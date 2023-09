Share Buy-Back Programme - Week 35

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen

Other stakeholders Date 04.09.2023 Share buy-back programme - week 3 5 The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation. The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 60,200 1,011.54 60,894,413 28 August 2023 2,500 1,006.90 2,517,250 29 August 2023 5,000 1,013.78 5,068,900 30 August 2023 4,200 1,014.01 4,258,842 31 August 2023 4,000 1,016.01 4,064,040 1 September 2023 3,800 1,020.64 3,878,432 Total under the share buy-back programme 79 , 7 00 1,01 2 . 32 80 , 681 , 877 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 472 , 01 0 98 6 . 59 4 6 5, 680 , 399

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

472,010 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 1.7 % of the bank's share capital.



In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 1 999,5 XCSE 20230828 9:02:38.728000 10 1005 XCSE 20230828 9:38:14.412331 10 1005 XCSE 20230828 9:41:51.127370 179 1005 XCSE 20230828 9:41:51.127370 1 1003 XCSE 20230828 9:42:01.677034 144 1003 XCSE 20230828 9:42:01.677034 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.138303 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.139166 20 1003 XCSE 20230828 9:43:01.139166 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.163623 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.163623 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.182154 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.182154 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.200531 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.200531 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.219002 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.219002 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.237379 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.237379 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.255751 1 1003 XCSE 20230828 9:43:01.255751 1 1003 XCSE 20230828 10:32:42.720613 399 1003 XCSE 20230828 10:32:42.720613 10 1004 XCSE 20230828 10:32:42.720613 190 1004 XCSE 20230828 10:32:42.720613 1 1003 XCSE 20230828 10:43:18.461619 16 1003 XCSE 20230828 10:43:18.461619 1 1003 XCSE 20230828 11:04:57.801572 1 1003 XCSE 20230828 11:07:43.706988 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.324019 46 1003 XCSE 20230828 11:11:21.324019 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.333472 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.356731 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.356731 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.356821 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.356821 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.361341 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.361341 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.375959 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.375959 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.376308 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.380872 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.455853 1 1003 XCSE 20230828 11:11:21.455853 1 1003 XCSE 20230828 11:11:29.945320 3 1003 XCSE 20230828 11:11:29.945320 1 1003 XCSE 20230828 11:11:29.965327 11 1003 XCSE 20230828 11:11:29.965327 1 1003 XCSE 20230828 11:11:29.985248 9 1003 XCSE 20230828 11:11:29.985248 1 1003 XCSE 20230828 11:11:30.004997 9 1003 XCSE 20230828 11:11:30.004997 1 1003 XCSE 20230828 11:11:30.024727 3 1003 XCSE 20230828 11:11:30.024727 1 1003 XCSE 20230828 11:45:13.031804 4 1003 XCSE 20230828 11:45:13.031804 1 1003 XCSE 