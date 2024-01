La Inauguración De Pixar Place Hotel Será El 30 De Enero De 2024 En Disneyland Resort

(MENAFN- PR Newswire) ANAHEIM, Calif., 30 de enero de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy 30 de enero tiene lugar la inauguración de

Pixar Place Hotel en Disneyland Resort, haciendo de este modo oficial la transformación de Disney's Paradise Pier Hotel en el primer hotel temático de Pixar en Estados Unidos. El edificio de 15 plantas con vistas a Disney California Adventure Park ofrece un conjunto de habitaciones cómodas y de estilo contemporáneo que celebran el arte de Pixar Animation Studios, nuevos restaurantes gestionados por Great Maple, una relajante piscina y zona de juegos en la azotea, un gimnasio renovado y mucho más. A lo largo y ancho del hotel se exhiben arte conceptual, de personajes y de otras facetas que ilustran las historias de Pixar como "Finding Nemo", "Inside Out" y "Soul", entre otras.

Disneyland Resort celebrated the grand opening of Pixar Place Hotel on Jan. 30 with a festive ceremony featuring appearances from Disneyland Resort and Pixar Animation Studio executives as well as visits from some classic Pixar characters. At the Disneyland Resort in Anaheim, Calif., the imaginative 15 story hotel is the first fully Pixar-themed hotel in the United States. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

Guests may encounter Bing Bong from Pixar's film“Inside Out” at Pixar Place Hotel at Disneyland Resort in Anaheim, Calif., where he makes his worldwide debut and first appearance at any Disney property. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

Pixar Place Hotel at Disneyland Resort in Anaheim, Calif., weaves the artistry of Pixar into a comfortable and contemporary setting where guests gain a new perspective on some of their favorite Pixar worlds and characters. Through carefully curated artwork and décor, Pixar Place Hotel evokes the inspiration and humor that goes into every Pixar film, while celebrating the artistic process. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

"Durante los próximos años la expansión de Disneyland Resort va a ser espectacular y la transformación de Pixar Place Hotel es la demostración de cómo creamos experiencias de gran calidad para nuestros visitantes inspirados en nuestras historias más populares", dijo Ken Potrock, presidente de Disneyland Resort.

"Pixar Place Hotel, gracias a la mejora de las habitaciones y las instalaciones, a las que se ha añadido el toque Pixar, se enorgullece en ofrecer una experiencia sublime y distintivamente Disney que solo puede vivirse en el Disneyland Resort", dijo Ron Silagyi, mánager general de Pixar Place Hotel.

Habitaciones e instalaciones contemporáneas 'reimaginadas' con el arte de Pixar

Pixar Place Hotel está diseñado para evocar la inspiración y el humor de los filmes Pixar, celebrando al mismo tiempo su proceso creativo. La decoración, que parte de los bocetos iniciales hasta el diseño final, describe momentos memorables de las historias de Pixar y revela arte nunca visto antes.



"En

Pixar, nuestra misión es contar grandes historias. Y nada es más emocionante que ver esas historias cobrar vida en los parques de Disney. Pixar Place Hotel en Disneyland Resort es el ejemplo perfecto: es como entrar en un mundo de Pixar. Es verdaderamente inmersivo y estamos encantados de haber colaborado con Walt Disney Imagineering para hacer posible esta experiencia para los visitantes", dijo Pete Docter, director creativo de Pixar.

La recepción, que ha sido rediseñada , está centrada alrededor de una gran escultura de la icónica Lámpara de Pixar balanceándose encima de una pelota. A través del tragaluz podrán verse diseños de personajes partiendo de sus formas y colores básicos y que representan los primeros pasos de la creación de una historia Pixar... y de la estancia de los huéspedes en el hotel.

En horas selectas, Joe Gardner de "Soul" podrá ser visto tocando el piano cerca de la escalera del hotel. Bing Bong de "Inside Out" de Pixar, que aparece por primera vez en cualquier propiedad de Disney, se le puede encontrar creando recuerdos fotográficos centrales con los visitantes.

