Other stakeholders Date 18.12.2023 Share buy-back programme - week 50 The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 328,800 984.00 323,538,728 11 December 2023 3,500 945.55 3,309,425 12 December 2023 3,500 941.91 3,296,685 13 December 2023 3,000 944.16 2,832,480 14 December 2023 3,000 957.16 2,871,480 15 December 2023 3,000 961.56 2,884,680 Total under the share buy-back programme 344,800 982.41 338,733,478 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 737,110 981.85 723,732,000

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

737,110 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2,7 % of the bank's share capital,



In accordance with the above regulation etc,, the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form,

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 12 944,5 XCSE 20231211 9:01:03.248000 12 944,5 XCSE 20231211 9:03:00.938000 14 947,5 XCSE 20231211 9:14:28.060000 11 947,5 XCSE 20231211 9:14:28.060000 20 947 XCSE 20231211 9:14:28.071000 5 945,5 XCSE 20231211 9:14:38.732000 18 945,5 XCSE 20231211 9:15:42.052000 5 945,5 XCSE 20231211 9:15:42.052000 14 944,5 XCSE 20231211 9:18:49.761000 9 944,5 XCSE 20231211 9:18:49.761000 1 947 XCSE 20231211 9:21:56.208000 23 948 XCSE 20231211 9:23:47.754000 11 948 XCSE 20231211 9:26:12.977000 24 946,5 XCSE 20231211 9:26:43.706000 24 945,5 XCSE 20231211 9:27:15.370000 12 945 XCSE 20231211 9:27:23.889000 12 944 XCSE 20231211 9:33:06.887000 24 944 XCSE 20231211 9:34:03.775000 10 944 XCSE 20231211 9:34:03.775053 266 944 XCSE 20231211 9:34:03.775053 12 944 XCSE 20231211 9:34:33.015000 12 944 XCSE 20231211 9:34:33.015000 24 945 XCSE 20231211 9:48:23.209000 11 945,5 XCSE 20231211 9:50:14.209000 11 945,5 XCSE 20231211 9:52:12.209000 12 945,5 XCSE 20231211 9:52:58.035000 11 946 XCSE 20231211 9:55:33.474000 24 945,5 XCSE 20231211 9:58:26.486000 11 945,5 XCSE 20231211 10:01:47.209000 23 947,5 XCSE 20231211 10:26:36.143000 11 947,5 XCSE 20231211 10:26:36.143000 11 947,5 XCSE 20231211 10:26:36.143000 34 946,5 XCSE 20231211 10:28:22.436000 23 946,5 XCSE 20231211 10:29:24.266000 29 946,5 XCSE 20231211 10:29:24.269000 23 945 XCSE 20231211 10:30:01.837000 12 946,5 XCSE 20231211 10:38:38.799000 15 946,5 XCSE 20231211 10:39:03.170000 12 946,5 XCSE 20231211 10:49:41.649000 48 946,5 XCSE 20231211 10:49:41.655000 14 947 XCSE 20231211 10:49:50.349000 23 945,5 XCSE 20231211 10:54:54.450000 23 945,5 XCSE 20231211 10:54:54.457000 12 946 XCSE 20231211 11:10:23.331000 10 947 XCSE 20231211 11:19:16.957000 33 947 XCSE 20231211 11:19:16.957000 12 947 XCSE 20231211 11:19:17.010000 9 947,5 XCSE 20231211 11:19:21.960000 60 948 XCSE 20231211 11:20:49.815000 12 947,5 XCSE 20231211 11:20:49.860000 3 947 XCSE 20231211 11:20:52.023000 9 947 XCSE 20231211 11:20:52.023000 12 947 XCSE 20231211 11:22:36.068000 12 947 XCSE 20231211 11:22:36.070000 12 947 XCSE 20231211 11:24:05.081000 12 946,5 XCSE 20231211 11:24:09.116000 2 947 XCSE 20231211 11:28:51.619000 21 947 XCSE 20231211 11:28:51.619000 11 947 XCSE 20231211 11:42:56.678000 11 947 XCSE 20231211 11:45:09.205000 11 947 XCSE 20231211 11:48:51.636000 12 946 XCSE 20231211 11:50:20.047000 34 947,5 XCSE 20231211 11:54:56.286000 23 947 XCSE 20231211 11:55:56.510000 24 946,5 XCSE 20231211 11:59:08.301000 2 946,5 XCSE 20231211 12:04:41.138000 8 947 XCSE 20231211 12:06:02.400000 4 947 XCSE 20231211 12:06:02.419000 11 947 XCSE 20231211 12:06:02.419000 8 947 XCSE 20231211 12:06:02.419000 12 946,5 XCSE 20231211 12:14:18.038000 24 946,5 XCSE 20231211 12:22:32.048000 34 946,5 XCSE 20231211 12:34:45.206000 23 947 XCSE 20231211 12:34:45.206000 41 947 XCSE 20231211 12:34:45.207000 23 947 XCSE 20231211 12:35:36.871000 1 947 XCSE 20231211 12:35:36.889000 23 947 XCSE 20231211 12:35:37.413000 23 947 XCSE 20231211 12:35:37.891000 4 947,5 XCSE 20231211 12:43:29.936000 8 947,5 XCSE 20231211 12:43:29.937000 13 947,5 XCSE 20231211 12:43:30.004000 12 947 XCSE 20231211 13:01:04.276000 11 947 XCSE 20231211 13:01:04.276000 15 947 XCSE 20231211 13:13:19.770000 11 948 XCSE 20231211 13:24:10.661000 1 948 XCSE 20231211 13:24:10.666000 12 948 XCSE 20231211 13:26:54.177000 3 948 XCSE 20231211 13:26:54.177000 19 949 XCSE 20231211 13:28:36.693000 11 949 XCSE 20231211 13:31:00.209000 24 948 XCSE 20231211 13:37:31.111000 76 950 XCSE 20231211 14:17:32.111000 23 949,5 XCSE 20231211 14:17:32.137000 11 949,5 XCSE 20231211 14:17:32.147000 23 949,5 XCSE 20231211 14:17:32.229000 