON xHa8ZinpIzV 20/09/2024 08:13:07 GBp 271 384.40 XLON xHa8ZinpLJ1 20/09/2024 08:13:07 GBp 290 384.40 XLON xHa8ZinpLJ$ 20/09/2024 08:16:58 GBp 515 384.60 XLON xHa8ZinpKKn 20/09/2024 08:17:28 GBp 199 384.60 XLON xHa8ZinpKCP 20/09/2024 08:21:39 GBp 245 384.40 XLON xHa8ZinpNTS 20/09/2024 08:27:08 GBp 149 385.00 XLON xHa8ZinpNXd 20/09/2024 08:27:08 GBp 452 385.00 XLON xHa8ZinpNXj 20/09/2024 08:27:10 GBp 203 385.00 XLON xHa8ZinpNcM 20/09/2024 08:27:43 GBp 534 384.40 XLON xHa8ZinpNbZ 20/09/2024 08:27:43 GBp 199 384.40 XLON xHa8ZinpMQS 20/09/2024 08:27:43 GBp 178 384.20 XLON xHa8ZinpMQL 20/09/2024 08:27:48 GBp 60 383.40 XLON xHa8ZinpMRV 20/09/2024 08:31:39 GBp 549 383.20 XLON xHa8ZinpMqF 20/09/2024 08:31:39 GBp 382 383.00 XLON xHa8ZinpMqH 20/09/2024 08:33:12 GBp 272 382.00 XLON xHa8ZinpfG3 20/09/2024 08:33:12 GBp 229 382.00 XLON xHa8ZinpfGy 20/09/2024 08:53:49 GBp 352 384.00 XLON xHa8ZinpiCo 20/09/2024 08:53:49 GBp 245 383.80 XLON xHa8ZinpiCm 20/09/2024 08:59:04 GBp 352 383.00 XLON xHa8ZinpluA 20/09/2024 09:00:13 GBp 199 383.80 XLON xHa8ZinplWK 20/09/2024 09:00:14 GBp 199 383.80 XLON xHa8ZinplW4 20/09/2024 09:00:16 GBp 182 383.80 XLON xHa8ZinplXy 20/09/2024 09:04:51 GBp 199 384.00 XLON xHa8Zinpkcn 20/09/2024 09:05:46 GBp 144 383.80 XLON xHa8ZinpXM1 20/09/2024 09:05:46 GBp 179 383.80 XLON xHa8ZinpXM3 20/09/2024 09:07:33 GBp 211 384.00 XLON xHa8ZinpXwr 20/09/2024 09:07:33 GBp 51 384.00 XLON xHa8ZinpXwp 20/09/2024 09:08:51 GBp 160 384.00 XLON xHa8ZinpXsv 20/09/2024 09:08:51 GBp 352 383.80 XLON xHa8ZinpXsC 20/09/2024 09:08:51 GBp 1218 384.00 XLON xHa8ZinpXs6 20/09/2024 09:08:51 GBp 289 384.00 XLON xHa8ZinpXsx 20/09/2024 09:09:24 GBp 8 383.80 XLON xHa8ZinpXlz 20/09/2024 09:17:42 GBp 243 383.80 XLON xHa8ZinpZEW 20/09/2024 09:17:42 GBp 101 383.80 XLON xHa8ZinpZFU 20/09/2024 09:19:35 GBp 214 383.60 XLON xHa8ZinpZsU 20/09/2024 09:19:35 GBp 26 383.60 XLON xHa8ZinpZsS 20/09/2024 09:24:50 GBp 245 383.20 XLON xHa8ZinpYfA 20/09/2024 09:24:50 GBp 352 383.40 XLON xHa8ZinpYfC 20/09/2024 09:24:50 GBp 98 383.60 XLON xHa8ZinpYf1 20/09/2024 09:24:50 GBp 1000 383.60 XLON xHa8ZinpYf3 20/09/2024 09:26:08 GBp 161 383.40 XLON xHa8ZinpbJL 20/09/2024 09:29:48 GBp 199 383.40 XLON xHa8ZinpbX1 20/09/2024 09:29:48 GBp 352 383.20 XLON xHa8ZinpbXs 20/09/2024 09:29:48 GBp 149 383.40 XLON xHa8ZinpbXr 20/09/2024 09:29:48 GBp 74 383.40 XLON xHa8ZinpbXh 20/09/2024 09:29:48 GBp 79 383.40 XLON xHa8ZinpbcS 20/09/2024 09:29:48 GBp 17 383.40 XLON xHa8ZinpbcQ 20/09/2024 09:29:48 GBp 69 383.40 XLON xHa8ZinpbcG 20/09/2024 09:29:48 GBp 71 383.40 XLON xHa8ZinpbcI 20/09/2024 09:29:48 GBp 75 383.40 XLON xHa8ZinpbcE 20/09/2024 09:29:48 GBp 133 383.40 XLON xHa8ZinpbcU 20/09/2024 09:29:57 GBp 245 383.00 XLON xHa8Zinpbbc 20/09/2024 09:29:57 