Other stakeholders Date 02.01.2024 Share buy-back programme - week 52 The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 362,700 981.29 355,914,914 27 December 2023 3,600 967.73 3,483,828 28 December 2023 3,500 975.08 3,412,780 29 December 2023 1,500 992.87 1,489,305 Total under the share buy-back programme 371,300 981.15 364,300,827 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 763,610 981.26 749,299,349

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

763,610 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.8 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 12 957 XCSE 20231227 9:01:10.320000 21 960,5 XCSE 20231227 9:07:44.860000 11 960,5 XCSE 20231227 9:09:04.292000 23 963,5 XCSE 20231227 9:13:18.439000 19 968,5 XCSE 20231227 9:24:36.367000 4 968,5 XCSE 20231227 9:24:36.367000 6 969,5 XCSE 20231227 9:24:46.199000 47 969,5 XCSE 20231227 9:24:46.199000 43 969,5 XCSE 20231227 9:24:46.219000 20 968,5 XCSE 20231227 9:24:56.368000 19 970 XCSE 20231227 9:27:55.108000 23 971 XCSE 20231227 9:27:55.778000 24 971 XCSE 20231227 9:29:58.043000 23 971,5 XCSE 20231227 9:30:35.148000 12 970,5 XCSE 20231227 9:30:53.519000 11 970 XCSE 20231227 9:30:54.038000 1 970 XCSE 20231227 9:30:54.038000 12 969,5 XCSE 20231227 9:30:55.025000 12 971 XCSE 20231227 9:39:42.124000 19 973,5 XCSE 20231227 9:46:17.978000 13 972,5 XCSE 20231227 9:47:56.842000 12 971 XCSE 20231227 9:49:31.630000 7 971 XCSE 20231227 9:57:10.978000 24 971,5 XCSE 20231227 9:58:14.056000 12 971 XCSE 20231227 10:01:44.826000 21 971 XCSE 20231227 10:01:44.827000 12 970,5 XCSE 20231227 10:01:44.844000 12 969,5 XCSE 20231227 10:05:38.921000 12 969,5 XCSE 20231227 10:05:38.921000 13 970 XCSE 20231227 10:15:48.614000 60 970 XCSE 20231227 10:40:50.091000 60 970 XCSE 20231227 10:43:20.108000 24 969,5 XCSE 20231227 10:43:35.105000 23 968,5 XCSE 20231227 10:51:01.775000 11 968,5 XCSE 20231227 10:51:01.775000 11 968,5 XCSE 20231227 10:51:01.775000 45 968,5 XCSE 20231227 10:51:01.792000 22 969 XCSE 20231227 10:59:45.889000 2 969 XCSE 20231227 10:59:45.889000 1 969 XCSE 20231227 10:59:45.889000 1 969 XCSE 20231227 10:59:45.889000 40 969,5 XCSE 20231227 11:01:20.060000 9 969,5 XCSE 20231227 11:01:20.060000 34 968,5 XCSE 20231227 11:03:16.067000 34 968,5 XCSE 20231227 11:07:22.023000 14 968,5 XCSE 20231227 11:13:20.040000 9 968,5 XCSE 20231227 11:13:20.040000 2 967,5 XCSE 20231227 11:15:40.538000 21 967,5 XCSE 20231227 11:15:40.538000 12 967,5 XCSE 20231227 11:32:08.255000 4 970,5 XCSE 20231227 11:43:30.353000 23 970,5 XCSE 20231227 11:44:24.803000 24 970,5 XCSE 20231227 11:48:37.163000 60 971,5 XCSE 20231227 11:50:45.505000 27 971,5 XCSE 20231227 11:50:45.505000 24 971 XCSE 20231227 