2 949 XCSE 20231211 14:17:36.592000 21 949 XCSE 20231211 14:17:36.592000 24 949 XCSE 20231211 14:17:36.609000 3 948,5 XCSE 20231211 14:17:36.632000 12 948,5 XCSE 20231211 14:22:18.390000 11 949 XCSE 20231211 14:24:36.106000 10 949 XCSE 20231211 14:28:13.015000 7 949 XCSE 20231211 14:28:13.015000 11 949 XCSE 20231211 14:29:55.208000 11 949 XCSE 20231211 14:31:26.891000 11 949 XCSE 20231211 14:32:35.208000 10 949 XCSE 20231211 14:35:10.208000 1 949 XCSE 20231211 14:35:10.208000 10 949 XCSE 20231211 14:36:19.208000 1 949 XCSE 20231211 14:36:19.208000 11 949 XCSE 20231211 14:38:41.820000 2 949 XCSE 20231211 14:40:00.208000 9 949 XCSE 20231211 14:40:00.208000 11 949 XCSE 20231211 14:45:50.744000 7 948 XCSE 20231211 14:46:39.088000 5 948 XCSE 20231211 14:46:39.088000 11 948 XCSE 20231211 14:46:39.088000 13 948 XCSE 20231211 14:46:39.096000 10 948 XCSE 20231211 14:46:39.096000 23 947,5 XCSE 20231211 14:46:39.116000 19 947 XCSE 20231211 14:46:39.124000 4 947 XCSE 20231211 14:46:39.124000 12 945,5 XCSE 20231211 14:52:32.212000 11 945,5 XCSE 20231211 14:52:32.212000 11 945,5 XCSE 20231211 14:52:32.212000 11 945,5 XCSE 20231211 14:52:32.212000 11 945,5 XCSE 20231211 14:52:32.212000 23 944,5 XCSE 20231211 14:57:17.027000 11 943,5 XCSE 20231211 14:59:11.718000 1 943,5 XCSE 20231211 14:59:11.718000 24 944,5 XCSE 20231211 15:00:48.595000 11 944,5 XCSE 20231211 15:00:54.209000 11 944,5 XCSE 20231211 15:01:04.209000 11 944,5 XCSE 20231211 15:01:17.208000 11 944,5 XCSE 20231211 15:01:34.209000 11 944,5 XCSE 20231211 15:03:13.761000 32 944,5 XCSE 20231211 15:07:56.278000 19 944 XCSE 20231211 15:07:56.295000 4 944 XCSE 20231211 15:07:56.295000 1 944 XCSE 20231211 15:07:56.295000 12 943,5 XCSE 20231211 15:08:15.121000 11 943,5 XCSE 20231211 15:08:15.121000 2 943 XCSE 20231211 15:08:15.835000 10 943 XCSE 20231211 15:08:15.835000 9 943 XCSE 20231211 15:19:34.739000 15 943 XCSE 20231211 15:19:34.742000 5 943 XCSE 20231211 15:19:34.742000 30 943,5 XCSE 20231211 15:23:44.738000 11 943,5 XCSE 20231211 15:23:44.738000 11 943,5 XCSE 20231211 15:24:25.715000 10 943,5 XCSE 20231211 15:25:11.968000 11 943,5 XCSE 20231211 15:26:57.040000 23 944 XCSE 20231211 15:34:04.992000 75 943 XCSE 20231211 15:34:05.013000 11 943 XCSE 20231211 15:34:18.127000 2 944 XCSE 20231211 15:35:39.143000 16 944 XCSE 20231211 15:35:39.143000 25 944 XCSE 20231211 15:35:39.144000 3 943,5 XCSE 20231211 15:36:03.847000 9 943,5 XCSE 20231211 15:36:03.847000 29 943,5 XCSE 20231211 15:36:03.848000 26 943,5 XCSE 20231211 15:37:20.930000 16 943,5 XCSE 20231211 15:37:20.930000 11 943,5 XCSE 20231211 15:41:11.188000 32 943,5 XCSE 20231211 15:41:11.188000 23 943,5 XCSE 20231211 15:42:31.196000 11 943,5 XCSE 20231211 15:43:24.211000 11 943,5 XCSE 20231211 15:44:27.927000 12 944 XCSE 20231211 15:45:28.208000 3 944 XCSE 20231211 15:45:58.209000 8 944 XCSE 20231211 15:45:58.209000 11 944 XCSE 20231211 15:46:33.209000 11 944 XCSE 20231211 15:47:13.209000 10 944 XCSE 20231211 15:48:18.209000 1 944 XCSE 20231211 15:48:18.209000 12 944 XCSE 20231211 15:49:36.291000 13 944 XCSE 20231211 15:51:00.084000 23 943,5 XCSE 20231211 15:59:27.155000 60 944 XCSE 20231211 16:03:30.126000 11 943,5 XCSE 20231211 16:05:53.274000 12 943,5 XCSE 20231211 16:05:53.274000 31 943 XCSE 20231211 16:12:19.124000 3 943 XCSE 20231211 16:12:19.124000 1 943 XCSE 20231211 16:12:19.189000 1 943 XCSE 20231211 16:12:19.189000 1 943 XCSE 20231211 16:12:19.208000 31 943 XCSE 20231211 16:12:21.980000 4 943,5 XCSE 20231211 16:13:59.981000 8 943,5 XCSE 20231211 16:13:59.981000 12 943,5 XCSE 20231211 16:15:35.209000 11 943,5 XCSE 20231211 16:18:10.208000 11 943,5 XCSE 20231211 16:19:06.209000 12 942,5 XCSE 20231211 16:19:12.660000 12 942 XCSE 20231211 16:19:18.601000 35 943,5 XCSE 20231211 16:29:52.787000 50 943,5 XCSE 20231211 16:29:52.807000 36 943 XCSE 20231211 16:29:52.826000 8 943,5 XCSE 20231211 16:40:44.656000 10 944,5 XCSE 20231211 16:45:00.776000 20 944,5 XCSE 20231211 16:45:00.776000 10 944,5 XCSE 20231211 16:45:00.777000 40 944,5 XCSE 20231211 16:45:01.355000 8 944,5 XCSE 20231211 16:45:01.355000 60 944,5 XCSE 20231211 16:45:01.377000 19 944,5 XCSE 20231211 16:45:10.183000 27 944,5 XCSE 20231211 16:45:10.183000 18 944,5 XCSE 20231211 16:45:14.975000 27 944,5 XCSE 20231211 16:45:14.975000 10 944,5 XCSE 20231211 16:45:38.006000 13 944 XCSE 20231211 16:46:12.479000 1 943,5 XCSE 20231211 16:52:26.997224 10 943,5 XCSE 20231212 