(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

04 October 2023 LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 03 October 2023 it had purchased a total of 364,110 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, CBOE CXE and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE CXE CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 234,398 36,540 93,172 Highest price paid (per ordinary share) £3.0740 £3.0720 £3.0740 Lowest price paid (per ordinary share) £3.0040 £3.0080 £3.0060 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £3.0402 £3.0408 £3.0412

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 395,514,098 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 395,514,098.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email : t : 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Pur chases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:28:17 GBp 856 302.40 XLON xHa8TvH0dPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 1,195 302.00 XLON xHa8TvH0a3@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 2,489 302.00 XLON xHa8TvH0a30 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 751 302.00 XLON xHa8TvH0a3w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 236 302.00 XLON xHa8TvH0a3y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 983 302.00 XLON xHa8TvH0a3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:27:24 GBp 76 301.80 CHIX xHa8TvH0a2Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:12 GBp 386 301.80 XLON xHa8TvH0ktI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:12 GBp 501 301.80 XLON xHa8TvH0ksf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:12 GBp 831 302.00 XLON xHa8TvH0ksi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:11 GBp 1,857 302.20 XLON xHa8TvH0ks1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:11 GBp 388 302.20 CHIX xHa8TvH0ks3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:11 GBp 500 302.20 BATE xHa8TvH0ks5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:11 GBp 1,701 302.20 XLON xHa8TvH0ksD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:21:11 GBp 575 302.20 BATE xHa8TvH0ksF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 38 301.60 XLON xHa8TvH0jf1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 1 301.60 XLON xHa8TvH0jfO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 353 301.60 CHIX xHa8TvH0jeZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 1,300 301.60 XLON xHa8TvH0jeg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 385 301.40 BATE xHa8TvH0jel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 379 301.60 XLON xHa8TvH0jem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 551 301.60 BATE xHa8TvH0jer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 1,701 301.60 XLON xHa8TvH0jew OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 2,035 301.60 BATE xHa8TvH0jey OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 243 301.60 CHIX xHa8TvH0je@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:18:10 GBp 512 301.60 CHIX xHa8TvH0je0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 46 301.60 BATE xHa8TvH0hC8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 116 301.60 BATE xHa8TvH0hCG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 81 301.60 BATE xHa8TvH0hCC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 386 301.60 XLON xHa8TvH0hCE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 186 301.60 CHIX xHa8TvH0hCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 278 301.60 BATE xHa8TvH0hCK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:15:10 GBp 90 301.60 XLON xHa8TvH0hCA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:32 GBp 522 301.80 XLON xHa8TvH0NSs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:32 GBp 585 302.00 XLON xHa8TvH0NSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:32 GBp 383 302.20 XLON xHa8TvH0NS$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 234 302.20 XLON xHa8TvH0NOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 343 302.20 CHIX xHa8TvH0NOI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 167 302.20 BATE xHa8TvH0NOK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 735 302.20 XLON xHa8TvH0NOM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 342 302.20 BATE xHa8TvH0NOO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 1,356 302.40 XLON xHa8TvH0NOQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 853 302.40 XLON xHa8TvH0NOS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 727 302.40 BATE xHa8TvH0NOU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:10:28 GBp 494 302.40 CHIX xHa8TvH0NRW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:07:43 GBp 1,200 302.60 XLON xHa8TvH0IsE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 415 302.60 BATE xHa8TvH0G4e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 497 302.60 BATE xHa8TvH0G4g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 117 302.60 XLON xHa8TvH0G4p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 506 302.60 XLON xHa8TvH0G4r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 614 302.60 BATE xHa8TvH0G4t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 1,080 302.80 XLON xHa8TvH0G4v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 1,526 302.80 BATE xHa8TvH0G4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 384 302.80 CHIX xHa8TvH0G4z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:05:02 GBp 342 302.80 XLON xHa8TvH0G4$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:03:14 GBp 131 302.60 XLON xHa8TvH0Udu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:52 GBp 1,046 302.60 BATE xHa8TvH0Uo6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:52 GBp 556 302.60 BATE xHa8TvH0Uo8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:52 GBp 677 302.60 XLON xHa8TvH0UoA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 322 303.20 BATE xHa8TvH0U0p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 22 303.20 BATE xHa8TvH0U0r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 1,131 302.80 XLON xHa8TvH0U0x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 316 302.80 CHIX xHa8TvH0U03 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 559 302.80 BATE xHa8TvH0U05 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 64 302.80 BATE xHa8TvH0U07 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 1,124 302.80 XLON xHa8TvH0U09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 1,422 303.00 BATE xHa8TvH0U0D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 456 303.00 CHIX xHa8TvH0U0F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:02:36 GBp 2,562 303.00 XLON xHa8TvH0U0B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 