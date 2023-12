IPL 2024 Auction: Full List Of 333 Players Who Will Go Under The Hammer And Their Base Price

(MENAFN- AsiaNet News) The anticipation is building as the Indian Premier League (IPL) gears up for its 2024 auction, set to take place in Dubai on Tuesday, December 19. A total of 333 players, including 214 Indian talents, will be up for grabs, vying for a maximum of 77 slots, with 30 allocated for overseas players.

Featured Players and Base Prices

Set 1

Harry Brook (England) - INR 200 Lakh

Travis Head (Australia) - INR 200 Lakh

Karun Nair (India) - INR 50 Lakh

Manish Pandey (India) - INR 50 Lakh

Rovman Powell (West Indies) - INR 100 Lakh

Rilee Rossouw (South Africa) - INR 200 Lakh

Steve Smith (Australia) – INR 200 Lakh

Set 2

Gerald Coetzee (South Africa) – INR 200 Lakh

Pat Cummins (Australia) – INR 200 Lakh

Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) – INR 150 Lakh

Daryl Mitchell (New Zealand) – INR 100 Lakh

Azmatullah Omarzai (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Harshal Patel (India) – INR 200 Lakh

Rachin Ravindra (New Zealand) – INR 50 Lakh

Shardul Thakur (India) – INR 200 Lakh

Chris Woakes (England) – INR 200 Lakh

Set 3

K.S. Bharat (India) – INR 50 Lakh

Josh Inglis (Australia) – INR 200 Lakh

Kusal Mendis (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Philip Salt (England) – INR 150 Lakh

Tristan Stubbs (South Africa) – INR 50 Lakh

Set 4

Lockie Ferguson (New Zealand) – INR 200 Lakh

Josh Hazlewood (Australia) – INR 200 Lakh

Alzarri Joseph (West Indies) – INR 100 Lakh

Dilshan Madushanka (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Shivam Mavi (India) – INR 50 Lakh

Chetan Sakariya (India) – INR 50 Lakh

Mitchell Starc (Australia) – INR 200 Lakh

Jaydev Unadkat (India) – INR 50 Lakh

Umesh Yadav (India) – INR 200 Lakh

Set 5

Akeal Hosein (West Indies) – INR 50 Lakh

Mujeeb Rahman (Afghanistan) – INR 200 Lakh

Adil Rashid (England) – INR 200 Lakh

Mohammad Waqar Salamkheil (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Tabraiz Shamsi (South Africa) – INR 50 Lakh

