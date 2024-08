ထုတ်ကုန်ကန့်သတ်မှု နှင့် ဝယ်သူဝန်ဆောင်မှုကို တန်ဖိုးထား၍ Dongfeng Motor သည် အာဆီယံဈေးကွက်ဗျူဟာကို ထက်သန်စွာ မြှင့်တင်နေ

(MENAFN- EIN Presswire)

Dongfeng သည် အာဆီယံဈေးကွက်တွင် အရောင်းအကြိုသင်တန်းနှင့် ဝယ်သူထံပို့ဆောင်မှု ပွဲတော်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

WUHAN, HUBEI, CHINA, August 30, 2024 /EINPresswire / -- အာဆီယံစျေးကွက်သည် Dongfeng Motor ၏ ပြည်ပစီးပွားရေးအတွက် အဓိကကျသော ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dongfeng သည် ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့တွင် ထုတ်ကုန်အသစ်များ တိုးမြှင့်ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်သူဝန်ဆောင်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း၊ ဒေသအလိုက် စျေးကွက်တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကို တက်ကြွစွာ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ၎င်း၏ ခိုင်မာသော မော်တော်ယာဥ်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားနှင့် ရေရှည်စက်မှုလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတို့ဖြင့် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗျူဟာကို အခိုင်အမာ အကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပြီး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော အနာဂတ်တို့ကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်တွင် Dongfeng စီးပွားဖြစ်သုံးယာဉ်များနှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရောင်းလေ့ကျင့်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်တစ်ခု ၏ တန်ဖိုးပြည့်ဝသော ကွင်းဆက် ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ အဓိကလှုပ်ရှားမှုများကို အစီစဥ်တကျစီစဉ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာရှင်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ထုတ်ကုန်များ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတုံ့ပြန်မှု တို့၏ မြန်နှုန်းတို့ကို မြင့်တက်လာစေသည်။

မေလတွင် Dongfeng သည် ဗီယက်နမ်တွင် DOGFENG GX လယ်ထွန်စက်၏ စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ကုန်ပစ္စည်းအကြိုရောင်းချမှုနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Dongfeng Motor သည် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို အထူးဂရုထားခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အသစ်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်းကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးမှုရရှိစေခြင်း၊ သုံးစွဲသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် မိမိကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင် Dongfeng စီးပွားဖြစ်သုံးယာဉ်များသည် အခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့် သုံးစွဲသူ၏ယုံကြည်မှုကို တိုးမြင့်စေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစျေးကွက်တွင် Dongfeng Motor သည် သုံးစွဲသူများအား ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြပွဲများနှင့် စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုများမှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးမြင့် အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ပြီး ဒေသဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်တွင် အထူးအလေးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကားသစ်များမိတ်ဆက်ပွဲမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့် ထုတ်ကုန်၏ဂုဏ်သတင်းတို့ကို ပိုမိုအားကောင်းစေခဲ့သည်။

လာမည့် ၂၁ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင်၊ Dongfeng Motor သည် စိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်ကိရိယာများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ အပါအဝင် အမျိုးအစား လေးခုတွင် ကိုယ်စားပြု မော်ဒယ် ၁၀ မျိုးနှင့် ထုတ်ကုန် ၁၀၀ နီးပါးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုစည်းထားသည့် ပုံရိပ်တို့ကို တင်ဆက်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ အလားအလာရှိသော မိတ်ဖက်များနှင့် နှီးနှောဖလှယ်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေပြီး နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါမည်။

Dongfeng Motor သည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို လမ်းညွှန်အဖြစ် အမြဲယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကန့်သတ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နက်ရှိုင်းစေကာ၊ ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှု၊ ဗျူဟာ လမ်းကြောင်း ချဲ့ထွင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုတို့တွင် "သုံးစွဲသူသာ ပထမ" ဟူသော အယူအဆကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