Las habitaciones "reimaginadas" incorporan guiños fantásticos al mundo del aclamado estudio de animación, desde arte conceptual en los cabezales de las camas hasta las almohadas inspiradas en la Pelota de Pixar. Algunas muestras del arte exhibido han sido creadas por los artistas de Pixar Animation Studios exclusivamente para Pixar Place Hotel.

Una vez concluyan los últimos retoques más delante en este año, Pixar Place Hotel contará con 479 habitaciones, incluyendo dos nuevas suites temáticas de dos recámaras , además de un nuevo salón de Servicio de Conserjería . La Suite Coco, donde reina el color, rendirá tributo a Miguel y al legado de su familia a través del vibrante arte oaxaqueño, mientras que la Suite Incredibles, de estilo modernista, incluirá objetos de la familia Parr, siempre con un guiño futurista y de ciencia ficción. El salón de concierge The Creators Club, en la segunda planta, homenajeará la relación entre Walt Disney Imagineering y Pixar Animation Studios a través de pósteres de atracciones, arte conceptual y música de las experiencias Pixar en los parques Disney alrededor del mundo.

En la azotea, las áreas recreacionales, que han sido modernizadas , crean un oasis ideal para la diversión y la relajación. La azotea, un lugar perfecto para ver los fuegos artificiales en noches selectas, es un espacio acogedor que dispone de cómodos sofás y también de fogones de piedras que recuerdan a algunos de los personajes más candentes de Pixar. Pixar Shorts Court ofrecerá la opción de juegos al aire libre inspirados en los cortometrajes de Pixar. Los visitantes también pueden relajarse en la Pixel Pool; juguetear en las fuentes de agua de Nemo's Cove inspiradas en "Finding Nemo"; o subirse al tobogán Crush's Surfin' Slide de 186 pies de largo (57 metros).

Mike y Sulley de "Monsters University" pueden ser vistos en el mural del gimnasio, que ha sido ampliado, subidos a una cinta de correr. La tienda STOR-E , un guiño a la película "WALL-E", localizada en la recepción, ofrece ropa y juguetes temáticos de Pixar, así como recuerdos y otros artículos a la venta de Disneyland Resort.

Restaurantes contemporáneos, seleccionados por Great Maple

La creatividad y el confort de Pixar Place Hotel también se ven reflejados en los nuevos y elegantes restaurantes. Los visitantes pueden degustar enfoques novedosos a clásicos de la gastronomía nacional en tres restaurantes deliciosos gestionados por Great Maple, la compañía con sede en el Sur de California.

El restaurant Great Maple, abierto para los huéspedes del hotel, visitantes de los parques o comensales locales y que está situado en la planta baja, donde ocupa 6,500 pies cuadrados (603 metros cuadrados), sirve desayuno, almuerzo y cena cada día. Algunos de los platos insignia son el pollo frito al suero de leche y las rosquillas de arce y panceta, los camarones al cajún y el panecillo de queso cheddar Benedict, y las costillas de cordero cocidas a la soda casera.

El Sketch Pad Café en la recepción, un establecimiento de productos listos para llevar, presenta una selección variada de pastelería, cafés y tés. A principios de marzo abrirá el bar Small Bytes en la piscina de la azotea, que dispondrá de una selección de bebidas, ensaladas, "wraps", platos de quesos variados y mucho más que podrán ser disfrutados frente a una increíble vista del Disneyland Resort. Además, Great Maple proveerá de servicio de comida y bebida en el salón de concierge de Creators Club una vez este abra sus puertas.