GBp 1194 383.00 XLON xHa8ZinpaQU 20/09/2024 09:31:28 GBp 208 383.00 XLON xHa8Zinpa3T 20/09/2024 09:33:26 GBp 208 383.00 XLON xHa8Zinpaca 20/09/2024 09:39:14 GBp 39 383.20 XLON xHa8ZinpcCG 20/09/2024 09:39:14 GBp 313 383.20 XLON xHa8ZinpcCE 20/09/2024 09:53:25 GBp 352 383.60 XLON xHa8ZinpwPS 20/09/2024 09:54:12 GBp 352 383.60 XLON xHa8ZinpwFy 20/09/2024 09:54:41 GBp 199 383.60 XLON xHa8Zinpw5L 20/09/2024 10:00:07 GBp 352 384.00 XLON xHa8Zinp$5Y 20/09/2024 10:00:08 GBp 245 383.80 XLON xHa8Zinp$xO 20/09/2024 10:00:08 GBp 868 384.00 XLON xHa8Zinp$xI 20/09/2024 10:00:08 GBp 142 384.00 XLON xHa8Zinp$x7 20/09/2024 10:00:08 GBp 195 384.00 XLON xHa8Zinp$x9 20/09/2024 10:00:09 GBp 80 384.00 XLON xHa8Zinp$xW 20/09/2024 10:02:41 GBp 16 383.60 XLON xHa8ZinpnM$ 20/09/2024 10:02:41 GBp 336 383.60 XLON xHa8ZinpnMz 20/09/2024 10:04:37 GBp 352 383.40 XLON xHa8Zinpmnf 20/09/2024 10:04:37 GBp 78 383.60 XLON xHa8ZinpmnZ 20/09/2024 10:04:37 GBp 4863 383.60 XLON xHa8ZinpmnX 20/09/2024 10:04:54 GBp 102 383.40 XLON xHa8Zinpmdo 20/09/2024 10:04:54 GBp 101 383.40 XLON xHa8Zinpmdq 20/09/2024 10:05:14 GBp 171 383.00 XLON xHa8Zinpp4l 20/09/2024 10:05:14 GBp 532 383.20 XLON xHa8Zinpp4p 20/09/2024 10:05:14 GBp 200 383.00 XLON xHa8Zinpp4n 20/09/2024 10:09:00 GBp 157 382.20 XLON xHa8ZinptG$ 20/09/2024 10:09:00 GBp 369 382.20 XLON xHa8ZinptGz 20/09/2024 10:09:03 GBp 218 382.00 XLON xHa8Zinpt9i 20/09/2024 10:09:04 GBp 150 381.80 XLON xHa8ZinptEk 20/09/2024 10:18:49 GBp 106 381.60 XLON xHa8ZinoAMJ 20/09/2024 10:18:49 GBp 246 381.60 XLON xHa8ZinoAML 20/09/2024 10:19:30 GBp 352 381.40 XLON xHa8ZinoA03 20/09/2024 10:19:30 GBp 1018 381.60 XLON xHa8ZinoA0z 20/09/2024 10:19:30 GBp 518 381.60 XLON xHa8ZinoA0j 20/09/2024 10:19:30 GBp 251 381.60 XLON xHa8ZinoA0l 20/09/2024 10:19:38 GBp 218 381.20 XLON xHa8ZinoA7Y 20/09/2024 10:22:43 GBp 174 381.20 XLON xHa8ZinoDFI 20/09/2024 10:22:43 GBp 348 381.20 XLON xHa8ZinoDFK 20/09/2024 10:22:43 GBp 356 381.20 XLON xHa8ZinoDFF 20/09/2024 10:22:43 GBp 247 381.00 XLON xHa8ZinoDFg 20/09/2024 10:26:16 GBp 459 380.40 XLON xHa8ZinoCQy 20/09/2024 10:26:16 GBp 320 380.20 XLON xHa8ZinoCQu 20/09/2024 10:30:28 GBp 187 380.60 XLON xHa8ZinoCZj 20/09/2024 10:31:09 GBp 561 380.20 XLON xHa8ZinoFPU 20/09/2024 10:31:09 GBp 348 380.00 XLON xHa8ZinoFPS 20/09/2024 10:31:09 GBp 146 380.20 XLON xHa8ZinoFPK 20/09/2024 10:31:09 GBp 122 380.20 XLON xHa8ZinoFPM 20/09/2024 10:35:10 GBp 140 379.80 XLON xHa8ZinoFWa 20/09/2024 10:35:10 GBp 196 379.80 XLON xHa8ZinoFWc 20/09/2024 10:36:42 GBp 321 380.20 XLON xHa8ZinoEEq 20/09/2024 10:38:40 GBp 328 380.00 XLON xHa8ZinoEfG 20/09/2024 10:50:28 GBp 199 382.00 XLON xHa8Zino2ff 20/09/2024 10:50:46 GBp 31 382.20 XLON xHa8Zino5H9 20/09/2024 10:50:46 GBp 446 382.20 XLON xHa8Zino5HB 