9:06:19.582000 13 943,5 XCSE 20231212 9:06:19.582000 24 944,5 XCSE 20231212 9:08:13.326000 11 946 XCSE 20231212 9:11:41.133000 18 946,5 XCSE 20231212 9:15:27.114000 23 947 XCSE 20231212 9:17:07.846000 13 948 XCSE 20231212 9:18:09.829000 24 948,5 XCSE 20231212 9:24:02.494000 21 949 XCSE 20231212 9:28:55.372000 3 949 XCSE 20231212 9:28:55.372000 23 948,5 XCSE 20231212 9:30:55.371000 14 948,5 XCSE 20231212 9:30:55.379000 23 948 XCSE 20231212 9:38:23.118000 12 947,5 XCSE 20231212 9:40:52.320000 23 948 XCSE 20231212 9:43:12.903000 2 948 XCSE 20231212 9:43:12.963000 8 949 XCSE 20231212 9:45:13.946000 20 949 XCSE 20231212 9:45:13.946000 12 949 XCSE 20231212 9:48:21.545000 2 947 XCSE 20231212 9:48:21.667000 22 947 XCSE 20231212 9:49:54.057000 4 946 XCSE 20231212 9:49:54.212000 16 946 XCSE 20231212 9:49:54.232000 12 945,5 XCSE 20231212 9:50:44.362000 1 945,5 XCSE 20231212 9:53:30.643000 22 945,5 XCSE 20231212 9:53:30.643000 20 944,5 XCSE 20231212 9:56:05.630000 4 944,5 XCSE 20231212 9:56:05.630000 12 944 XCSE 20231212 9:56:06.037000 34 944 XCSE 20231212 10:05:26.290000 34 944 XCSE 20231212 10:06:10.199000 12 943,5 XCSE 20231212 10:07:33.791000 9 943 XCSE 20231212 10:13:54.584000 3 943 XCSE 20231212 10:13:54.584000 12 942,5 XCSE 20231212 10:19:15.217000 12 942 XCSE 20231212 10:22:56.771000 11 942 XCSE 20231212 10:22:56.771000 24 941,5 XCSE 20231212 10:23:02.403000 23 939 XCSE 20231212 10:27:54.297000 2 939 XCSE 20231212 10:27:58.212000 5 940 XCSE 20231212 10:28:07.320000 12 940,5 XCSE 20231212 10:42:58.397000 14 941,5 XCSE 20231212 10:43:29.369000 22 942 XCSE 20231212 11:05:19.555000 22 942 XCSE 20231212 11:05:19.559000 11 942 XCSE 20231212 11:05:19.562000 91 942,5 XCSE 20231212 11:06:06.577000 35 942 XCSE 20231212 11:06:47.750000 36 941,5 XCSE 20231212 11:06:47.782000 19 941,5 XCSE 20231212 11:10:32.706000 24 941,5 XCSE 20231212 11:14:27.124000 11 941,5 XCSE 20231212 11:15:21.541000 35 941,5 XCSE 20231212 11:20:49.847000 12 941,5 XCSE 20231212 11:20:49.847000 36 941,5 XCSE 20231212 11:27:09.132000 34 941 XCSE 20231212 11:29:05.785000 52 942,5 XCSE 20231212 11:37:32.725000 6 942,5 XCSE 20231212 11:41:24.541000 5 942,5 XCSE 20231212 11:41:24.541000 11 942,5 XCSE 20231212 11:43:43.538000 4 941,5 XCSE 20231212 11:44:50.220000 10 942,5 XCSE 20231212 11:47:09.826496 405 942,5 XCSE 20231212 11:47:09.826496 12 944 XCSE 20231212 11:47:18.355000 12 942,5 XCSE 20231212 11:55:12.067000 11 942,5 XCSE 20231212 11:55:12.067000 12 942,5 XCSE 20231212 11:55:12.067000 12 941 XCSE 20231212 12:00:26.465000 11 941 XCSE 20231212 12:00:26.465000 24 939,5 XCSE 20231212 12:11:36.826000 24 939,5 XCSE 20231212 12:11:37.540000 24 939,5 XCSE 20231212 12:11:42.236000 46 940,5 XCSE 20231212 12:13:41.132000 34 940,5 XCSE 20231212 12:17:04.494000 12 940,5 XCSE 20231212 12:17:04.532000 12 940 XCSE 20231212 12:18:06.915000 12 940,5 XCSE 20231212 12:34:26.508000 25 940,5 XCSE 20231212 12:34:26.508000 12 940 XCSE 20231212 12:34:38.795000 12 939,5 XCSE 20231212 12:36:01.390000 12 940,5 XCSE 20231212 12:44:11.437000 11 940,5 XCSE 20231212 12:44:11.437000 23 940,5 XCSE 20231212 12:59:59.578000 12 940,5 XCSE 20231212 12:59:59.578000 3 939,5 XCSE 20231212 13:10:02.036000 21 939,5 XCSE 20231212 13:10:02.037000 11 939,5 XCSE 20231212 13:10:02.037000 12 939,5 XCSE 20231212 13:10:02.037000 47 940,5 XCSE 20231212 13:27:05.571000 4 940,5 XCSE 20231212 13:27:05.571000 5 940,5 XCSE 20231212 13:28:12.544000 6 940,5 XCSE 20231212 13:28:12.544000 11 941,5 XCSE 20231212 13:30:14.544000 35 940 XCSE 20231212 13:33:07.124000 1 942,5 XCSE 20231212 13:37:55.994000 22 942,5 XCSE 20231212 13:37:55.994000 25 942 XCSE 20231212 13:40:56.499000 12 942 XCSE 20231212 13:40:56.499000 24 942,5 XCSE 20231212 14:00:43.370000 14 942 XCSE 20231212 14:02:45.454000 9 942 XCSE 20231212 14:02:45.454000 7 942,5 XCSE 20231212 14:25:15.056000 2 942 XCSE 20231212 14:27:07.241000 10 942 XCSE 20231212 14:27:07.241000 12 942 XCSE 20231212 14:27:07.241000 12 941,5 XCSE 20231212 14:28:17.382000 11 941,5 XCSE 20231212 14:32:51.545000 24 941 XCSE 20231212 14:40:46.737000 36 941 XCSE 20231212 14:40:46.759000 11 941 XCSE 20231212 14:41:47.545000 10 940 XCSE 20231212 14:42:49.235000 2 940 XCSE 20231212 14:42:49.235000 9 939,5 XCSE 20231212 14:44:09.616000 3 939,5 XCSE 20231212 14:44:09.616000 11 939,5 XCSE 20231212 14:44:09.616000 16 940 XCSE 20231212 15:00:48.551000 18 940 XCSE 20231212 15:01:30.873000 18 940 XCSE 20231212 