455 303.20 XLON xHa8TvH0Tbc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 476 303.20 XLON xHa8TvH0Tbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 279 303.20 XLON xHa8TvH0Tbg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 430 303.20 XLON xHa8TvH0Tbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 790 303.20 XLON xHa8TvH0Tbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:02 GBp 610 303.20 XLON xHa8TvH0TaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:01 GBp 847 303.00 CHIX xHa8TvH0Tax OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:01 GBp 1,383 303.00 XLON xHa8TvH0Ta8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:01 GBp 318 303.00 XLON xHa8TvH0TaE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:01 GBp 576 303.00 CHIX xHa8TvH0TaT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 16:00:01 GBp 1,701 303.00 XLON xHa8TvH0TaR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:56:31 GBp 292 303.20 BATE xHa8TvH0OjN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:55:46 GBp 764 302.80 XLON xHa8TvH0ONx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:55:46 GBp 40 302.80 XLON xHa8TvH0ONz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:54:24 GBp 1,132 302.40 XLON xHa8TvH0PIk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:15 GBp 1,160 302.00 XLON xHa8TvH00od OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:15 GBp 1,710 302.20 XLON xHa8TvH00zu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:15 GBp 937 302.20 XLON xHa8TvH00zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:15 GBp 347 302.20 CHIX xHa8TvH00zy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:15 GBp 564 302.00 BATE xHa8TvH00z@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 37 302.00 CHIX xHa8TvH00zK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 28 302.00 BATE xHa8TvH00zM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 351 302.00 BATE xHa8TvH00zO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 1,701 302.20 XLON xHa8TvH00zQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 615 302.20 CHIX xHa8TvH00zS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:46:14 GBp 1,555 302.20 BATE xHa8TvH00zU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:51 GBp 535 302.20 XLON xHa8TvH0A8O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 571 302.40 BATE xHa8TvH0AUa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 1,223 302.40 XLON xHa8TvH0AUh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 295 302.40 XLON xHa8TvH0AUs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 771 302.40 XLON xHa8TvH0AUu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 1,372 302.40 XLON xHa8TvH0AUw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 415 302.40 CHIX xHa8TvH0AU@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 785 302.40 BATE xHa8TvH0AU0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:38:37 GBp 114 302.40 CHIX xHa8TvH0AUy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 906 302.60 XLON xHa8TvH08l3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 1,300 302.60 XLON xHa8TvH08l5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 14 302.60 CHIX xHa8TvH08l7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 771 302.60 BATE xHa8TvH08l9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 303 302.60 BATE xHa8TvH08lB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:37:09 GBp 420 302.60 CHIX xHa8TvH08lD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 715 302.00 XLON xHa8TvH1rHC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 1,187 302.20 XLON xHa8TvH1rHG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 470 302.20 BATE xHa8TvH1rHM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 13 302.60 XLON xHa8TvH1rGr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 1,172 302.60 XLON xHa8TvH1rGt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 745 302.40 XLON xHa8TvH1rGy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 590 302.40 BATE xHa8TvH1rG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 346 302.40 CHIX xHa8TvH1rG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 1,701 302.60 XLON xHa8TvH1rG2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 232 302.60 CHIX xHa8TvH1rG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 1,228 302.60 BATE xHa8TvH1rG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 265 302.60 CHIX xHa8TvH1rG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:30:52 GBp 251 302.60 BATE xHa8TvH1rGA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:28:47 GBp 1,701 302.80 XLON xHa8TvH1p3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:28:47 GBp 1,479 302.80 BATE xHa8TvH1p3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:28:13 GBp 705 302.80 CHIX xHa8TvH1mbs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:28:13 GBp 622 303.00 XLON xHa8TvH1mb3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:25:29 GBp 402 302.40 XLON xHa8TvH1@7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:25:29 GBp 489 302.40 XLON xHa8TvH1@7U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:25:29 GBp 501 302.40 XLON xHa8TvH1@6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:22:38 GBp 386 302.20 XLON xHa8TvH1yKu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:22:38 GBp 386 302.20 BATE xHa8TvH1yKw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:22:38 GBp 386 302.20 CHIX xHa8TvH1yKy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:17:02 GBp 398 302.40 XLON xHa8TvH1v1v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:17:02 GBp 615 302.40 BATE xHa8TvH1v19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:17:02 GBp 621 302.20 XLON xHa8TvH1v15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:17:02 GBp 887 302.40 XLON xHa8TvH1v17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:14 GBp 782 302.40 XLON xHa8TvH1diy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:12 GBp 113 302.80 XLON xHa8TvH1dkg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:12 GBp 282 302.80 XLON xHa8TvH1dki OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:03 GBp 657 303.00 XLON xHa8TvH1dpV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:03 GBp 386 303.20 BATE xHa8TvH1dox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:00 GBp 392 303.20 XLON xHa8TvH1dvA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:15:00 GBp 98 303.20 XLON xHa8TvH1dvC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 577 303.20 BATE xHa8TvH1d2R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 245 303.20 CHIX xHa8TvH1d2T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 236 303.20 CHIX