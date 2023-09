(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

04 September 2023 LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares The Company announces that on 01 September 2023 it had purchased a total of 526,700 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange, CBOE CXE and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE CXE CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 251,800 69,800 205,100 Highest price paid (per ordinary share) £3.4700 £3.4700 £3.4640 Lowest price paid (per ordinary share) £3.3900 £3.3920 £3.3900 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £3.4512 £3.4477 £3.4484

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 397,607,338 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 397,607,338.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Jason Elphick

Group General Counsel and Company Secretary t: 01634 848 944

Investor relations

Email : t : 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360

Schedule of Pur chases – Individual Transactions

END