20/09/2024 10:50:46 GBp 154 382.20 XLON xHa8Zino5Hw 20/09/2024 10:50:46 GBp 86 382.20 XLON xHa8Zino5Hu 20/09/2024 10:50:46 GBp 148 382.20 XLON xHa8Zino5Hn 20/09/2024 10:50:48 GBp 62 382.20 XLON xHa8Zino5N0 20/09/2024 10:50:48 GBp 356 382.20 XLON xHa8Zino5N2 20/09/2024 10:50:48 GBp 93 382.20 XLON xHa8Zino5Nw 20/09/2024 10:51:13 GBp 141 382.60 XLON xHa8Zino5lX 20/09/2024 10:51:13 GBp 211 382.60 XLON xHa8Zino5iV 20/09/2024 10:51:20 GBp 324 382.60 XLON xHa8Zino4O8 20/09/2024 10:51:20 GBp 65 382.60 XLON xHa8Zino4O6 20/09/2024 10:51:20 GBp 90 382.60 XLON xHa8Zino4Om 20/09/2024 10:51:25 GBp 85 382.60 XLON xHa8Zino4Jq 20/09/2024 10:51:25 GBp 196 382.60 XLON xHa8Zino4Js 20/09/2024 10:52:26 GBp 104 382.80 XLON xHa8Zino7h$ 20/09/2024 10:52:26 GBp 52 382.80 XLON xHa8Zino7h1 20/09/2024 10:58:43 GBp 555 383.60 XLON xHa8ZinoHeR 20/09/2024 10:58:43 GBp 243 383.60 XLON xHa8ZinoHeT 20/09/2024 10:58:50 GBp 6778 384.00 XLON xHa8ZinoGRo 20/09/2024 10:59:01 GBp 231 383.80 XLON xHa8ZinoG2g 20/09/2024 10:59:01 GBp 44 383.80 XLON xHa8ZinoG2i 20/09/2024 10:59:58 GBp 606 384.00 XLON xHa8ZinoJzl 20/09/2024 11:06:05 GBp 352 384.20 XLON xHa8ZinoLgb 20/09/2024 11:06:05 GBp 245 384.00 XLON xHa8ZinoLgZ 20/09/2024 11:07:50 GBp 464 384.80 XLON xHa8ZinoKe0 20/09/2024 11:07:50 GBp 169 384.80 XLON xHa8ZinoKe2 20/09/2024 11:08:31 GBp 371 383.80 XLON xHa8ZinoKcY 20/09/2024 11:21:10 GBp 337 384.00 XLON xHa8ZinohXJ 20/09/2024 11:25:01 GBp 53 384.20 XLON xHa8ZinojIo 20/09/2024 11:25:01 GBp 539 384.20 XLON xHa8ZinojIe 20/09/2024 11:25:01 GBp 149 384.20 XLON xHa8ZinojJ7 20/09/2024 11:34:55 GBp 213 384.40 XLON xHa8Zinokuc 20/09/2024 11:34:55 GBp 348 384.40 XLON xHa8Zinokue 20/09/2024 11:34:55 GBp 170 384.40 XLON xHa8Zinokua 20/09/2024 11:34:55 GBp 225 384.40 XLON xHa8ZinokvR 20/09/2024 11:34:55 GBp 540 384.40 XLON xHa8ZinokvI 20/09/2024 11:34:56 GBp 149 384.40 XLON xHa8Zinokvv 20/09/2024 11:38:18 GBp 347 384.20 XLON xHa8ZinoXXC 20/09/2024 11:38:18 GBp 5 384.20 XLON xHa8ZinoXXA 20/09/2024 11:38:18 GBp 312 384.40 XLON xHa8ZinoXX1 20/09/2024 11:38:18 GBp 312 384.40 XLON xHa8ZinoXX3 20/09/2024 11:45:14 GBp 152 384.60 XLON xHa8ZinoY3i 20/09/2024 11:45:14 GBp 200 384.60 XLON xHa8ZinoY3k 20/09/2024 11:45:14 GBp 400 384.60 XLON xHa8ZinoY3b 20/09/2024 11:45:14 GBp 114 384.60 XLON xHa8ZinoY3Z 20/09/2024 11:45:17 GBp 394 384.40 XLON xHa8ZinoY7h 20/09/2024 11:53:04 GBp 162 384.20 XLON xHa8ZinoaZ4 20/09/2024 11:53:06 GBp 683 383.80 XLON xHa8ZinoaWl 20/09/2024 11:59:39 GBp 301 384.40 XLON xHa8Zinov7q 20/09/2024 12:06:25 GBp 120 384.40 XLON xHa8ZinowK2 20/09/2024 12:06:25 GBp 210 384.40 XLON xHa8ZinowK0 20/09/2024 12:06:25 GBp 521 384.40 XLON xHa8ZinowKl 20/09/2024 12:10:08 GBp 378 383.80 XLON xHa8ZinozqJ 20/09/2024 12:10:08 GBp 177 383.80 