Vande Bharat Express Trains Now Operational On 34 Routes In India: See Full List

( MENAFN - Live Mint) "Indian Railways operates 34 Vande Bharat train services are running across the Indian Railways network, connecting states having Broad Gauge (B.G.) electrified network. These are operational on the New Delhi - Varanasi Vande Bharat Express (Prayagraj , Kanpur Central)New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express (Ambala Cantt, Ludhiana, Jammu Tawi)Mumbai Central-Gandhinagar Capital Vande Bharat Express (Borivali, Vapi,Surat, Vadodara, Ahmedabad)New Delhi-Amb Andaura Vande Bharat Express (Ambala Cantt, Chandigarh, Anandpur Sahib, Una Himachal)MGR Chennai Central-Mysuru Vande Bharat Express (Katpadi, KSR Bengaluru)Bilaspur-Nagpur Vande Bharat Express (Raipur, Durg, Rajnandgaon, Gondia)Howrah-New Jalpaiguri Vande Bharat Express (Bolpur Shantiniketan, Malda Town, Barsoi)Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Sainagar Shirdi Vande Bharat Express (Nasik Road, Kalyan, Thane, Dadar)Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Solapur Vande Bharat Express (Dadar, Thane, Kalyan, Pune, Kurduvadi)Rani Kamalapati -Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express (Virangana Lakshmibai Jhansi, Gwalior,Agra Cantt)MGR Chennai Central-Coimbatore Vande Bharat Express (Salem, Erode, Tiruppur)Secunderabad-Tirupati Vande Bharat Express (Nalgonda,Guntur, Ongole, Nellore)Ajmer -Delhi Cantt Vande Bharat Express (Jaipur, Alwar, Rewari, Gurgaon)Visakhapatnam-Secunderabad Vande Bharat Express (Samalkot, Rajamundry, Vijayawada, Khammam, Warangal)Kasargod-Thiruvananthapuram Central Vande Bharat Express (Kannur, Kozhikkode, Shoranur, Thrisur, Ernakulam Town, Kottayam, Alappuzha, Chengannur, Kollam)Howrah-Puri Vande Bharat Express (Kharagpur, Balasore, Bhadrak, Jajpur Keonjhar Road, Cuttack, Bhubaneswar, Khurda Road)Anand Vihar Terminal-Dehradun Vande Bharat Express (Meerut City, Muzaffarnagar, Deoband, Saharanpur, Roorkee, Haridwar)New Jalpaiguri -Guwahati Vande Bharat Express (New Cooch Behar, New Alipurduar, Kokrajhar, New Bongaigaon, Kamakhya)Patna -Ranchi Vande Bharat Express (Gaya, Koderma, Hazaribagh Town, Barkakana, Mesra)KSR Bengaluru - Dharwad Vande Bharat Express (Yesvantpur, Davangere, Hubballi)Rani Kamalapati-Rewa Vande Bharat Express (Narmadapuram, Itarsi, Pipariya, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Maihar, Satna)Indore -Nagpur Vande Bharat Express(Ujjain, Bhopal, Itarsi, Betul)Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus-Madgaon Vande Bharat Express. (Dadar, Thane, Panvel, Khed, Ratnagiri, Kankavli, Thivim)Gorakhpur -Lucknow Vande Bharat Express (Basti, Ayodhya)Jodhpur-Sabarmati Vande Bharat Express (Pali Marwar, Falna, Abu Road, Palanpur, Mahesana)Kasargod- Thiruvananthapuram Central Vande Bharat Express (Kannur, Kozhikkode, Tirur, Shoranur, Thrisur, Ernakulam,Alappuzha, Kottayam, Chengannur, Kollam)Ahmedabad - Jamnagar (Sabarmati , Sanand, Viramgam , Surendranagar, Wankaner , Rajkot)Udaipur City-Jaipur Vande Bharat Express (Rana Pratap Nagar, Mavli, Chittaurgarh, Bhilwara, Bijainagar, Ajmer, Kishangarh)Kacheguda-Yesvantpur Vande Bharat Express(Mahbubnagar, Kurnool City, Anantapur, Dharmavaram)Chennai Egmore-Tirunelveli Vande Bharat Express(Tambaram, Villupuram ,Tiruchchirappalli, Dindigul , Madurai , Virudunagar)MGR Chennai Central-Vijayawada Vande Bharat Express (Renigunta , Nellore, Ongole, Tenali )Howrah -Patna Vande Bharat Express (Durgapur, Asansol, Jamtara, Jasidih ,Luckeesarai , Mokama, Patna Saheb)Rourkela - Puri Vande Bharat Express (Jharsuguda, Sambalpur City, Raikakhol, Angul, Talcher Road, Dhenkanal, Cuttack, Bhubaneswar, Khurda Road)Howrah -Ranchi Vande Bharat Express(Kharagpur, Tatanagar , Chandil , Purulia, Kotshila, Muri) sectors