xHa8TvH1d2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 1,181 303.20 XLON xHa8TvH1dDX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 232 303.20 XLON xHa8TvH1d2N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:46 GBp 1,300 303.20 XLON xHa8TvH1d2P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:32 GBp 1,701 303.40 XLON xHa8TvH1dMG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:32 GBp 1,065 303.40 BATE xHa8TvH1dMI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:14:32 GBp 570 303.40 CHIX xHa8TvH1dMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:10:42 GBp 235 301.80 CHIX xHa8TvH1Zk5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:10:42 GBp 151 301.80 CHIX xHa8TvH1Zk9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:10:42 GBp 1,313 301.80 BATE xHa8TvH1ZkB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:10:42 GBp 386 301.80 XLON xHa8TvH1ZkD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:05:07 GBp 326 302.00 XLON xHa8TvH1lR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:05:07 GBp 516 302.00 XLON xHa8TvH1lRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 714 302.40 XLON xHa8TvH1jde OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 451 302.40 XLON xHa8TvH1jdn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 74 302.40 XLON xHa8TvH1jdp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 495 302.40 XLON xHa8TvH1jdl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 486 302.20 XLON xHa8TvH1jd7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 523 302.40 BATE xHa8TvH1jd9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 172 302.40 XLON xHa8TvH1jdF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 387 302.40 XLON xHa8TvH1jdB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 249 302.40 XLON xHa8TvH1jdD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 386 302.60 XLON xHa8TvH1jdH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 334 302.60 CHIX xHa8TvH1jdJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 748 302.60 BATE xHa8TvH1jdL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:04:03 GBp 52 302.60 CHIX xHa8TvH1jdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 702 302.60 XLON xHa8TvH1eBO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 468 302.80 BATE xHa8TvH1eBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 1,164 302.80 XLON xHa8TvH1eBS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 2,654 303.00 XLON xHa8TvH1eAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 668 303.00 BATE xHa8TvH1eA4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 339 303.00 CHIX xHa8TvH1eAM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 54 303.00 CHIX xHa8TvH1eAO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 1,701 303.00 XLON xHa8TvH1eLa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 790 303.00 BATE xHa8TvH1eLc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 572 303.00 CHIX xHa8TvH1eLe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 15:00:02 GBp 756 303.00 BATE xHa8TvH1eLY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:53:10 GBp 880 303.20 BATE xHa8TvH1IUr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:53:10 GBp 1,688 303.20 XLON xHa8TvH1IUt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:53:10 GBp 477 303.40 CHIX xHa8TvH1IUv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:50:25 GBp 617 303.60 XLON xHa8TvH1HoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:49:00 GBp 421 303.20 XLON xHa8TvH1Uxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:46 GBp 679 303.20 XLON xHa8TvH1UDS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:40 GBp 1,175 303.20 XLON xHa8TvH1U8V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:40 GBp 451 303.20 BATE xHa8TvH1UBX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:40 GBp 225 303.20 XLON xHa8TvH1UBZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:38 GBp 59 303.20 XLON xHa8TvH1UAB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:38 GBp 566 303.20 BATE xHa8TvH1UAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:38 GBp 292 303.20 CHIX xHa8TvH1UAF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:20 GBp 205 303.40 XLON xHa8TvH1VXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:20 GBp 1,300 303.40 XLON xHa8TvH1VXd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:20 GBp 1,200 303.40 XLON xHa8TvH1VXf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:20 GBp 1,293 303.40 BATE xHa8TvH1VXh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:48:20 GBp 422 303.40 CHIX xHa8TvH1VXj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:43:38 GBp 473 303.40 BATE xHa8TvH1Rma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:43:38 GBp 394 303.40 CHIX xHa8TvH1Rmc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:43:38 GBp 949 303.40 XLON xHa8TvH1RmY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:41:11 GBp 420 303.00 XLON xHa8TvH1P8p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:41:11 GBp 601 303.20 XLON xHa8TvH1P8r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:41:10 GBp 1,377 303.20 XLON xHa8TvH1PBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:41:10 GBp 312 303.20 BATE xHa8TvH1PBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:40:48 GBp 473 303.20 BATE xHa8TvH16W5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:40:48 GBp 2,149 303.20 XLON xHa8TvH16Zd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:40:48 GBp 529 303.20 BATE xHa8TvH16Zf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:40:48 GBp 562 303.20 CHIX xHa8TvH16Zh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:40:48 GBp 351 303.20 BATE xHa8TvH16Zj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:29 GBp 64 303.80 CHIX xHa8TvH12iE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:29 GBp 367 303.80 CHIX xHa8TvH12iG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:11 GBp 301 304.20 BATE xHa8TvH12uO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:11 GBp 611 304.40 XLON xHa8TvH12uT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 873 304.60 XLON xHa8TvH12xQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 832 304.60 BATE xHa8TvH12w@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 6 304.40 BATE xHa8TvH12wo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 576 304.40 BATE xHa8TvH12wq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 911 304.40 XLON xHa8TvH12ws OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 66 304.40 XLON xHa8TvH12wu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 924 304.60 XLON xHa8TvH12ww OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:36:10 GBp 1,303 304.60 XLON xHa8TvH12wy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:33:59 