XLON xHa8ZinozqH 20/09/2024 12:12:42 GBp 305 383.80 XLON xHa8Zinoynl 20/09/2024 12:12:42 GBp 266 383.80 XLON xHa8Zinoynb 20/09/2024 12:12:42 GBp 266 383.60 XLON xHa8ZinoynZ 20/09/2024 12:21:03 GBp 452 383.20 XLON xHa8ZinonYh 20/09/2024 12:21:06 GBp 220 383.00 XLON xHa8Zinondh 20/09/2024 12:21:06 GBp 136 382.80 XLON xHa8Zinonda 20/09/2024 12:21:06 GBp 15 382.80 XLON xHa8ZinondY 20/09/2024 12:23:32 GBp 193 382.60 XLON xHa8ZinomZl 20/09/2024 12:27:01 GBp 349 382.40 XLON xHa8ZinooBy 20/09/2024 12:27:01 GBp 242 382.20 XLON xHa8ZinooBw 20/09/2024 12:31:50 GBp 46 381.60 XLON xHa8Zinoq2j 20/09/2024 12:31:52 GBp 280 381.60 XLON xHa8Zinoq3l 20/09/2024 12:37:43 GBp 506 382.00 XLON xHa8ZinosCH 20/09/2024 12:45:06 GBp 170 382.20 XLON xHa8ZinnBOg 20/09/2024 12:45:06 GBp 46 382.20 XLON xHa8ZinnBPT 20/09/2024 12:48:05 GBp 171 382.20 XLON xHa8ZinnAOw 20/09/2024 12:48:05 GBp 808 382.20 XLON xHa8ZinnAOn 20/09/2024 12:48:11 GBp 85 382.20 XLON xHa8ZinnASK 20/09/2024 12:48:11 GBp 202 382.20 XLON xHa8ZinnASD 20/09/2024 12:50:06 GBp 200 382.20 XLON xHa8ZinnAeL 20/09/2024 12:52:04 GBp 253 382.20 XLON xHa8ZinnD0f 20/09/2024 12:55:01 GBp 343 382.20 XLON xHa8ZinnC6L 20/09/2024 12:57:09 GBp 134 382.00 XLON xHa8ZinnFQy 20/09/2024 12:57:09 GBp 254 381.80 XLON xHa8ZinnFQs 20/09/2024 12:57:09 GBp 394 382.00 XLON xHa8ZinnFQw 20/09/2024 12:57:13 GBp 204 381.60 XLON xHa8ZinnFRR 20/09/2024 13:06:49 GBp 94 382.80 XLON xHa8Zinn0Lv 20/09/2024 13:06:49 GBp 146 382.60 XLON xHa8Zinn0Lx 20/09/2024 13:06:49 GBp 40 382.80 XLON xHa8Zinn0Lr 20/09/2024 13:09:46 GBp 186 382.80 XLON xHa8Zinn3TR 20/09/2024 13:12:43 GBp 316 382.80 XLON xHa8Zinn3WW 20/09/2024 13:16:00 GBp 572 382.40 XLON xHa8Zinn2l3 20/09/2024 13:19:11 GBp 255 382.40 XLON xHa8Zinn5d1 20/09/2024 13:19:11 GBp 174 382.40 XLON xHa8Zinn5d$ 20/09/2024 13:19:11 GBp 236 382.40 XLON xHa8Zinn5do 20/09/2024 13:19:11 GBp 299 382.20 XLON xHa8Zinn5dm 20/09/2024 13:28:12 GBp 110 382.00 XLON xHa8Zinn6HN 20/09/2024 13:28:12 GBp 233 382.00 XLON xHa8Zinn6HL 20/09/2024 13:28:12 GBp 352 382.00 XLON xHa8Zinn6HE 20/09/2024 13:28:12 GBp 245 381.80 XLON xHa8Zinn6Hb 20/09/2024 13:28:12 GBp 247 382.00 XLON xHa8Zinn6MU 20/09/2024 13:28:56 GBp 23 382.00 XLON xHa8Zinn63T 20/09/2024 13:28:56 GBp 121 382.00 XLON xHa8Zinn63R 20/09/2024 13:30:19 GBp 117 381.80 XLON xHa8Zinn6rg 20/09/2024 13:31:51 GBp 352 381.60 XLON xHa8ZinnPUa 20/09/2024 13:39:50 GBp 352 381.40 XLON xHa8ZinnREL 20/09/2024 13:39:50 GBp 361 381.60 XLON xHa8ZinnRE8 20/09/2024 13:39:50 GBp 104 381.60 XLON xHa8ZinnREC 20/09/2024 13:39:50 GBp 550 381.60 XLON xHa8ZinnREA 20/09/2024 13:39:50 GBp 167 381.60 XLON xHa8ZinnRE$ 20/09/2024 13:42:26 GBp 373 381.40 XLON xHa8ZinnQVG 20/09/2024 13:42:26 GBp 550 381.60 XLON xHa8ZinnQVB 20/09/2024 