20230828 11:50:15.309808 1 1003 XCSE 20230828 11:53:03.301046 12 1003 XCSE 20230828 11:53:03.301046 1 1003 XCSE 20230828 11:59:41.839886 49 1003 XCSE 20230828 11:59:41.839886 1 1003 XCSE 20230828 12:01:11.522082 31 1003 XCSE 20230828 12:01:11.522082 1 1003 XCSE 20230828 12:02:41.560062 194 1003 XCSE 20230828 12:02:41.560062 1 1003 XCSE 20230828 12:02:41.569659 5 1003 XCSE 20230828 12:02:41.569664 50 1002 XCSE 20230828 12:08:57.807892 41 1002 XCSE 20230828 12:08:57.807892 7 1002 XCSE 20230828 12:08:57.807892 12 1002 XCSE 20230828 12:59:21.546921 2 1002 XCSE 20230828 13:14:34.427820 10 1002 XCSE 20230828 13:29:16.582232 26 1002 XCSE 20230828 13:37:36.680528 124 1002 XCSE 20230828 13:37:36.680528 28 1002 XCSE 20230828 13:37:36.801814 50 1002 XCSE 20230828 14:01:30.141133 5 1002 XCSE 20230828 14:01:30.141133 80 1010 XCSE 20230828 15:23:22.947698 220 1010 XCSE 20230828 15:23:22.947723 50 1019 XCSE 20230828 15:48:52.542098 95 1019 XCSE 20230828 15:48:52.542113 100 1018 XCSE 20230828 16:02:26.702478 38 1021 XCSE 20230828 16:24:03.121385 162 1021 XCSE 20230828 16:24:03.121403 100 1016 XCSE 20230829 9:18:33.996900 10 1015 XCSE 20230829 9:33:23.099259 90 1015 XCSE 20230829 9:33:23.099259 10 1013 XCSE 20230829 9:43:33.109373 90 1013 XCSE 20230829 9:43:33.109373 10 1012 XCSE 20230829 9:56:06.164351 90 1012 XCSE 20230829 9:56:06.164351 10 1013 XCSE 20230829 10:05:33.863530 90 1013 XCSE 20230829 10:05:33.863530 10 1013 XCSE 20230829 10:22:58.239879 90 1013 XCSE 20230829 10:22:58.239879 10 1013 XCSE 20230829 11:21:02.487716 90 1013 XCSE 20230829 11:21:02.487716 10 1012 XCSE 20230829 11:32:11.404500 90 1012 XCSE 20230829 11:32:11.404500 10 1015 XCSE 20230829 12:15:57.094735 190 1015 XCSE 20230829 12:15:57.094735 10 1015 XCSE 20230829 12:38:10.404096 190 1015 XCSE 20230829 12:38:10.404096 10 1014 XCSE 20230829 13:21:03.948080 290 1014 XCSE 20230829 13:21:03.948080 10 1014 XCSE 20230829 13:37:05.170671 290 1014 XCSE 20230829 13:37:05.170671 10 1014 XCSE 20230829 13:54:17.810736 190 1014 XCSE 20230829 13:54:17.810736 10 1012 XCSE 20230829 14:13:12.807162 390 1012 XCSE 20230829 14:13:12.807162 10 1011 XCSE 20230829 14:24:29.885540 390 1011 XCSE 20230829 14:24:29.885540 10 1012 XCSE 20230829 14:50:52.900810 9 1012 XCSE 20230829 14:50:52.935498 1 1012 XCSE 20230829 14:51:00.088911 180 1012 XCSE 20230829 14:51:00.088911 10 1013 XCSE 20230829 14:55:27.652270 10 1013 XCSE 20230829 14:55:27.666568 10 1013 XCSE 20230829 14:55:30.797026 10 1013 XCSE 20230829 14:55:34.859976 240 1013 XCSE 20230829 14:55:34.859976 10 1013 XCSE 20230829 14:55:40.310269 10 1013 XCSE 20230829 14:55:40.310269 18 1015 XCSE 20230829 14:57:32.723000 16 1015 XCSE 20230829 15:00:36.679000 17 1015 XCSE 20230829 15:02:04.587000 16 1015 XCSE 20230829 15:03:20.510000 16 1014 XCSE 20230829 15:06:56.918000 16 1014 XCSE 20230829 15:08:10.093000 1 1014 XCSE 20230829 15:08:10.093000 16 1015 XCSE 20230829 15:13:40.623000 16 1015 XCSE 20230829 15:15:32.488000 16 1014 XCSE 20230829 15:17:19.351000 17 1014 XCSE 20230829 15:17:19.351000 1 1014 XCSE 20230829 15:17:19.351000 16 1015 XCSE 20230829 15:23:18.987000 17 1015 XCSE 20230829 15:24:29.063000 1 1015 XCSE 20230829 15:26:29.984000 16 1015 XCSE 20230829 15:27:05.009000 16 1015 XCSE 20230829 15:27:59.780000 17 1015 XCSE 20230829 15:28:58.736000 4 1015 XCSE 20230829 15:29:58.232000 13 1015 XCSE 20230829 15:29:58.232000 5 1015 XCSE 20230829 15:29:58.251000 10 1015 XCSE 20230829 15:29:58.251000 17 1015 XCSE 20230829 15:29:58.251000 3 1015 XCSE 20230829 15:29:58.251000 15 1015 XCSE 20230829 15:29:58.251000 16 1014 XCSE 20230829 15:30:56.850000 1 1014 XCSE 20230829 15:31:27.270000 16 1014 XCSE 20230829 15:31:27.270000 16 1014 XCSE 20230829 15:31:59.241000 1 1014 