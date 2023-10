(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

13 October 2023 LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 12 October 2023 it had purchased a total of 406,089 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, CBOE CXE and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE CXE CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 262,289 41,100 102,700 Highest price paid (per ordinary share) £3.1900 £3.1900 £3.1900 Lowest price paid (per ordinary share) £3.0960 £3.0960 £3.1080 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £3.1653 £3.1650 £3.1650

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 395,108,009 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 395,108,009.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email : t : 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:45 GBp 4 317.00 BATE xHa8UHAPimt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 317 317.20 CHIX xHa8UHAPiLF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 141 317.00 XLON xHa8UHAPiLI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 270 317.00 XLON xHa8UHAPiLK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 600 317.20 XLON xHa8UHAPiLM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 538 317.20 BATE xHa8UHAPiLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 34 317.40 XLON xHa8UHAPiLQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 157 317.40 XLON xHa8UHAPiLS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:27:10 GBp 254 317.40 XLON xHa8UHAPiLU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:37 GBp 562 317.40 XLON xHa8UHAPjee OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:37 GBp 30 317.40 BATE xHa8UHAPjeg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:37 GBp 454 317.40 CHIX xHa8UHAPjei OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:35 GBp 451 317.60 XLON xHa8UHAPjqR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 913 317.60 XLON xHa8UHAPjuK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 637 317.60 XLON xHa8UHAPjuM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 508 317.60 BATE xHa8UHAPjuR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 918 317.60 XLON xHa8UHAPjxj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 637 317.60 XLON xHa8UHAPjxl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 103 317.60 BATE xHa8UHAPjx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 900 317.60 BATE xHa8UHAPjx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 602 317.40 XLON xHa8UHAPjx9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 527 317.60 XLON xHa8UHAPjxB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:26:23 GBp 637 317.60 XLON xHa8UHAPjxD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:21:40 GBp 1,324 317.60 XLON xHa8UHAPeQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:21:40 GBp 350 317.60 BATE xHa8UHAPeQk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:56 GBp 2,128 317.80 XLON xHa8UHAPf3B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:56 GBp 513 317.80 BATE xHa8UHAPf3D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:56 GBp 540 317.80 CHIX xHa8UHAPf3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:55 GBp 1,952 318.00 XLON xHa8UHAPf2b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:55 GBp 926 318.00 CHIX xHa8UHAPf2d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:20:55 GBp 1,655 318.00 BATE xHa8UHAPf2f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 1,006 317.80 XLON xHa8UHAPKYv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 1,194 317.80 XLON xHa8UHAPKY5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 604 317.80 XLON xHa8UHAPKY7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 528 317.80 BATE xHa8UHAPKY9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 703 317.80 CHIX xHa8UHAPKYB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:17:19 GBp 130 317.80 CHIX xHa8UHAPKYD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:25 GBp 281 317.80 BATE xHa8UHAPKFp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:03 GBp 2,501 317.80 XLON xHa8UHAPKJu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:01 GBp 118 318.00 XLON xHa8UHAPKI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:01 GBp 900 318.00 XLON xHa8UHAPKI6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:01 GBp 803 318.00 BATE xHa8UHAPKIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:01 GBp 900 318.00 BATE xHa8UHAPKIO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:16:01 GBp 568 318.00 XLON xHa8UHAPKTZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:46 GBp 2,295 318.00 XLON xHa8UHAPILd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:46 GBp 484 318.00 CHIX xHa8UHAPILf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:46 GBp 439 318.00 BATE xHa8UHAPILj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:46 GBp 819 318.00 BATE xHa8UHAPILh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:29 GBp 715 318.20 XLON xHa8UHAPIUI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:12:29 GBp 621 318.20 XLON xHa8UHAPIUK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:09:12 GBp 436 317.80 XLON xHa8UHAPHiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:09:12 GBp 1,062 317.80 XLON xHa8UHAPHiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:09:12 GBp 2,350 318.00 XLON xHa8UHAPHlm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:34 GBp 267 318.00 BATE xHa8UHAPH5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:34 GBp 411 318.00 CHIX xHa8UHAPH5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 841 318.20 XLON xHa8UHAPH1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 762 318.20 XLON xHa8UHAPH15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 412 318.20 XLON xHa8UHAPH17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 1,900 318.20 XLON xHa8UHAPH19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 853 318.20 XLON xHa8UHAPH1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 131 318.20 XLON xHa8UHAPH1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 405 318.20 XLON xHa8UHAPH1F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 895 318.20 XLON xHa8UHAPH0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 19 318.20 XLON xHa8UHAPH0l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 950 318.20 XLON xHa8UHAPH0n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 1,545 318.00 XLON xHa8UHAPH0q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 824 318.00 CHIX xHa8UHAPH0s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:08:25 GBp 413 318.00 BATE xHa8UHAPH0u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:47 GBp 2 318.20 XLON xHa8UHAPHS8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:47 GBp 11 318.20 XLON xHa8UHAPHSD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:47 GBp 69 318.20 XLON xHa8UHAPHSM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:47 GBp 97 318.20 BATE xHa8UHAPHVo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:47 GBp 633 318.20 BATE xHa8UHAPHVq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:37 GBp 1,545 318.20 XLON xHa8UHAPUaR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:37 GBp 481 318.20 CHIX xHa8UHAPUaT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:37 GBp 105 318.20 BATE