13:42:26 GBp 79 381.60 XLON xHa8ZinnQVD 20/09/2024 13:42:26 GBp 58 381.60 XLON xHa8ZinnQV6 20/09/2024 13:42:29 GBp 242 381.20 XLON xHa8ZinnQTO 20/09/2024 13:54:15 GBp 245 381.00 XLON xHa8ZinnUUm 20/09/2024 13:54:15 GBp 352 381.20 XLON xHa8ZinnUUo 20/09/2024 13:54:15 GBp 438 381.40 XLON xHa8ZinnUUe 20/09/2024 13:54:15 GBp 1000 381.20 XLON xHa8ZinnUUg 20/09/2024 13:54:35 GBp 373 380.80 XLON xHa8ZinnUHC 20/09/2024 13:54:35 GBp 259 380.60 XLON xHa8ZinnUH8 20/09/2024 14:00:04 GBp 546 380.20 XLON xHa8ZinnHl4 20/09/2024 14:00:04 GBp 199 380.20 XLON xHa8ZinnHlt 20/09/2024 14:00:04 GBp 173 380.00 XLON xHa8ZinnHlr 20/09/2024 14:02:14 GBp 250 379.40 XLON xHa8ZinnGeD 20/09/2024 14:02:14 GBp 174 379.20 XLON xHa8ZinnGeB 20/09/2024 14:08:12 GBp 352 379.40 XLON xHa8ZinnL@L 20/09/2024 14:17:50 GBp 352 380.20 XLON xHa8ZinnfVO 20/09/2024 14:22:48 GBp 352 380.40 XLON xHa8ZinnelC 20/09/2024 14:23:51 GBp 200 380.20 XLON xHa8ZinnhH4 20/09/2024 14:23:51 GBp 106 380.20 XLON xHa8ZinnhH6 20/09/2024 14:23:51 GBp 46 380.20 XLON xHa8ZinnhH2 20/09/2024 14:23:51 GBp 245 380.00 XLON xHa8ZinnhH0 20/09/2024 14:23:51 GBp 101 380.40 XLON xHa8ZinnhHp 20/09/2024 14:23:51 GBp 72 380.40 XLON xHa8ZinnhHt 20/09/2024 14:23:51 GBp 82 380.40 XLON xHa8ZinnhHx 20/09/2024 14:23:51 GBp 230 380.40 XLON xHa8ZinnhHv 20/09/2024 14:24:12 GBp 352 380.20 XLON xHa8ZinnhEj 20/09/2024 14:24:12 GBp 245 380.00 XLON xHa8ZinnhEh 20/09/2024 14:24:17 GBp 220 379.80 XLON xHa8ZinnhDd 20/09/2024 14:24:17 GBp 160 380.00 XLON xHa8ZinnhDW 20/09/2024 14:24:56 GBp 312 379.80 XLON xHa8ZinnhrU 20/09/2024 14:24:56 GBp 40 379.80 XLON xHa8ZinnhqW 20/09/2024 14:24:56 GBp 329 380.00 XLON xHa8ZinnhrM 20/09/2024 14:24:56 GBp 55 380.00 XLON xHa8ZinnhrO 20/09/2024 14:32:12 GBp 352 380.20 XLON xHa8Zinnln3 20/09/2024 14:35:25 GBp 116 380.00 XLON xHa8ZinnX0g 20/09/2024 14:35:25 GBp 236 380.00 XLON xHa8ZinnX0e 20/09/2024 14:35:25 GBp 180 380.20 XLON xHa8ZinnX0X 20/09/2024 14:35:25 GBp 1160 380.20 XLON xHa8ZinnX1V 20/09/2024 14:35:25 GBp 213 380.20 XLON xHa8ZinnX0Z 20/09/2024 14:35:25 GBp 149 380.20 XLON xHa8ZinnX0b 20/09/2024 14:36:38 GBp 352 380.00 XLON xHa8ZinnWUk 20/09/2024 14:40:12 GBp 352 380.20 XLON xHa8ZinnZjO 20/09/2024 14:40:50 GBp 352 380.00 XLON xHa8ZinnYNw 20/09/2024 14:40:51 GBp 352 380.00 XLON xHa8ZinnYNr 20/09/2024 14:40:52 GBp 8 380.00 XLON xHa8ZinnYNd 20/09/2024 14:40:52 GBp 4 380.00 XLON xHa8ZinnYNf 20/09/2024 14:42:15 GBp 94 380.20 XLON xHa8ZinnbKD 20/09/2024 14:43:23 GBp 352 380.00 XLON xHa8ZinnbYs 20/09/2024 14:43:23 GBp 189 380.20 XLON xHa8ZinnbYn 20/09/2024 14:43:23 GBp 245 380.20 XLON xHa8ZinnbYl 20/09/2024 14:43:23 GBp 464 380.20 XLON xHa8ZinnbYf 20/09/2024 14:43:23 GBp 137 380.20 XLON xHa8ZinnbYp 20/09/2024 14:43:23 GBp 266 380.20 XLON xHa8ZinnbYh 