15:01:30.884000 12 939 XCSE 20231212 15:03:05.616000 12 939 XCSE 20231212 15:03:05.616000 12 939 XCSE 20231212 15:03:05.616000 12 938,5 XCSE 20231212 15:08:35.614000 24 938,5 XCSE 20231212 15:20:51.412000 12 938,5 XCSE 20231212 15:20:51.412000 60 938,5 XCSE 20231212 15:20:51.421000 16 939,5 XCSE 20231212 15:29:27.861000 21 939,5 XCSE 20231212 15:29:27.861000 3 939,5 XCSE 20231212 15:29:27.861000 14 940 XCSE 20231212 15:29:45.245000 12 939,5 XCSE 20231212 15:30:05.375000 11 939,5 XCSE 20231212 15:30:05.375000 60 939,5 XCSE 20231212 15:30:05.385000 60 939,5 XCSE 20231212 15:30:15.387000 12 939,5 XCSE 20231212 15:32:37.133000 11 939,5 XCSE 20231212 15:32:37.133000 39 939,5 XCSE 20231212 15:33:38.196000 60 939,5 XCSE 20231212 15:34:11.925000 16 939,5 XCSE 20231212 15:34:12.037000 9 939,5 XCSE 20231212 15:38:03.833000 25 939,5 XCSE 20231212 15:40:49.503000 11 939,5 XCSE 20231212 15:40:49.503000 9 939,5 XCSE 20231212 15:40:49.503000 11 939,5 XCSE 20231212 15:40:49.503000 35 940 XCSE 20231212 15:44:14.223000 52 940 XCSE 20231212 15:44:14.223000 5 939,5 XCSE 20231212 15:45:36.089000 18 939,5 XCSE 20231212 15:45:36.089000 9 940 XCSE 20231212 15:50:20.054000 21 941,5 XCSE 20231212 15:59:41.110000 14 941,5 XCSE 20231212 15:59:52.922000 45 942 XCSE 20231212 16:08:01.140000 28 942,5 XCSE 20231212 16:11:53.017000 25 943 XCSE 20231212 16:15:10.161000 56 943 XCSE 20231212 16:18:52.126000 12 943 XCSE 20231212 16:18:52.126000 12 942,5 XCSE 20231212 16:19:26.349000 4 942,5 XCSE 20231212 16:21:31.157000 8 942,5 XCSE 20231212 16:21:31.157000 12 942 XCSE 20231212 16:22:53.040000 1 943 XCSE 20231212 16:35:06.113000 34 943 XCSE 20231212 16:35:48.640000 36 943 XCSE 20231212 16:35:48.664000 36 942,5 XCSE 20231212 16:38:23.678000 11 942,5 XCSE 20231212 16:38:23.678000 50 942,5 XCSE 20231212 16:38:23.680000 1 942 XCSE 20231212 16:39:06.710631 17 942 XCSE 20231212 16:39:06.728870 1 942 XCSE 20231212 16:39:06.748399 74 942 XCSE 20231212 16:39:17.386551 12 940 XCSE 20231213 9:01:03.838000 28 939 XCSE 20231213 9:11:00.372000 11 939,5 XCSE 20231213 9:11:00.406000 14 937 XCSE 20231213 9:13:11.664000 16 938 XCSE 20231213 9:15:11.693000 23 937 XCSE 20231213 9:15:11.745000 3 937,5 XCSE 20231213 9:19:27.133000 8 937,5 XCSE 20231213 9:19:27.133000 23 936,5 XCSE 20231213 9:22:46.877000 25 936,5 XCSE 20231213 9:22:46.877000 12 935 XCSE 20231213 9:22:46.897000 36 936 XCSE 20231213 9:27:11.874000 24 935,5 XCSE 20231213 9:27:11.894000 12 935,5 XCSE 20231213 9:27:11.939000 13 935,5 XCSE 20231213 9:31:32.269000 12 934,5 XCSE 20231213 9:35:05.693000 12 933,5 XCSE 20231213 9:35:06.528000 1 933,5 XCSE 20231213 9:35:10.340000 24 934,5 XCSE 20231213 9:43:32.254000 23 934 XCSE 20231213 9:46:16.395000 12 932 XCSE 20231213 9:47:46.622000 12 933 XCSE 20231213 9:59:37.574000 12 933 XCSE 20231213 9:59:37.574000 12 933 XCSE 20231213 9:59:37.574000 35 933 XCSE 20231213 9:59:37.581000 12 932,5 XCSE 20231213 10:02:32.083000 12 932,5 XCSE 20231213 10:04:37.597000 12 932 XCSE 20231213 10:05:26.219000 12 932 XCSE 20231213 10:05:26.219000 12 931 XCSE 20231213 10:10:37.052000 11 931 XCSE 20231213 10:10:37.052000 23 930,5 XCSE 20231213 10:11:13.692000 12 930 XCSE 20231213 10:13:16.982000 13 932 XCSE 20231213 10:23:20.670000 11 932 XCSE 20231213 10:26:07.133000 12 931 XCSE 20231213 10:26:39.104000 12 931,5 XCSE 20231213 10:30:04.783000 2 931,5 XCSE 20231213 10:31:25.470000 60 931,5 XCSE 20231213 10:39:41.732000 12 931 XCSE 20231213 10:43:56.114000 23 930,5 XCSE 20231213 10:44:39.106000 16 931 XCSE 20231213 10:45:32.399000 12 930,5 XCSE 20231213 10:46:04.526000 16 930,5 XCSE 20231213 10:50:40.555000 2 930 XCSE 20231213 10:51:32.017000 6 930 XCSE 20231213 10:52:28.312000 19 931,5 XCSE 20231213 10:55:22.770000 16 931,5 XCSE 20231213 10:55:22.770000 1 931,5 XCSE 20231213 10:55:22.808000 32 932 XCSE 20231213 10:56:40.666000 4 932 XCSE 20231213 10:56:40.666000 12 932,5 XCSE 20231213 11:04:09.452000 12 932,5 XCSE 20231213 11:04:09.452000 23 932,5 XCSE 20231213 11:04:41.789000 18 933 XCSE 20231213 11:04:44.240000 15 943 XCSE 20231213 11:21:56.623000 18 943,5 XCSE 20231213 11:23:03.582000 11 944,5 XCSE 20231213 11:24:59.131000 23 944 XCSE 20231213 11:25:09.254000 12 943,5 XCSE 20231213 11:27:03.675000 12 943 XCSE 20231213 11:30:12.317000 8 943 XCSE 20231213 11:30:12.317000 4 943 XCSE 20231213 11:30:12.317000 1 943 XCSE 20231213 11:31:05.242000 12 944 XCSE 20231213 11:36:11.012000 12 944,5 XCSE 20231213 11:36:13.571000 