12:05:38.019000 10 971,5 XCSE 20231227 12:09:26.589000 11 971,5 XCSE 20231227 12:09:26.589000 3 971,5 XCSE 20231227 12:09:26.589000 2 971,5 XCSE 20231227 12:09:26.589000 23 971 XCSE 20231227 12:09:30.149000 32 971 XCSE 20231227 12:09:30.149000 12 970,5 XCSE 20231227 12:09:30.168000 3 970 XCSE 20231227 12:22:55.180000 12 970 XCSE 20231227 12:24:27.783000 12 970 XCSE 20231227 12:31:43.116000 4 970 XCSE 20231227 12:35:32.099000 3 970 XCSE 20231227 12:38:10.170000 5 970 XCSE 20231227 12:39:56.107000 4 970 XCSE 20231227 12:39:56.143000 23 970 XCSE 20231227 12:43:32.621000 16 969,5 XCSE 20231227 12:51:28.101000 18 969,5 XCSE 20231227 12:51:28.119000 24 969,5 XCSE 20231227 12:55:18.206000 23 969 XCSE 20231227 12:55:18.227000 53 970 XCSE 20231227 12:57:30.191000 18 970 XCSE 20231227 12:57:30.191000 22 970 XCSE 20231227 12:57:30.191000 54 969,5 XCSE 20231227 12:57:30.220000 23 969 XCSE 20231227 12:57:30.220000 23 968,5 XCSE 20231227 12:59:15.480000 22 968,5 XCSE 20231227 12:59:18.134000 8 969,5 XCSE 20231227 13:12:56.337000 4 969,5 XCSE 20231227 13:12:56.337000 2 969,5 XCSE 20231227 13:12:56.337000 4 969,5 XCSE 20231227 13:12:56.337000 2 969,5 XCSE 20231227 13:13:23.896000 1 970 XCSE 20231227 13:14:35.424000 24 969,5 XCSE 20231227 13:14:46.383000 33 970 XCSE 20231227 13:16:03.941000 25 970,5 XCSE 20231227 13:42:39.266000 12 970 XCSE 20231227 13:45:15.016000 13 971,5 XCSE 20231227 13:45:27.789000 13 971,5 XCSE 20231227 13:45:27.812000 13 971,5 XCSE 20231227 13:45:27.812000 20 971,5 XCSE 20231227 13:50:26.977000 12 971 XCSE 20231227 13:50:27.001000 12 970,5 XCSE 20231227 13:59:22.606000 11 970,5 XCSE 20231227 14:03:00.773000 11 970,5 XCSE 20231227 14:07:58.042000 11 969,5 XCSE 20231227 14:14:01.146000 11 969,5 XCSE 20231227 14:18:24.774000 2 970,5 XCSE 20231227 14:20:33.032000 12 970 XCSE 20231227 14:25:31.709000 46 970 XCSE 20231227 14:25:31.729000 13 970 XCSE 20231227 14:27:26.775000 12 970 XCSE 20231227 14:28:35.775000 12 970 XCSE 20231227 14:31:45.774000 12 970 XCSE 20231227 14:34:16.696000 12 969,5 XCSE 20231227 14:34:38.774000 22 969,5 XCSE 20231227 14:35:36.774000 17 969,5 XCSE 20231227 14:35:36.815000 7 969,5 XCSE 20231227 14:35:36.815000 12 968,5 XCSE 20231227 14:37:15.157000 1 968,5 XCSE 20231227 14:37:15.157000 34 968 XCSE 20231227 14:37:58.816000 24 968 XCSE 20231227 14:39:17.561000 12 968 XCSE 20231227 14:39:17.561000 7 968 XCSE 20231227 14:42:43.766000 16 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 11 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 1 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 6 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 1 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 12 968 XCSE 20231227 