xHa8UHAPUaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:37 GBp 102 318.20 BATE xHa8UHAPUdb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:07:37 GBp 900 318.20 BATE xHa8UHAPUdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:06:23 GBp 111 318.20 BATE xHa8UHAPUAA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 122 318.40 XLON xHa8UHAPVzS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 900 318.40 XLON xHa8UHAPVzU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 986 318.40 XLON xHa8UHAPVya OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 412 318.40 XLON xHa8UHAPVyg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 1,500 318.20 XLON xHa8UHAPVyi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 836 318.20 BATE xHa8UHAPVyy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 302 318.20 BATE xHa8UHAPVy@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 618 318.20 XLON xHa8UHAPVyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 927 318.20 XLON xHa8UHAPVyw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 1,006 318.40 BATE xHa8UHAPVy5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 117 318.20 BATE xHa8UHAPVyB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 516 318.20 CHIX xHa8UHAPVyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 965 318.40 BATE xHa8UHAPV$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 373 318.40 XLON xHa8UHAPV$r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 366 318.40 BATE xHa8UHAPV$z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 320 318.40 CHIX xHa8UHAPV$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 45 318.40 CHIX xHa8UHAPV$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 16:05:18 GBp 366 318.40 BATE xHa8UHAPV$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 269 318.20 CHIX xHa8UHAP6Td OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 596 318.20 CHIX xHa8UHAP6Tf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 18 318.20 CHIX xHa8UHAP6Th OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 440 318.00 CHIX xHa8UHAP6Tj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 437 317.80 BATE xHa8UHAP6Tp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 386 318.00 XLON xHa8UHAP6Tr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 419 318.00 CHIX xHa8UHAP6Tt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 334 318.00 BATE xHa8UHAP6T$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 664 318.00 BATE xHa8UHAP6T1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 169 318.00 XLON xHa8UHAP6Tv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 655 318.00 XLON xHa8UHAP6Tx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:53:47 GBp 335 318.00 XLON xHa8UHAP6Tz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:50:54 GBp 73 318.20 CHIX xHa8UHAP4Ih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:50:54 GBp 320 318.20 CHIX xHa8UHAP4Ij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:50:54 GBp 39 318.20 CHIX xHa8UHAP4Il OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 456 318.20 XLON xHa8UHAP2cX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 900 318.20 XLON xHa8UHAP2cZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 7 318.20 XLON xHa8UHAP2dT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 127 318.20 XLON xHa8UHAP2dV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 610 318.20 XLON xHa8UHAP2cb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 403 318.20 CHIX xHa8UHAP2cl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 57 318.20 CHIX xHa8UHAP2cn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 566 318.40 BATE xHa8UHAP2cC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 16 318.40 BATE xHa8UHAP2cE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 290 318.00 XLON xHa8UHAP2c7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 734 318.00 XLON xHa8UHAP2c9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 1,386 318.40 BATE xHa8UHAP2cA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 676 318.00 XLON xHa8UHAP2cP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 225 318.00 BATE xHa8UHAP2cR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 307 318.00 CHIX xHa8UHAP2cN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 420 318.00 BATE xHa8UHAP2cT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 1,545 318.20 XLON xHa8UHAP2cV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 997 318.20 BATE xHa8UHAP2XX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:49:02 GBp 442 318.20 CHIX xHa8UHAP2XZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:20 GBp 705 318.20 XLON xHa8UHAP0bD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:20 GBp 83 318.20 XLON xHa8UHAP0bF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 262 318.20 XLON xHa8UHAP0WA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 2,546 318.20 XLON xHa8UHAP0WJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 1,024 318.20 XLON xHa8UHAP0WL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 396 318.20 XLON xHa8UHAP0WN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 900 318.20 XLON xHa8UHAP0WP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 569 318.20 XLON xHa8UHAP0WU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:14 GBp 650 318.20 XLON xHa8UHAP0ZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:13 GBp 889 318.00 XLON xHa8UHAP0ip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:46:13 GBp 178 318.00 XLON xHa8UHAP0ir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:45:15 GBp 332 317.80 BATE xHa8UHAP1WZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:45:15 GBp 19 317.80 BATE xHa8UHAP1Wb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:45:15 GBp 378 317.80 BATE xHa8UHAP1Wd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 1,556 317.80 BATE xHa8UHAPF3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 286 317.80 BATE xHa8UHAPF2l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 676 317.60 XLON xHa8UHAPF2o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 984 317.60 BATE xHa8UHAPF2t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 299 317.60 CHIX xHa8UHAPF2v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:42:23 GBp 429 317.80 CHIX xHa8UHAPF2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:36:29 GBp 160 317.00 XLON xHa8UHAP8mN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:36:29 GBp 96 317.00 XLON xHa8UHAP8mP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:36:29 GBp 48 317.00 XLON xHa8UHAP8mR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 868 317.00 XLON xHa8UHAP9tI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 742 317.00 XLON xHa8UHAP9tK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 7,223 317.00 XLON xHa8UHAP9nb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 1,050 317.00 XLON xHa8UHAP9nd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 1,100 317.00 XLON xHa8UHAP9nf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:32 GBp 141 317.00 XLON xHa8UHAP9nh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 226 317.00 XLON xHa8UHAP9mM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 692 317.00 XLON xHa8UHAP9mO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 1,500 317.00 XLON xHa8UHAP9mQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 1,322 317.00 XLON xHa8UHAP9mS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 