Saturday’S Soccer Games: Where To Watch Live And Schedule

(MENAFN- The Rio Times) Highlights for Saturday, 25th, include the FA Cup final (Manchester City vs. Manchester United) and the La Liga match (Real Madrid vs. Real Betis).



Today's schedule also features UEFA Women's Champions League, Paulistão U-2 , Scottish Championship, Brasileirão Série B, and Italian Championship matches.

Today's Live Football Matches

La Liga







09:00 - Osasuna vs Villarreal - Star+



11:15 - Real Sociedad vs Atlético de Madrid - Star+



13:30 - Almería vs Cádiz - Star+



13:30 - Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao - Star+

16:00 - Real Madrid vs Real Betis - Star+





11:00 - Manchester City vs Manchester United - Star+





15:30 - VfL Bochum vs Fortuna Dusseldorf





11:00 - Celtic vs Rangers - Star+







13:00 - Juventus vs Monza - Star+

15:45 - Milan vs Salernitana - Star+





13:00 - Barcelona (F) vs Lyon (F) - TNT, Max, and DAZN





13:00 - Al Ain vs Yokohama F. Marinos - Star+







13:00 - Sport Huancayo vs UTC



17:00 - Deportivo Garcilaso vs Melgar



17:00 - Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

17:00 - Universitario vs Los Chankas





15:00 - Kaiserslautern vs Bayer Leverkusen - Star+







15:00 - Argentinos Juniors vs River Plate - Star+

20:00 - Boca Juniors vs Talleres - Star+







15:00 - Audax U-20 vs São Paulo U-20 - Futebol Paulista (Youtube)



15:00 - São Caetano U-20 vs Corinthians U-20 - Futebol Paulista (Youtube)

15:00 - Ibrachina U-20 vs Palmeiras U-20 - Futebol Paulista (Youtube)







15:00 - Rampla Juniors vs Liverpool-URU - Star+

18:00 - Nacional-URU vs Danubio - Star+





15:30 - Gent vs STV - Star+







16:00 - Altos-PI vs Fluminense-PI - TV Altos Oficial (Youtube)



16:00 - Atlético Cearense vs Treze-PB - FCF TV and TV Treze (Youtube)



16:00 - Itabuna vs Nova Iguaçu - TV Vitória Betsat (Youtube)



16:00 - Juazeirense vs ASA - Juazeirense TV Cancão (Youtube)

18:00 - Água Santa vs São José-SP - TV Netuno (Youtube)





16:00 - Santos (F) vs Marília (F)







17:00 - Náutico vs Remo - DAZN



17:00 - Confiança vs ABC - DAZN

19:30 - Sampaio Corrêa vs Botafogo-PB - DAZN





21:00 - Guarani vs Paysandu - Sportv and Premiere





21:30 - Junior Barranquilla vs Atlético Bucaramanga







22:00 - LDU vs Universidad Católica-EQU - Star+



22:00 - Delfín vs Aucas - Star+



22:00 - Macara vs Independiente del Valle - Star+

22:00 - Barcelona-EQU vs Técnico Universitario - Star+







23:30 - Vancouver Whitecaps vs Inter Miami - AppleTV+