XCSE 20230829 15:33:07.333000 15 1014 XCSE 20230829 15:33:07.333000 1 1014 XCSE 20230829 15:35:16.731000 15 1014 XCSE 20230829 15:35:16.731000 16 1015 XCSE 20230829 15:36:50.588000 18 1015 XCSE 20230829 15:36:58.286000 1 1015 XCSE 20230829 15:37:42.085000 15 1015 XCSE 20230829 15:37:42.085000 18 1016 XCSE 20230829 15:40:59.643000 16 1016 XCSE 20230829 15:41:27.419000 16 1016 XCSE 20230829 15:42:26.517000 16 1016 XCSE 20230829 15:43:25.017000 36 1016 XCSE 20230829 15:45:52.726000 17 1016 XCSE 20230829 15:47:03.148000 32 1016 XCSE 20230829 15:48:42.780000 17 1016 XCSE 20230829 15:49:42.624000 1 1015 XCSE 20230829 15:50:16.881000 15 1015 XCSE 20230829 15:50:16.881000 34 1016 XCSE 20230829 15:52:37.065000 16 1016 XCSE 20230829 15:53:36.318000 13 1016 XCSE 20230829 15:54:29.592000 3 1016 XCSE 20230829 15:54:29.592000 3 1015 XCSE 20230829 15:55:21.177000 14 1015 XCSE 20230829 15:55:21.177000 1 1015 XCSE 20230829 15:56:21.464000 15 1015 XCSE 20230829 15:56:21.464000 16 1015 XCSE 20230829 15:56:53.127000 4 1015 XCSE 20230829 15:57:26.601000 12 1015 XCSE 20230829 15:57:26.601000 2 1015 XCSE 20230829 15:58:15.039000 1 1015 XCSE 20230829 15:58:15.039000 13 1015 XCSE 20230829 15:58:15.039000 2 1015 XCSE 20230829 15:59:14.021000 14 1015 XCSE 20230829 15:59:14.021000 26 1017 XCSE 20230829 16:00:01.103000 32 1016 XCSE 20230829 16:00:01.139000 6 1016 XCSE 20230829 16:00:01.139000 6 1016 XCSE 20230829 16:00:01.139000 3 1016 XCSE 20230829 16:00:01.139000 2 1016 XCSE 20230829 16:00:01.143000 3 1016 XCSE 20230829 16:00:01.499000 12 1016 XCSE 20230829 16:00:01.516000 2 1016 XCSE 20230829 16:00:01.516000 3 1016 XCSE 20230829 16:00:15.050000 14 1016 XCSE 20230829 16:00:15.050000 33 1016 XCSE 20230829 16:01:43.395000 16 1016 XCSE 20230829 16:03:11.799000 16 1015 XCSE 20230829 16:04:22.312000 16 1015 XCSE 20230829 16:04:46.493000 2 1015 XCSE 20230829 16:05:31.466000 14 1015 XCSE 20230829 16:05:31.466000 2 1015 XCSE 20230829 16:05:56.398000 14 1015 XCSE 20230829 16:05:56.398000 3 1015 XCSE 20230829 16:06:22.436000 13 1015 XCSE 20230829 16:06:22.436000 2 1015 XCSE 20230829 16:06:55.672000 14 1015 XCSE 20230829 16:06:55.672000 1 1015 XCSE 20230829 16:07:46.421000 16 1015 XCSE 20230829 16:07:46.421000 1 1015 XCSE 20230829 16:07:46.421000 17 1015 XCSE 20230829 16:07:46.421000 17 1015 XCSE 20230829 16:07:46.440000 16 1015 XCSE 20230829 16:08:12.163000 16 1015 XCSE 20230829 16:09:09.716000 17 1015 XCSE 20230829 16:11:06.646000 17 1015 XCSE 20230829 16:11:48.459000 17 1015 XCSE 20230829 16:14:06.726000 1 1015 XCSE 20230829 16:14:47.151000 16 1015 XCSE 20230829 16:14:47.151000 1 1015 XCSE 20230829 16:15:27.545000 15 1015 XCSE 20230829 16:15:27.545000 16 1015 XCSE 20230829 16:20:26.748000 1 1015 XCSE 20230829 16:21:02.353000 16 1015 XCSE 20230829 16:21:02.353000 1 1015 XCSE 20230829 16:22:18.647000 15 1015 XCSE 20230829 16:22:18.647000 1 1015 XCSE 20230829 16:23:07.352000 16 1015 XCSE 20230829 16:23:07.352000 1 1015 XCSE 20230829 16:23:48.162000 15 1015 XCSE 20230829 16:23:48.162000 1 1015 XCSE 20230829 16:24:26.756000 15 1015 XCSE 20230829 16:24:26.756000 1 1015 XCSE 20230829 16:25:04.140000 16 1015 XCSE 20230829 16:25:04.140000 16 1015 XCSE 20230829 16:25:43.781000 17 1015 XCSE 20230829 16:26:29.002000 17 1014 XCSE 20230829 16:27:00.265000 16 1014 XCSE 20230829 16:28:34.294000 1 1014 XCSE 20230829 16:29:54.195000 15 1014 XCSE 20230829 16:29:54.195000 16 1015 XCSE 20230829 16:31:45.076000 16 1015 XCSE 20230829 16:32:08.022000 1 1015 XCSE 20230829 16:32:22.052000 16 1015 XCSE 20230829 16:32:22.052000 16 1015 XCSE 20230829 16:32:22.052000 16 1015 XCSE 20230829 16:32:30.671000 1 1015 XCSE 20230829 16:32:30.671000 17 1014 XCSE 20230829 16:33:38.760000 16 1015 XCSE 20230829 