178 317.00 XLON xHa8UHAP9pu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 725 316.80 XLON xHa8UHAP9pw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 700 316.80 XLON xHa8UHAP9py OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 510 317.00 BATE xHa8UHAP9p4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 53 317.00 BATE xHa8UHAP9pO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 569 317.00 BATE xHa8UHAP9pQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 17 317.00 BATE xHa8UHAP9pV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 672 316.60 CHIX xHa8UHAP9oY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 282 316.60 BATE xHa8UHAP9oa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 645 316.60 BATE xHa8UHAP9oc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 63 316.60 XLON xHa8UHAP9oi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:35:31 GBp 1,482 316.60 XLON xHa8UHAP9ok OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:34:31 GBp 827 316.60 BATE xHa8UHAQs1u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:10 GBp 1,042 316.40 XLON xHa8UHAQmm$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 1,054 316.40 BATE xHa8UHAQmmJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 298 316.20 XLON xHa8UHAQmmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 1,247 316.20 XLON xHa8UHAQmmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 617 316.20 CHIX xHa8UHAQmmU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 322 316.20 BATE xHa8UHAQmpW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:28:09 GBp 632 316.20 BATE xHa8UHAQmpY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:17:15 GBp 528 316.20 BATE xHa8UHAQuYN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:17:14 GBp 676 316.20 XLON xHa8UHAQuYV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:17:13 GBp 286 316.40 XLON xHa8UHAQujo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:17:03 GBp 288 316.40 XLON xHa8UHAQurY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:17:03 GBp 528 316.40 XLON xHa8UHAQurf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 302 316.40 XLON xHa8UHAQu5Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 318 316.40 XLON xHa8UHAQu5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 1,504 316.40 XLON xHa8UHAQu5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 41 316.40 XLON xHa8UHAQu5u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 303 316.40 BATE xHa8UHAQu5w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:16:45 GBp 900 316.40 BATE xHa8UHAQu5y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:57 GBp 226 316.60 XLON xHa8UHAQuQP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:57 GBp 124 316.60 XLON xHa8UHAQuQR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 1,565 317.00 BATE xHa8UHAQvoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 57 316.80 BATE xHa8UHAQvoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 676 316.60 XLON xHa8UHAQvoU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 1,545 316.80 XLON xHa8UHAQvza OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 577 316.80 CHIX xHa8UHAQvzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 620 316.80 BATE xHa8UHAQvze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 213 316.80 BATE xHa8UHAQvzg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 403 316.60 CHIX xHa8UHAQvzW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:15:27 GBp 549 316.60 BATE xHa8UHAQvzY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:14:39 GBp 359 317.20 CHIX xHa8UHAQcaB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:14:39 GBp 135 317.20 CHIX xHa8UHAQcaD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 313 315.60 XLON xHa8UHAQXYK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 738 315.40 XLON xHa8UHAQXYM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 339 315.40 XLON xHa8UHAQXYT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 109 315.40 XLON xHa8UHAQXYV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 228 315.40 XLON xHa8UHAQXjX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 292 315.40 CHIX xHa8UHAQXjZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 510 315.40 BATE xHa8UHAQXjb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 1,545 315.60 XLON xHa8UHAQXjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 664 315.60 BATE xHa8UHAQXjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 202 315.60 CHIX xHa8UHAQXjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 500 315.60 BATE xHa8UHAQXjj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 68 315.60 CHIX xHa8UHAQXjl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:05:02 GBp 150 315.60 CHIX xHa8UHAQXjn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:01:02 GBp 535 315.60 CHIX xHa8UHAQigv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:01:02 GBp 788 315.60 BATE xHa8UHAQigx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 15:01:02 GBp 2,129 315.60 XLON xHa8UHAQigz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:11 GBp 328 315.60 XLON xHa8UHAQhsv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:11 GBp 636 315.60 XLON xHa8UHAQhsx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 587 315.40 XLON xHa8UHAQhs8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 404 315.40 XLON xHa8UHAQhsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 648 315.40 BATE xHa8UHAQhsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 215 315.40 CHIX xHa8UHAQhsE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 64 315.40 CHIX xHa8UHAQhsG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 1,360 315.60 XLON xHa8UHAQhsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 900 315.60 XLON xHa8UHAQhsN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 925 315.60 BATE xHa8UHAQhsP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:57:10 GBp 400 315.60 CHIX xHa8UHAQhsR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:53:54 GBp 567 315.80 XLON xHa8UHAQfJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:53:54 GBp 900 315.80 XLON xHa8UHAQfJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:53:54 GBp 470 315.80 XLON xHa8UHAQfJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:53:54 GBp 430 315.80 BATE xHa8UHAQfJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:51:13 GBp 1,057 316.00 XLON xHa8UHAQN8r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 351 316.00 CHIX xHa8UHAQKHD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 590 316.00 BATE xHa8UHAQKHF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 608 316.00 XLON xHa8UHAQKHR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 351 316.20 CHIX xHa8UHAQKHT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 361 316.20 BATE xHa8UHAQKHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 1,009 316.20 XLON xHa8UHAQKGX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 229 316.20 BATE xHa8UHAQKGZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 2,301 316.40 XLON xHa8UHAQKGb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 500 316.40 CHIX xHa8UHAQKGd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 565 316.40 BATE xHa8UHAQKGf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:49:51 GBp 278 316.40 BATE xHa8UHAQKGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:45:01 GBp 306 316.40 XLON