GBp 1,890 304.80 XLON xHa8TvH107T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:33:59 GBp 83 304.80 BATE xHa8TvH107V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:33:59 GBp 700 304.80 BATE xHa8TvH106b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:33:59 GBp 187 304.80 BATE xHa8TvH106X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:33:59 GBp 580 304.80 CHIX xHa8TvH106Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 692 304.60 XLON xHa8TvH1C@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 374 304.40 BATE xHa8TvH1C@F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 680 304.40 XLON xHa8TvH1Cvf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 1,129 304.60 XLON xHa8TvH1Cvh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 414 304.60 CHIX xHa8TvH1Cvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:07 GBp 621 304.60 BATE xHa8TvH1Cvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:06 GBp 2,479 304.80 XLON xHa8TvH1CwD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:06 GBp 594 304.80 CHIX xHa8TvH1CwG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:06 GBp 319 304.80 BATE xHa8TvH1CwI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:31:06 GBp 1,100 304.80 BATE xHa8TvH1CwK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:23:24 GBp 541 303.60 XLON xHa8TvH2t9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:23:24 GBp 158 303.60 XLON xHa8TvH2t9E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:58 GBp 501 303.80 XLON xHa8TvH2qNx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:58 GBp 62 303.80 BATE xHa8TvH2qNz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 596 304.00 XLON xHa8TvH2qTW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 358 304.00 BATE xHa8TvH2qTY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 1,363 304.20 XLON xHa8TvH2qTa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 322 304.20 BATE xHa8TvH2qTc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 252 304.20 BATE xHa8TvH2qTe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:21:47 GBp 680 304.20 CHIX xHa8TvH2qTg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:37 GBp 1,110 304.40 XLON xHa8TvH2r8c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:37 GBp 1,466 304.40 BATE xHa8TvH2r8e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:37 GBp 1,620 304.40 XLON xHa8TvH2r8g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:37 GBp 808 304.40 CHIX xHa8TvH2r8i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:31 GBp 352 305.00 BATE xHa8TvH2rNl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:27 GBp 74 305.00 XLON xHa8TvH2rHx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:27 GBp 255 305.00 XLON xHa8TvH2rHz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:20:27 GBp 77 305.00 XLON xHa8TvH2rH$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:19:28 GBp 134 305.00 XLON xHa8TvH2ovk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:19:28 GBp 293 305.00 XLON xHa8TvH2ovm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:18:29 GBp 317 305.00 XLON xHa8TvH2pXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:18:29 GBp 74 305.00 XLON xHa8TvH2pXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:17:34 GBp 586 305.00 BATE xHa8TvH2p6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:17:30 GBp 403 305.00 XLON xHa8TvH2p1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:16:31 GBp 188 305.00 XLON xHa8TvH2mf5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:16:31 GBp 89 305.00 XLON xHa8TvH2mf7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:16:31 GBp 138 305.00 XLON xHa8TvH2mf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:15:32 GBp 286 305.00 XLON xHa8TvH2mBv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:15:32 GBp 98 305.00 XLON xHa8TvH2mBx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:14:33 GBp 98 305.00 XLON xHa8TvH2noa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:14:33 GBp 271 305.00 XLON xHa8TvH2noY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:13:34 GBp 307 305.00 XLON xHa8TvH2@bC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:13:34 GBp 18 305.00 XLON xHa8TvH2@bE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:13:34 GBp 98 305.00 XLON xHa8TvH2@bG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:13:34 GBp 64 305.00 XLON xHa8TvH2@bI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:12:39 GBp 601 305.00 BATE xHa8TvH2@ub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:11:40 GBp 98 305.00 XLON xHa8TvH2$cX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:11:40 GBp 639 305.00 XLON xHa8TvH2$dT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:11:40 GBp 382 305.00 XLON xHa8TvH2$dV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:11:40 GBp 289 305.00 BATE xHa8TvH2$cf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:10:10 GBp 773 305.00 XLON xHa8TvH2ybB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:10:10 GBp 459 305.00 XLON xHa8TvH2ybD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:10:10 GBp 111 305.00 XLON xHa8TvH2yap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:10:10 GBp 457 305.00 XLON xHa8TvH2yar OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:10:10 GBp 85 305.00 XLON xHa8TvH2yat OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:07:44 GBp 376 305.00 BATE xHa8TvH2zFm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:07:44 GBp 56 305.00 BATE xHa8TvH2zFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:07:44 GBp 63 305.00 BATE xHa8TvH2zFq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 171 303.40 XLON xHa8TvH2vpw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 776 303.40 XLON xHa8TvH2vpy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 392 303.40 BATE xHa8TvH2vp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 69 303.40 BATE xHa8TvH2vp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 60 302.80 BATE xHa8TvH2vpD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 404 302.80 BATE xHa8TvH2vpF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 402 302.80 CHIX xHa8TvH2vpH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 745 302.80 XLON xHa8TvH2vpJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 1,701 303.00 XLON xHa8TvH2vpL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 665 303.00 BATE xHa8TvH2vpN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 14:02:05 GBp 604 303.00 CHIX xHa8TvH2vpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:56:51 GBp 54 303.40 XLON xHa8TvH2aTv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:56:51 GBp 402 303.40 XLON xHa8TvH2aTx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:45:29 