14:46:46.774000 35 968 XCSE 20231227 14:46:46.794000 17 968 XCSE 20231227 14:46:46.840000 24 968 XCSE 20231227 14:49:38.660000 12 968 XCSE 20231227 14:49:38.660000 24 968 XCSE 20231227 14:53:43.107000 12 968 XCSE 20231227 14:53:43.107000 12 967,5 XCSE 20231227 14:57:11.775000 11 967,5 XCSE 20231227 14:57:11.775000 12 967 XCSE 20231227 14:58:00.406000 12 966,5 XCSE 20231227 14:58:39.774000 13 967 XCSE 20231227 15:01:05.938000 11 967 XCSE 20231227 15:01:05.958000 13 966,5 XCSE 20231227 15:01:39.001000 12 966 XCSE 20231227 15:07:50.090000 11 965,5 XCSE 20231227 15:12:51.326000 1 965,5 XCSE 20231227 15:15:16.637000 10 965,5 XCSE 20231227 15:15:16.637000 1 966 XCSE 20231227 15:23:17.935000 11 966 XCSE 20231227 15:23:17.935000 13 965,5 XCSE 20231227 15:24:09.478000 3 965 XCSE 20231227 15:24:43.538000 9 965 XCSE 20231227 15:24:43.538000 24 964,5 XCSE 20231227 15:25:21.000000 23 964 XCSE 20231227 15:25:26.223000 20 963,5 XCSE 20231227 15:25:57.119000 3 963,5 XCSE 20231227 15:25:57.119000 11 963,5 XCSE 20231227 15:25:57.119000 23 964 XCSE 20231227 15:26:21.162000 11 964 XCSE 20231227 15:26:21.162000 12 964 XCSE 20231227 15:27:37.423000 23 963,5 XCSE 20231227 15:27:43.391000 11 963,5 XCSE 20231227 15:27:43.391000 35 963 XCSE 20231227 15:32:11.657000 11 963 XCSE 20231227 15:32:11.657000 4 963 XCSE 20231227 15:32:11.657000 9 964 XCSE 20231227 15:32:53.651000 36 963,5 XCSE 20231227 15:33:59.371000 4 963,5 XCSE 20231227 15:33:59.391000 31 963,5 XCSE 20231227 15:33:59.391000 32 963,5 XCSE 20231227 15:35:01.917000 3 963,5 XCSE 20231227 15:35:01.917000 25 963 XCSE 20231227 15:35:27.573000 8 962,5 XCSE 20231227 15:35:27.732000 8 962 XCSE 20231227 15:39:28.780000 4 962 XCSE 20231227 15:39:28.780000 12 962 XCSE 20231227 15:39:28.780000 12 961,5 XCSE 20231227 15:39:57.773000 24 962,5 XCSE 20231227 15:46:26.988000 25 962,5 XCSE 20231227 15:46:58.933000 9 963 XCSE 20231227 15:49:13.774000 3 963 XCSE 20231227 15:49:13.774000 24 962,5 XCSE 20231227 15:49:13.802000 11 962,5 XCSE 20231227 15:52:00.774000 11 962 XCSE 20231227 15:52:38.771000 13 962 XCSE 20231227 15:54:01.937000 11 962 XCSE 20231227 15:54:01.937000 12 962,5 XCSE 20231227 15:55:09.386000 25 962,5 XCSE 20231227 15:55:27.345000 12 962,5 XCSE 20231227 15:57:24.775000 35 962 XCSE 20231227 15:57:39.773000 9 961,5 XCSE 20231227 15:58:08.221000 20 961,5 XCSE 20231227 15:58:08.221000 21 960,5 XCSE 20231227 15:59:10.607000 4 960,5 XCSE 20231227 15:59:14.788000 3 960,5 XCSE 20231227 15:59:57.930000 24 961 XCSE 20231227 15:59:59.826000 35 963 XCSE 20231227 16:02:16.896000 2 964,5 XCSE 20231227 16:08:27.215000 26 964,5 XCSE 20231227 16:08:27.215000 38 966,5 XCSE 20231227 16:29:28.443000 5 967 XCSE 20231227 16:30:47.945000 23 967 