xHa8UHAQGTN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:58 GBp 368 316.60 XLON xHa8UHAQGO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 380 317.00 XLON xHa8UHAQGRn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 670 317.00 BATE xHa8UHAQGRp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 670 317.20 BATE xHa8UHAQGRw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 1,524 317.40 XLON xHa8UHAQGRy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 689 317.20 XLON xHa8UHAQGRu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 470 317.40 CHIX xHa8UHAQGR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 169 317.40 CHIX xHa8UHAQGR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:44:56 GBp 955 317.40 BATE xHa8UHAQGR2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:43:01 GBp 1,080 317.40 XLON xHa8UHAQUJE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:41:02 GBp 616 316.60 XLON xHa8UHAQSCa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 353 317.00 XLON xHa8UHAQTvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 587 317.20 XLON xHa8UHAQTvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 408 317.20 CHIX xHa8UHAQTv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 1,341 317.40 XLON xHa8UHAQTv3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 410 317.40 BATE xHa8UHAQTv5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:08 GBp 686 317.40 CHIX xHa8UHAQTv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 326 318.00 CHIX xHa8UHAQTwF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 1,627 318.00 CHIX xHa8UHAQTwH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 80 318.00 XLON xHa8UHAQT5g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 541 318.00 XLON xHa8UHAQT5i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 533 317.80 XLON xHa8UHAQT5k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 1,750 317.80 XLON xHa8UHAQT5m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 882 318.00 BATE xHa8UHAQT5v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 653 318.00 BATE xHa8UHAQT5x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 17 318.00 BATE xHa8UHAQT5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 57 317.80 BATE xHa8UHAQT50 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 248 317.60 XLON xHa8UHAQT59 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 428 317.60 XLON xHa8UHAQT5B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 331 317.60 BATE xHa8UHAQT5D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 206 317.60 BATE xHa8UHAQT5F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 1,545 317.80 XLON xHa8UHAQT5H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 584 317.80 CHIX xHa8UHAQT5L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:40:05 GBp 770 317.80 BATE xHa8UHAQT5J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:34:50 GBp 290 317.60 CHIX xHa8UHAQPTS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:34:50 GBp 719 317.60 XLON xHa8UHAQPSc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 630 317.60 XLON xHa8UHAQ6Gk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 739 317.60 CHIX xHa8UHAQ6G$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 687 317.40 XLON xHa8UHAQ6G6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 1,569 317.60 XLON xHa8UHAQ6G8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 526 317.40 BATE xHa8UHAQ6GA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 1,203 317.60 BATE xHa8UHAQ6GC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:54 GBp 606 317.60 CHIX xHa8UHAQ6GE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:29 GBp 784 318.00 XLON xHa8UHAQ7e0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:29 GBp 549 318.00 XLON xHa8UHAQ7e2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:29 GBp 536 318.00 XLON xHa8UHAQ7e4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:29 GBp 388 318.00 XLON xHa8UHAQ7e6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:33:29 GBp 746 318.00 XLON xHa8UHAQ7e8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:31:15 GBp 553 317.60 BATE xHa8UHAQ5@h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:10 GBp 771 317.40 XLON xHa8UHAQ2xe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:10 GBp 410 317.40 BATE xHa8UHAQ2xg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:10 GBp 2,051 317.60 XLON xHa8UHAQ2xs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:10 GBp 917 317.60 BATE xHa8UHAQ2xu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:08 GBp 407 318.00 BATE xHa8UHAQ25A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:06 GBp 262 318.00 BATE xHa8UHAQ27b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:04 GBp 610 318.00 BATE xHa8UHAQ20S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:03 GBp 840 317.80 XLON xHa8UHAQ22D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:03 GBp 494 317.80 XLON xHa8UHAQ22F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:03 GBp 838 317.80 XLON xHa8UHAQ22H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:30:03 GBp 716 317.80 BATE xHa8UHAQ22J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:28:06 GBp 1,500 318.00 XLON xHa8UHAQ3PY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:28:06 GBp 3,050 318.00 XLON xHa8UHAQ3Pg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:28:06 GBp 2,780 318.00 XLON xHa8UHAQ3Pi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:28:06 GBp 875 318.00 XLON xHa8UHAQ3Pk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:26:37 GBp 4 317.60 XLON xHa8UHAQ0PD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:25:42 GBp 559 317.00 XLON xHa8UHAQ1wP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:25:42 GBp 17 317.00 XLON xHa8UHAQ1wR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:57 GBp 632 316.40 XLON xHa8UHAQ1QT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:57 GBp 632 316.40 XLON xHa8UHAQEbd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 640 316.40 XLON xHa8UHAQEja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 643 316.60 BATE xHa8UHAQEj7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 649 316.60 BATE xHa8UHAQEjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 647 316.40 XLON xHa8UHAQEjO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 653 316.60 BATE xHa8UHAQEiZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 636 316.60 BATE xHa8UHAQEix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:24:56 GBp 650 316.60 BATE xHa8UHAQEi8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:08:43 GBp 408 316.00 XLON xHa8UHARqkL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:08:43 GBp 1 316.00 XLON xHa8UHARqkN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:07:09 GBp 558 316.00 BATE xHa8UHARrZL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:07:09 GBp 30 316.00 BATE xHa8UHARrZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:06:48 GBp 467 316.00 CHIX xHa8UHARrs3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:06:48 GBp 544 316.00 XLON xHa8UHARrsN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 14:06:15 GBp 262 316.00 BATE xHa8UHARrC2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:58 GBp 507 315.40 XLON xHa8UHAR@cC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:57 GBp 571 315.40 BATE xHa8UHAR@cS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:57 GBp 185 315.20 XLON