16:35:49.337000 2 1015 XCSE 20230829 16:36:11.832000 14 1015 XCSE 20230829 16:36:11.832000 3 1015 XCSE 20230829 16:36:35.888000 14 1015 XCSE 20230829 16:36:35.888000 17 1015 XCSE 20230829 16:36:59.044000 18 1014 XCSE 20230829 16:38:28.478000 104 1013 XCSE 20230829 16:39:27.292445 10 1013 XCSE 20230830 9:12:26.798201 40 1013 XCSE 20230830 9:12:26.798219 50 1013 XCSE 20230830 9:12:26.798282 33 1013 XCSE 20230830 9:12:26.798282 50 1013 XCSE 20230830 9:12:26.814928 69 1015 XCSE 20230830 9:14:21.763020 11 1015 XCSE 20230830 9:14:21.763020 120 1015 XCSE 20230830 9:14:21.763045 17 1016 XCSE 20230830 9:47:29.899000 17 1016 XCSE 20230830 9:51:24.893000 18 1015 XCSE 20230830 9:53:26.456000 2 1015 XCSE 20230830 9:53:26.456000 15 1015 XCSE 20230830 9:53:26.456000 17 1016 XCSE 20230830 9:58:49.803000 16 1015 XCSE 20230830 10:01:06.895000 2 1015 XCSE 20230830 10:10:55.216000 8 1015 XCSE 20230830 10:10:55.216000 8 1015 XCSE 20230830 10:10:55.216000 17 1015 XCSE 20230830 10:10:55.217000 17 1015 XCSE 20230830 10:10:55.233000 17 1015 XCSE 20230830 10:24:02.276000 16 1015 XCSE 20230830 10:24:02.276000 17 1014 XCSE 20230830 10:24:02.583000 21 1016 XCSE 20230830 10:48:43.229835 50 1016 XCSE 20230830 10:48:43.229849 32 1016 XCSE 20230830 10:48:43.229880 39 1016 XCSE 20230830 10:48:43.229887 58 1016 XCSE 20230830 10:48:43.229899 66 1016 XCSE 20230830 10:48:43.230000 27 1015 XCSE 20230830 11:09:29.426000 23 1015 XCSE 20230830 11:09:29.426000 16 1015 XCSE 20230830 11:09:29.426000 16 1015 XCSE 20230830 11:09:29.426000 17 1015 XCSE 20230830 11:09:29.426000 17 1015 XCSE 20230830 11:09:29.442000 17 1015 XCSE 20230830 11:09:29.460000 17 1015 XCSE 20230830 11:16:14.801000 17 1015 XCSE 20230830 11:16:14.801000 17 1015 XCSE 20230830 11:16:14.801000 12 1014 XCSE 20230830 11:19:47.706000 6 1014 XCSE 20230830 11:19:47.724000 12 1014 XCSE 20230830 11:19:47.724000 18 1014 XCSE 20230830 11:25:18.012000 12 1013 XCSE 20230830 11:28:39.083000 5 1013 XCSE 20230830 11:28:39.083000 33 1014 XCSE 20230830 11:54:34.235000 23 1014 XCSE 20230830 12:20:36.033000 10 1014 XCSE 20230830 12:20:36.033000 10 1014 XCSE 20230830 12:20:36.033886 50 1015 XCSE 20230830 12:28:11.668000 44 1015 XCSE 20230830 12:28:11.669000 6 1015 XCSE 20230830 12:35:33.117000 3 1015 XCSE 20230830 12:35:33.117000 3 1015 XCSE 20230830 12:35:33.117000 17 1016 XCSE 20230830 12:41:07.562000 16 1016 XCSE 20230830 12:49:52.021000 8 1017 XCSE 20230830 13:01:03.870000 15 1017 XCSE 20230830 13:01:03.870000 17 1017 XCSE 20230830 13:09:21.125000 8 1016 XCSE 20230830 13:13:31.971000 45 1017 XCSE 20230830 13:15:32.838000 4 1017 XCSE 20230830 13:15:32.838000 50 1017 XCSE 20230830 13:15:41.966106 50 1018 XCSE 20230830 13:15:50.631055 39 1018 XCSE 20230830 13:15:50.631101 66 1018 XCSE 20230830 13:15:50.631124 2 1018 XCSE 20230830 13:15:50.631133 18 1018 XCSE 20230830 13:16:05.292038 1 1019 XCSE 20230830 13:43:56.122277 17 1019 XCSE 20230830 13:43:56.122295 32 1019 XCSE 20230830 13:43:56.122318 16 1019 XCSE 20230830 13:43:56.139325 34 1019 XCSE 20230830 13:46:46.271576 50 1019 XCSE 20230830 13:46:46.271651 33 1019 XCSE 20230830 13:46:46.271651 1 1019 XCSE 20230830 13:49:56.895388 16 1019 XCSE 20230830 13:57:02.263132 30 1019 XCSE 20230830 13:57:02.282532 3 1019 XCSE 20230830 13:57:02.285212 3 1019 XCSE 20230830 13:59:54.390170 2 1019 XCSE 20230830 13:59:54.442018 45 1019 XCSE 20230830 13:59:54.442041 22 1019 XCSE 20230830 13:59:56.529664 6 1019 XCSE 20230830 13:59:56.529689 22 1019 XCSE 20230830 13:59:56.529707 6 1019 XCSE 20230830 13:59:56.529707 22 1019 XCSE 20230830 13:59:56.529750 12 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 100 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 3 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 