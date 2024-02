HLTH Europe Y GE Healthcare Presentan Una Galería De Arte Innovadora

(MENAFN- PR Newswire) - HLTH Europe y GE HealthCare presentan una galería de arte innovadora: una fusión de atención médica y creatividad

-

Ya están abiertas las inscripciones para la primera galería de arte transfronteriza digital y presencial de Europa

LONDRES, 19 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- HLTH Inc ., la plataforma líder en ecosistemas de atención médica, anunció hoy el lanzamiento de la Galería de Arte HLTH Europe, patrocinada por GE HealthCare , líder mundial en soluciones innovadoras de atención médica. Se invita a los profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores a enviar sus obras de arte aquí

para exhibirlas en la Galería de Arte HLTH Europe, que se celebrará en el evento inaugural de HLTH Europe .

An Opiod Wasteland by Kathleen Radcliff - Senior Public Health Nurse Missouri - Department of Health and Senior Services Bureau of Immunizations - Description: This mixed-media collage represents my experience as a Clinical Risk Manager during the height of the opioid crisis in our community. As part of our healthcare team, it was crucial to find ways to cope with the emotional turmoil and challenges posed by this epidemic. By combining elements such as the physician figure, the poppy symbolizing the origins of opioids, and the desert landscape filled with chemical property symbols, I created a powerful visual representation of the struggle against addiction and its devastating consequences. Through this artwork, I hope to raise awareness and spark conversation around the ongoing battle against opioid abuse. Created in 2014.

No More Barriers, by Doug Healy - Director ICT Digital Te Aka Whai Ora/Māori Health Authority - New Zealand. Description: The huge steel pipe that smashed hero Doug Healey's back broke his body but not his spirit. In a spectacular act of courage, Healey ran to push a workmate away from falling six metre-long pipes. But he was struck himself. "It just pulverised me," Healey recalls of the nightmarish accident. "My back just went crack, crack, crack."

North Berwick by Natalya Olin - Programme Officer WHO (World Health Organisation)

Continue Reading

La galería celebrará la creatividad y la resiliencia de las personas que proporcionan y reciben tratamiento médico, al tiempo que resalta el poder terapéutico del arte. Mostrará una variedad de medios, incluidas pinturas, arte digital y fotografía.

Obras de arte procedentes de hospitales y grupos artísticos europeos, incluyendo la Genees-Kunst Arts and Medicine Foundation y el University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH), adornarán físicamente la galería. Estas obras de arte han sido creadas por el personal y los pacientes. Estas instalaciones se ubicarán junto a pantallas digitales que mostrarán obras de arte de profesionales de la salud, pacientes y líderes de todo el mundo que pueden enviarlas antes del evento, sin coste alguno, a través del enlace aquí .

La galería también ofrecerá experiencias colaborativas para los asistentes a HLTH Europe. Trabajando con artistas locales, HLTH Europe organizará una serie de talleres interactivos, que van desde modelado en arcilla hasta acuarelas y corte de papel.

"Estamos encantados de lanzar la Galería de Arte HLTH Europe con el apoyo del equipo de GE HealthCare", afirmó Katy Fryatt, directora general de HLTH Europe. "El arte es un medio poderoso a través del cual podemos compartir nuestras experiencias y conectarnos entre nosotros. Animamos a las presentaciones de todas las partes interesadas en el ecosistema de atención médica, desde grupos de pacientes hasta cuidadores, médicos y líderes del sistema. La galería fomentará un sentido de comunidad entre todo el ecosistema de atención médica a través del arte. En última instancia, esperamos que la galería ofrezca un recordatorio de por qué nos reunimos en HLTH: en beneficio de los pacientes."

Simon Philip Rost, director de marketing de Enterprise Imaging de GE HealthCare, comentó: "Estamos orgullosos de formar parte de esta iniciativa en HLTH Europe. Reconocemos el poder terapéutico del arte y su contribución al bienestar integral de los pacientes y animamos a todos los miembros del ecosistema sanitario a considerar enviar su trabajo. Esperamos ofrecer una salida creativa tanto para pacientes como para profesionales de la salud a finales de este año en Ámsterdam".

La Galería de Arte HLTH Europe estará abierta a todos los asistentes durante el evento de tres días en el RAI, Ámsterdam, del 17 al 20 de junio de 2024.

Acerca de HLTH Inc & HLTH Europe

La misión de HLTH Inc. es capacitar a las personas dentro del ecosistema de la atención médica para resolver desafíos complejos, fomentar la innovación y catalizar el cambio para el bien y para todos.

Fundado en 2018, el evento emblemático de HLTH Inc., HLTH

reúne a más de 10.000 líderes de atención médica en Las Vegas cada otoño y rápidamente se ha convertido en el evento número uno de Estados Unidos en innovación en atención médica.

Dirigido por un equipo local experto (con sede en Londres y Berlín), HLTH Europe

combinará lo mejor de los eventos de HLTH en Estados Unidos con las necesidades únicas de los complejos mercados de salud europeos, para catalizar el cambio y resaltar oportunidades para mejorar las experiencias y los resultados en todo el continente.

El HLTH Europe inaugural tendrá lugar en RAI, Ámsterdam, del 17 al 20 de junio. Se espera que asistan más de 3.500 asistentes, 250 ponentes y 350 patrocinadores.

Foto -



Foto -



Foto -