xHa8UHAR@Xj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:57 GBp 900 315.20 XLON xHa8UHAR@Xl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:57 GBp 1,019 315.40 BATE xHa8UHAR@Xn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:57 GBp 2,475 315.40 XLON xHa8UHAR@Xp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:57:29 GBp 437 316.00 XLON xHa8UHAR@yq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:56:48 GBp 172 316.00 XLON xHa8UHAR@Nc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:56:48 GBp 141 316.00 XLON xHa8UHAR@Ne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:51:13 GBp 657 314.80 BATE xHa8UHARzKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:51:13 GBp 290 314.80 BATE xHa8UHARzK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:51:13 GBp 2,330 314.80 XLON xHa8UHARzKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:48:31 GBp 606 315.00 CHIX xHa8UHARxvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:42:47 GBp 426 314.60 XLON xHa8UHARc43 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:42:47 GBp 610 314.80 XLON xHa8UHARc45 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:42:47 GBp 292 314.80 BATE xHa8UHARc47 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:41:01 GBp 596 315.20 CHIX xHa8UHARd4@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:41:01 GBp 624 315.20 XLON xHa8UHARd4y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:40:54 GBp 596 315.40 XLON xHa8UHARd3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:40:54 GBp 438 315.40 BATE xHa8UHARd3v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:37:38 GBp 219 315.60 XLON xHa8UHARbz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:37:38 GBp 160 315.60 XLON xHa8UHARbz4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:37:38 GBp 1 315.60 BATE xHa8UHARbz6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:37:38 GBp 639 315.60 BATE xHa8UHARbz8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:36:31 GBp 336 315.60 XLON xHa8UHARYcw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:35:05 GBp 415 316.00 XLON xHa8UHARZWS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:35:05 GBp 290 316.00 XLON xHa8UHARZZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:35:05 GBp 417 316.20 XLON xHa8UHARZZc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:56 GBp 626 316.40 XLON xHa8UHARZKq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:54 GBp 265 316.60 BATE xHa8UHARZN8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:51 GBp 350 316.80 CHIX xHa8UHARZG5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:51 GBp 182 316.80 BATE xHa8UHARZG7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:51 GBp 200 316.80 BATE xHa8UHARZG9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:34 GBp 9 316.80 BATE xHa8UHARWbA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 1,617 316.60 XLON xHa8UHARWlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 394 316.80 CHIX xHa8UHARWkb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 74 316.80 CHIX xHa8UHARWkd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 111 316.80 CHIX xHa8UHARWkX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 789 316.80 BATE xHa8UHARWk2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 24 316.80 CHIX xHa8UHARWk4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:33:17 GBp 326 316.80 CHIX xHa8UHARWk6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:32:04 GBp 2,033 316.80 XLON xHa8UHARXcT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:32:04 GBp 662 316.80 BATE xHa8UHARXcV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:30:41 GBp 735 316.80 XLON xHa8UHARXSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:30:41 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARXSu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:29:46 GBp 410 316.80 XLON xHa8UHARkLa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:29:46 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARkLc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:29:45 GBp 50 317.00 BATE xHa8UHARkNk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:29:45 GBp 603 317.00 BATE xHa8UHARkNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:27:58 GBp 247 316.80 XLON xHa8UHARlH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:27:58 GBp 40 316.80 XLON xHa8UHARlH2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:26:53 GBp 500 316.60 BATE xHa8UHARivd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:26:53 GBp 21 316.80 XLON xHa8UHARivm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:26:53 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARivo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:26:53 GBp 209 316.80 XLON xHa8UHARivq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:28 GBp 521 316.80 XLON xHa8UHARjfB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:28 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARjfD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:28 GBp 14 316.80 XLON xHa8UHARjfF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:28 GBp 174 316.80 XLON xHa8UHARjeX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:28 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARjeZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:05 GBp 162 316.80 XLON xHa8UHARjxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:25:05 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARjxd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 162 316.80 XLON xHa8UHARgba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARgbc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 163 316.80 XLON xHa8UHARgbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARgbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 729 316.80 XLON xHa8UHARgbv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:24:09 GBp 100 316.80 XLON xHa8UHARgbx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:23:22 GBp 798 316.00 XLON xHa8UHARg$3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:22:06 GBp 395 316.20 XLON xHa8UHARhiA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:18:59 GBp 825 315.40 BATE xHa8UHAReAK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 209 315.60 XLON xHa8UHARMVv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 637 315.60 XLON xHa8UHARMVx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 176 315.40 BATE xHa8UHARMVC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 538 315.40 XLON xHa8UHARMV4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 453 315.40 CHIX xHa8UHARMV6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 167 315.40 BATE xHa8UHARMV8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 645 315.60 XLON xHa8UHARMVA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 126 315.60 BATE xHa8UHARMVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:15:15 GBp 369 315.60 BATE xHa8UHARMVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 395 315.60 XLON xHa8UHARHXC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 729 315.80 XLON xHa8UHARHXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 1,663 316.00 XLON xHa8UHARHXQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 452 315.80 BATE xHa8UHARHXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 53 316.00 CHIX xHa8UHARHXU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 514 316.00 CHIX xHa8UHARHWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 