50 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 1 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 9 1019 XCSE 20230830 14:10:47.994198 24 1019 XCSE 20230830 14:10:48.017443 1 1019 XCSE 20230830 14:10:48.335945 17 1018 XCSE 20230830 14:15:42.009000 17 1017 XCSE 20230830 14:19:15.126000 16 1017 XCSE 20230830 14:19:15.126000 16 1017 XCSE 20230830 14:19:15.126000 15 1017 XCSE 20230830 14:33:24.507000 33 1018 XCSE 20230830 14:44:37.349000 90 1018 XCSE 20230830 14:44:37.349000 16 1018 XCSE 20230830 14:45:01.898000 31 1017 XCSE 20230830 14:46:15.325000 3 1017 XCSE 20230830 14:47:04.434000 15 1017 XCSE 20230830 14:47:04.434000 16 1016 XCSE 20230830 14:53:17.666000 34 1015 XCSE 20230830 14:53:59.614000 13 1014 XCSE 20230830 15:03:39.083000 9 1014 XCSE 20230830 15:03:39.083000 16 1014 XCSE 20230830 15:06:29.200000 3 1014 XCSE 20230830 15:09:18.300000 13 1014 XCSE 20230830 15:09:18.300000 17 1014 XCSE 20230830 15:09:18.319000 17 1013 XCSE 20230830 15:15:59.364000 10 1013 XCSE 20230830 15:15:59.364000 7 1013 XCSE 20230830 15:16:56.443000 2 1013 XCSE 20230830 15:16:56.443000 14 1013 XCSE 20230830 15:17:00.092000 17 1013 XCSE 20230830 15:17:00.092000 10 1013 XCSE 20230830 15:17:00.092000 10 1013 XCSE 20230830 15:17:00.092000 5 1012 XCSE 20230830 15:18:25.535000 12 1012 XCSE 20230830 15:29:36.144000 5 1012 XCSE 20230830 15:29:36.144000 16 1012 XCSE 20230830 15:29:36.144000 16 1012 XCSE 20230830 15:29:36.144000 1 1012 XCSE 20230830 15:29:36.144000 15 1012 XCSE 20230830 15:29:36.825000 34 1012 XCSE 20230830 15:29:36.825000 18 1011 XCSE 20230830 15:30:00.616000 18 1010 XCSE 20230830 15:55:19.086000 17 1010 XCSE 20230830 15:55:19.086000 17 1010 XCSE 20230830 15:55:19.086000 17 1010 XCSE 20230830 15:55:19.086000 65 1009 XCSE 20230830 16:01:52.212000 16 1009 XCSE 20230830 16:01:52.212000 33 1009 XCSE 20230830 16:07:46.048000 50 1009 XCSE 20230830 16:10:48.488000 50 1009 XCSE 20230830 16:11:38.092000 49 1009 XCSE 20230830 16:24:45.767000 5 1011 XCSE 20230830 16:26:29.186000 2 1011 XCSE 20230830 16:26:29.186000 1 1011 XCSE 20230830 16:26:29.186000 50 1011 XCSE 20230830 16:26:29.239000 50 1011 XCSE 20230830 16:26:29.326000 45 1011 XCSE 20230830 16:26:29.326000 11 1011 XCSE 20230830 16:26:29.345000 35 1010 XCSE 20230830 16:28:04.062000 17 1010 XCSE 20230830 16:28:04.062000 22 1010 XCSE 20230830 16:28:04.127000 9 1010 XCSE 20230830 16:32:55.840000 18 1010 XCSE 20230830 16:32:55.840000 6 1010 XCSE 20230830 16:32:55.840000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.841000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.841000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.841000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.842000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.849000 50 1010 XCSE 20230830 16:32:55.849000 32 1010 XCSE 20230830 16:32:55.849000 19 1010 XCSE 20230830 16:32:55.879000 53 1010 XCSE 20230830 16:39:02.824000 80 1010 XCSE 20230830 16:39:02.825000 50 1010 XCSE 20230830 16:39:02.825000 60 1010 XCSE 20230830 16:39:02.839000 38 1010 XCSE 20230830 16:39:02.844000 11 1010 XCSE 20230830 16:39:08.410000 9 1010 XCSE 20230830 16:39:08.410000 2 1010 XCSE 20230830 16:39:38.366000 32 1010 XCSE 20230830 16:39:38.366000 5 1010 XCSE 20230830 16:40:04.615000 12 1010 XCSE 20230830 16:40:04.615000 2 1010 XCSE 20230830 16:43:28.160000 15 1010 XCSE 20230830 16:43:28.367000 17 1010 XCSE 20230830 16:43:28.367000 17 1010 XCSE 20230830 16:43:28.546000 36 1010 XCSE 20230830 16:45:20.894584 8 1010 XCSE 20230830 16:45:21.941883 34 1013 XCSE 20230831 9:10:23.149000 33 1013 XCSE 20230831 9:11:23.243000 50 1017 XCSE 20230831 9:11:39.508000 27 1017 XCSE 20230831 9:11:39.508000 16 1016 XCSE 20230831 9:13:10.125000 33 