Ish Sodhi (New Zealand) – INR 75 Lakh

Set 6

Priyansh Arya (India) – INR 20 Lakh

Saurav Chuahan (India) – INR 20 Lakh

Shubham Dubey (India) – INR 20 Lakh

Rohan Kunnummal (India) – INR 20 Lakh

Angkrish Raghuvanshi (India) – INR 20 Lakh

Sameer Rizvi (India) – INR 20 Lakh

Manan Vohra (India) – INR 20 Lakh

Set 7

Raj Angad Bawa (India) – INR 20 Lakh

Shahrukh Khan (India) – INR 40 Lakh

Mohd. Arshad Khan (India) – INR 20 Lakh

Sarfaraz Khan (India) – INR 20 Lakh

Arshin Kulkarni (India) – INR 20 Lakh

Vivrant Sharma (India) – INR 20 Lakh

Atit Sheth (India) – INR 20 Lakh

Hrithik Shokeen (India) – INR 20 Lakh

Ramandeep Singh (India) – INR 20 Lakh

Set 8

Ricky Bhui (India) – INR 20 Lakh

Tom Kohler-Cadmore (England) – INR 40 Lakh

Kumar Kushagra (India) – INR 20 Lakh

Urvil Patel (India) – INR 20 Lakh

Vishnu Solanki (India) – INR 20 Lakh

Set 9

Rasikh Dar (India) – INR 20 Lakh

Yash Dayal (India) – INR 20 Lakh

Sushant Mishra (India) – INR 20 Lakh

Ishan Porel (India) – INR 20 Lakh

Akash Singh (India) – INR 20 Lakh

Kartik Tyagi (India) – INR 20 Lakh

Kuldip Yadav (India) – INR 20 Lakh

Set 10

Murgan Ashwin (India) – INR 20 Lakh

Shreyas Gopal (India) – INR 20 Lakh

Pulkit Narang (India) – INR 20 Lakh

M. Siddharth (India) – INR 20 Lakh

Shiva Singh (India) – INR 20 Lakh

Manav Suthar (India) – INR 20 Lakh

Set 11

Finn Allen (New Zealand) – INR 75 Lakh

Alick Athanaze (West Indies) – INR 50 Lakh

Mark Chapman (New Zealand) – INR 50 Lakh

Samuel Hain (England) – INR 50 Lakh

Reeza Hendricks (South Africa) – INR 50 Lakh

Brandon King (West Indies) – INR 50 Lakh

Colin Munro (New Zealand) – INR 150 Lakh

Sherfane Rutherford (West Indies) – INR 150 Lakh

Ashton Turner (Australia) – INR 100 Lakh

Rassie Van Der Dussen (South Africa) – INR 200 Lakh

James Vince (England) – INR 200 Lakh

Ibrahim Zadran (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Najibullah Zadran (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Set 12

Sean Abbott (Australia) – INR 200 Lakh

Ashton Agar (Australia) – INR 100 Lakh

Wesley Agar (Australia) – INR 50 Lakh

Qais Ahamad (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Rehan Ahmed (England) – INR 50 Lakh

Fabian Allen (West Indies) – INR 75 Lakh

Charith Asalanka (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Michael Bracewell (New Zealand) – INR 100 Lakh

Brydon Carse (England) – INR 50 Lakh

Tom Curran (England) – INR 150 Lakh

Ben Cutting (Australia) – INR 50 Lakh

Matthew Forde (West Indies) – INR 50 Lakh

George Garton (England) – INR 50 Lakh

Jason Holder (West Indies) – INR 150 Lakh

George Linde (South Africa) – INR 50 Lakh

Keshav Maharaj (South Africa) – INR 50 Lakh

Wiaan Mulder (South Africa) - INR 50 Lakh

Mohammad Nabi (Afghanistan) – INR 150 Lakh

James Neesham (New Zealand) – INR 150 Lakh

Jamie Overton (England) – INR 200 Lakh

Keemo Paul (West Indies) – INR 75 Lakh

Dwaine Pretorius (South Africa) – INR 100 Lakh

Daniel Sams (Australia) – INR 150 Lakh

Dasun Shanaka (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Matthew Short (Australia) – INR 50 Lakh

Odean Smith (West Indies) – INR 50 Lakh

Hanuma Vihari (India) – INR 50 Lakh

David Willey (England) – INR 200 Lakh

Set 13

Sam Billings (England) – INR 100 Lakh

Johnson Charles (West Indies) – INR 50 Lakh

Ben Duckett (England) – INR 200 Lakh

Shai Hope (West Indies) – INR 75 Lakh

Set 14

Varun Aaron (India) – INR 50 Lakh

Fareed Ahmad (Afghanistan) – INR 50 Lakh

Taskin Ahmed (Bangladesh) – INR 75 Lakh

Gus Atkinson (England) – INR 100 Lakh

Dushmanta Chameera (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Ben Dwarshuis (Australia) – INR 50 Lakh

Richard Gleeson (England) – INR 50 Lakh

Matt Henry (New Zealand) – INR 75 Lakh

Md Shoriful Islam (Bangladesh) – INR 50 Lakh

Kyle Jamieson (New Zealand) – INR 100 Lakh

Spencer Johnson (Australia) – INR 50 Lakh

Chris Jordan (England) – INR 150 Lakh

Siddharth Kaul (India) – INR 50 Lakh

Lahiru Kumara (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Obed Mccoy (West Indies) – INR 50 Lakh