12 944,5 XCSE 20231213 11:36:26.466000 12 943,5 XCSE 20231213 11:38:58.747000 12 943 XCSE 20231213 11:41:38.556000 12 942 XCSE 20231213 11:43:51.405000 35 945 XCSE 20231213 11:58:06.482000 12 944,5 XCSE 20231213 11:59:48.526000 12 944,5 XCSE 20231213 11:59:48.543000 12 944 XCSE 20231213 12:00:00.607000 10 943,5 XCSE 20231213 12:03:23.179000 2 943,5 XCSE 20231213 12:03:23.196000 2 943,5 XCSE 20231213 12:03:23.196000 10 943,5 XCSE 20231213 12:03:23.197000 10 943,5 XCSE 20231213 12:04:05.959000 3 943,5 XCSE 20231213 12:04:05.959000 10 943,5 XCSE 20231213 12:04:05.959000 16 943,5 XCSE 20231213 12:05:30.757000 9 943,5 XCSE 20231213 12:05:30.757000 24 943,5 XCSE 20231213 12:05:31.616000 12 943 XCSE 20231213 12:12:58.672000 12 943 XCSE 20231213 12:12:58.672000 12 942,5 XCSE 20231213 12:13:59.446000 12 942,5 XCSE 20231213 12:13:59.446000 23 943 XCSE 20231213 12:15:06.704000 12 943 XCSE 20231213 12:15:06.723000 12 943,5 XCSE 20231213 12:17:36.198000 12 943 XCSE 20231213 12:20:20.510000 12 944,5 XCSE 20231213 12:39:18.170000 12 944 XCSE 20231213 12:46:04.732000 12 943,5 XCSE 20231213 12:46:04.754000 13 944 XCSE 20231213 12:48:02.584000 11 944 XCSE 20231213 12:48:02.601000 7 944 XCSE 20231213 12:48:02.601000 5 944 XCSE 20231213 12:48:02.601000 12 944 XCSE 20231213 12:49:56.271000 23 944,5 XCSE 20231213 13:05:12.054000 23 944,5 XCSE 20231213 13:10:04.189000 6 944 XCSE 20231213 13:17:40.031000 6 944 XCSE 20231213 13:17:40.031000 12 944,5 XCSE 20231213 13:24:06.959000 13 944 XCSE 20231213 13:25:40.702000 12 944 XCSE 20231213 13:25:40.702000 23 944 XCSE 20231213 13:26:53.873000 21 944 XCSE 20231213 13:26:54.869000 12 943,5 XCSE 20231213 13:27:45.029000 23 943,5 XCSE 20231213 13:28:20.155000 12 947,5 XCSE 20231213 13:54:23.881000 12 947,5 XCSE 20231213 13:58:57.696000 12 947 XCSE 20231213 13:58:57.916000 6 947,5 XCSE 20231213 14:04:57.197000 25 948,5 XCSE 20231213 14:13:38.787000 13 948 XCSE 20231213 14:13:41.110000 11 948 XCSE 20231213 14:13:41.110000 23 947,5 XCSE 20231213 14:19:03.349000 23 947 XCSE 20231213 14:19:03.399000 15 946,5 XCSE 20231213 14:30:37.252000 7 947 XCSE 20231213 14:43:07.083000 20 947 XCSE 20231213 14:43:07.083000 8 947 XCSE 20231213 14:43:07.083000 23 946,5 XCSE 20231213 14:49:48.127000 10 946,5 XCSE 20231213 15:02:55.893000 23 948 XCSE 20231213 15:26:34.142000 11 948 XCSE 20231213 15:26:34.142000 14 948 XCSE 20231213 15:26:34.161000 3 949 XCSE 20231213 15:26:34.180000 1 949 XCSE 20231213 15:27:34.200000 20 949 XCSE 20231213 15:27:34.200000 13 949 XCSE 20231213 15:27:34.200000 5 950 XCSE 20231213 15:27:47.764000 47 950 XCSE 20231213 15:27:47.790000 23 950 XCSE 20231213 15:29:44.554000 24 950 XCSE 20231213 15:31:10.035000 33 950,5 XCSE 20231213 15:31:10.055000 23 950,5 XCSE 20231213 15:31:18.468000 12 950,5 XCSE 20231213 15:42:13.473000 1 950 XCSE 20231213 15:43:54.680000 11 950 XCSE 20231213 15:45:16.118000 7 950 XCSE 20231213 15:45:16.118000 45 951,5 XCSE 20231213 15:46:25.305000 37 951,5 XCSE 20231213 15:46:25.305000 34 951,5 XCSE 20231213 15:46:25.322000 15 952 XCSE 20231213 15:47:32.255000 2 952 XCSE 20231213 15:47:32.255000 23 951,5 XCSE 20231213 15:50:33.352000 23 951 XCSE 20231213 15:50:33.370000 20 951,5 XCSE 20231213 15:55:07.397000 12 951,5 XCSE 20231213 15:55:07.397000 23 950,5 XCSE 20231213 15:56:26.702000 24 950,5 XCSE 20231213 15:56:26.732000 12 951,5 XCSE 20231213 16:01:56.438000 40 951,5 XCSE 20231213 16:01:56.458000 12 951 XCSE 20231213 16:07:54.895000 4 951 XCSE 20231213 16:17:31.616000 1 952,5 XCSE 20231213 16:17:36.056000 20 952,5 XCSE 20231213 16:17:36.056000 18 952,5 XCSE 20231213 16:19:01.995000 48 951,5 XCSE 20231213 16:19:17.115000 12 951,5 XCSE 20231213 16:19:17.115000 45 951,5 XCSE 20231213 16:20:47.548000 22 951 XCSE 20231213 16:20:47.567000 35 951 XCSE 20231213 16:20:47.584000 30 951 XCSE 20231213 16:20:48.584000 5 951 XCSE 20231213 16:20:48.584000 20 951 XCSE 20231213 16:21:22.205000 15 951 XCSE 20231213 16:21:22.205000 9 951 XCSE 20231213 16:23:07.554000 3 951 XCSE 20231213 16:23:07.554000 11 951 XCSE 20231213 16:23:07.554000 12 951 XCSE 20231213 16:23:07.575000 1 951 XCSE 20231213 16:23:46.741000 10 951 XCSE 20231213 16:23:49.025000 3 951,5 XCSE 20231213 16:27:19.019000 21 951,5 XCSE 20231213 16:27:19.019000 23 951 XCSE 20231213 16:27:19.279000 12 951 XCSE 20231213 16:27:19.283000 12 951 XCSE 20231213 16:27:31.153000 12 951 XCSE 20231213 16:28:11.157000 11 951 XCSE 20231213 16:28:11.157000 