General Silicones Annonce Son Intention De Se Développer En Europe

(MENAFN- PR Newswire) Parmi les principaux facteurs, citons l'engagement de la région à réduire les plastiques et l'expansion de l'industrie des véhicules électriques.

HSINCHU, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- General Silicones , l'expert en composants silicones basé à Taïwan à l'origine de Compo-SiL ® , annonce son intention d'étendre ses activités en Europe et de proposer ses solutions silicones à la pointe de l'industrie à une base de clients plus large. L'entreprise, qui réalise jusqu'à 65 % de son chiffre d'affaires dans les secteurs de l'automobile et de la médecine, s'attachera à faire bénéficier les clients européens de ces marchés verticaux de son savoir-faire et de son expertise.

With Europe's commitment to reducing plastics and the booming EV industry, General Silicones will focus its growth efforts there, aiming to better serve its automotive and healthcare customers.

Pour consulter les experts de General Silicones sur la façon dont le silicone peut optimiser la conception d'un produit, veuillez contacter : [email protected]

(( Outre l'engagement fort de l'Europe à réduire la

prévalence du plastique, la croissance du marché européen des véhicules électriques

entraîne une demande importante de composants automobiles en silicone, tels que les claviers de l'interface homme-machine (IHM) et les garnitures intérieures

)), a commenté Michael Lin, président-directeur général de General Silicones. ((

En tant qu'élément clé des chaînes d'approvisionnement de plusieurs entreprises européennes, nous espérons porter notre présence ici à un niveau supérieur et aider les entreprises de la région à se détourner du plastique

)).

General Silicones est spécialisée dans le polymère de silicone, qui est fabriqué à partir de sable - la matière la plus abondante à la surface de la Terre - et qui est largement reconnu pour ses nombreux avantages. Plus précisément, il est très durable et résistant à la chaleur, polyvalent, sûr pour un usage externe et biocompatible, et plus respectueux de l'environnement que les plastiques. L'Agence européenne pour l'environnement indique qu'environ 74 % des plastiques sont actuellement utilisés à des fins autres que l'emballage, notamment dans la construction, l'ameublement, le textile et l'électronique grand public. Alors que la région cherche à réduire sa consommation de plastique, les fabricants de silicone tels que General Silicones offrent une alternative plus durable et plus sûre.

Approche consultative visant à réduire les coûts totaux de production

L'un des principaux atouts de General Silicones est la puissance et l'expertise de ses spécialistes et de son équipe de recherche et développement, qui s'approprient les produits des clients en tant que consultants. Ils font souvent de l'ingénierie inverse, puis identifient où le silicone peut être le plus bénéfique, afin d'optimiser les conceptions et de réduire les coûts totaux de production. L'équipe se concentre également sur le développement de partenariats à long terme avec les clients, garantissant ainsi un succès continu.

Un guichet unique avec des normes exigeantes

S'appuyant sur plus de 50 ans d'expertise, General Silicones est un fournisseur de solutions complètes à base de silicone qui respecte des normes rigoureuses en matière de qualité et de durabilité. Ses pratiques commerciales sont certifiées ISO 9001:2015 pour la gestion de la qualité, IATF 16949:2016 pour les clients du secteur automobile et ISO 14001:2015 pour les systèmes de gestion environnementale.

Ces normes élevées s'étendent de la phase de conception initiale à la gestion de la qualité, et l'expertise de l'entreprise en matière de matériaux est suffisamment importante pour prendre en charge différentes parties de la chaîne d'approvisionnement en silicone. Une filiale s'occupe de la distribution de silicone pour les fournisseurs de matières premières, et General Silicones possède également sa propre marque Compo-SiL ® , un matériau de silicone breveté. Grâce à l'intégration des efforts, les clients de l'entreprise reçoivent les meilleurs produits et services possibles dans un guichet unique.

Capacités de personnalisation complètes

Des composants en silicone pour l'automobile aux solutions en silicone de qualité médicale pour les soins de santé, General Silicones compte plus de 20 000 séries de produits, ce qui souligne ses capacités étendues en matière de conception et de production. En outre, tous les matériaux sont conçus sur mesure et adaptés aux besoins du client en ajustant les spécifications de chaque produit en silicone, notamment la force de déclic, la conformité FDA, la biocompatibilité, la dureté et l'ignifugation.

À propos de General Silicones

Fondée en 1970, General Silicones Co. possède plus d'un demi-siècle d'expertise dans la fabrication de silicones et répond à une large gamme d'applications grâce à ses capacités étendues. En tant que guichet unique, l'entreprise se distingue en consultant ses clients sur la conception des produits et en les conseillant sur l'optimisation de l'utilisation du silicone, dans le but de maximiser la durabilité et de minimiser les coûts de production. Pour servir sa clientèle mondiale, General Silicones dispose de sites de service dans toute l'Asie, notamment en Chine et au Vietnam.

Pour en savoir plus :