13:02:21 GBp 649 316.00 BATE xHa8UHARHWY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:52:49 GBp 37 316.20 XLON xHa8UHARTE@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:52:49 GBp 529 316.20 XLON xHa8UHARTE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:52:41 GBp 496 316.40 BATE xHa8UHARTBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:52:41 GBp 826 316.40 XLON xHa8UHARTBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:51:56 GBp 560 316.60 BATE xHa8UHARQX4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:51:56 GBp 471 316.60 CHIX xHa8UHARQX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:51:56 GBp 1,619 316.60 XLON xHa8UHARQX2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:44:26 GBp 400 316.20 XLON xHa8UHARPAX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:44:26 GBp 611 316.20 XLON xHa8UHARPLt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:44:26 GBp 459 316.20 BATE xHa8UHARPLv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 1,232 316.40 XLON xHa8UHAR6@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 431 316.40 BATE xHa8UHAR6@R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 1,954 316.60 XLON xHa8UHAR6vd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 492 316.60 CHIX xHa8UHAR6vf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 642 316.60 BATE xHa8UHAR6vh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:43:08 GBp 235 316.60 BATE xHa8UHAR6vj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:34:16 GBp 402 316.40 BATE xHa8UHAR3ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:34:16 GBp 307 316.40 CHIX xHa8UHAR3nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:34:16 GBp 1,076 316.40 XLON xHa8UHAR3ng OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 295 316.00 XLON xHa8UHAR1Qx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 330 316.20 BATE xHa8UHAR1QI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 2 316.20 XLON xHa8UHAR1QE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 499 316.20 XLON xHa8UHAR1QG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 483 316.40 BATE xHa8UHAREbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 1,159 316.40 XLON xHa8UHAREbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 585 316.60 CHIX xHa8UHAREac OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 794 316.60 BATE xHa8UHAREae OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 1,450 316.60 XLON xHa8UHAREaY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:29:03 GBp 494 316.60 XLON xHa8UHAREaa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:17:05 GBp 372 317.00 XLON xHa8UHARBwP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:17:02 GBp 592 317.20 XLON xHa8UHARB6$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:17:00 GBp 362 317.40 CHIX xHa8UHARB3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:17:00 GBp 1,440 317.40 XLON xHa8UHARB3l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:17:00 GBp 604 317.60 BATE xHa8UHARB3n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 595 317.60 BATE xHa8UHAR8$I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 378 317.60 BATE xHa8UHAR8$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 17 317.60 BATE xHa8UHAR8$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 1,663 317.40 XLON xHa8UHAR8$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 380 317.40 CHIX xHa8UHAR8@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 177 317.40 XLON xHa8UHAR8@X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:15:08 GBp 479 317.40 BATE xHa8UHAR8@Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:07:43 GBp 1,170 317.60 XLON xHa8UHAKqgk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:07:43 GBp 544 317.60 BATE xHa8UHAKqgm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:07:43 GBp 70 317.60 BATE xHa8UHAKqgo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:06:14 GBp 463 317.60 BATE xHa8UHAKqOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:06:14 GBp 909 317.60 XLON xHa8UHAKqOK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:04:45 GBp 350 318.20 XLON xHa8UHAKrF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:04:45 GBp 471 318.20 XLON xHa8UHAKrF7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:04:45 GBp 1,076 318.40 XLON xHa8UHAKrF9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:04:45 GBp 571 318.40 BATE xHa8UHAKrFB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:04:45 GBp 266 318.40 CHIX xHa8UHAKrFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:22 GBp 87 318.60 XLON xHa8UHAKoHa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:22 GBp 24 318.60 BATE xHa8UHAKoHc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:22 GBp 385 318.60 XLON xHa8UHAKoHY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 784 318.80 XLON xHa8UHAKoQd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 279 318.80 CHIX xHa8UHAKoQf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 503 318.80 BATE xHa8UHAKoQh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 1,789 319.00 XLON xHa8UHAKoQj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 400 319.00 CHIX xHa8UHAKoQl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 737 319.00 BATE xHa8UHAKoQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 12:02:06 GBp 141 319.00 BATE xHa8UHAKoQp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:04 GBp 1,024 318.60 BATE xHa8UHAKwYa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:04 GBp 294 318.40 XLON xHa8UHAKwYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:04 GBp 274 318.40 BATE xHa8UHAKwYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:01 GBp 572 318.40 XLON xHa8UHAKwiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 520 318.60 CHIX xHa8UHAKwi2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 520 318.60 XLON xHa8UHAKwi4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 394 318.60 BATE xHa8UHAKwiP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 394 318.60 BATE xHa8UHAKwlW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 633 318.60 CHIX xHa8UHAKwlY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:48:00 GBp 1,644 318.60 XLON xHa8UHAKwiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:47:13 GBp 986 318.80 XLON xHa8UHAKw7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:45:00 GBp 220 318.80 XLON xHa8UHAKx0N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:45:00 GBp 42 318.80 XLON xHa8UHAKx0P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:45:00 GBp 1,214 318.80 XLON xHa8UHAKx3m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:45:00 GBp 128 318.80 XLON xHa8UHAKx3o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:45:00 GBp 579 318.80 XLON xHa8UHAKx3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:39:17 GBp 1,077 318.60 BATE xHa8UHAKcFS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:39:17 GBp 12 318.60 BATE xHa8UHAKcFU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:36:17 GBp 726 318.20 XLON xHa8UHAKaqG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:36:17 GBp 217 318.20 XLON xHa8UHAKaqI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:36:16 GBp 235 318.20 XLON xHa8UHAKatq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:36:16 GBp 782 318.20 XLON xHa8UHAKats OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 900 317.80 XLON