7 953,5 XCSE 20231213 16:33:41.265000 202 953,5 XCSE 20231213 16:36:06.198393 12 958 XCSE 20231214 9:00:36.049000 12 954 XCSE 20231214 9:06:33.226000 12 954 XCSE 20231214 9:06:33.244000 1 950,5 XCSE 20231214 9:06:35.052000 12 948 XCSE 20231214 9:07:04.547000 12 944,5 XCSE 20231214 9:08:55.091000 23 949 XCSE 20231214 9:13:30.585000 12 947,5 XCSE 20231214 9:13:54.703000 24 959 XCSE 20231214 9:30:33.116000 36 958,5 XCSE 20231214 9:30:33.118000 11 959,5 XCSE 20231214 9:32:24.043000 23 960 XCSE 20231214 9:39:30.096000 37 960,5 XCSE 20231214 9:39:30.096000 11 960 XCSE 20231214 9:39:30.096000 23 960,5 XCSE 20231214 9:41:06.280000 12 960 XCSE 20231214 9:43:42.140000 12 960 XCSE 20231214 9:46:04.658000 12 957,5 XCSE 20231214 9:46:36.198000 12 957,5 XCSE 20231214 9:51:15.163000 11 957,5 XCSE 20231214 9:51:15.163000 12 958,5 XCSE 20231214 9:54:42.233000 6 957 XCSE 20231214 9:56:43.164000 6 957 XCSE 20231214 9:58:06.997000 6 957 XCSE 20231214 9:58:06.997000 13 956 XCSE 20231214 10:02:38.579000 12 955,5 XCSE 20231214 10:04:08.336000 5 956 XCSE 20231214 10:05:31.945000 7 956 XCSE 20231214 10:05:31.945000 11 956 XCSE 20231214 10:05:31.945000 13 954 XCSE 20231214 10:09:55.611000 12 955,5 XCSE 20231214 10:16:32.530000 12 955 XCSE 20231214 10:18:02.616000 12 954,5 XCSE 20231214 10:18:02.634000 12 953,5 XCSE 20231214 10:18:03.723000 12 953,5 XCSE 20231214 10:21:02.477000 46 954 XCSE 20231214 10:31:52.328000 1 954 XCSE 20231214 10:31:52.328000 23 954 XCSE 20231214 10:35:54.591000 12 954 XCSE 20231214 10:35:54.591000 24 954 XCSE 20231214 10:43:59.853000 11 954 XCSE 20231214 10:43:59.853000 12 954 XCSE 20231214 10:43:59.853000 12 953,5 XCSE 20231214 10:45:14.792000 60 960 XCSE 20231214 10:58:09.003000 12 959,5 XCSE 20231214 11:06:22.441000 12 962 XCSE 20231214 11:16:52.925000 2 961,5 XCSE 20231214 11:18:29.845000 49 963,5 XCSE 20231214 11:29:18.251000 23 962,5 XCSE 20231214 11:37:05.529000 13 962 XCSE 20231214 11:37:16.403000 11 962 XCSE 20231214 11:37:16.407000 13 962 XCSE 20231214 11:37:16.407000 23 965 XCSE 20231214 11:48:23.944000 25 964,5 XCSE 20231214 11:54:50.526000 12 964,5 XCSE 20231214 11:54:50.526000 12 963,5 XCSE 20231214 11:57:31.409000 12 963,5 XCSE 20231214 12:02:04.261000 11 963,5 XCSE 20231214 12:02:04.261000 12 962,5 XCSE 20231214 12:02:06.197000 12 961,5 XCSE 20231214 12:03:45.606000 12 961,5 XCSE 20231214 12:08:48.597000 24 962 XCSE 20231214 12:17:09.731000 24 961,5 XCSE 20231214 12:18:24.918000 7 960,5 XCSE 20231214 12:18:26.041000 6 960,5 XCSE 20231214 12:18:26.041000 12 961,5 XCSE 20231214 12:26:19.710000 12 961,5 XCSE 20231214 12:26:19.728000 12 962 XCSE 20231214 12:27:35.035000 12 960 XCSE 20231214 12:29:41.701000 12 958,5 XCSE 20231214 12:42:48.037000 12 957,5 XCSE 20231214 12:49:05.932000 13 957,5 XCSE 20231214 12:49:26.890000 10 957,5 XCSE 20231214 12:53:48.660000 12 958 XCSE 20231214 12:54:56.391000 23 958 XCSE 20231214 12:59:49.011000 12 958 XCSE 20231214 12:59:49.011000 23 958 XCSE 20231214 13:04:29.391000 12 957 XCSE 20231214 13:08:30.670000 11 957 XCSE 20231214 13:08:30.670000 12 957 XCSE 20231214 13:22:35.747000 12 957 XCSE 20231214 13:22:35.747000 12 957 XCSE 20231214 13:22:35.747000 11 957 XCSE 20231214 13:22:35.747000 12 957 XCSE 20231214 13:22:35.747000 12 957 XCSE 20231214 13:22:38.269000 12 956,5 XCSE 20231214 13:27:52.061000 12 956 XCSE 20231214 13:28:44.283000 12 955,5 XCSE 20231214 13:31:46.236000 12 954 XCSE 20231214 13:32:05.384000 12 954 XCSE 20231214 13:34:57.975000 25 957 XCSE 20231214 14:05:40.952000 12 957 XCSE 20231214 14:05:40.952000 13 958 XCSE 20231214 14:19:17.120000 12 958 XCSE 20231214 14:19:22.730000 12 957,5 XCSE 20231214 14:20:33.083000 12 956,5 XCSE 20231214 14:24:48.598000 24 960 XCSE 20231214 14:37:00.930000 14 959 XCSE 20231214 14:40:31.105000 11 959 XCSE 20231214 14:40:31.618000 7 959 XCSE 20231214 14:40:31.618000 24 959 XCSE 20231214 14:41:54.388000 12 959 XCSE 20231214 14:41:58.343000 12 959 XCSE 20231214 14:51:56.762000 12 959 XCSE 20231214 14:53:45.701000 11 959 XCSE 20231214 14:54:42.863000 1 959 XCSE 20231214 14:54:42.864000 1 959 XCSE 20231214 14:54:42.864000 10 959 XCSE 20231214 14:54:42.864000 12 959,5 XCSE 20231214 15:00:04.059000 12 958,5 XCSE 20231214 15:06:44.968000 13 958 XCSE 20231214 15:11:00.030000 12 958 XCSE 20231214 15:11:00.030000 45 958 XCSE 20231214 15:22:12.088000 12 957,5 XCSE 20231214 15:22:12.115000 12 957,5 XCSE 20231214 15:22:14.932000 13 957 XCSE 