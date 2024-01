(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen

Other stakeholders Date 15.01.2024 Share buy-back programme - week 2 The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 381,500 980.72 374,145,989 8 January 2024 1,000 984.50 984,500 9 January 2024 500 991.68 495,840 10 January 2024 500 1,002.31 501,155 11 January 2024 400 1,001.96 400,784 12 January 2024 500 1,019.39 509,695 Total under the share buy-back programme 384,400 980.85 377,037,963 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 776,710 981.11 762,036,485

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

776,710 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.8 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Attachment

UK Aktieopkøbsprogram 2023 - week 2