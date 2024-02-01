أسعار النفط تنخفض بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين وارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

(MENAFN) شهدت أسعار النفط انخفاضًا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، وتأثرت بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي الهادئ في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط الخام, وزاد هذا الانخفاض بفعل زيادة فجائية في مخزونات النفط الأمريكية، التي يُرجح أن تكون ناتجة عن تكثيف إنتاج النفط بسبب الظروف الجوية الباردة الشديدة التي شهدتها البلاد في وقت سابق من الشهر.



كما سجلت عقود نفط برنت لتسليم مارس، التي تستعد للانتهاء، انخفاضًا بقيمة 1.16 دولار، تقريبًا 1.4 بالمئة، لتغلق عند 81.71 دولار للبرميل خلال التسوية, وشهد العقد الأكثر تداولاً لشهر أبريل انخفاضًا أكبر بقيمة 1.89 دولار، تقريبًا 2.3 في المئة، لينهي التداول عند 80.55 دولار, في الوقت نفسه، خسرت عقود النفط الخام الأمريكي لشهر مارس 1.97 دولار، تقريبًا 2.5 في المئة، لتستقر عند 75.85 دولار للبرميل, وفي وقت سابق من الجلسة، شهدت أسعار النفط الخام برنت و WTI تراجعًا بأكثر من 2 دولار للبرميل.



كذلك أظهرت دراسة رسمية أن النشاط التصنيعي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير, وتؤكد هذه التطورات التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصاد الصيني الأوسع في استعادة الزخم, وأُبرزت المخاوف الاقتصادية أكثر بفعل قرار قضائي حديث بتصفية المطور العقاري المضطرب "شينا إيفرجراند"، مما أضاف عناصر الشكوك حول توقعات الاقتصاد الصيني وتأثيراتها المحتملة على الطلب العالمي على النفط.

MENAFN01022024000045015682ID1107795281