xHa8UHAKbM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 900 317.80 XLON xHa8UHAKbM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 129 317.80 XLON xHa8UHAKbM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 1,659 317.80 XLON xHa8UHAKbMt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 360 317.80 XLON xHa8UHAKbMv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 1,500 317.80 XLON xHa8UHAKbMx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 900 317.80 XLON xHa8UHAKbMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:33:25 GBp 562 317.80 XLON xHa8UHAKbME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 329 317.20 XLON xHa8UHAKWT4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 1,500 317.20 XLON xHa8UHAKWT6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 740 317.00 XLON xHa8UHAKWT8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 250 317.20 BATE xHa8UHAKWTJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 14 317.20 BATE xHa8UHAKWTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 640 317.00 XLON xHa8UHAKWTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 588 317.00 BATE xHa8UHAKWTS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 398 317.00 CHIX xHa8UHAKWTU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 587 317.20 XLON xHa8UHAKWSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 588 317.20 BATE xHa8UHAKWSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 596 317.20 BATE xHa8UHAKWS4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 569 317.20 CHIX xHa8UHAKWS6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:27:18 GBp 915 317.20 XLON xHa8UHAKWS8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 1,130 317.20 BATE xHa8UHAKjdG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 160 317.20 BATE xHa8UHAKjdL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 636 317.20 BATE xHa8UHAKjdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 1,536 317.20 XLON xHa8UHAKjci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 1,488 317.20 BATE xHa8UHAKjcx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:20:30 GBp 561 317.00 CHIX xHa8UHAKjc4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:17:56 GBp 835 316.60 XLON xHa8UHAKgxm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:03:51 GBp 124 316.00 CHIX xHa8UHAKIeS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 11:03:51 GBp 255 316.00 CHIX xHa8UHAKIeU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:52:48 GBp 88 315.40 XLON xHa8UHAKSe1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:52:48 GBp 744 315.40 XLON xHa8UHAKSe3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:52:48 GBp 475 315.40 CHIX xHa8UHAKSe5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:49:23 GBp 641 315.20 XLON xHa8UHAKTG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 865 315.20 XLON xHa8UHAKQS8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 884 315.20 XLON xHa8UHAKQSE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 862 315.20 XLON xHa8UHAKQSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 879 315.20 BATE xHa8UHAKQVX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 373 315.20 XLON xHa8UHAKQVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 485 315.20 XLON xHa8UHAKQVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 1,343 315.20 BATE xHa8UHAKQVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 57 315.20 BATE xHa8UHAKQVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 715 315.40 XLON xHa8UHAKQV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 433 315.20 XLON xHa8UHAKQV1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 474 315.20 XLON xHa8UHAKQV3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 800 315.20 XLON xHa8UHAKQV5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 593 315.00 XLON xHa8UHAKQVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 91 315.00 CHIX xHa8UHAKQVF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 847 315.20 XLON xHa8UHAKQVH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 307 315.00 CHIX xHa8UHAKQVJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 572 315.20 CHIX xHa8UHAKQVL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:47:13 GBp 566 315.20 BATE xHa8UHAKQVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 445 315.40 XLON xHa8UHAK65M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 253 315.40 XLON xHa8UHAK65O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 626 315.40 CHIX xHa8UHAK65V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 57 315.40 CHIX xHa8UHAK64X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 121 315.40 XLON xHa8UHAK64c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 300 315.40 XLON xHa8UHAK64e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:32 GBp 752 315.40 XLON xHa8UHAK64g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 616 315.20 BATE xHa8UHAK686 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 487 315.20 BATE xHa8UHAK68M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 446 315.20 BATE xHa8UHAK68V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 464 315.00 XLON xHa8UHAK6BY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 336 315.20 XLON xHa8UHAK6Ba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 328 315.20 XLON xHa8UHAK6Bc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 137 315.20 CHIX xHa8UHAK6Be OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 213 315.20 CHIX xHa8UHAK6Bg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:39:15 GBp 447 315.20 BATE xHa8UHAK6Bi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:29:41 GBp 849 314.80 XLON xHa8UHAK3C7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:29:41 GBp 350 314.80 CHIX xHa8UHAK3C9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:29:41 GBp 570 314.80 BATE xHa8UHAK3CB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:18:47 GBp 262 314.60 XLON xHa8UHAKAKN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:17:53 GBp 262 314.60 XLON xHa8UHAKB7h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:17:53 GBp 334 314.60 XLON xHa8UHAKB7r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:16:59 GBp 262 314.60 XLON xHa8UHAK8Ft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:16:05 GBp 262 314.60 XLON xHa8UHAK9zx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:15:37 GBp 262 314.60 XLON xHa8UHAK920 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:15:37 GBp 279 314.60 XLON xHa8UHAK92I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:15:37 GBp 1,800 314.60 XLON xHa8UHAK92K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:13:33 GBp 345 314.00 CHIX xHa8UHALsEb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:13:33 GBp 512 314.00 XLON xHa8UHALsEd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:13:33 GBp 730 314.20 XLON xHa8UHALsEf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:13:33 GBp 13 314.20 CHIX xHa8UHALsEh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:13:33 GBp 487 314.20 BATE xHa8UHALsEj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:11:13 GBp 486 314.40 BATE xHa8UHALtO3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:01:59 GBp 431 313.00 BATE xHa8UHALnvv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:01:59 GBp 608 313.00 XLON xHa8UHALnv3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:00:51 GBp 941 313.00 XLON