1014 XCSE 20230831 9:16:41.757000 1 1014 XCSE 20230831 9:16:41.757000 15 1014 XCSE 20230831 9:16:41.757000 35 1013 XCSE 20230831 9:20:56.127000 17 1013 XCSE 20230831 9:20:56.127000 36 1016 XCSE 20230831 9:44:30.774000 20 1016 XCSE 20230831 9:44:30.774000 11 1015 XCSE 20230831 9:58:51.969000 17 1014 XCSE 20230831 10:03:57.203000 16 1014 XCSE 20230831 10:03:57.203000 33 1013 XCSE 20230831 10:20:52.070000 33 1013 XCSE 20230831 10:20:52.704000 35 1013 XCSE 20230831 10:22:43.841000 35 1011 XCSE 20230831 10:34:45.784000 35 1011 XCSE 20230831 10:37:37.962000 22 1011 XCSE 20230831 10:38:11.727000 14 1011 XCSE 20230831 10:38:11.727000 50 1012 XCSE 20230831 10:40:14.839000 45 1012 XCSE 20230831 10:40:14.839000 50 1012 XCSE 20230831 10:40:14.858000 50 1012 XCSE 20230831 10:41:17.792000 50 1012 XCSE 20230831 10:43:41.723000 50 1012 XCSE 20230831 10:44:22.773000 48 1013 XCSE 20230831 10:45:10.663000 13 1013 XCSE 20230831 10:45:10.663000 50 1013 XCSE 20230831 10:45:10.664000 38 1013 XCSE 20230831 10:45:10.664000 15 1012 XCSE 20230831 10:46:20.350000 10 1012 XCSE 20230831 11:00:24.812000 10 1012 XCSE 20230831 11:00:24.812000 9 1012 XCSE 20230831 11:00:24.812000 6 1012 XCSE 20230831 11:00:24.812000 17 1012 XCSE 20230831 11:00:24.812000 10 1012 XCSE 20230831 11:00:24.830000 42 1012 XCSE 20230831 11:00:24.830000 52 1012 XCSE 20230831 11:02:06.089000 21 1011 XCSE 20230831 11:02:51.998000 28 1011 XCSE 20230831 11:02:51.998000 22 1011 XCSE 20230831 11:06:23.795000 31 1011 XCSE 20230831 11:06:23.795000 21 1014 XCSE 20230831 11:15:23.291000 1 1014 XCSE 20230831 11:18:01.426000 38 1014 XCSE 20230831 11:21:56.791000 10 1013 XCSE 20230831 11:25:18.162000 22 1013 XCSE 20230831 11:30:43.791000 14 1013 XCSE 20230831 11:30:44.866000 87 1014 XCSE 20230831 11:31:00.837000 23 1014 XCSE 20230831 11:31:05.504000 8 1014 XCSE 20230831 11:31:05.504000 39 1014 XCSE 20230831 11:31:05.504000 17 1014 XCSE 20230831 11:35:27.930000 18 1014 XCSE 20230831 11:35:27.951000 18 1014 XCSE 20230831 11:37:06.827000 14 1015 XCSE 20230831 11:41:18.117000 4 1015 XCSE 20230831 11:41:18.117000 33 1016 XCSE 20230831 11:55:24.170000 3 1016 XCSE 20230831 11:55:30.512000 17 1016 XCSE 20230831 12:06:36.124000 16 1016 XCSE 20230831 12:06:36.124000 49 1016 XCSE 20230831 12:06:36.142000 1 1016 XCSE 20230831 12:16:52.960000 4 1019 XCSE 20230831 12:47:12.099000 7 1019 XCSE 20230831 12:50:48.033000 9 1019 XCSE 20230831 12:50:48.033000 13 1019 XCSE 20230831 12:55:02.009000 3 1019 XCSE 20230831 12:55:02.009000 10 1020 XCSE 20230831 13:08:34.148000 41 1020 XCSE 20230831 13:08:34.148000 16 1020 XCSE 20230831 13:11:52.818000 17 1020 XCSE 20230831 13:16:04.688000 17 1020 XCSE 20230831 13:20:53.449000 33 1018 XCSE 20230831 13:21:45.867000 16 1018 XCSE 20230831 13:21:45.867000 16 1018 XCSE 20230831 13:21:45.867000 14 1018 XCSE 20230831 13:21:45.867000 2 1018 XCSE 20230831 13:21:49.503000 6 1018 XCSE 20230831 13:21:49.503000 50 1019 XCSE 20230831 14:21:09.017000 18 1019 XCSE 20230831 14:21:09.017000 5 1019 XCSE 20230831 14:21:09.017000 12 1019 XCSE 20230831 14:21:09.017000 50 1019 XCSE 20230831 14:21:09.031000 31 1019 XCSE 20230831 14:21:09.031000 2 1020 XCSE 20230831 14:35:48.383000 2 1020 XCSE 20230831 14:35:48.383000 9 1020 XCSE 20230831 14:35:48.383000 43 1020 XCSE 20230831 14:35:48.383000 40 1021 XCSE 20230831 15:00:57.348000 22 1022 XCSE 20230831 15:03:08.519000 20 1022 XCSE 20230831 15:03:08.519000 11 1022 XCSE 20230831 15:03:08.917000 50 1022 XCSE 20230831 15:03:18.530000 50 1022 XCSE 20230831 15:03:18.689000 45 1021 XCSE 20230831 15:03:18.689000 5 1021 XCSE 20230831 15:04:21.530000 45 1021 XCSE 20230831 15:04:21.530000 35 1022 XCSE 20230831 15:12:46.600000 38 1022 XCSE 20230831 15:12:46.600000 51 1020 XCSE 