XCSE 20231227 16:33:53.028000 49 968 XCSE 20231227 16:41:49.671706 1 968 XCSE 20231227 16:41:49.671706 4 968 XCSE 20231227 16:41:49.671706 2 968 XCSE 20231227 16:41:49.671706 156 968 XCSE 20231227 16:41:49.671753 191 968 XCSE 20231227 16:41:49.671777 24 972 XCSE 20231228 9:06:26.157000 60 973,5 XCSE 20231228 9:17:58.426000 19 973 XCSE 20231228 9:18:35.634000 4 973 XCSE 20231228 9:18:35.634000 24 972 XCSE 20231228 9:20:03.488000 19 970,5 XCSE 20231228 9:21:27.031000 5 970,5 XCSE 20231228 9:28:28.534000 8 970,5 XCSE 20231228 9:28:28.534000 11 970,5 XCSE 20231228 9:28:28.534000 24 970 XCSE 20231228 9:28:28.552000 24 970 XCSE 20231228 9:28:28.571000 24 970,5 XCSE 20231228 9:29:06.230000 23 970 XCSE 20231228 9:30:26.755000 1 972 XCSE 20231228 9:38:19.188000 5 972 XCSE 20231228 9:40:34.003000 7 972 XCSE 20231228 9:40:34.003000 45 972 XCSE 20231228 9:40:34.005000 23 973 XCSE 20231228 9:41:53.893000 12 972 XCSE 20231228 9:43:12.550000 12 972 XCSE 20231228 9:43:12.550000 4 973 XCSE 20231228 9:47:21.906000 7 973,5 XCSE 20231228 9:47:21.906000 24 972,5 XCSE 20231228 9:48:17.951000 25 972 XCSE 20231228 9:48:17.969000 25 971 XCSE 20231228 9:50:27.829000 7 970,5 XCSE 20231228 9:50:28.137000 5 970,5 XCSE 20231228 9:50:28.137000 26 972,5 XCSE 20231228 10:05:41.304000 19 972,5 XCSE 20231228 10:05:41.304000 18 973 XCSE 20231228 10:08:00.902000 17 973 XCSE 20231228 10:08:00.902000 24 972,5 XCSE 20231228 10:14:22.102000 12 972,5 XCSE 20231228 10:14:22.102000 34 973,5 XCSE 20231228 10:21:02.565000 24 973 XCSE 20231228 10:21:06.586000 11 973 XCSE 20231228 10:21:06.586000 24 972,5 XCSE 20231228 10:23:41.340000 23 972 XCSE 20231228 10:28:28.576000 12 972 XCSE 20231228 10:28:28.576000 12 972,5 XCSE 20231228 10:35:58.106000 8 972,5 XCSE 20231228 10:35:58.106000 4 972,5 XCSE 20231228 10:35:58.106000 11 972,5 XCSE 20231228 10:35:58.106000 12 973 XCSE 20231228 10:41:10.360000 12 972,5 XCSE 20231228 10:41:35.664000 6 972 XCSE 20231228 10:41:35.795000 6 972 XCSE 20231228 10:54:43.744000 6 972 XCSE 20231228 10:54:43.744000 12 972 XCSE 20231228 10:54:43.744000 11 972 XCSE 20231228 10:54:46.300000 4 971,5 XCSE 20231228 10:55:15.530000 6 972,5 XCSE 20231228 10:57:52.747000 62 973 XCSE 20231228 10:57:55.643000 2 973,5 XCSE 20231228 11:03:17.262000 10 973,5 XCSE 20231228 11:08:13.214000 2 973,5 XCSE 20231228 11:08:13.214000 12 973,5 XCSE 20231228 11:08:13.214000 12 973,5 XCSE 20231228 11:08:13.214000 34 975 XCSE 20231228 11:09:18.521000 47 975 XCSE 20231228 11:12:32.372000 35 974,5 XCSE 20231228 11:12:32.430000 12 974,5 XCSE 20231228 11:15:14.521000 58 976 XCSE 20231228 11:27:00.445000 23 975,5 XCSE 20231228 11:36:14.287000 23 975,5 XCSE 20231228 11:36:14.454000 35 976 XCSE 20231228 