xHa8UHAL@dr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:00:51 GBp 690 313.00 BATE xHa8UHAL@d7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 10:00:03 GBp 272 313.00 CHIX xHa8UHAL@w2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:59:53 GBp 599 313.20 XLON xHa8UHAL@D7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:59:53 GBp 240 313.20 XLON xHa8UHAL@D9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:59:53 GBp 103 313.20 XLON xHa8UHAL@DB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:59:53 GBp 85 313.20 XLON xHa8UHAL@DD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:59:53 GBp 240 313.20 XLON xHa8UHAL@DF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:55:35 GBp 911 313.00 XLON xHa8UHALzhj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:55:35 GBp 612 313.00 BATE xHa8UHALzhl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:55:35 GBp 499 313.20 CHIX xHa8UHALzhn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:54:29 GBp 487 313.00 XLON xHa8UHALwYw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:54:29 GBp 449 313.00 XLON xHa8UHALwYu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:53:21 GBp 634 313.00 BATE xHa8UHALwBM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:53:21 GBp 32 313.00 BATE xHa8UHALwBO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:52:19 GBp 1,148 313.00 XLON xHa8UHALxzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:50:36 GBp 326 312.80 XLON xHa8UHALuxP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:50:36 GBp 982 312.80 XLON xHa8UHALuxR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:50:36 GBp 262 312.80 BATE xHa8UHALuxS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:50:36 GBp 606 312.60 XLON xHa8UHALuwb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:50:36 GBp 471 312.60 BATE xHa8UHALuwf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:47:44 GBp 471 312.80 BATE xHa8UHALcpQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:47:44 GBp 471 312.80 BATE xHa8UHALcob OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:47:44 GBp 602 312.80 XLON xHa8UHALcoZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:47:13 GBp 600 313.00 XLON xHa8UHALcD$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:47:13 GBp 405 313.00 CHIX xHa8UHALcD1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:43:13 GBp 396 313.00 CHIX xHa8UHALbWE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:40:21 GBp 943 313.00 XLON xHa8UHALZat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 425 313.20 XLON xHa8UHALZE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 71 313.20 XLON xHa8UHALZE2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 85 313.20 XLON xHa8UHALZE4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 198 313.20 XLON xHa8UHALZE6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 382 313.20 XLON xHa8UHALZE8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 608 312.80 XLON xHa8UHALZEF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:39:14 GBp 396 312.80 BATE xHa8UHALZEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:36:15 GBp 373 313.00 BATE xHa8UHALkfK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:36:15 GBp 229 313.00 BATE xHa8UHALkfM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 633 313.00 XLON xHa8UHALlEd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 545 313.00 XLON xHa8UHALlEf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 491 312.80 BATE xHa8UHALlEq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 606 312.60 XLON xHa8UHALlEx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 490 312.80 BATE xHa8UHALlEz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:34:35 GBp 503 312.80 CHIX xHa8UHALlE$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 739 312.60 BATE xHa8UHALelp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 307 313.00 BATE xHa8UHALelf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 1,366 313.00 BATE xHa8UHALelh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 662 313.00 BATE xHa8UHALelj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 10 313.00 BATE xHa8UHALell OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 385 312.60 BATE xHa8UHALeln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 569 312.60 XLON xHa8UHALelP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 321 312.60 CHIX xHa8UHALelR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 461 312.80 CHIX xHa8UHALekb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 813 312.80 XLON xHa8UHALekX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:29:01 GBp 503 312.80 BATE xHa8UHALekZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:36 GBp 350 313.00 BATE xHa8UHALf$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:19 GBp 82 313.20 XLON xHa8UHALfJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:19 GBp 962 313.20 XLON xHa8UHALfJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 8,859 313.20 XLON xHa8UHALfIl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 900 313.20 XLON xHa8UHALfIn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 900 313.20 XLON xHa8UHALfIp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 3,600 313.20 XLON xHa8UHALfIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 239 313.20 XLON xHa8UHALfIt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 625 313.20 XLON xHa8UHALfIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:18 GBp 89 313.20 XLON xHa8UHALfIH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:13 GBp 507 313.00 BATE xHa8UHALMmD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:13 GBp 478 313.00 XLON xHa8UHALMp7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:13 GBp 509 313.00 BATE xHa8UHALMp9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:27:13 GBp 533 313.00 CHIX xHa8UHALMpB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:53 GBp 262 313.00 CHIX xHa8UHALNuW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:52 GBp 451 313.00 CHIX xHa8UHALNuI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:52 GBp 456 312.80 XLON xHa8UHALNxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:52 GBp 350 312.80 CHIX xHa8UHALNxl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:52 GBp 510 312.80 BATE xHa8UHALNxq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:52 GBp 320 312.80 XLON xHa8UHALNxo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:51 GBp 350 313.00 CHIX xHa8UHALNxx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 134 312.60 BATE xHa8UHALNG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 444 312.60 XLON xHa8UHALNGB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 350 312.60 CHIX xHa8UHALNGD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 1 312.60 XLON xHa8UHALNGE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 508 312.60 BATE xHa8UHALNGG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 09:25:06 GBp 448 312.80 XLON xHa8UHALNGI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 08:54:11 GBp 223 310.80 BATE xHa8UHAL6dC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 08:54:11 GBp 39 310.80 BATE xHa8UHAL6dE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 08:50:19 GBp 13 310.60 XLON xHa8UHAL7yp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 08:49:39 GBp 133 309.60 CHIX xHa8UHAL78Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 12-Oct-2023 08:48:19 GBp 575 309.60 XLON xHa8UHAL4rk

END