GBp 386 300.80 XLON xHa8TvH2iix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:45:04 GBp 344 300.40 XLON xHa8TvH2i$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:45:04 GBp 372 300.60 XLON xHa8TvH2i$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:45:04 GBp 200 300.60 XLON xHa8TvH2i$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:44:44 GBp 296 300.80 XLON xHa8TvH2iEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:44:32 GBp 386 300.80 XLON xHa8TvH2iM6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:44:23 GBp 435 300.80 CHIX xHa8TvH2iPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:44:23 GBp 106 300.80 BATE xHa8TvH2iPd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:44:23 GBp 453 300.80 BATE xHa8TvH2iPZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:40:46 GBp 189 300.80 XLON xHa8TvH2h5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:40:46 GBp 1,025 300.80 XLON xHa8TvH2h5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:40:46 GBp 549 300.80 BATE xHa8TvH2h5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:37:11 GBp 571 300.80 BATE xHa8TvH2fDp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:37:11 GBp 348 300.80 CHIX xHa8TvH2fDr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:37:11 GBp 289 300.80 XLON xHa8TvH2fDt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:37:11 GBp 731 300.80 XLON xHa8TvH2fDv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:32:53 GBp 458 300.60 XLON xHa8TvH2K$n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:32:53 GBp 312 300.60 BATE xHa8TvH2K$p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 407 301.40 CHIX xHa8TvH2IiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 512 301.40 BATE xHa8TvH2IiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 594 301.20 XLON xHa8TvH2IjO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 849 301.40 XLON xHa8TvH2IjQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 130 301.20 BATE xHa8TvH2IjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:30:25 GBp 227 301.20 BATE xHa8TvH2IjU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:25:16 GBp 642 301.20 XLON xHa8TvH2HhP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:25:16 GBp 642 301.40 XLON xHa8TvH2HhS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:24:32 GBp 887 301.60 XLON xHa8TvH2H2c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:24:32 GBp 613 301.60 BATE xHa8TvH2H2e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:23:23 GBp 295 301.60 CHIX xHa8TvH2Uqa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:19:46 GBp 526 301.40 XLON xHa8TvH2SlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:19:46 GBp 374 301.40 BATE xHa8TvH2SlL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:19:30 GBp 762 301.60 XLON xHa8TvH2Sn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 33 301.60 CHIX xHa8TvH2T5U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 259 301.60 CHIX xHa8TvH2T4W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 487 301.60 BATE xHa8TvH2T4Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 541 301.60 XLON xHa8TvH2T5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 69 301.60 XLON xHa8TvH2T5S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 1,391 301.80 XLON xHa8TvH2T4a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 673 301.80 BATE xHa8TvH2T4c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 24 301.80 BATE xHa8TvH2T4e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:17:12 GBp 421 301.80 CHIX xHa8TvH2T4g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:08:42 GBp 238 301.20 XLON xHa8TvH2PTZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:08:30 GBp 433 301.40 XLON xHa8TvH2PU2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:08:30 GBp 185 301.40 XLON xHa8TvH2PU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:07:42 GBp 902 301.60 XLON xHa8TvH26$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:07:42 GBp 604 301.60 BATE xHa8TvH26$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:04:08 GBp 251 301.60 XLON xHa8TvH24xR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 475 302.60 XLON xHa8TvH25wB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 789 302.80 XLON xHa8TvH25wD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 1,801 303.00 XLON xHa8TvH25wF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 549 302.80 BATE xHa8TvH25wH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 786 303.00 BATE xHa8TvH25wJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 13:02:27 GBp 665 303.00 CHIX xHa8TvH25wL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:49:59 GBp 517 303.60 XLON xHa8TvH2FkD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:48:01 GBp 501 303.60 XLON xHa8TvH2Cir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 350 303.60 XLON xHa8TvH2CJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 337 303.60 BATE xHa8TvH2CJR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 569 303.80 XLON xHa8TvH2CIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 369 303.80 BATE xHa8TvH2CId OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 1,301 304.00 XLON xHa8TvH2CIb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 530 304.00 BATE xHa8TvH2CIf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 414 304.00 CHIX xHa8TvH2CIh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:46:12 GBp 111 304.00 CHIX xHa8TvH2CIj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:37:39 GBp 435 304.40 XLON xHa8TvH28KF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:37:39 GBp 344 304.40 BATE xHa8TvH28KH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:36:15 GBp 189 304.60 XLON xHa8TvH29uC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:36:15 GBp 540 304.60 XLON xHa8TvH29uE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:36:15 GBp 732 304.80 XLON xHa8TvH29uI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 998 305.20 XLON xHa8TvH3skZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 946 305.00 XLON xHa8TvH3ske OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 354 305.00 CHIX xHa8TvH3skg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 729 305.00 BATE xHa8TvH3ski OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 1,797 305.20 XLON xHa8TvH3skk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 163 305.20 XLON xHa8TvH3skm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 298 305.20 XLON xHa8TvH3sko OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 1,043 305.20 BATE xHa8TvH3skq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:34:55 GBp 507 305.20 CHIX xHa8TvH3sks OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:33:19 