11:48:43.038000 11 976 XCSE 20231228 11:48:43.038000 2 975 XCSE 20231228 11:50:06.574000 1 975 XCSE 20231228 11:50:24.221000 12 975 XCSE 20231228 12:05:32.915000 11 975 XCSE 20231228 12:05:32.915000 11 975 XCSE 20231228 12:05:32.915000 60 975 XCSE 20231228 12:05:32.935000 4 975 XCSE 20231228 12:05:32.974000 37 975 XCSE 20231228 12:06:29.894000 24 975 XCSE 20231228 12:10:39.214000 14 975 XCSE 20231228 12:10:39.218000 9 975 XCSE 20231228 12:10:39.218000 1 976,5 XCSE 20231228 12:15:11.761000 45 976 XCSE 20231228 12:15:12.328000 46 975,5 XCSE 20231228 12:15:14.101000 5 974,5 XCSE 20231228 12:16:50.265000 40 974,5 XCSE 20231228 12:16:50.274000 5 974,5 XCSE 20231228 12:16:50.274000 5 974 XCSE 20231228 12:18:09.099000 11 975 XCSE 20231228 12:31:31.903000 11 975 XCSE 20231228 12:32:48.904000 36 974,5 XCSE 20231228 12:33:56.989000 1 973,5 XCSE 20231228 12:34:48.117000 5 974,5 XCSE 20231228 12:39:15.002000 6 974,5 XCSE 20231228 12:39:15.002000 10 974,5 XCSE 20231228 12:39:15.002000 3 975,5 XCSE 20231228 12:49:02.139000 2 975,5 XCSE 20231228 12:49:02.139000 10 975,5 XCSE 20231228 12:49:04.659000 37 976,5 XCSE 20231228 12:52:06.042000 60 976,5 XCSE 20231228 12:52:06.042000 24 976,5 XCSE 20231228 12:52:06.043000 10 976 XCSE 20231228 12:52:06.060000 20 976 XCSE 20231228 12:52:06.060000 4 976 XCSE 20231228 12:52:06.060000 23 976 XCSE 20231228 13:04:41.061000 26 977 XCSE 20231228 13:15:19.195000 23 976 XCSE 20231228 13:15:22.853000 11 976 XCSE 20231228 13:15:22.853000 11 976 XCSE 20231228 13:15:22.853000 9 976 XCSE 20231228 13:15:22.853000 2 976 XCSE 20231228 13:15:22.853000 26 976 XCSE 20231228 13:26:41.214000 39 976 XCSE 20231228 13:29:52.561000 9 976 XCSE 20231228 13:29:52.561000 47 976 XCSE 20231228 13:47:45.375000 35 975,5 XCSE 20231228 13:52:24.526000 11 976 XCSE 20231228 13:56:10.903000 24 975,5 XCSE 20231228 14:08:23.455000 12 975,5 XCSE 20231228 14:08:23.455000 60 975,5 XCSE 20231228 14:08:23.528000 47 976 XCSE 20231228 14:30:00.271000 2 976,5 XCSE 20231228 14:35:20.878000 14 976,5 XCSE 20231228 14:35:20.878000 12 976,5 XCSE 20231228 14:35:21.424000 40 976,5 XCSE 20231228 14:35:21.424000 13 976,5 XCSE 20231228 14:35:23.422000 35 976,5 XCSE 20231228 14:35:23.422000 47 977 XCSE 20231228 14:36:50.277000 12 977 XCSE 20231228 14:37:52.923000 49 977,5 XCSE 20231228 14:39:41.798000 36 977 XCSE 20231228 14:42:27.353000 4 977 XCSE 20231228 14:42:27.353000 8 977 XCSE 20231228 14:42:47.866000 27 977 XCSE 20231228 14:42:47.866000 24 978 XCSE 20231228 14:51:47.218000 12 978 XCSE 20231228 14:51:47.218000 12 977,5 XCSE 20231228 15:04:22.940000 11 977,5 XCSE 20231228 15:04:22.940000 25 977 XCSE 20231228 15:15:50.266000 12 977 XCSE 20231228 15:15:50.267000 6 976,5 XCSE 20231228 