Riley Meredith (Australia) – INR 100 Lakh

Tymal Mills (England) – INR 150 Lakh

Adam Milne (New Zealand) – INR 100 Lakh

Lance Morris (Australia) – INR 75 Lakh

Blessing Muzarabani (Zimbabwe) – INR 50 Lakh

Richard Ngarava (Zimbabwe) – INR 50 Lakh

Wayne Parnell (South Africa) – INR 100 Lakh

Mustafizur Rahman (Bangladesh) – INR 200 Lakh

Jhye Richardson (Australia) – INR 150 Lakh

Ollie Robinson (England) – INR 75 Lakh

George Scrimshaw (England) – INR 50 Lakh

Tim Southee (New Zealand) – INR 150 Lakh

Barinder Sran (India) – INR 50 Lakh

Billy Stanlake (Australia) – INR 75 Lakh

Olly Stone (England) – INR 75 Lakh

Oshane Thomas (West Indies) – INR 50 Lakh

Nuwan Thushara (Sri Lanka) – INR 50 Lakh

Sandeep Warrier (India) – INR 50 Lakh

Lizaad Williams (South Africa) – INR 50 Lakh

Luke Wood (England) – INR 50 Lakh

Set 15 (INR - in lakhs)

Dinesh Bana (India) – 20

Swastik Chhikara (India) – 20

Rajat Dey (India)– 20

Abhimanyu Easwaran (India) – 20

Rithik Easwaran (India) – 20

Chirag Gandhi (India) – 20

Nikhil Gangta (India) – 20

Sudip Gharami (India) – 20

Ansh Gosai (India) – 20

Azim Kazi (India) – 20

Amandeep Khare (India) – 20

Ankit Kumar (India) – 20

Bhupen Lalwani (India) – 20

Pukhraj Mann (India) – 20

Tanmay Mishra (India) – 20

Salman Nizar (India) – 20

Priyank Panchal (India) – 20

Akshat Raghuwanshi (India) – 20

Ekant Sen (India) – 20

Subhranshu Senapati (India) – 20

Naushad Shaikh (India) – 20

Dhruv Shorey (India) – 20

Himmat Singh (India) – 20

Virat Singh (India) – 20

Shashank Singh (India) – 20

Sumeet Verma (India) – 20

Set 16

P.A. Abdul (India) – 20

Murugan Abhishek (India) – 20

Atharva Ankolekar (India) – 20

Baba Aparajith (India) – 20

Jass Inder Baidwan (India) – 20

Corbin Bosch (South Africa) – 30

Rahul Buddhi (India) – 20

Vaisakh Chandran (India) – 20

Writtick Chatterjee (India) – 20

Raj Chaudhary (India) – 20

Ravi Chauhan (India) – 20

Ashwin Das (India) – 20

Aarya Desai (India) – 20

Vineet Dhankhar (India) – 20

Naman Dhir (India) – 20

Harsh Dubey (India) – 20

Prerit Dutta (India) – 20

Jake Fraser-Mcgurk (Australia) – 20

Shubhang Hegde (India) – 20

Benny Howell (England) – 40

Saransh Jain (India) – 20

Duan Jansen (South Africa) – 20

Mohammad Kaif (India) – 20

Anshul Kamboj (India) – 20

Aman Khan (India) – 20

Mohd Arslan Khan (India) – 20

Musheer Khan (India) – 20

Tanush Kotian (India) – 20

Sumit Kumar (India) – 20

Manvanth Kumar (India) – 20

Saurabh Kumar (India) – 20

Dev Lakra (India) – 20

Nasir Lone (India) – 20

Kaushik Maity (India) – 20

Divij Mehra (India) – 20

Mani Sankar Mura Singh (India) – 20

Abid Mushtaq (India) – 20

Kamlesh Nagarkoti (India) – 30

Sanjay Pahal (India) – 20

Jitender Pal (India) – 20

Saumy Pandey (India) – 20

Ansh Patel (India) – 20

Sairaj Patil (India) – 20

Pradosh Paul (India) – 20

Shubham Singh Pundir (India) – 20

Atal Rai (India) – 20

Abhimanyusingh Rajput (India) – 20

Mohit Rathee (India) – 20

Ninad Rathva (India) – 20

Rohit Rayudu (India) – 20

Aniketh Reddy (India) – 20

Mohit Redkar (India) – 20

Jalaj Saxena (India) – 40