20231214 15:25:45.659000 12 957 XCSE 20231214 15:27:24.806000 4 959 XCSE 20231214 15:38:29.263000 48 958,5 XCSE 20231214 15:39:00.785000 36 958 XCSE 20231214 15:40:24.145000 12 957 XCSE 20231214 15:47:23.825000 11 957,5 XCSE 20231214 15:51:23.760000 12 957 XCSE 20231214 15:52:12.096000 12 957 XCSE 20231214 15:53:10.386000 12 957 XCSE 20231214 15:54:19.915000 13 956,5 XCSE 20231214 15:55:00.797000 12 956,5 XCSE 20231214 15:55:01.164000 34 957 XCSE 20231214 16:05:44.915000 25 956,5 XCSE 20231214 16:05:44.935000 12 956,5 XCSE 20231214 16:10:32.324000 13 956,5 XCSE 20231214 16:10:32.324000 12 956,5 XCSE 20231214 16:10:32.324000 12 956 XCSE 20231214 16:10:32.325000 35 955,5 XCSE 20231214 16:10:32.377000 20 955,5 XCSE 20231214 16:11:06.312000 3 955,5 XCSE 20231214 16:11:06.312000 12 955 XCSE 20231214 16:11:06.313000 12 955 XCSE 20231214 16:11:06.313000 12 955,5 XCSE 20231214 16:14:01.052000 23 955,5 XCSE 20231214 16:14:01.052000 12 955 XCSE 20231214 16:14:03.848000 12 955 XCSE 20231214 16:15:49.000000 12 954 XCSE 20231214 16:18:05.645000 11 954 XCSE 20231214 16:18:05.645000 11 954 XCSE 20231214 16:18:05.645000 11 954 XCSE 20231214 16:18:52.325000 12 953,5 XCSE 20231214 16:19:10.345000 11 953,5 XCSE 20231214 16:19:10.345000 12 953,5 XCSE 20231214 16:19:10.368000 57 954 XCSE 20231214 16:30:39.084000 60 954 XCSE 20231214 16:30:39.085000 80 953,5 XCSE 20231214 16:30:39.103000 22 954 XCSE 20231214 16:31:22.294000 101 954 XCSE 20231214 16:31:22.294000 46 954 XCSE 20231214 16:31:22.547000 20 958 XCSE 20231214 16:33:12.093000 34 958,5 XCSE 20231214 16:35:02.708000 12 958,5 XCSE 20231214 16:35:02.708000 19 958 XCSE 20231214 16:35:03.307000 17 958 XCSE 20231214 16:35:03.307000 12 958 XCSE 20231214 16:36:04.565000 11 958 XCSE 20231214 16:36:04.565000 12 957,5 XCSE 20231214 16:36:56.237000 12 957 XCSE 20231214 16:37:21.562000 9 957 XCSE 20231214 16:37:52.125000 3 957 XCSE 20231214 16:37:52.125000 12 956 XCSE 20231214 16:42:38.309000 11 956 XCSE 20231214 16:42:38.309000 11 956 XCSE 20231214 16:42:38.309000 35 956 XCSE 20231214 16:42:55.890000 217 957 XCSE 20231214 16:48:08.766996 1 971 XCSE 20231215 9:04:47.200000 24 971,5 XCSE 20231215 9:08:51.147000 12 969,5 XCSE 20231215 9:09:08.190000 12 968,5 XCSE 20231215 9:09:33.167000 12 968 XCSE 20231215 9:10:08.569000 12 966,5 XCSE 20231215 9:13:11.008000 12 965 XCSE 20231215 9:13:30.125000 12 965,5 XCSE 20231215 9:16:24.169000 17 971 XCSE 20231215 9:23:23.178000 23 970 XCSE 20231215 9:24:00.050000 12 969,5 XCSE 20231215 9:25:37.301000 12 970 XCSE 20231215 9:27:33.607000 12 970 XCSE 20231215 9:27:48.442000 12 969,5 XCSE 20231215 9:29:21.313000 11 969,5 XCSE 20231215 9:29:21.313000 12 969 XCSE 20231215 9:29:21.401000 12 970 XCSE 20231215 9:35:25.628000 24 971 XCSE 20231215 9:38:32.407000 12 970,5 XCSE 20231215 9:41:24.642000 11 972 XCSE 20231215 9:51:27.396000 12 971 XCSE 20231215 9:52:11.568000 12 970,5 XCSE 20231215 9:52:11.734000 12 970 XCSE 20231215 9:53:47.765000 12 968 XCSE 20231215 9:54:27.786000 12 967,5 XCSE 20231215 9:55:41.356000 12 967,5 XCSE 20231215 9:56:50.666000 9 967 XCSE 20231215 9:57:58.969000 12 967,5 XCSE 20231215 9:57:59.051000 23 967,5 XCSE 20231215 10:04:56.138000 12 967,5 XCSE 20231215 10:06:25.869000 12 967 XCSE 20231215 10:07:39.102000 12 965,5 XCSE 20231215 10:13:17.264000 7 965,5 XCSE 20231215 10:13:17.264000 4 965,5 XCSE 20231215 10:13:17.265000 12 965,5 XCSE 20231215 10:15:52.175000 12 965 XCSE 20231215 10:17:25.669000 12 964,5 XCSE 20231215 10:26:35.668000 19 964,5 XCSE 20231215 10:35:43.129000 1 965 XCSE 20231215 10:37:00.944000 11 965 XCSE 20231215 10:37:00.944000 13 964,5 XCSE 20231215 10:37:01.471000 12 963,5 XCSE 20231215 10:37:27.193000 8 963,5 XCSE 20231215 10:37:27.193000 4 963,5 XCSE 20231215 10:37:27.193000 18 964 XCSE 20231215 10:43:05.214000 5 964 XCSE 20231215 10:43:05.214000 23 963,5 XCSE 20231215 10:44:58.855000 36 963,5 XCSE 20231215 11:00:03.049000 12 963,5 XCSE 20231215 11:02:32.506000 12 964,5 XCSE 20231215 11:06:45.899000 12 963,5 XCSE 20231215 11:14:32.641000 12 963,5 XCSE 20231215 11:16:29.110000 43 965 XCSE 20231215 11:30:22.165000 34 965,5 XCSE 20231215 11:30:23.449000 12 965 XCSE 20231215 11:32:23.323000 11 965 XCSE 20231215 11:32:23.323000 23 964,5 XCSE 20231215 11:44:51.121000 4 964 XCSE 20231215 11:49:59.616000 10 964 XCSE 20231215 11:49:59.616000 18 965,5 XCSE 20231215 11:50:25.040000 16 965,5 XCSE 20231215 11:50:25.040000 7 965,5 XCSE 20231215 