20/09/2024 14:43:23 GBp 550 380.20 XLON xHa8ZinnbYj 20/09/2024 14:44:20 GBp 547 380.00 XLON xHa8Zinna1p 20/09/2024 14:47:56 GBp 352 380.20 XLON xHa8Zinnc84 20/09/2024 14:53:52 GBp 352 380.40 XLON xHa8ZinnxdF 20/09/2024 14:53:52 GBp 245 380.20 XLON xHa8ZinnxdD 20/09/2024 14:53:52 GBp 352 380.40 XLON xHa8Zinnxdv 20/09/2024 14:53:52 GBp 200 380.20 XLON xHa8Zinnxdo 20/09/2024 14:53:52 GBp 45 380.20 XLON xHa8Zinnxdm 20/09/2024 14:53:52 GBp 205 380.40 XLON xHa8Zinnxdf 20/09/2024 14:53:52 GBp 550 380.40 XLON xHa8Zinnxdh 20/09/2024 14:53:52 GBp 68 380.40 XLON xHa8Zinnxdd 20/09/2024 14:53:52 GBp 285 380.40 XLON xHa8Zinnxdj 20/09/2024 14:57:35 GBp 474 380.00 XLON xHa8ZinnzcF 20/09/2024 14:57:40 GBp 144 379.80 XLON xHa8ZinnyQa 20/09/2024 14:57:40 GBp 187 379.80 XLON xHa8ZinnyQY 20/09/2024 14:58:16 GBp 272 379.60 XLON xHa8Zinny0D 20/09/2024 14:58:16 GBp 187 379.40 XLON xHa8Zinny0B 20/09/2024 15:00:38 GBp 306 378.60 XLON xHa8Zinn@ar 20/09/2024 15:00:53 GBp 236 378.40 XLON xHa8ZinnnJF 20/09/2024 15:00:59 GBp 199 378.40 XLON xHa8ZinnnMg 20/09/2024 15:04:44 GBp 52 378.20 XLON xHa8Zinnmql 20/09/2024 15:04:44 GBp 323 378.20 XLON xHa8Zinnmqa 20/09/2024 15:04:44 GBp 406 378.20 XLON xHa8Zinnmqn 20/09/2024 15:11:06 GBp 373 378.60 XLON xHa8ZinnqTa 20/09/2024 15:11:06 GBp 224 378.40 XLON xHa8ZinnqTY 20/09/2024 15:11:06 GBp 241 379.00 XLON xHa8ZinnqIL 20/09/2024 15:11:06 GBp 199 379.00 XLON xHa8ZinnqIN 20/09/2024 15:11:06 GBp 59 379.00 XLON xHa8ZinnqIP 20/09/2024 15:11:06 GBp 218 378.80 XLON xHa8ZinnqIR 20/09/2024 15:11:06 GBp 72 378.80 XLON xHa8ZinnqIT 20/09/2024 15:11:40 GBp 182 378.60 XLON xHa8Zinnq5g 20/09/2024 15:11:40 GBp 185 378.60 XLON xHa8Zinnq5i 20/09/2024 15:14:40 GBp 352 378.40 XLON xHa8Zinns7D 20/09/2024 15:14:40 GBp 535 378.20 XLON xHa8Zinns77 20/09/2024 15:14:40 GBp 373 378.00 XLON xHa8Zinns75 20/09/2024 15:24:50 GBp 141 377.40 XLON xHa8ZinmFcF 20/09/2024 15:24:50 GBp 211 377.40 XLON xHa8ZinmFcD 20/09/2024 15:28:51 GBp 283 378.20 XLON xHa8Zinm0y8 20/09/2024 15:28:51 GBp 176 378.20 XLON xHa8Zinm0y6 20/09/2024 15:28:51 GBp 349 378.20 XLON xHa8Zinm0yh 20/09/2024 15:28:51 GBp 7 378.20 XLON xHa8Zinm0zi 20/09/2024 15:28:51 GBp 14 378.20 XLON xHa8Zinm0zg 20/09/2024 15:33:56 GBp 423 378.80 XLON xHa8Zinm4q6 20/09/2024 15:37:51 GBp 393 379.20 XLON xHa8ZinmOtn 20/09/2024 15:37:51 GBp 31 379.20 XLON xHa8ZinmOtl 20/09/2024 15:37:52 GBp 294 379.00 XLON xHa8ZinmOq@ 20/09/2024 15:37:52 GBp 616 379.20 XLON xHa8ZinmOqx 20/09/2024 15:37:52 GBp 45 379.20 XLON xHa8ZinmOqp 20/09/2024 15:37:52 GBp 135 379.20 XLON xHa8ZinmOqr 20/09/2024 15:37:52 GBp 49 379.20 XLON xHa8ZinmOqh 20/09/2024 15:37:52 GBp 2001 379.20 XLON xHa8ZinmOqf 20/09/2024 15:37:52 GBp 149 379.20 XLON xHa8ZinmOqZ 20/09/2024 15:37:56 GBp 9 379.20 