GBp 140 305.20 BATE xHa8TvH3sT$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:19:06 GBp 285 305.20 BATE xHa8TvH3n5N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:19:06 GBp 698 305.20 XLON xHa8TvH3n5P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:19:06 GBp 386 305.40 XLON xHa8TvH3n5R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 738 305.40 XLON xHa8TvH3n3Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 200 305.40 XLON xHa8TvH3n3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 160 305.40 BATE xHa8TvH3n3U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 451 305.40 BATE xHa8TvH3n2W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 1,026 305.60 XLON xHa8TvH3n2Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:53 GBp 932 305.60 BATE xHa8TvH3n2a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:31 GBp 261 306.20 XLON xHa8TvH3nJ2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:18:31 GBp 45 306.20 XLON xHa8TvH3nJ4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:16:33 GBp 250 306.20 XLON xHa8TvH3@Eq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:16:33 GBp 380 306.00 XLON xHa8TvH3@Es OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:14:35 GBp 309 306.20 XLON xHa8TvH3$3I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 252 305.80 CHIX xHa8TvH3uS6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 270 305.80 CHIX xHa8TvH3uSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 662 305.80 XLON xHa8TvH3uSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 291 305.80 BATE xHa8TvH3uSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 671 306.00 XLON xHa8TvH3uSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 64 306.00 CHIX xHa8TvH3uVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 419 306.00 BATE xHa8TvH3uVc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 458 306.00 CHIX xHa8TvH3uVY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:04:23 GBp 842 306.00 XLON xHa8TvH3uVW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:00:18 GBp 1,172 306.00 XLON xHa8TvH3da@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 12:00:18 GBp 604 306.00 BATE xHa8TvH3da0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 1,212 306.40 XLON xHa8TvH3bqM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 575 306.40 XLON xHa8TvH3bqO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 521 306.20 XLON xHa8TvH3btd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 621 306.20 BATE xHa8TvH3btf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 1,191 306.40 XLON xHa8TvH3bth OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 468 306.40 CHIX xHa8TvH3btj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:56:13 GBp 887 306.40 BATE xHa8TvH3btl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 386 306.60 BATE xHa8TvH3igY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 386 306.60 XLON xHa8TvH3igh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 2,327 306.60 XLON xHa8TvH3igr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 35 306.60 BATE xHa8TvH3igt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 1,063 306.60 BATE xHa8TvH3igv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 256 306.60 CHIX xHa8TvH3igx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:44:32 GBp 202 306.60 CHIX xHa8TvH3igz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 67 307.20 XLON xHa8TvH3j$m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 1,170 307.00 XLON xHa8TvH3j$o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 316 307.20 BATE xHa8TvH3j$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 63 307.20 BATE xHa8TvH3j$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 1,487 306.80 XLON xHa8TvH3j$@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 500 306.80 CHIX xHa8TvH3j$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 107 306.80 BATE xHa8TvH3j$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:41:53 GBp 449 306.80 BATE xHa8TvH3j$4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 433 305.40 XLON xHa8TvH3IoB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 721 305.60 XLON xHa8TvH3IoD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 1,645 305.80 XLON xHa8TvH3IoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 559 305.60 BATE xHa8TvH3IoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 799 305.80 BATE xHa8TvH3IoN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 287 305.80 CHIX xHa8TvH3IoP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:23:02 GBp 81 305.80 CHIX xHa8TvH3IoR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:20:30 GBp 237 306.20 XLON xHa8TvH3JJ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:20:30 GBp 68 306.20 XLON xHa8TvH3JJ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:20:30 GBp 93 306.20 XLON xHa8TvH3JJ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:20:30 GBp 509 306.20 XLON xHa8TvH3JJD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:17:33 GBp 237 306.20 XLON xHa8TvH3Hum OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:17:33 GBp 603 306.20 XLON xHa8TvH3Huo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 244 306.20 XLON xHa8TvH3U1j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 373 306.20 XLON xHa8TvH3U1l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 289 306.20 XLON xHa8TvH3U11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 755 306.00 BATE xHa8TvH3U14 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 844 306.00 XLON xHa8TvH3U1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 137 306.00 XLON xHa8TvH3U1F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 679 306.00 BATE xHa8TvH3U1H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:15:10 GBp 293 306.00 CHIX xHa8TvH3U1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:11:30 GBp 401 306.20 XLON xHa8TvH3Tbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:11:30 GBp 565 306.20 XLON xHa8TvH3Tbk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:11:30 GBp 675 306.20 BATE xHa8TvH3Tbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:45 GBp 129 306.20 XLON xHa8TvH3TN2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 551 305.80 CHIX xHa8TvH3TH7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 593 305.60 XLON xHa8TvH3THv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 368 305.60 CHIX xHa8TvH3THx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 665 305.80 BATE xHa8TvH3TH1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 4 305.80 BATE xHa8TvH3TH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 11:09:41 GBp 1,048 305.80 XLON xHa8TvH3TH5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 