15:20:29.285000 12 977 XCSE 20231228 15:24:51.360000 12 976,5 XCSE 20231228 15:27:06.812000 11 976,5 XCSE 20231228 15:27:06.812000 24 976 XCSE 20231228 15:28:27.000000 23 975,5 XCSE 20231228 15:28:50.384000 11 976 XCSE 20231228 15:30:12.974000 2 976 XCSE 20231228 15:30:53.721000 4 976 XCSE 20231228 15:30:53.721000 5 976,5 XCSE 20231228 15:31:25.083000 15 976,5 XCSE 20231228 15:31:25.083000 11 976 XCSE 20231228 15:31:59.965000 12 976 XCSE 20231228 15:32:50.245000 11 976 XCSE 20231228 15:33:57.975000 23 975,5 XCSE 20231228 15:34:50.252000 6 975 XCSE 20231228 15:34:50.290000 3 975 XCSE 20231228 15:34:50.291000 14 975 XCSE 20231228 15:34:50.291000 23 976 XCSE 20231228 15:42:58.902000 11 976 XCSE 20231228 15:42:58.902000 36 976,5 XCSE 20231228 15:50:54.502000 35 977 XCSE 20231228 15:57:45.454000 14 977 XCSE 20231228 15:57:45.466000 40 977 XCSE 20231228 15:57:45.488000 35 977 XCSE 20231228 15:57:48.479000 16 977 XCSE 20231228 16:02:37.576000 31 977 XCSE 20231228 16:02:37.576000 47 976,5 XCSE 20231228 16:12:50.247000 12 976,5 XCSE 20231228 16:12:50.247000 57 976,5 XCSE 20231228 16:13:25.083000 60 976,5 XCSE 20231228 16:13:25.084000 60 976,5 XCSE 20231228 16:13:25.085000 12 976,5 XCSE 20231228 16:13:29.325000 12 976,5 XCSE 20231228 16:13:34.904000 1 977 XCSE 20231228 16:20:22.874000 20 977 XCSE 20231228 16:20:25.139000 1 977 XCSE 20231228 16:20:25.158000 18 977 XCSE 20231228 16:21:05.648000 1 977 XCSE 20231228 16:21:05.668000 11 977 XCSE 20231228 16:21:45.060000 1 977 XCSE 20231228 16:21:45.080000 11 977 XCSE 20231228 16:23:08.795000 12 976,5 XCSE 20231228 16:26:10.013000 24 976,5 XCSE 20231228 16:26:10.013000 44 976,5 XCSE 20231228 16:26:10.031000 12 976,5 XCSE 20231228 16:26:10.277000 43 976,5 XCSE 20231228 16:30:29.928644 12 983,5 XCSE 20231229 9:03:58.167000 12 992 XCSE 20231229 9:08:10.023000 12 981,5 XCSE 20231229 9:16:00.125000 34 991 XCSE 20231229 9:24:04.414000 12 989,5 XCSE 20231229 9:24:04.421000 12 992 XCSE 20231229 9:27:48.482000 12 993,5 XCSE 20231229 9:33:17.655000 24 997 XCSE 20231229 9:44:59.228000 12 998 XCSE 20231229 9:46:46.649000 12 1000 XCSE 20231229 9:57:07.143000 12 1000 XCSE 20231229 9:57:07.163000 12 1001 XCSE 20231229 10:07:06.240000 12 1002 XCSE 20231229 10:12:28.525000 12 998,5 XCSE 20231229 10:20:41.325000 23 993,5 XCSE 20231229 10:38:04.993000 37 998 XCSE 20231229 10:46:54.240000 12 1001 XCSE 20231229 10:48:41.820000 12 1001 XCSE 20231229 10:55:45.416000 23 996 XCSE 20231229 11:14:53.338000 12 995,5 XCSE 20231229 11:16:02.443000 12 994 XCSE 20231229 11:22:51.287000 12 992,5 XCSE 20231229 11:31:19.129000 17 992 XCSE 20231229 11:31:19.130123 33 992 XCSE 20231229 11:31:19.130144 50 992 XCSE 20231229 11:31:19.148136 50 992 XCSE 20231229 