XLON xHa8ZinmOec 20/09/2024 15:37:56 GBp 230 379.20 XLON xHa8ZinmOee 20/09/2024 15:39:14 GBp 337 379.20 XLON xHa8ZinmRnb 20/09/2024 15:39:42 GBp 552 378.80 XLON xHa8ZinmQUW 20/09/2024 15:39:42 GBp 199 378.80 XLON xHa8ZinmQVQ 20/09/2024 15:39:45 GBp 198 378.60 XLON xHa8ZinmQSG 20/09/2024 15:44:01 GBp 561 378.60 XLON xHa8ZinmVev 20/09/2024 15:45:15 GBp 244 378.40 XLON xHa8ZinmUth 20/09/2024 15:45:15 GBp 367 378.40 XLON xHa8ZinmUtf 20/09/2024 15:45:15 GBp 292 378.20 XLON xHa8ZinmUtd 20/09/2024 15:48:16 GBp 619 378.40 XLON xHa8ZinmGXV 20/09/2024 15:48:27 GBp 271 378.20 XLON xHa8ZinmJOq 20/09/2024 15:48:27 GBp 263 378.00 XLON xHa8ZinmJOn 20/09/2024 15:58:44 GBp 160 379.40 XLON xHa8Zinmf@J 20/09/2024 15:58:44 GBp 719 379.40 XLON xHa8Zinmf@H 20/09/2024 16:00:27 GBp 278 379.40 XLON xHa8Zinmehv 20/09/2024 16:01:45 GBp 175 379.60 XLON xHa8Zinmhy9 20/09/2024 16:01:45 GBp 145 379.80 XLON xHa8Zinmhy1 20/09/2024 16:01:45 GBp 200 379.80 XLON xHa8Zinmhy3 20/09/2024 16:02:16 GBp 879 379.60 XLON xHa8ZinmhZe 20/09/2024 16:02:16 GBp 199 379.60 XLON xHa8ZinmhZb 20/09/2024 16:02:16 GBp 384 379.40 XLON xHa8ZinmhZZ 20/09/2024 16:02:23 GBp 548 379.40 XLON xHa8ZinmhXX 20/09/2024 16:02:23 GBp 18166 379.40 XLON xHa8ZinmhcP 20/09/2024 16:02:23 GBp 189 379.40 XLON xHa8ZinmhcR 20/09/2024 16:06:51 GBp 22 379.20 XLON xHa8Zinmjds 20/09/2024 16:06:51 GBp 857 379.20 XLON xHa8Zinmjdq 20/09/2024 16:06:51 GBp 870 379.20 XLON xHa8Zinmjdn 20/09/2024 16:07:31 GBp 1493 379.40 XLON xHa8Zinmi6i 20/09/2024 16:07:35 GBp 581 379.40 XLON xHa8ZinmiwO 20/09/2024 16:07:35 GBp 42 379.40 XLON xHa8ZinmiwG 20/09/2024 16:07:35 GBp 142 379.40 XLON xHa8ZinmiwI 20/09/2024 16:10:22 GBp 8 379.60 XLON xHa8Zinmk85 20/09/2024 16:10:22 GBp 151 379.80 XLON xHa8Zinmk8t 20/09/2024 16:10:22 GBp 59 379.80 XLON xHa8Zinmk8f 20/09/2024 16:10:34 GBp 360 379.60 XLON xHa8Zinmkwq 20/09/2024 16:10:34 GBp 117 379.80 XLON xHa8Zinmkwj 20/09/2024 16:10:34 GBp 164 379.80 XLON xHa8Zinmkwn 20/09/2024 16:10:34 GBp 550 379.80 XLON xHa8Zinmkwl 20/09/2024 16:12:17 GBp 69 380.20 XLON xHa8ZinmX25 20/09/2024 16:12:17 GBp 260 380.20 XLON xHa8ZinmX2z 20/09/2024 16:12:17 GBp 216 380.20 XLON xHa8ZinmX21 20/09/2024 16:12:17 GBp 649 380.20 XLON xHa8ZinmX2x 20/09/2024 16:12:17 GBp 18 380.20 XLON xHa8ZinmX23 20/09/2024 16:12:17 GBp 69 380.20 XLON xHa8ZinmX2$ 20/09/2024 16:12:17 GBp 864 380.20 XLON xHa8ZinmX3L 20/09/2024 16:12:17 GBp 260 380.20 XLON xHa8ZinmX3P 20/09/2024 16:12:17 GBp 79 380.20 XLON xHa8ZinmX3N 20/09/2024 16:12:17 GBp 1870 380.20 XLON xHa8ZinmX3C 20/09/2024 16:12:17 GBp 379 380.20 XLON xHa8ZinmX30 20/09/2024 16:12:17 GBp 200 380.20 XLON xHa8ZinmX3@ 20/09/2024 16:12:17 GBp 397 380.20 XLON xHa8ZinmX3v 20/09/2024 16:12:17 GBp 937 380.20 XLON xHa8ZinmX0N 20/09/2024 