20230831 15:12:51.491000 17 1020 XCSE 20230831 15:12:51.491000 17 1020 XCSE 20230831 15:12:51.491000 16 1020 XCSE 20230831 15:17:50.195000 16 1020 XCSE 20230831 15:19:31.916000 17 1020 XCSE 20230831 15:21:08.555000 1 1020 XCSE 20230831 15:22:56.795000 15 1020 XCSE 20230831 15:22:56.795000 10 1020 XCSE 20230831 15:23:59.401000 50 1020 XCSE 20230831 15:29:49.013000 32 1020 XCSE 20230831 15:29:49.013000 13 1020 XCSE 20230831 15:31:57.856000 31 1020 XCSE 20230831 15:31:57.856000 17 1019 XCSE 20230831 15:35:39.620000 1 1019 XCSE 20230831 15:35:39.620000 68 1020 XCSE 20230831 15:35:39.620000 16 1019 XCSE 20230831 15:37:01.627000 17 1019 XCSE 20230831 15:38:01.847000 14 1019 XCSE 20230831 15:39:04.693000 3 1019 XCSE 20230831 15:39:04.693000 15 1017 XCSE 20230831 15:41:11.570000 38 1016 XCSE 20230831 15:41:42.687000 22 1015 XCSE 20230831 15:46:47.357000 1 1015 XCSE 20230831 15:54:30.551000 5 1016 XCSE 20230831 15:54:50.856000 63 1016 XCSE 20230831 15:54:50.867000 1 1016 XCSE 20230831 15:54:50.867000 87 1014 XCSE 20230831 16:17:02.118000 65 1015 XCSE 20230831 16:28:32.921000 16 1015 XCSE 20230831 16:28:32.921000 88 1015 XCSE 20230831 16:28:32.940000 47 1017 XCSE 20230831 16:32:09.082000 8 1017 XCSE 20230831 16:32:14.831000 16 1017 XCSE 20230831 16:35:05.328000 47 1017 XCSE 20230831 16:35:05.328000 8 1017 XCSE 20230831 16:35:05.328000 506 1016 XCSE 20230831 16:47:20.992324 16 1018 XCSE 20230901 9:04:41.165000 12 1018 XCSE 20230901 9:05:02.984000 23 1018 XCSE 20230901 9:05:02.984000 2 1020 XCSE 20230901 9:05:49.792000 16 1020 XCSE 20230901 9:05:49.792000 18 1020 XCSE 20230901 9:05:50.816000 18 1022 XCSE 20230901 9:06:46.202000 17 1020 XCSE 20230901 9:10:09.205000 17 1021 XCSE 20230901 9:13:57.212000 33 1021 XCSE 20230901 9:20:40.859000 17 1021 XCSE 20230901 9:20:40.859000 40 1021 XCSE 20230901 9:20:40.865000 35 1020 XCSE 20230901 9:20:40.948000 18 1020 XCSE 20230901 9:20:40.948000 36 1020 XCSE 20230901 9:23:35.313000 34 1019 XCSE 20230901 9:29:53.192000 16 1023 XCSE 20230901 9:39:58.427000 82 1023 XCSE 20230901 9:52:55.715000 53 1024 XCSE 20230901 10:06:12.816000 22 1025 XCSE 20230901 10:06:13.756000 50 1024 XCSE 20230901 10:07:17.490000 36 1024 XCSE 20230901 10:07:17.490000 17 1024 XCSE 20230901 10:07:17.507000 17 1026 XCSE 20230901 10:15:41.954000 71 1027 XCSE 20230901 10:44:51.235000 16 1028 XCSE 20230901 10:50:13.124000 24 1029 XCSE 20230901 10:56:01.687000 17 1029 XCSE 20230901 10:59:57.740000 65 1027 XCSE 20230901 11:01:35.120000 4 1027 XCSE 20230901 11:01:35.120000 17 1027 XCSE 20230901 11:01:35.120000 12 1027 XCSE 20230901 11:01:35.121000 17 1026 XCSE 20230901 11:01:51.019000 99 1027 XCSE 20230901 11:45:05.974000 17 1027 XCSE 20230901 11:47:49.857000 94 1026 XCSE 20230901 11:48:06.229000 18 1026 XCSE 20230901 11:48:06.232000 17 1027 XCSE 20230901 11:48:21.017000 12 1025 XCSE 20230901 12:05:46.363000 18 1027 XCSE 20230901 12:17:11.391000 16 1027 XCSE 20230901 12:19:36.017000 16 1029 XCSE 20230901 12:24:57.727000 38 1029 XCSE 20230901 12:39:28.173000 12 1031 XCSE 20230901 12:45:33.200000 4 1031 XCSE 20230901 12:45:33.200000 16 1031 XCSE 20230901 12:51:57.531000 11 1029 XCSE 20230901 12:58:03.899000 40 1029 XCSE 20230901 12:58:03.899000 18 1028 XCSE 20230901 13:16:22.757000 5 1028 XCSE 20230901 13:16:22.757000 12 1028 XCSE 20230901 13:21:22.001000 18 1028 XCSE 20230901 13:21:22.001000 22 1028 XCSE 20230901 13:21:22.001000 9 1028 XCSE 20230901 13:21:22.002000 49 1026 XCSE 20230901 13:21:22.643000 18 1026 XCSE 20230901 13:21:22.826000 18 1024 XCSE 20230901 13:23:05.399000 17 1024 XCSE 20230901 13:23:05.399000 17 1024 XCSE 20230901 13:23:05.399000 17 1024 XCSE 20230901 13:23:12.735000 35 1025 XCSE 20230901 13:35:04.505000 17 1025 XCSE 20230901 13:35:04.505000 