11:31:43.571242 100 992 XCSE 20231229 11:31:43.571242 12 991 XCSE 20231229 11:41:33.358000 12 990 XCSE 20231229 11:41:55.570000 3 988 XCSE 20231229 11:51:41.195000 5 988 XCSE 20231229 11:51:41.195000 11 988 XCSE 20231229 11:51:48.437000 12 988,5 XCSE 20231229 12:00:57.155000 12 988 XCSE 20231229 12:13:38.218000 11 988 XCSE 20231229 12:13:38.218000 12 988,5 XCSE 20231229 12:28:56.136000 34 996 XCSE 20231229 12:39:13.071000 12 996 XCSE 20231229 12:39:14.569000 12 999 XCSE 20231229 12:44:03.950000 13 996 XCSE 20231229 12:57:14.241000 9 998,5 XCSE 20231229 13:05:11.730000 3 998,5 XCSE 20231229 13:05:11.730000 12 998,5 XCSE 20231229 13:05:11.777000 5 999,5 XCSE 20231229 13:21:07.989000 19 999,5 XCSE 20231229 13:21:07.989000 13 1000 XCSE 20231229 13:26:30.329000 12 999 XCSE 20231229 13:37:02.702000 1 998 XCSE 20231229 13:38:25.705000 11 998 XCSE 20231229 13:38:25.705000 12 994,5 XCSE 20231229 13:52:26.228000 15 993,5 XCSE 20231229 14:03:09.540000 12 996,5 XCSE 20231229 14:17:24.081000 12 999 XCSE 20231229 14:22:12.067000 1 999 XCSE 20231229 14:22:12.067000 10 999 XCSE 20231229 14:22:12.067000 12 998 XCSE 20231229 14:24:58.732000 12 994,5 XCSE 20231229 14:32:46.279000 3 993,5 XCSE 20231229 14:52:21.283000 6 993,5 XCSE 20231229 14:52:21.283000 23 992,5 XCSE 20231229 14:53:23.378000 12 992,5 XCSE 20231229 14:55:10.644000 12 991 XCSE 20231229 14:55:15.136000 12 991 XCSE 20231229 15:02:07.418000 6 990 XCSE 20231229 15:17:44.104000 6 990 XCSE 20231229 15:17:44.107000 6 990 XCSE 20231229 15:17:44.107000 18 990 XCSE 20231229 15:30:03.251000 4 990 XCSE 20231229 15:30:03.271000 2 989,5 XCSE 20231229 15:31:33.284000 12 989 XCSE 20231229 15:47:27.784000 11 989 XCSE 20231229 15:47:27.784000 12 987,5 XCSE 20231229 15:52:48.980000 8 988,5 XCSE 20231229 15:56:26.762000 4 988,5 XCSE 20231229 15:56:26.762000 16 987,5 XCSE 20231229 15:57:15.888000 8 987,5 XCSE 20231229 15:57:15.888000 16 987,5 XCSE 20231229 15:59:53.333000 17 990 XCSE 20231229 16:10:32.130000 60 990,5 XCSE 20231229 16:12:29.019000 14 990,5 XCSE 20231229 16:12:29.020000 23 990,5 XCSE 20231229 16:15:39.856000 27 991,5 XCSE 20231229 16:19:20.653000 4 992,5 XCSE 20231229 16:22:53.574000 2 992,5 XCSE 20231229 16:23:14.019000 13 992,5 XCSE 20231229 16:23:14.019000 3 992,5 XCSE 20231229 16:25:10.765000 11 992,5 XCSE 20231229 16:25:30.762000 9 992,5 XCSE 20231229 16:26:45.762000 11 992,5 XCSE 20231229 16:27:39.762000 11 992,5 XCSE 20231229 16:28:53.629000 12 991,5 XCSE 20231229 16:29:15.903000 6 991,5 XCSE 20231229 16:29:17.433000 6 991,5 XCSE 20231229 16:29:17.433000 6 991 XCSE 20231229 16:29:19.942000 20 991 XCSE 20231229 16:36:38.378325 121 991 XCSE 20231229 16:36:38.378359

UK Aktieopkøbsprogram 2023 - week 52