11:50:44.645000 7 965,5 XCSE 20231215 11:50:44.656000 9 965,5 XCSE 20231215 11:50:46.625000 20 965,5 XCSE 20231215 11:50:46.625000 5 965,5 XCSE 20231215 11:50:46.625000 1 965 XCSE 20231215 11:50:59.432000 6 965 XCSE 20231215 11:50:59.805000 4 965,5 XCSE 20231215 11:51:59.681000 8 965,5 XCSE 20231215 11:52:29.639000 5 965,5 XCSE 20231215 11:53:29.656000 7 965,5 XCSE 20231215 11:53:29.656000 2 965,5 XCSE 20231215 11:55:14.626000 10 965,5 XCSE 20231215 11:55:14.626000 12 967 XCSE 20231215 11:57:45.402000 5 967,5 XCSE 20231215 11:58:29.606000 7 967,5 XCSE 20231215 11:58:29.606000 24 966 XCSE 20231215 12:08:29.265000 23 965,5 XCSE 20231215 12:08:29.656000 12 964,5 XCSE 20231215 12:21:07.562000 12 964,5 XCSE 20231215 12:21:07.562000 24 964 XCSE 20231215 12:27:22.654000 24 963 XCSE 20231215 12:27:43.518000 2 962 XCSE 20231215 12:27:58.159000 22 963 XCSE 20231215 12:35:06.125000 2 963 XCSE 20231215 12:35:06.125000 21 964,5 XCSE 20231215 12:47:03.013000 23 964 XCSE 20231215 12:48:14.114000 12 964 XCSE 20231215 12:50:28.430000 12 962,5 XCSE 20231215 12:50:28.528000 12 962,5 XCSE 20231215 12:56:10.024000 34 962,5 XCSE 20231215 13:11:06.800000 36 962,5 XCSE 20231215 13:11:12.335000 23 962,5 XCSE 20231215 13:11:12.356000 11 962,5 XCSE 20231215 13:11:29.838000 23 962,5 XCSE 20231215 13:13:58.553000 24 962 XCSE 20231215 13:31:02.957000 11 962 XCSE 20231215 13:31:02.957000 20 962 XCSE 20231215 13:33:18.095000 17 962 XCSE 20231215 13:33:18.095000 12 961,5 XCSE 20231215 13:35:27.174000 12 961 XCSE 20231215 13:44:31.004000 11 961 XCSE 20231215 13:44:31.004000 11 961 XCSE 20231215 13:44:31.004000 12 960,5 XCSE 20231215 13:56:25.019000 23 960 XCSE 20231215 14:01:15.227000 23 960 XCSE 20231215 14:01:15.266000 23 959,5 XCSE 20231215 14:03:56.765000 11 959,5 XCSE 20231215 14:03:56.765000 12 959,5 XCSE 20231215 14:03:56.765000 48 959,5 XCSE 20231215 14:03:56.783000 24 959 XCSE 20231215 14:04:47.940000 12 959 XCSE 20231215 14:04:47.940000 37 960 XCSE 20231215 14:28:07.214000 10 960 XCSE 20231215 14:28:07.214000 2 960 XCSE 20231215 14:28:07.214000 34 959,5 XCSE 20231215 14:28:12.384000 12 958,5 XCSE 20231215 14:31:06.701000 20 958 XCSE 20231215 14:32:20.964000 4 958 XCSE 20231215 14:32:20.964000 13 957,5 XCSE 20231215 14:32:36.664000 12 957,5 XCSE 20231215 14:39:03.048000 12 957 XCSE 20231215 14:41:07.377000 11 957 XCSE 20231215 14:41:07.377000 11 957 XCSE 20231215 14:41:07.377000 46 957 XCSE 20231215 14:49:50.152000 34 956,5 XCSE 20231215 14:56:46.775000 6 955,5 XCSE 20231215 14:59:35.023000 6 955,5 XCSE 20231215 14:59:44.498000 12 955,5 XCSE 20231215 14:59:44.498000 12 955,5 XCSE 20231215 14:59:44.498000 12 955,5 XCSE 20231215 14:59:44.498000 6 955,5 XCSE 20231215 14:59:44.498000 35 955 XCSE 20231215 15:00:00.249000 12 954,5 XCSE 20231215 15:00:00.866000 24 955,5 XCSE 20231215 15:05:45.808000 24 956,5 XCSE 20231215 15:07:45.294000 12 957,5 XCSE 20231215 15:15:23.147000 23 956 XCSE 20231215 15:25:00.029000 11 956 XCSE 20231215 15:25:00.029000 34 955,5 XCSE 20231215 15:25:21.823000 8 956,5 XCSE 20231215 15:29:21.915000 21 957 XCSE 20231215 15:30:16.437000 44 956,5 XCSE 20231215 15:30:37.899000 2 956,5 XCSE 20231215 15:30:37.899000 48 957 XCSE 20231215 15:31:54.399000 23 957 XCSE 20231215 15:35:13.035000 12 956,5 XCSE 20231215 15:35:44.549000 11 957,5 XCSE 20231215 15:42:06.888000 24 957 XCSE 20231215 15:42:09.591000 12 956,5 XCSE 20231215 15:42:48.886000 24 956 XCSE 20231215 15:44:32.995000 13 955 XCSE 20231215 15:45:06.850000 12 955 XCSE 20231215 15:45:06.850000 12 955 XCSE 20231215 15:45:06.950000 20 956,5 XCSE 20231215 15:54:15.374000 17 956,5 XCSE 20231215 15:54:15.374000 23 956 XCSE 20231215 15:54:15.464000 12 955,5 XCSE 20231215 15:54:15.692000 36 957,5 XCSE 20231215 16:11:36.125000 12 957,5 XCSE 20231215 16:11:36.125000 45 957,5 XCSE 20231215 16:11:36.126000 34 958 XCSE 20231215 16:14:20.246000 76 958 XCSE 20231215 16:15:10.190000 25 958 XCSE 20231215 16:17:31.244000 21 957,5 XCSE 20231215 16:24:51.562000 47 960 XCSE 20231215 16:27:37.495000 10 960 XCSE 20231215 16:27:37.495000 45 961,5 XCSE 20231215 16:28:45.517000 5 961,5 XCSE 20231215 16:28:45.517000 60 961,5 XCSE 20231215 16:28:45.540000 11 961,5 XCSE 20231215 16:28:53.318000 23 961 XCSE 20231215 16:29:24.042000 5 961 XCSE 20231215 16:30:43.683000 29 961 XCSE 20231215 16:31:36.948000 12 960,5 XCSE 20231215 16:31:36.967000 13 960,5 XCSE 20231215 16:31:37.987000 58 960,5 XCSE 20231215 16:43:20.410783