1,193 305.80 XLON xHa8TvH35W4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 488 305.80 XLON xHa8TvH35WA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 258 305.80 XLON xHa8TvH35WC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 405 305.80 BATE xHa8TvH35WE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 1,070 306.00 XLON xHa8TvH35WG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:55:56 GBp 580 306.00 BATE xHa8TvH35WI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:51:00 GBp 6 306.20 XLON xHa8TvH330E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:51:00 GBp 66 306.20 XLON xHa8TvH330K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:51:00 GBp 67 306.20 XLON xHa8TvH330O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:51:00 GBp 380 306.20 XLON xHa8TvH330S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:49 GBp 51 306.40 BATE xHa8TvH3CeH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:43 GBp 725 306.40 XLON xHa8TvH3Cgm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 437 306.60 CHIX xHa8TvH3CrM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 554 306.60 XLON xHa8TvH3CrS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 310 306.60 BATE xHa8TvH3CrU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 437 306.80 CHIX xHa8TvH3Cqa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 1,350 306.80 XLON xHa8TvH3CqW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:41:39 GBp 444 306.80 BATE xHa8TvH3CqY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:35:37 GBp 760 306.60 XLON xHa8TvH3BeK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:35:37 GBp 493 306.60 BATE xHa8TvH3BeM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:56 GBp 412 306.80 XLON xHa8TvH3B4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:56 GBp 528 306.80 BATE xHa8TvH3B4V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:17 GBp 386 307.00 BATE xHa8TvH3BG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:17 GBp 524 306.80 XLON xHa8TvH3BG5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:17 GBp 875 307.00 XLON xHa8TvH3BG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:17 GBp 538 307.00 CHIX xHa8TvH3BGA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:34:17 GBp 574 307.00 BATE xHa8TvH3BGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:32:23 GBp 289 307.20 BATE xHa8TvH38UO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:26:34 GBp 36 307.00 XLON xHa8TvHytMh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:26:34 GBp 677 307.00 BATE xHa8TvHytMj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:26:34 GBp 308 307.00 XLON xHa8TvHytMl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:26:34 GBp 575 307.00 XLON xHa8TvHytMn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:26:34 GBp 51 307.00 XLON xHa8TvHytMp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 660 307.00 XLON xHa8TvHyrkE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 304 307.00 CHIX xHa8TvHyrkG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 683 307.20 XLON xHa8TvHyrkK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 822 307.20 XLON xHa8TvHyrkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 439 307.20 CHIX xHa8TvHyrkO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:23:16 GBp 672 307.20 BATE xHa8TvHyrkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:18:13 GBp 673 307.40 BATE xHa8TvHyp2F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:18:13 GBp 1,629 307.40 XLON xHa8TvHyp2H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:08 GBp 408 306.80 CHIX xHa8TvHy$jz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:08 GBp 5,566 307.20 BATE xHa8TvHy$j$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:07 GBp 109 307.00 XLON xHa8TvHy$j2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:07 GBp 394 307.00 XLON xHa8TvHy$j4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:07 GBp 512 307.00 BATE xHa8TvHy$j6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:07 GBp 512 307.00 CHIX xHa8TvHy$j8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 561 307.20 BATE xHa8TvHy$kA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 1,137 307.20 XLON xHa8TvHy$kE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 403 307.20 CHIX xHa8TvHy$kL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 490 307.20 XLON xHa8TvHy$fb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 270 307.20 XLON xHa8TvHy$fd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 555 307.20 BATE xHa8TvHy$ff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:11:02 GBp 386 307.20 CHIX xHa8TvHy$fh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:04:37 GBp 149 307.40 BATE xHa8TvHywNF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 354 306.40 CHIX xHa8TvHyx@A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 194 306.00 XLON xHa8TvHyxvY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 316 306.00 XLON xHa8TvHyxva OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 72 306.20 CHIX xHa8TvHyxve OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 314 306.20 CHIX xHa8TvHyxvg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 554 306.20 BATE xHa8TvHyxvi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:03:43 GBp 728 306.20 XLON xHa8TvHyxvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:51 GBp 818 306.40 XLON xHa8TvHyuSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:51 GBp 386 306.40 CHIX xHa8TvHyuST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:51 GBp 360 307.00 XLON xHa8TvHyuVh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:51 GBp 230 307.00 XLON xHa8TvHyuVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:51 GBp 451 307.00 XLON xHa8TvHyuVl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 289 307.00 XLON xHa8TvHyvkJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 5,399 307.00 XLON xHa8TvHyvkO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 379 307.00 XLON xHa8TvHyvkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 548 307.00 XLON xHa8TvHyvkS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 750 307.00 XLON xHa8TvHyvkU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 10:00:06 GBp 436 307.00 XLON xHa8TvHyvfx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:37:50 GBp 695 306.20 BATE xHa8TvHylHa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:37:15 GBp 289 306.00 XLON xHa8TvHylQv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:36:16 GBp 289 306.00 XLON xHa8TvHyip5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:35:17 GBp 289 306.00 XLON xHa8TvHyiNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:34:42 GBp 289 306.00 XLON