17 1024 XCSE 20230901 13:35:04.637000 18 1023 XCSE 20230901 13:35:08.119000 17 1021 XCSE 20230901 13:41:54.756000 16 1021 XCSE 20230901 13:41:54.756000 3 1021 XCSE 20230901 13:42:20.133000 12 1021 XCSE 20230901 13:43:27.894000 23 1021 XCSE 20230901 13:52:18.335000 17 1021 XCSE 20230901 13:52:18.335000 12 1021 XCSE 20230901 13:52:18.335000 17 1021 XCSE 20230901 14:03:26.211000 33 1021 XCSE 20230901 14:03:26.211000 50 1020 XCSE 20230901 14:20:38.634000 16 1020 XCSE 20230901 14:20:38.634000 52 1020 XCSE 20230901 14:37:36.470000 30 1020 XCSE 20230901 14:37:36.481000 16 1021 XCSE 20230901 14:39:02.911000 17 1021 XCSE 20230901 14:42:11.510000 51 1019 XCSE 20230901 14:44:10.535000 17 1019 XCSE 20230901 14:44:10.535000 2 1019 XCSE 20230901 14:44:10.535000 34 1018 XCSE 20230901 14:56:02.680000 17 1018 XCSE 20230901 14:56:02.680000 17 1018 XCSE 20230901 14:56:02.680000 35 1018 XCSE 20230901 14:56:02.680000 18 1015 XCSE 20230901 15:00:23.186000 3 1015 XCSE 20230901 15:00:23.186000 14 1015 XCSE 20230901 15:00:23.186000 17 1015 XCSE 20230901 15:00:23.186000 17 1014 XCSE 20230901 15:00:24.567000 16 1013 XCSE 20230901 15:02:09.263000 10 1016 XCSE 20230901 15:15:14.668764 10 1016 XCSE 20230901 15:15:14.669243 10 1016 XCSE 20230901 15:16:49.698610 10 1016 XCSE 20230901 15:19:06.521224 10 1016 XCSE 20230901 15:19:06.540602 10 1016 XCSE 20230901 15:19:06.542497 51 1016 XCSE 20230901 15:19:06.542497 10 1016 XCSE 20230901 15:25:27.531875 8 1016 XCSE 20230901 15:29:12.308461 2 1016 XCSE 20230901 15:30:32.325306 10 1016 XCSE 20230901 15:32:40.613376 10 1016 XCSE 20230901 15:34:59.627736 10 1016 XCSE 20230901 15:35:23.820639 3 1016 XCSE 20230901 15:35:23.822675 7 1016 XCSE 20230901 15:35:37.098687 7 1016 XCSE 20230901 15:35:37.098713 3 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092730 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092774 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092781 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092796 50 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092799 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092811 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092820 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092852 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092854 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092872 50 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092879 10 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092890 9 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092894 8 1016 XCSE 20230901 15:36:21.092922 50 1016 XCSE 20230901 15:39:24.726401 4 1016 XCSE 20230901 15:39:24.726401 242 1016 XCSE 20230901 15:39:24.726538 4 1016 XCSE 20230901 15:39:24.743438 10 1017 XCSE 20230901 15:39:35.528134 10 1017 XCSE 20230901 15:39:36.773138 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.154750 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.154799 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.154885 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.154899 18 1017 XCSE 20230901 16:00:06.154899 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.155032 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.155032 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.172837 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.172932 40 1017 XCSE 20230901 16:00:06.172932 10 1017 XCSE 20230901 16:00:06.173079 10 1017 XCSE 20230901 16:01:00.730186 50 1017 XCSE 20230901 16:01:00.730189 10 1017 XCSE 20230901 16:01:00.730228 50 1017 XCSE 20230901 16:01:00.730231 10 1017 XCSE 20230901 16:01:00.750890 2 1017 XCSE 20230901 16:01:00.750890 10 1018 XCSE 20230901 16:30:41.114170 590 1018 XCSE 20230901 16:30:41.114170