Akash Sengupta (India) – 20

Ashutosh Sharma (India) – 20

Shivalik Sharma (India) – 20

Suryansh Shedge (India) – 20

Aradhya Shukla (India) – 20

Utkarsh Singh (India) – 20

Vishwanath Pratap Singh (India) – 20

Shashank Singh (India) – 2h0

Swapnil Singh (India) – 20

Prenelan Subrayen (South Africa) – 20

Ravi Teja (India) – 20

Tanay Thyagarajann (India) – 20

Akash Vashisht (India) – 20

David Wiese (Namibia) – 100

Set 17

Mohit Ahlawat (India) – 20

G. Ajitesh (India) – 20

Avanish Rao Aravelly (India) – 20

L.R. Chethan (India) – 20

Gourav Choudhary (India) – 20

Harvik Desai (India) – 20

Shakir Gandhi (India) – 20

Sumit Ghadigaonkar (India) – 20

Baba Indrajith (India) – 20

Bhagmender Lather (India) – 20

Anmol Malhotra (India) – 20

Robin Minz (India) – 20

Darshan Misal (India) – 20

Nikhil Naik (India) – 20

Prasad Pawar (India) – 20

Mahesh Pithiya (India) – 20

William Salzmann (Australia) – 20

Bipin Saurabh (India) – 20

B.R. Sharath (India) – 20

K.L. Shrijith (India) – 20

Avneesh Sudha (India) – 20

Aditya Tare (India) – 20

Nihal Ullal (India) – 20

Set 18

K.M Asif (India) – 20

Mohit Avasthi (India) – 20

Ottneil Baartman (South Africa) – 20

Basit Bashir (India) – 20

Waseem Bashir (India) – 20

Sachin Bhosale (India) – 20

Devendra Singh Bora (India) – 20

Gurnoor Singh Brar (India) – 20

Nandre Burger (South Africa)- 20

Saurabh Dubey (India) – 20

Mrinmoy Dutta (India) – 20

Vishal Godara (India) – 20

Money Grewal (India) – 20

Arpit Guleria (India) – 20

Mukhtar Hussain (India) – 20

Sakib Hussain (India) – 20

Shamar Joseph (West Indies) – 20

Mohammed Kaif (India) – 20

Shubham Kapse (India) – 20

Devang Karamta (India) – 20

Kulwant Khejroliya (India) – 20

Ravi Kumar (India) – 20

Ashwani Kumar (India) – 20

Raj Limbani (India) – 20

Kwena Maphaka (South Africa) – 20

Lukman Hussain Meriwala

(India) – 20

Venkatesh Muralidhara (India) – 20

William O'Rourke (New Zealand) – 20

Rakshan Readdi (India) – 20

Manish Reddy (India) – 20

Monish Reddy (India) – 20

Akhin Sathar (India) – 20

Divesh Sharma (India) – 20

Ashok Sharma (India) – 20

Abhilash Shetty (India) – 20

Rahul Shukla (India) – 20

Manit Singh (India) – 20

Gurjapneet Singh (India) – 20

Basil Thampi (India) – 30

Paul Van Meekeren

(Netherlands) – 20

Nitin Verma (India) – 20

Chris Wood (England) – 20

Gourav Yadav (India) – 20

Lalit Yadav

(India) – 30

Prithvi Raj Yarra (India) – 20

Mujtaba Yousuf (India) – 20

Set 19

Shubham Agrawal (India) – 20

Mustaq Beg (India) – 20

K.C Cariappa (India) – 20

Ganesh Chaudhary (India) – 20

Prince Choudhary (India) – 20

Yuvraj Chudasama (India) – 20

Jasmer Dhankhar (India) – 20

Chintal Gandhi (India) – 20

Allah Ghazanfar (Afghanistan) – 20

Raghav Goyal (India) – 20

Shreyas Gurav (India) – 20

Vishu Kashyap (India) – 20

S Midhun (India) – 30

Izharulhuq Naveed (Afghanistan) – 30

Bhuwan Rohilla (India) – 20

Shivam Sharma (India) – 20

Digvesh Singh (India) – 20

Jhathavedh Subramanyan (India) – 20

Jagadeesha Suchith (India) – 20

B. Surya (India) – 20

Pankaj Yadav (India) – 20