xHa8TvHyja0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:34:42 GBp 1,918 306.00 XLON xHa8TvHyjaM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:31:05 GBp 572 305.60 CHIX xHa8TvHygxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:21 GBp 471 305.20 XLON xHa8TvHyecW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:15 GBp 460 305.20 XLON xHa8TvHyeWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:15 GBp 4 305.20 XLON xHa8TvHyeWr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:08 GBp 372 305.20 XLON xHa8TvHyeiG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:08 GBp 94 305.00 CHIX xHa8TvHyelb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:08 GBp 557 305.00 BATE xHa8TvHyeld OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:08 GBp 292 305.00 CHIX xHa8TvHyelf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:27:08 GBp 779 305.00 XLON xHa8TvHyelZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:22:32 GBp 204 305.00 XLON xHa8TvHyMw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:22:32 GBp 2,882 305.00 XLON xHa8TvHyMw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:19:07 GBp 43 304.80 BATE xHa8TvHyK$T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:19:07 GBp 1 304.80 BATE xHa8TvHyKxA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:13:39 GBp 289 304.40 XLON xHa8TvHyJZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:11:42 GBp 537 304.40 XLON xHa8TvHyGd3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:11:41 GBp 289 304.40 XLON xHa8TvHyGdI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:10:42 GBp 16 304.00 CHIX xHa8TvHyG6u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:10:42 GBp 252 304.00 XLON xHa8TvHyG64 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:10:42 GBp 37 304.00 XLON xHa8TvHyG66 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:09:43 GBp 289 304.00 XLON xHa8TvHyHWd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:09:43 GBp 357 304.00 XLON xHa8TvHyHWi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:09:43 GBp 844 304.00 XLON xHa8TvHyHWr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:09:43 GBp 152 304.00 XLON xHa8TvHyHWt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 09:04:48 GBp 565 303.80 XLON xHa8TvHyVn3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:59:06 GBp 720 302.80 XLON xHa8TvHyQbN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:59:06 GBp 358 303.00 BATE xHa8TvHyQbP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:59:06 GBp 1,029 303.00 XLON xHa8TvHyQbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:59:06 GBp 483 303.00 CHIX xHa8TvHyQbT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:53:59 GBp 438 303.20 BATE xHa8TvHyRKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:53:59 GBp 438 303.40 BATE xHa8TvHyRKp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:53:59 GBp 969 303.40 XLON xHa8TvHyRKn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:53:59 GBp 550 303.20 XLON xHa8TvHyRKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:50:37 GBp 297 303.40 CHIX xHa8TvHyPWB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:50:37 GBp 473 303.40 BATE xHa8TvHyPWD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:50:25 GBp 535 303.40 XLON xHa8TvHyPfk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:50:25 GBp 999 303.40 XLON xHa8TvHyPft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:47:56 GBp 285 303.40 BATE xHa8TvHy6iJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 455 303.80 XLON xHa8TvHy6Oo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 386 304.00 XLON xHa8TvHy6Ot OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 478 304.00 XLON xHa8TvHy6Oy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 331 304.00 BATE xHa8TvHy6O@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 854 304.20 XLON xHa8TvHy6O0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 399 304.20 CHIX xHa8TvHy6O2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:46:06 GBp 474 304.20 BATE xHa8TvHy6O4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:48 GBp 236 304.20 BATE xHa8TvHy5xa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:48 GBp 306 304.20 BATE xHa8TvHy5xc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:24 GBp 367 304.40 XLON xHa8TvHy5Cc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:24 GBp 527 304.60 XLON xHa8TvHy5Ce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:24 GBp 458 304.60 BATE xHa8TvHy5Cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:18 GBp 177 304.60 BATE xHa8TvHy584 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 306 305.00 BATE xHa8TvHy5Bq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 312 304.60 XLON xHa8TvHy5Bw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 386 304.60 CHIX xHa8TvHy5B1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 760 304.80 XLON xHa8TvHy5B3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 641 304.80 CHIX xHa8TvHy5B5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:40:17 GBp 386 304.80 BATE xHa8TvHy5B7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 1,757 305.20 BATE xHa8TvHy2sz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 2,305 305.20 BATE xHa8TvHy2s$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 446 305.60 XLON xHa8TvHy2s4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 338 305.40 XLON xHa8TvHy2no OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 7,291 305.60 XLON xHa8TvHy2ng OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 447 305.60 XLON xHa8TvHy2ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 676 305.60 XLON xHa8TvHy2nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 11 305.60 XLON xHa8TvHy2nm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 523 305.60 XLON xHa8TvHy2nx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 542 305.60 XLON xHa8TvHy2nO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 540 305.60 CHIX xHa8TvHy2nT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 1,013 305.60 CHIX xHa8TvHy2mm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:39:02 GBp 3,024 305.60 XLON xHa8TvHy2mr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:15:14 GBp 365 303.20 XLON xHa8TvHzosK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:13:44 GBp 323 303.00 BATE xHa8TvHzpqs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:08:35 GBp 340 302.80 XLON xHa8TvHz@LZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:08:35 GBp 127 303.00 XLON xHa8TvHz@AV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:08:35 GBp 800 303.00 XLON xHa8TvHz@LX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-Oct-2023 08:08:35 GBp 851 303.00 XLON xHa8TvHz@Ly

END