Beneficios exclusivos para los huéspedes de los Hoteles de Disneyland Resort

Cuando se es huésped del Pixar Place Hotel, Disneyland Resort y Disney's Grand Californian Hotel & Spa se disfruta de una serie de beneficios exclusivos y servicios incomparables, como acceso a un parque designado 30 minutos antes de la apertura oficial de los parques temáticos con el fin de poder disfrutar de atracciones, restaurantes y tiendas selectas*. Pixar Place Hotel está situado a poca distancia andando de los parques temáticos de Disneyland Resort y Downtown Disney District. Los huéspedes del hotel tienen un acceso exclusivo a Disney California Adventure Park situado justo en frente de la calle. Para acceder al parque se requiere de un boleto de admisión y de una reservación para el mismo.

Otros beneficios incluyen la opción de registrarse y efectuar cargos a las habitaciones a través de la aplicación Disneyland, tener acceso preferente a un número limitado de reservaciones para restaurantes del hotel y solicitar servicio de entrega de comida a la habitación por parte de restaurantes selectos en Downtown Disney District**. A lo largo del año y en épocas selectas, los Hoteles de Disneyland Resort cuentan con decoración de temporada y actividades especiales.

Forme parte de las historias de Pixar todo el año en Disneyland Resort

Pixar Place Hotel es una de las muchas opciones que disponen los visitantes para disfrutar de las experiencias Pixar a lo largo y ancho de Disneyland Resort. Del 26 de abril al 4 de agosto de 2024, la celebración Pixar Fest regresa por tiempo limitado con el nuevo desfile diurno "Better Together: A Pixar Pals Celebration!" en Disney California Adventure Park, el entrañable espectáculo "Together Forever – A Pixar Nighttime Spectacular" en Disneyland Park, decoración a todo color por todo el resort y mucho más.

Los amigos y las familias pueden embarcarse en aventuras desde el infinito al más allá con las experiencias Pixar disponibles todo el año . Pixar Pier y Cars Land, dos tierras temáticas en Disney California Adventure Park, transportan a los visitantes a los mundos de las historias de Pixar. En Disneyland Park los visitantes pueden explorar el mundo acuático en Finding Nemo Submarine Voyage o demostrar su habilidad como explorador del espacio en Buzz Lightyear Astro Blasters.

Acerca de Disneyland Resort

Ubicado en Anaheim, California, Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel, (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y Pixar Place Hotel. Cuando abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, Disneyland presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar y continúa utilizando la creatividad, la tecnología y la innovación para llevar la narración de Disney a nuevas alturas. Abierto todos los días, todo el año. Para más información los visitantes pueden visitar DisneylandEspanol .



Los espectáculos, las experiencias y las ofertas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Tanto las reservaciones para el Parque Temático como la entrada válida para el mismo Parque el mismo día son necesarias para acceder al Parque. Una reserva de hotel no garantiza acceso a los parques temáticos. Las reservaciones para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Visite Disneyland/updates para obtener información importante que se recomienda saber antes de su visita.

*Cada día, ya sea Disneyland Park o Disney California Adventure Park, abrirá más temprano. Para poder acceder más temprano a un parque, cada huésped registrado en un hotel (mayor de 3 años) debe disponer de un boleto de admisión y de una reservación para el parque, así como de una tarjeta de acceso a la habitación del hotel. Las ofertas, atracciones y experiencias incluidas en el acceso temprano al parque, y los días y horarios de actividad de los parques están sujetos a disponibilidad, capacidad, cambio y cancelación sin previo aviso y no están garantizadas.

**Las reservas de comidas con acceso preferencial estarán disponibles para los huéspedes del hotel para las fechas de su reserva de hotel. Si un Huésped cancela una reserva de hotel, cualquier reserva de cena en el hotel reservada bajo el beneficio de cena preferida se cancelará automáticamente. El número limitado de reservaciones de acceso preferencial estará sujeto a disponibilidad, cambio o cancelación en cualquier momento, y puede no estar disponible en ciertos días festivos o para eventos gastronómicos especiales.

Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itinerancia por el uso de la app de Disneyland o la app de Play Disney Parks. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del dispositivo móvil y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, obtén primero el permiso de tus padres.

