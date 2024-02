CSE Bulletin: Expiry - Red Light Holland Corp. 24FEB2024 Warrants (TRIP.WT.A)

Settlement Terms: All trades February 21 and 22 will settle for cash next day. Trades on February 23, 2024 will be for cash same day.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close February 23, 2024.

_________________________________

Les bons de souscription de Red Light Holland Corp. 24FEB2024 cotés le 24 février 2021 expireront le 24 février 2024.

Conditions de règlement: Toutes les transactions des 21 et 22 février seront réglées en espèces le lendemain. Les transactions du 23 février 2024 se feront en espèces le jour même.

Les bons de souscription seront arrêtés à midi et radiés à la clôture du marché le 23 février 2024.