16:12:17 GBp 870 380.20 XLON xHa8ZinmX0L 20/09/2024 16:12:17 GBp 78 380.20 XLON xHa8ZinmX3R 20/09/2024 16:12:17 GBp 231 380.20 XLON xHa8ZinmX1X 20/09/2024 16:12:18 GBp 345 380.20 XLON xHa8ZinmX6h 20/09/2024 16:12:18 GBp 629 380.20 XLON xHa8ZinmX7K 20/09/2024 16:12:18 GBp 53 380.20 XLON xHa8ZinmX70 20/09/2024 16:12:18 GBp 600 380.20 XLON xHa8ZinmX72 20/09/2024 16:12:20 GBp 1501 380.20 XLON xHa8ZinmX7Y 20/09/2024 16:13:06 GBp 879 380.00 XLON xHa8ZinmXjE 20/09/2024 16:13:06 GBp 384 379.80 XLON xHa8ZinmXjC 20/09/2024 16:13:06 GBp 1000 380.00 XLON xHa8ZinmXj4 20/09/2024 16:13:06 GBp 163 380.00 XLON xHa8ZinmXjp 20/09/2024 16:13:33 GBp 199 380.00 XLON xHa8ZinmWPf 20/09/2024 16:15:35 GBp 46 380.00 XLON xHa8ZinmZVn 20/09/2024 16:15:35 GBp 833 380.00 XLON xHa8ZinmZVl 20/09/2024 16:15:46 GBp 384 379.80 XLON xHa8ZinmZHr 20/09/2024 16:15:46 GBp 10 380.00 XLON xHa8ZinmZHl 20/09/2024 16:15:46 GBp 108 380.00 XLON xHa8ZinmZHh 20/09/2024 16:15:46 GBp 6898 380.00 XLON xHa8ZinmZMT 20/09/2024 16:15:46 GBp 1000 380.00 XLON xHa8ZinmZHj 20/09/2024 16:15:46 GBp 2400 380.00 XLON xHa8ZinmZHX 20/09/2024 16:15:46 GBp 550 380.00 XLON xHa8ZinmZHf 20/09/2024 16:15:46 GBp 363 380.00 XLON xHa8ZinmZHb 20/09/2024 16:15:46 GBp 248 380.00 XLON xHa8ZinmZMV 20/09/2024 16:15:46 GBp 67 380.00 XLON xHa8ZinmZHd 20/09/2024 16:15:46 GBp 784 380.00 XLON xHa8ZinmZHZ 20/09/2024 16:16:51 GBp 674 379.80 XLON xHa8ZinmZrg 20/09/2024 16:16:51 GBp 205 379.80 XLON xHa8ZinmZre 20/09/2024 16:19:51 GBp 879 379.60 XLON xHa8ZinmbPp 20/09/2024 16:19:51 GBp 550 379.80 XLON xHa8ZinmbPj 20/09/2024 16:19:51 GBp 78 379.80 XLON xHa8ZinmbPh 20/09/2024 16:19:51 GBp 79 379.80 XLON xHa8ZinmbPf 20/09/2024 16:19:51 GBp 413 379.80 XLON xHa8ZinmbUN 20/09/2024 16:19:51 GBp 68 379.80 XLON xHa8ZinmbUP 20/09/2024 16:19:51 GBp 225 379.80 XLON xHa8ZinmbUR 20/09/2024 16:19:51 GBp 74 379.80 XLON xHa8ZinmbUE 20/09/2024 16:19:55 GBp 51 379.80 XLON xHa8ZinmbSS 20/09/2024 16:19:55 GBp 80 379.80 XLON xHa8ZinmbSQ 20/09/2024 16:19:58 GBp 275 379.80 XLON xHa8ZinmbIO 20/09/2024 16:19:58 GBp 72 379.80 XLON xHa8ZinmbIG 20/09/2024 16:19:58 GBp 22 379.80 XLON xHa8ZinmbII 20/09/2024 16:20:15 GBp 1267 380.00 XLON xHa8Zinmb86 20/09/2024 16:20:15 GBp 76 380.00 XLON xHa8Zinmb8@ 20/09/2024 16:20:15 GBp 550 380.00 XLON xHa8Zinmb8y 20/09/2024 16:20:15 GBp 336 380.00 XLON xHa8Zinmb80 20/09/2024 16:20:15 GBp 70 380.00 XLON xHa8Zinmb8w 20/09/2024 16:20:16 GBp 4 380.20 XLON xHa8Zinmb8m 20/09/2024 16:20:16 GBp 273 380.20 XLON xHa8Zinmb8c 20/09/2024 16:21:18 GBp 10 380.40 XLON xHa8ZinmbXa 20/09/2024 16:21:18 GBp 901 380.40 XLON xHa8ZinmbXX 20/09/2024 16:21:18 GBp 2895 380.40 XLON xHa8ZinmbXZ 20/09/2024 16:21:32 GBp 879 380.20 XLON xHa8ZinmaOV 20/09/2024 16:21:32 GBp 204 380.20 XLON xHa8ZinmaOL